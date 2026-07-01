ПАРАГВАЙЦЫ

ПАРАГВАЙЦЫ - на­род, основное на­се­ле­ние Па­ра­гвая .

Чис­лен­ность свыше 6,6 миллионов человек (2012 год, пе­ре­пись). Жи­вут так­же в Ар­ген­ти­не (свыше 500 тысяч человек) и другие. 76% парагвайцев го­во­рят в основном на гуа­ра­ни (2002 год, пе­репись). Рас­про­стра­нён так­же испанский язык. Около 90% парагвайцев - ка­то­ли­ки, есть так­же еван­гель­ские хри­стиа­не (6,2%) и другие.

Пе­ред при­хо­дом ис­пан­цев ин­дей­цы рав­нин Гран-Ча­ко на за­па­де современного Па­ра­гвая (то­ба, са­му­ко, лен­гуа) за­ни­ма­лись по­лу­ко­че­вой охо­той и со­би­ра­тель­ст­вом; на­ро­ды гуа­ра­ни, жив­шие в тро­пических ле­сах ме­ж­ду­ре­чья Па­ра­гвая и Па­ра­ны, прак­ти­ко­ва­ли под­сеч­ное зем­ле­де­лие. С на­ча­лом испанской ко­ло­ни­за­ции бе­лое на­се­ле­ние Па­ра­гвая бы­ло от­но­си­тель­но не­мно­го­чис­лен­но и бы­ст­ро сме­ши­ва­лось с ин­дей­ским; ме­ти­сы («кре­о­лы») не под­вер­га­лись дис­кри­ми­на­ции, вла­де­ли зем­ля­ми, за­ни­ма­ли административные, во­енные и цер­ков­ные долж­но­сти. Основным язы­ком об­ще­ния стал гуа­ра­ни, при том что официальным язы­ком ос­та­вал­ся испанский язык; ис­па­но-гуа­ра­ний­ский би­лин­г­визм со­хра­нял­ся и в даль­ней­шем, при­чём испанский язык ис­пы­тал влия­ние гуа­ра­ни. Боль­шую роль в со­хра­не­нии ин­дей­ско­го на­се­ле­ния Па­ра­гвая и раз­ви­тии языка гуа­ра­ни сыг­ра­ло Ие­зуи­тов го­су­дар­ст­во 1610-1767 годов: при мис­си­ях на гуа­ра­ни ве­лось бо­го­слу­же­ние и обу­че­ние, пе­ча­та­лись кни­ги. Из-за от­сут­ст­вия ор­га­ни­зов. ра­бо­тор­гов­ли и не­раз­ви­то­сти гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности и план­тационного хо­зяй­ст­ва чис­лен­ность нег­ров в Па­ра­гвае бы­ла не­ве­ли­ка; не­гры-ра­бы ис­поль­зо­ва­лись в основном как до­маш­няя при­слу­га. В конце XVIII века ин­дей­цы со­став­ля­ли свыше 30% населения Па­ра­гвая, не­гры (мо­ре­но), му­ла­ты и ин­дей­ско-нег­ри­тян­ские ме­ти­сы (пар­до) - около 10%, ос­таль­ные бы­ли в основном «кре­о­ла­ми». Главным на­прав­ле­ни­ем эко­но­ми­ки бы­ло про­изводство на экс­порт па­ра­гвай­ско­го чая (ма­тэ). В 1-й половине XIX века, в пе­ри­од дик­та­ту­ры Х.Г. Фран­сии (1814-1840), им­ми­гра­ция в Па­ра­гвай бы­ла пол­но­стью пре­кра­ще­на. Пос­ле раз­ру­ше­ния иезу­ит­ских мис­сий в конце XVIII века ас­си­ми­ля­ция ин­дей­цев ус­ко­ри­лась. Со­глас­но пе­ре­пи­си 1846 года, свыше 7% парагвайцев со­став­ля­ли пар­до, 0,5% - ин­дей­цы, ос­таль­ные чис­ли­лись «кре­о­ла­ми». Од­но­род­ность па­рагвайские об­ще­ст­ва уси­ли­лась вслед­ст­вие ре­фор­мы 1848 года, унич­то­жив­шей об­щи­ны и от­ме­нив­шей де­ле­ние на «кас­ты». В ре­зуль­та­те Па­ра­гвай­ской вой­ны 1864-1870 годов чис­лен­ность парагвайцев умень­ши­лась поч­ти вдвое, взрос­лые муж­чи­ны со­став­ля­ли 13% населения Па­ра­гвая. Ги­гант­ский пе­ре­вес жен­щин гуа­ра­ни в па­рагвайском об­ще­ст­ве спо­соб­ст­во­вал кон­сер­ва­ции ин­дей­ских тра­ди­ций. С 1870-х годов па­рагвайское пра­ви­тель­ст­во ста­ло по­ощ­рять им­ми­гра­цию, при­вле­кая при­ез­жаю­щих к сельскому хозяйству. До 1910-х годов в стра­не осе­ло до 40 тысяч ар­ген­тин­цев, италь­ян­цев, бра­зиль­цев (бран­ко), нем­цев (сре­ди них - се­ст­ра Ф. Ниц­ше Ели­за­ве­та, ос­но­вав­шая в Па­ра­гвае ко­ло­нию «Но­вая Гер­ма­ния») и другие. Осо­бую груп­пу об­ра­зо­ва­ли нем­цы-мен­но­ни­ты - пе­ре­се­лен­цы из Северной Аме­ри­ки, за­се­ляв­шие Гран- Ча­ко с 1920-х годов и поль­зо­вав­шие­ся ав­то­но­ми­ей и эко­но­мическими льго­та­ми; их по­том­ки (1,2% парагвайцев) со­хра­ня­ют ниж­не­не­мец­кий диа­лект немецкого языка и тра­диционный ук­лад. В Па­ра­гвае ока­за­лась зна­чительная часть русской бе­лой эми­гра­ции (ре­шаю­щую роль в хо­де Чак­ской вой­ны 1932-1935 годов сы­гра­ли русские во­ен­ные, сре­ди них - почетный граж­да­нин Па­ра­гвая генерал И.Т. Бе­ля­ев, за­ни­мав­ший­ся так­же из­уче­ни­ем и за­щи­той прав па­рагвайских ин­дей­цев). С середины XX века в стра­ну въе­ха­ло зна­чительное чис­ло япон­цев. К 1920-м годам сфор­ми­ро­ва­лась современная литературная нор­ма языка гуа­ра­ни, на нём ста­ли из­да­вать ли­те­ра­ту­ру и прес­су.

Тра­диционное жи­ли­ще сыр­цо­вое с со­ло­мен­ной кры­шей. Основная пи­ща - ку­ку­ру­за, бо­бы, ма­ни­ок. По­пу­ляр­ны пи­рож­ки из ку­ку­руз­ной му­ки (чи­пас), ку­ку­руз­ная ка­ша (аба­ти по­ро­ро), за­пе­чён­ный в зо­ле и паль­мо­вых ли­сть­ях ку­ку­руз­ный хлеб. Из­люб­лен­ный на­пи­ток - ма­те; упот­реб­ля­ет­ся мас­ло из пло­дов паль­мы ва­таи, из её со­ка де­ла­ют ал­ко­голь­ный на­пи­ток (чи­ча). Раз­ви­ты пле­те­ние, вы­шив­ка (в том числе в сти­ле ньян­ду­ти).

Устное твор­че­ст­во.

У ин­дей­цев уни­сон­ное пе­ние и кру­го­вые пес­ни-тан­цы в со­про­во­ж­де­нии ин­ст­ру­мен­таль­ных ан­самб­лей со­став­ля­ют ос­но­ву об­ря­до­вых действ (свя­зан­ных с куль­та­ми жи­вот­ных, птиц, де­ревь­ев, вра­че­ва­тель­ных, по­хо­рон­ных и других), со­хра­ня­ют­ся так­же празд­нич­ные и ли­рические пес­ни. Во­каль­ная му­зы­ка ос­но­ва­на главным образом на пен­та­то­ни­ке. Сре­ди ин­ст­ру­мен­тов: флей­ты - про­доль­ные и по­пе­реч­ные (об­щее название «мим­би»), мно­го­стволь­ные, но­со­вые, ока­ри­ны; тру­бы - кон­го­эра (из кос­ти) и ту­ру (из бам­бу­ка); идио­фо­ны - ма­ра­ка (рас­про­стра­не­ны по­все­ме­ст­но в ин­дей­ской и кре­оль­ской му­зы­ке) и мба­ра­ка (род по­гре­муш­ки, при­ме­ня­ет­ся в муж­ских об­ря­дах), со­уда­ряе­мые де­ревянные или бам­бу­ко­вые тро­сти, «во­дя­ной ба­ра­бан» там­бор де ак­ва (гли­ня­ный со­суд с во­дой, звук из­вле­ка­ют уда­ра­ми вы­су­шен­ной ты­к­вы); мем­бра­но­фо­ны - ба­ра­ба­ны с де­ревянным долб­лё­ным кор­пу­сом; му­зы­каль­ный лук гуа­лам­бау, гуй­ра­пайи (с ре­зо­на­то­ром из вы­су­шен­ной ты­к­вы). Кре­оль­ские во­каль­ные жан­ры и сти­ли: ли­рическая пес­ня-ро­манс кан­сь­он, национальный па­рагвайский пе­сен­ный стиль гуа­ра­ния (тек­сты на языке гуа­ра­ни), со­здан­ный ком­по­зи­то­ром Х.А. Фло­ре­сом в конце 1920-х годов; му­зы­каль­но-тан­це­валь­ные жан­ры: «па­ра­гвай­ская поль­ка» - род са­ма­ку­эки (под­виж­ный пар­ный та­нец- пан­то­ми­ма с ха­рак­тер­ной по­ли­мет­ри­ей), сье­ло (или сье­ли­то) - вро­де контр­дан­са, «Сан­та-Фе» - вро­де ко­тиль­о­на, «кре­оль­ский вальс»; музыкальные ин­ст­ру­мен­ты: ги­та­ра, ар­фа.

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