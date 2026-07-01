ПАРАКАС
ПАРАКАС - fрхеологическая культура около VIII века до нашей эры - первых веков нашей эры на побережье современного Перу (регион Ика).
Открыта Х.С. Тельо в 1925 ujle, проведшим с Т. Мехия Ксеспе раскопки погребений на пустынном полуострове Паракас. Тельо выделил 2 хронологических варианта - Паракас кавернас (Паракас кавернас; под испанским cavernas - «пещерный» подразумевалось «шахтовых могил») и Паракас некрополис (Паракас некрополис; испанское necropolis - представленный некрополями, здесь - склепами).
Паракас кавернас в долине Ика (южнее полуострова Паракас) носит название Окукахе (Ocucaje). Скорее всего, именно здесь находился центр культуры, поселения известны ещё южнее - в некоторых районах долины Наска. На полуострове Паракас Паракас кавернас представлен «шахтовыми могилами»: камера (диаметр 3-4 м, высота 1-1,5 м) - на глубине около 3 м; к ней шла вертикальная шахта, выход из которой изнутри укреплён камнями. В камере - до 55 естественно мумифицированных тел в сидячем скорченном положении; тело связано верёвками, завёрнуто в ткани, помещено в корзину или на свёрнутые циновки; всё это заключено в мешок-кокон из тканей. Характерна клиновидная деформация черепа. Из грабительских раскопок (вероятно, в долине Ика) происходят керамические маски.
Паракас некрополис ряд исследователей определяют как самостоятельную культуру Топара (Topar ́a), другие археологи полагают, что Топара приблизительно с 150 до нашей эры сосуществовала с Паракас некрополис и постепенно заместила её в долине Писко и на полуострове Паракас. Погребения на полуострове Паракас и в долине Ика датируют в пределах 150 года до нашей эры - 250 года нашей эры. Многие типы вещей и иконографических мотивов сходны с культурой Наска, поэтому ряд комплексов или находок некоторые исследователи называют «прото-Наска».
При раскопках могильника Уари-Каян (полуостровов Паракас) вскрыты прямоугольные помещения (со стенами из обмазанных глиной необработанных камней), использованные для совершения заупокойных обрядов и как склепы. В них найдены тела пожилых мужчин (по-видимому, принадлежавших элите, что подчёркивают многочисленность ценных тканей и другие находки), сидящих лицом на север. В Паракасе применялись искусственная мумифицикация, несколько видов деформации черепов, есть следы ран и прижизненной трепанации. Встречаются головные украшения из тонкого золотого листа, обсидиановые ножи, деревянные копьеметалки, копья с обсидиановыми наконечниками.
Керамика Паракаса тонкостенная, хорошего обжига. В Паракас некрополис применялся белый и красный ангоб. Есть миски, сосуды с шаровидным туловом, с туловом в форме плода или животного. Ручка-мостик могла соединять 2 узких цилиндрических горлышка; такое горлышко или непосредственно тулово - с горлышком в виде головы человека или животного, в котором мог находиться свисток (самые ранние в Андах сосуды подобного типа). Изображения (в основном мифических существ) выделены прочерчиванием, после обжига покрыты росписью (красный, жёлтый, коричневый, чёрный и неустойчивый белый пигменты). Бывает негативная роспись с простыми геометричекими элементами. Сохранившиеся ткани из хлопка и шерсти по плотности тканья уникальны для Древнего мира. В ранних иконографических стилях изображения более угловаты, преобладают красный и чёрный цвета; в поздних, соотносимых с прото-Наска, контуры фигур округлые, господствует более богатая палитра и так далее.
Крупнейшие поселения Паракас - Анимас- Альтас и Пенья-де-Кахауана (в долине Ика) площадью до 100 га, с искусственными платформами из адобов (булкообразных сырцовых кирпичей). Стационарные постройки Паракас - со стенами из обмазанных глиной прутьев, реже из адобов. Известны остатки керамического фриза с полихромными изображениями антропоморфных фигур. Фигуры в виде зооантропоморфных существ на полотнищах из Бруклинского музея и Этнографического музея в Гётеборге рассматривают как связанные с календарной символикой. Судя по изображениям мифических персонажей, добывание голов-трофеев связано с обрядами, направленными на увеличение урожая. В основе хозяйства - оазисное земледелие и морское рыболовство; была известна лама. Около 300 года до нашей эры в Паракас появляются геоглифы, известные и в культуре Наска.
На раннем этапе Паракас кавернас (Окухаке) испытывал влияние более северной культуры Чавин. В середине 1-го тысячелетия до нашей эры на керамике и тканях появляются изображения «глазастого существа», от головы и тела которого отходят змеевидные отростки, заканчивающиеся головами-трофеями. Источник этого образа мог находиться на Боливийском плоскогорье. Около I века до нашей эры началась экспансия Топара к югу. В результате синтеза этой традиции и Паракас кавернас в долинах Ика и Наска складывается культура Наска. В первых столетиях нашей эры прекращаются захоронения на полуострове Паракас.