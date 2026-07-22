ВЛАДИМИР

Город Владимир был основан в 1108 году Владимиром Мономахом на реке Клязьме. В истории он известен, прежде всего, как ключевой культурный и политический центр Северо-Восточной Руси. Этот статус Владимир сохранял вплоть до второй половины XV столетия.

Основание и возвышение Владимира

Возникновение первоначального поселения людей на территории Владимира относится к глубокой древности. Ещё на рубеже нашей эры здесь находилось поселение финно-угорских автохтонов, а в X–XI веках на этом месте появились славянские выходцы из земель смоленских кривичей и новгородских словен. Привязанность древнейших поселенцев к высокому мысу, поднятому на 40-50 м над рекой Клязьмой, определялась его естественной защищенностью и неприступностью.

В XI столетии северо-восточная окраина Древнерусского государства стала владением князя Всеволода Ярославича и его потомков. В конце века здесь вспыхнула усобица за обладание Северо-Восточной Русью. В ходе конфликта высокий береговой хребет Клязьмы приобрёл ключевое оборонительное значение – именно поэтому в 1108 году сын князя Всеволода Владимир Мономах основал на высшей точке клязьминской гряды город Владимир. Он представлял собой крепость, по периметру которой были насыпаны огромные земляные валы с деревянными стенами общей длиной 2,5 км. На территории крепости была возведена каменная церковь Спаса. Крепость стала ядром будущей столицы Северо-Восточной Руси.

Наследовавший Мономаху Юрий Долгорукий стал уделять Владимиру внимание только в последние годы своей жизни. Он инициировал строительство новых крепостей-городов в Суздальской земле, включая Москву, а во Владимире отстроил новый княжеский двор с белокаменной церковью княжеского патрона Георгия (1157). Двор занял высокую точку на краю южных склонов городской горы к западу от крепости Мономаха. К середине XII столетия город заметно разросся и в восточном направлении, вдоль дороги на Суздаль. Быстрый рост территории и населения молодого города, а также его стратегическое значение определили его превращение в столицу Владимирского княжества. Князь Андрей Боголюбский, стремясь создать в Ростовской земле опору собственной власти, сделал Владимир своей постоянной резиденцией. В 1158–1165 годах он укрепил незащищённые участки города новыми крепостными валами, построил здесь мощную крепость с каменными Золотыми и Серебряными воротами, а также Успенский собор, впоследствии долгое время бывший главным церковным храмом Руси. Рядом с Золотыми воротами и по соседству с двором князя Юрия появился новый княжеский двор Андрея с белокаменной церковью Спаса (1164). Общий периметр стен и валов Владимира достиг 7 км, превысив показатели крепостей Киева (4 км) и Новгорода (6 км).

При Всеволоде Юрьевиче Большое Гнездо Владимир стал главным центром земли и постоянной резиденцией князя, а Северо-Восточная Русь стала называться Владимирским великим княжением. Княжеский двор был перенесён в Средний город и расположен на его южном краю, рядом с епископским двором. Здесь же был сооружён каменный дворец с придворным Дмитриевским собором (1194–1197). Успенский собор обзавёлся новыми стенами, а на юго-восточном углу средней части города появился княжеский Рождественский монастырь с белокаменным собором. В северную часть Среднего города был перемещён беспокойный владимирский торг, где наследник Всеволода князь Константин в 1218 году выстроил небольшую церковь Воздвижения. В северо-западном углу Нового города был основан женский Княгинин монастырь с кирпичным собором. Так в общих чертах сформировался архитектурный ансамбль древнего Владимира.

Владимир в XIII – XVIII веках

В 1238 году Владимир был осаждён, а затем взят, разграблен и сожжён татарами, но, несмотря на это, сохранил статус политического и культурного центра Северо-Восточной Руси. В конце XIII – начале XIV века во Владимире жил митрополит Всея Руси, а московская и тверская династии вели борьбу за владимирское княжение. После нашествия на Владимир войск хана Едигея, когда обгорел Успенский собор, князь Василий I присылает в 1408 году во Владимир художника Андрея Рублёва для возобновления росписи храма. Впрочем, уже в 1410 году город вновь был разорён – на этот раз ордой царевича Талыча. В 1469 году известный московский строитель В. Д. Ермолин реставрировал пострадавшие и обветшавшие постройки города - Золотые ворота и церковь Воздвижения на торгу. Укрепления Владимира более не восстанавливались в прежних размерах: в 1486 году были отстроены вновь лишь бревенчатые стены Среднего города, возобновлявшиеся в 1491 и 1536 годах. С тех пор Владимир был рядовым городом Московского государства и рос крайне медленно. В 1584 году в Пушкарской и Стрелецкой слободах в 1584 году насчитывалось всего двадцать дворов, в 1592 году здесь было сто человек стрельцов. В 1668 году весь город насчитывал всего 990 жителей и 440 домов.

В XVII веке в городе было возобновлено каменное строительство. Строителя проявляли тактичность по отношению к духу древнего каменного ансамбля Владимира. В 1649 году владимирские купцы построили на посаде Богородицкую церковь, удачно вписавшуюся в южную панораму города. На основе белокаменных ворот детинца была возведена огромная шатровая колокольня. Другая колокольня была сооружена в Рождественском монастыре, там же появились Святые ворота с украшенным живописью проездом.

Губернский центр

В XVIII веке древним памятникам города был нанесён немалый урон: была сломана деревянная крепость, начался стихийный снос валов, пострадавшие при пожаре 1778 года храмы Спаса и Георгия были разобраны и заменены новыми. В 1778 году город стал административным центром Владимирского наместничества, а 1796 год – губернии. Город подвергся перепланировке: в конце XVIII – первой половине XIX столетия в центральной, исторической его части появилась череда новых сооружений, таких как губернаторский дом, дворянское собрание, дом мужской гимназии и «благородного пансиона», торговые ряды. В 1838–1840 годах во Владимире отбывал ссылку будущий известный писатель и философ А. И. Герцен. Впоследствии он называл Владимир «сияющей точкой в дали моей молодости».

В начале XX века во Владимире было построено здание городской Думы, а также ряд построек в популярном тогда стиле модерн: здание реального училища и кинотеатр «Ампир» (впоследствии «Художественный»). Активно развивалась политическая жизнь. В 1906 году во Владимире прошёл первый губернский съезд партии кадетов. В последующие годы, до революции 1917 года, они выпускали такие местные издания как «Клязьма», «Владимирец», «Владимирская еженедельная газета». Параллельно во Владимире действовал правомонархический Патриотический союз, социал-демократические ячейки. Выборы в первую Государственную думу заметно оживили владимирскую общественную жизнь.

Ведущим учебным заведением в губернии была Владимирская мужская гимназия, в 1904 году отметившая столетия со дня своего основания. Здесь обучались такие известные люди, как профессор А. А. Благонравов, известный поэт К. Д. Бальмонт, академик-геолог Ф. П. Саваренский. 24 августа 1913 года на Соборной площади Владимира был открыт памятник Александру II в полный рост. С четырёх сторон монумент окружали двуглавые орлы. Бульвару около Успенского собора в 1899 году было присвоено имя А. С. Пушкина в связи со столетием поэта.

Владимир в годы революции

Вскоре после смены власти в Петрограде, в ночь на 3 марта 1917 года, во Владимире были арестованы губернатор с супругой, начальник гарнизона и командиры дислоцировавшихся в губернии полков, а днём – вице-губернатор и ещё ряд высокопоставленных чиновников. Все они были отправлены в губернскую тюрьму. В тот же день на заседании Владимирской городской думы был образован губернский временный исполнительный комитет. 10 марта во Владимире прошёл «праздник революции». Из тюрем вышли политические заключённые. Комиссаром Временного правительства во Владимирской губернии стал председатель губернской земской управы С. А. Петров.

Как и в столице, во Владимире постепенно назревал конфликт между назначенцами Временного правительства и Советов. 1-2 августа в городе проходил съезд представителей уездных советов рабочих депутатов, на нём был избран губернский рабочий совет. Кадеты постепенно теряли своё влияние в городе и регионе. 18 июня Владимирский гарнизонный совет солдатских депутатов провёл мирную демонстрацию под лозунгами скорейшего окончания войны и вывода из состава правительства «министров-капиталистов». Во время июльского кризиса положение обострилось: во Владимире был организован митинг в поддержку правительства Керенского, но его разогнали негативно настроенные по отношению к Временному правительству солдаты. К началу осени популярность большевиков во Владимирской губернии существенно повысилась.

8 ноября, после прихода во Владимир известия о свержении Временного правительства, губернский Совет солдатских депутатов постановил вооружить всех членов полковых и ротных комитетов. На следующий день во Владимире была установлена советская власть: верные Советам части заняли все ключевые объекты инфраструктуры и административные учреждения. На выборах в Учредительное собрание 12 ноября большинство голосов во Владимирской губернии получили не эсеры, как по всей стране, а большевики – им отдали предпочтение 56% проголосовавших, тогда как эсерам – 36%.

Владимир в первые годы советской власти и в период Великой Отечественной войны

В 1923 году во Владимире прошла первая волна переименований: постановлением президиума горсовета 18 улиц сменили названия. В 1927 году с карты города исчезло ещё 62 исторических названия. Так, Макарьевская улица была переименована в улицу МОПРа, Георгиевская – в улицу Красного профинтерна. В 1936 году во Владимире произошёл крайне редкий случай: улице, носившей имя Сталина, было возвращено старое название Стрелецкая. В 1925 году на постаменте демонтированного в 1918 году памятника Александру II был установлен памятник В. И. Ленину.

Уже во второй половине 1920-х годов во Владимире появились два крупных предприятия – красильно-отделочная и ватная фабрики. В 1928 году была пущена в эксплуатацию ТЭЦ, началось строительство линии электропередач Владимир – Ковров. В 1930-х годах в городе продолжалось масштабное промышленное строительство. В 1937 году звучало предложение переименовать город в Каганович в честь Л. М. Кагановича, а, позднее, в 1943 году – в Погодин, в честь погибшего в бою генерал-майора Д. Д. Погодина, но оба замысла реализованы не были.

После начала Великой Отечественной войны Владимирская область перешла на военное положение. 24 июня начальник гарнизона города генерал-майор Пронин ввёл во Владимире особый режим: горожанам предписывалось соблюдать светомаскировку и запрещалось ходить по городу без пропусков в ночное время. Из Иванова во Владимир переехали курсы усовершенствования командного состава запаса, позднее ставшие пехотным училищем. Осенью 1941 года училище произвело первый выпуск командиров стрелковых и пулемётных взводов. В годы Великой Отечественной войны во Владимире располагалось 18 госпиталей, эвакопункты, станция переливания крови. Город, насчитывавший в то время чуть более 60 тысяч населения, за время войны принял не менее 250 тысяч раненых. Солдат и командиров, умиравших от ран, хоронили на городском братском кладбище. В 1943 году в городе начали строить тракторный завод. Позднее он был неоднократно удостоен орденов за производство качественной продукции, в том числе на экспорт.

В 1944 году городу был возвращён статус регионального центра – 14 августа была образована Владимирская область. В промышленности вновь созданной области преобладало машиностроение. В первые послевоенные годы в городе располагались три лагеря и госпиталь для военнопленных. Самым большим из них был лагерь № 190, имевший также отделения в городах и посёлках области. В 1946 году в нём содержалось около 10 тысяч человек. К 1949 году все военнопленные вернулись в Германию.

Послевоенная история

В 1955 году первые электромоторы сошли с конвейера Владимирского электромоторного завода. Расширялись масштабы электрификации Владимирской области: в конце 1950-х годов к западу от Владимира была построена подстанция «Энергетик» от линии электропередач сверхвысокого напряжения, идущей от Волжской ГЭС к Москве, а в 1962 году была введена в действие Владимирская ТЭЦ-2 мощностью 100 тысяч кВт/ч. В городе работали такие учреждения, как ВНИИКТИД (Владимирский научно-исследовательский институт комбайновых и тракторных двигателей) и ВНИПТИЭМ (Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения).

Во второй половине XX века Владимир превратился в крупный туристический центр. Для приёма гостей были построены новые гостиницы и предприятия общепита. В послевоенные годы здесь жили такие известные люди, как политик и публицист В. В. Шульгин (с 1956 по 1976 год) и писатель В. В. Ерофеев. Последний некоторое время учился в ВГПИ на факультете русского языка и литературы. В 1958 году на основе памятников архитектуры и музеев Владимира и Суздаля был создан единый Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник. Позднее его реорганизовали в Государственный объединенный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. В 1960 году на новой городской площади был торжественно открыт монумент в честь 850-летия со дня основания Владимира. У подножия стелы поместили три фигуры: строителя, воина и рабочего. В преддверии 9 мая 1975 года во Владимире был открыт мемориал погибшим в Великую Отечественную войну воинам и зажжён вечный огонь.