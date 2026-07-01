ПАРАГВАЙЦЫ
ПАРАГВАЙЦЫ - народ, основное население Парагвая.
Численность свыше 6,6 миллионов человек (2012 год, перепись). Живут также в Аргентине (свыше 500 тысяч человек) и другие. 76% парагвайцев говорят в основном на гуарани (2002 год, перепись). Распространён также испанский язык. Около 90% парагвайцев - католики, есть также евангельские христиане (6,2%) и другие.
Перед приходом испанцев индейцы равнин Гран-Чако на западе современного Парагвая (тоба, самуко, ленгуа) занимались полукочевой охотой и собирательством; народы гуарани, жившие в тропических лесах междуречья Парагвая и Параны, практиковали подсечное земледелие. С началом испанской колонизации белое население Парагвая было относительно немногочисленно и быстро смешивалось с индейским; метисы («креолы») не подвергались дискриминации, владели землями, занимали административные, военные и церковные должности. Основным языком общения стал гуарани, при том что официальным языком оставался испанский язык; испано-гуаранийский билингвизм сохранялся и в дальнейшем, причём испанский язык испытал влияние гуарани. Большую роль в сохранении индейского населения Парагвая и развитии языка гуарани сыграло Иезуитов государство 1610-1767 годов: при миссиях на гуарани велось богослужение и обучение, печатались книги. Из-за отсутствия организов. работорговли и неразвитости горнодобывающей промышленности и плантационного хозяйства численность негров в Парагвае была невелика; негры-рабы использовались в основном как домашняя прислуга. В конце XVIII века индейцы составляли свыше 30% населения Парагвая, негры (морено), мулаты и индейско-негритянские метисы (пардо) - около 10%, остальные были в основном «креолами». Главным направлением экономики было производство на экспорт парагвайского чая (матэ). В 1-й половине XIX века, в период диктатуры Х.Г. Франсии (1814-1840), иммиграция в Парагвай была полностью прекращена. После разрушения иезуитских миссий в конце XVIII века ассимиляция индейцев ускорилась. Согласно переписи 1846 года, свыше 7% парагвайцев составляли пардо, 0,5% - индейцы, остальные числились «креолами». Однородность парагвайские общества усилилась вследствие реформы 1848 года, уничтожившей общины и отменившей деление на «касты». В результате Парагвайской войны 1864-1870 годов численность парагвайцев уменьшилась почти вдвое, взрослые мужчины составляли 13% населения Парагвая. Гигантский перевес женщин гуарани в парагвайском обществе способствовал консервации индейских традиций. С 1870-х годов парагвайское правительство стало поощрять иммиграцию, привлекая приезжающих к сельскому хозяйству. До 1910-х годов в стране осело до 40 тысяч аргентинцев, итальянцев, бразильцев (бранко), немцев (среди них - сестра Ф. Ницше Елизавета, основавшая в Парагвае колонию «Новая Германия») и другие. Особую группу образовали немцы-меннониты - переселенцы из Северной Америки, заселявшие Гран- Чако с 1920-х годов и пользовавшиеся автономией и экономическими льготами; их потомки (1,2% парагвайцев) сохраняют нижненемецкий диалект немецкого языка и традиционный уклад. В Парагвае оказалась значительная часть русской белой эмиграции (решающую роль в ходе Чакской войны 1932-1935 годов сыграли русские военные, среди них - почетный гражданин Парагвая генерал И.Т. Беляев, занимавшийся также изучением и защитой прав парагвайских индейцев). С середины XX века в страну въехало значительное число японцев. К 1920-м годам сформировалась современная литературная норма языка гуарани, на нём стали издавать литературу и прессу.
Традиционное жилище сырцовое с соломенной крышей. Основная пища - кукуруза, бобы, маниок. Популярны пирожки из кукурузной муки (чипас), кукурузная каша (абати пороро), запечённый в золе и пальмовых листьях кукурузный хлеб. Излюбленный напиток - мате; употребляется масло из плодов пальмы ватаи, из её сока делают алкогольный напиток (чича). Развиты плетение, вышивка (в том числе в стиле ньяндути).
Устное творчество.
У индейцев унисонное пение и круговые песни-танцы в сопровождении инструментальных ансамблей составляют основу обрядовых действ (связанных с культами животных, птиц, деревьев, врачевательных, похоронных и других), сохраняются также праздничные и лирические песни. Вокальная музыка основана главным образом на пентатонике. Среди инструментов: флейты - продольные и поперечные (общее название «мимби»), многоствольные, носовые, окарины; трубы - конгоэра (из кости) и туру (из бамбука); идиофоны - марака (распространены повсеместно в индейской и креольской музыке) и мбарака (род погремушки, применяется в мужских обрядах), соударяемые деревянные или бамбуковые трости, «водяной барабан» тамбор де аква (глиняный сосуд с водой, звук извлекают ударами высушенной тыквы); мембранофоны - барабаны с деревянным долблёным корпусом; музыкальный лук гуаламбау, гуйрапайи (с резонатором из высушенной тыквы). Креольские вокальные жанры и стили: лирическая песня-романс кансьон, национальный парагвайский песенный стиль гуарания (тексты на языке гуарани), созданный композитором Х.А. Флоресом в конце 1920-х годов; музыкально-танцевальные жанры: «парагвайская полька» - род самакуэки (подвижный парный танец- пантомима с характерной полиметрией), сьело (или сьелито) - вроде контрданса, «Санта-Фе» - вроде котильона, «креольский вальс»; музыкальные инструменты: гитара, арфа.