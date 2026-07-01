ПАРАКАС

ПАРАКАС - fр­хео­ло­гическая куль­ту­ра около VIII века до нашей эры - пер­вых ве­ков нашей эры на по­бе­режье современного Пе­ру (регион Ика).

От­кры­та Х.С. Те­льо в 1925 ujle, про­вед­шим с Т. Ме­хия Ксес­пе рас­коп­ки по­гре­бе­ний на пус­тын­ном полуострове Па­ра­кас. Те­льо вы­де­лил 2 хро­но­ло­гических ва­ри­ан­та - Паракас ка­вер­нас (Паракас кавернас; под испанским cavernas - «пе­щер­ный» под­ра­зу­ме­ва­лось «шах­то­вых мо­гил») и Паракас нек­ро­по­лис (Паракас некрополис; испанское necropolis - пред­став­лен­ный нек­ро­по­ля­ми, здесь - скле­па­ми).

Паракас кавернас в до­ли­не Ика (юж­нее полуострова Па­ра­кас) но­сит название Оку­ка­хе (Ocucaje). Ско­рее все­го, имен­но здесь на­хо­дил­ся центр куль­ту­ры, по­се­ле­ния из­вест­ны ещё юж­нее - в не­ко­то­рых рай­онах до­ли­ны На­ска. На полуострове Па­ра­кас Паракас кавернас пред­став­лен «шах­то­вы­ми мо­ги­ла­ми»: ка­ме­ра (диа­метр 3-4 м, высота 1-1,5 м) - на глу­би­не около 3 м; к ней шла вер­ти­каль­ная шах­та, вы­ход из ко­то­рой из­нут­ри ук­ре­п­лён кам­ня­ми. В ка­ме­ре - до 55 ес­те­ст­вен­но му­ми­фи­ци­ро­ван­ных тел в си­дя­чем скор­чен­ном по­ло­же­нии; те­ло свя­за­но ве­рёв­ка­ми, за­вёр­ну­то в тка­ни, по­ме­ще­но в кор­зи­ну или на свёр­ну­тые ци­нов­ки; всё это за­клю­чено в ме­шок-ко­кон из тка­ней. Ха­рак­тер­на кли­но­вид­ная де­фор­ма­ция че­ре­па. Из гра­би­тель­ских рас­ко­пок (ве­ро­ят­но, в до­ли­не Ика) про­ис­хо­дят ке­ра­мические мас­ки.

Паракас некрополис ряд ис­сле­до­ва­те­лей оп­ре­де­ля­ют как са­мо­сто­ятельную куль­ту­ру То­па­ра (Topa­r ́a), другие ар­хео­ло­ги по­ла­га­ют, что То­па­ра при­бли­зи­тель­но с 150 до нашей эры со­су­ще­ст­во­ва­ла с Паракас некрополис и по­сте­пен­но за­мес­ти­ла её в до­ли­не Пис­ко и на полуострове Па­ра­кас. По­гре­бе­ния на полуострове Па­ра­кас и в до­ли­не Ика да­ти­ру­ют в пре­де­лах 150 года до нашей эры - 250 года нашей эры. Многие ти­пы ве­щей и ико­но­гра­фических мо­ти­вов сход­ны с куль­ту­рой На­с­ка , по­это­му ряд ком­плек­сов или на­хо­док не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли на­зы­ва­ют «про­то-На­ска».

При рас­коп­ках мо­гиль­ни­ка Уа­ри-Ка­ян (полуостровов Па­ра­кас) вскры­ты пря­мо­уголь­ные по­ме­ще­ния (со сте­на­ми из об­ма­зан­ных гли­ной не­об­ра­бо­тан­ных кам­ней), ис­поль­зо­ван­ные для со­вер­ше­ния за­упо­кой­ных об­ря­дов и как скле­пы. В них най­де­ны те­ла по­жи­лых муж­чин (по-ви­ди­мо­му, при­над­ле­жав­ших эли­те, что под­чёр­ки­ва­ют мно­го­чис­лен­ность цен­ных тка­ней и другие на­ход­ки), си­дя­щих ли­цом на се­вер. В Паракасе при­ме­нялись ис­кусственная му­ми­фи­ци­ка­ция, несколько ви­дов де­фор­ма­ции че­ре­пов, есть сле­ды ран и при­жиз­нен­ной тре­па­на­ции. Встре­ча­ют­ся го­лов­ные ук­ра­ше­ния из тон­ко­го зо­ло­то­го лис­та, об­си­диа­но­вые но­жи, де­ревянные копье­ме­тал­ки, ко­пья с об­си­диа­но­вы­ми на­ко­неч­ни­ка­ми.

Ке­ра­ми­ка Паракаса тон­ко­стен­ная, хо­ро­ше­го об­жи­га. В Паракас некрополис при­ме­нял­ся бе­лый и крас­ный ан­гоб. Есть мис­ки, со­су­ды с ша­ро­вид­ным ту­ло­вом, с ту­ло­вом в фор­ме пло­да или жи­вот­но­го. Руч­ка-мос­тик мог­ла со­еди­нять 2 уз­ких ци­лин­д­рических гор­лыш­ка; та­кое гор­лыш­ко или не­по­сред­ст­вен­но ту­ло­во - с гор­лыш­ком в ви­де го­ло­вы че­ло­ве­ка или жи­вот­но­го, в ко­то­ром мог на­хо­дить­ся сви­сток (са­мые ран­ние в Ан­дах со­су­ды по­доб­но­го ти­па). Изо­бра­же­ния (в основном ми­фических су­ществ) вы­де­ле­ны про­чер­чи­ва­ни­ем, по­сле об­жи­га по­кры­ты рос­пи­сью (крас­ный, жёл­тый, ко­рич­не­вый, чёр­ный и не­ус­той­чи­вый бе­лый пиг­мен­ты). Бы­ва­ет не­га­тив­ная рос­пись с про­сты­ми гео­мет­ричекими эле­мен­та­ми. Со­хра­нив­шие­ся тка­ни из хлоп­ка и шер­сти по плот­но­сти тка­нья уни­каль­ны для Древ­не­го ми­ра. В ран­них ико­но­гра­фических сти­лях изо­бра­же­ния бо­лее уг­ло­ва­ты, пре­об­ла­да­ют крас­ный и чёр­ный цве­та; в позд­них, со­от­но­си­мых с про­то-На­ска, кон­ту­ры фи­гур ок­руг­лые, гос­под­ству­ет бо­лее бо­га­тая па­лит­ра и так далее.

Круп­ней­шие по­се­ле­ния Паракас - Ани­мас- Аль­тас и Пе­нья-де-Ка­хау­а­на (в до­ли­не Ика) пло­ща­дью до 100 га, с ис­кусственными плат­фор­ма­ми из адо­бов (бул­ко­об­раз­ных сыр­цо­вых кир­пи­чей). Ста­цио­нар­ные по­строй­ки Паракас - со сте­на­ми из об­ма­зан­ных гли­ной пруть­ев, ре­же из адо­бов. Из­вест­ны ос­тат­ки керамического фри­за с по­ли­хром­ны­ми изо­бра­же­ния­ми ан­тро­по­морф­ных фи­гур. Фи­гу­ры в ви­де зоо­ан­тро­по­морф­ных су­ществ на по­лот­ни­щах из Брук­лин­ско­го му­зея и Эт­но­гра­фического му­зея в Гё­те­бор­ге рас­смат­ри­ва­ют как свя­зан­ные с ка­лен­дар­ной сим­во­ли­кой. Су­дя по изо­бра­же­ни­ям ми­фических пер­со­на­жей, до­бы­ва­ние го­лов-тро­фе­ев свя­за­но с об­ря­да­ми, на­прав­лен­ны­ми на уве­ли­че­ние уро­жая. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - оа­зис­ное зем­ле­де­лие и морское ры­бо­лов­ст­во; бы­ла из­вест­на ла­ма. Около 300 года до нашей эры в Паракас по­яв­ля­ют­ся гео­гли­фы, известные и в куль­ту­ре На­ска.

На ран­нем эта­пе Паракас кавернас (Оку­ха­ке) ис­пы­ты­вал влия­ние бо­лее се­вер­ной куль­ту­ры Ча­вин. В середине 1-го тысячелетия до нашей эры на ке­ра­ми­ке и тка­нях по­яв­ля­ют­ся изо­бра­же­ния «гла­за­сто­го су­ще­ст­ва», от го­ло­вы и те­ла ко­то­ро­го от­хо­дят змее­вид­ные от­рост­ки, за­кан­чи­ваю­щие­ся го­ло­ва­ми-тро­фея­ми. Ис­точ­ник это­го об­раза мог на­хо­дить­ся на Бо­ли­вий­ском плос­ко­го­рье. Около I века до нашей эры на­ча­лась экс­пан­сия То­па­ра к югу. В ре­зуль­та­те син­те­за этой тра­ди­ции и Паракас кавернас в до­ли­нах Ика и На­ска скла­ды­ва­ет­ся куль­ту­ра На­ска. В пер­вых сто­ле­ти­ях нашей эры пре­кра­ща­ют­ся за­хо­ро­не­ния на полуострове Па­ра­кас.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)