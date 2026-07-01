ПАРАГВАЙ

ПАРАГВАЙ - го­су­дар­ст­во в центральной час­ти Южной Аме­ри­ки.

Гра­ни­чит на се­ве­ре и се­ве­ро-за­па­де с Бо­ли­ви­ей, на се­ве­ро-вос­то­ке и вос­то­ке с Бра­зи­ли­ей, на юго-вос­токе, юге и юго-за­па­де с Ар­ген­ти­ной . Площадь 406,75 тысяч км2. Население 6,67 миллионов человек. (2012). Сто­ли­ца - Асун­сь­он. Официальные язы­ки - ис­пан­ский и гуа­ра­ни. Де­неж­ная еди­ни­ца - гуа­ра­ни. Тра­ди­ци­он­но на тер­ри­то­рии Парагвая вы­де­ля­ют 2 при­род­но-эко­но­мических ре­гио­на - Вос­точ­ный (ле­во­бе­ре­жье реки Па­ра­гвай) и За­пад­ный (Ча­ко; пра­во­бе­ре­жье). Административно-территориальное де­ле­ние: 17 де­пар­та­мен­тов и сто­лич­ный ок­руг. Парагвай - член ООН (1945), МВФ (1945), МБРР (1945), ОАГ (1948), МЕРКОСУР (1991), ВТО (1995).

Ис­то­ри­че­ский очерк

Тер­ри­то­рия Па­ра­гвая до ис­пан­ско­го за­вое­ва­ния. Древ­ней­шие сле­ды че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии Парагвай да­ти­ру­ют­ся 2-й половиной 4-го тысячелетия до нашей эры (скаль­ный на­вес Ита­гуй-Гуа­су, департамент Амам­бай; сре­ди на­хо­док - ка­мен­ные ору­дия, ко­сти жи­вот­ных). Из­вест­ны пет­рог­ли­фы в «сти­ле от­пе­чат­ков» (про­ца­ра­пан­ные от­пе­чат­ки ко­неч­но­стей ко­шачь­их, птиц, оле­ней, че­ло­ве­че­ских ступ­ней, рас­тительные и гео­мет­рические мо­ти­вы), да­ти­ров­ка ко­то­рых по­ка не яс­на. Немецкий ар­хео­лог М. Шмидт в 1931 году на ос­но­ве на­хо­док в рай­оне озера Ипа­ка­раи пред­ло­жил вы­де­лить до­гуа­ра­ний­скую куль­ту­ру (по­ка­за­тель­ны вы­тя­ну­тые тру­по­по­ло­же­ния в грун­то­вых ямах, ке­ра­ми­ка с ли­ней­ным или ло­ма­ным ор­на­мен­том), да­ти­ро­ван­ную вре­ме­нем до 1-го тысячелетия нашей эры, од­на­ко пра­во­мер­ность её вы­де­ле­ния и многие ха­рак­те­ри­сти­ки ос­та­ют­ся пред­ме­том дис­кус­сий.

В восточной час­ти ре­гио­на около середины 1-го тысячелетия нашей эры из бас­сей­на Ама­зон­ки рас­про­стра­ня­ют­ся па­мят­ни­ки, от­но­ся­щие­ся к тра­ди­ции гуа­ра­ни. Для неё по­ка­за­тель­на леп­ная ке­ра­ми­ка (по­гре­баль­ные ур­ны, ок­руг­лобокие горш­ки, ка­ст­рю­ли, блю­да, ча­ши, жа­ров­ни), из­го­тов­лен­ная спи­раль­но-жгу­то­вым на­ле­пом. Ран­ние со­су­ды име­ют риф­лё­ную или вол­ни­стую по­верх­ность и про­ца­ра­пан­ный ор­на­мент (так называемый cera­mi­ca corrugada), позд­нее рас­про­стра­ня­ет­ся рас­пис­ная ке­ра­ми­ка (крас­ная рос­пись по бе­ло­му или жёл­то­му фо­ну или жёл­тая и чёр­ная рос­пись по крас­но-ко­рич­не­во­му фо­ну) с гео­мет­рическим ор­на­мен­том (вол­ни­стые и спи­раль­ные ли­нии, скре­щён­ные по­ло­сы, ме­андр, зиг­заг и другие).

Западная часть Парагвая (без­лес­ные ал­лю­ви­аль­ные рав­ни­ны, часть ре­гио­на Ча­ко) ар­хео­ло­ги­че­ски не ис­сле­до­ва­на. Пе­ред по­яв­ле­ни­ем ис­пан­цев её на­се­ля­ли то­ба, на­ро­ды, го­во­ря­щие на ма­так­ских язы­ках, и другие груп­пы ин­дей­цев, за­ни­мав­ших­ся в основном охо­той.

Па­ра­гвай в пе­ри­од ис­пан­ско­го ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства. В 1520-х годах на тер­ри­то­рию Парагвая ста­ли про­ни­кать кон­ки­ста­до­ры (экс­пе­ди­ции А. Гар­сии, 1524 год; С. Ка­бо­та, 1526 год, и другие). В 1537 году на восточном бе­ре­гу реки Па­ра­гвай ос­но­ва­на кре­пость Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-ла-Асун­сь­он, пре­вра­тив­шая­ся в опор­ный пункт для даль­ней­шей ко­ло­ни­за­ции бас­сей­на реки Ла-Пла­та. Парагвай во­шёл в со­став ви­це-ко­ро­лев­ст­ва Пе­ру, в XVII веке вы­де­лен в са­мо­сто­ятельное ви­це-гу­бер­на­тор­ст­во. На­се­ле­ние Парагвая за­ни­ма­лось в основном зем­ле­де­ли­ем; на­ря­ду с круп­ны­ми по­ме­сть­я­ми испанской зна­ти, где ис­поль­зо­вал­ся труд за­ви­си­мых ин­дей­цев, су­ще­ст­во­ва­ли по­се­ле­ния ин­дей­цев, под­чи­нён­ные испанским ко­мен­дан­там, а так­же хо­зяй­ст­ва отдельных се­мей (у гуа­ра­ни) - ча­кра.

В начле XVII века в юго-восточных рай­онах Парагвая поя­ви­лись ие­зуи­ты, со­че­тав­шие ко­ло­ни­за­цию но­во­от­кры­тых зе­мель с ак­тив­ной мис­сио­нер­ской дея­тель­но­стью. В 1608 году бы­ли ос­но­ва­ны пер­вые ре­дук­ции - ре­зер­ва­ции ин­дей­цев, объ­е­ди­нён­ные позд­нее в осо­бое го­су­дар­ст­во, лишь но­ми­наль­но под­чи­няв­шее­ся испанской ко­ро­не.

В 1777 году Парагвай во­шёл в со­став соз­дан­но­го го­дом ра­нее ви­це-ко­ро­лев­ст­ва Рио-де-ла-Пла­та. В это вре­мя на­се­ле­ние Парагвая со­став­ля­ло около 250 тысяч человек. В ос­нов­ной сво­ей мас­се это бы­ли ин­дей­цы гуа­ра­ни и ме­ти­сы (ис­пан­цев на­счи­ты­ва­лось все­го несколько со­тен человек, кре­о­лов - несколько ты­сяч человек). По­лу­чи­ли раз­ви­тие ре­мёс­ла и тор­гов­ля (па­ра­гвай­цы вы­во­зи­ли то­ва­ры че­рез порт Бу­энос-Ай­рес); главными стать­я­ми экс­пор­та ста­ли та­бак и чай.

Па­ра­гвай в XIX веке.

В хо­де Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке 1810-1826 годов в ре­зуль­та­те воо­руженного вос­ста­ния 14-15.5.1811 года власть испанской ко­ро­ны в Парагвае бы­ла сверг­ну­та. Со­зван­ный в 1813 году Национальный кон­гресс про­воз­гла­сил Парагвай рес­пуб­ли­кой и пе­ре­дал управ­ле­ние пра­ви­тельственной хун­те во гла­ве с дву­мя кон­су­ла­ми. Один из них, Х.Г. Фран­сия, в 1814 году объ­яв­лен вер­хов­ным, в 1816 году - по­жиз­нен­ным дик­та­то­ром рес­пуб­ли­ки.

Пра­ви­тель­ст­во Фран­сии, на­хо­див­ше­го­ся у вла­сти до 1840 года, со­дей­ст­во­ва­ло раз­ви­тию национальной эко­но­ми­ки. Бы­ли кон­фи­ско­ва­ны зем­ли испанских ко­ло­ни­за­то­ров и ка­то­лические церк­ви. Часть этих зе­мель за умерен­ную пла­ту сда­ва­лась в бес­сроч­ную арен­ду, часть ста­ла ос­но­вой для круп­ных государственных ско­то­водч. хо­зяйств - «эс­тан­сий ро­ди­ны». Стре­мясь пре­дот­вра­тить вме­ша­тель­ст­во со­сед­них стран и ев­ропейских дер­жав во внутренние де­ла Парагвая, пра­ви­тель­ст­во Фран­сии про­во­ди­ло курс стро­гой са­мо­изо­ля­ции. Бы­ли ог­ра­ни­че­ны все внеш­ние сно­ше­ния, в том числе тор­го­вые, соз­да­ны пре­пят­ст­вия для про­ник­но­ве­ния иностранного ка­пи­та­ла.

В 1842 году в Парагвае от­ме­не­но раб­ст­во, в 1844 году при­ня­та кон­сти­ту­ция, ус­та­но­вив­шая пре­зи­дент­скую фор­му прав­ле­ния, в 1848 году дек­ла­ри­ро­ва­но юри­дическое рав­но­пра­вие ин­дей­цев. Пер­вый пре­зи­дент стра­ны К.А. Ло­пес про­дол­жил уси­лия Фран­сии, на­прав­лен­ные на обес­пе­че­ние не­за­ви­си­мо­го раз­ви­тия Парагвая, од­на­ко пол­но­стью от­ка­зал­ся от изо­ля­цио­ни­ст­ской по­ли­ти­ки. В 1843 и 1844 годах Ло­пес до­бил­ся при­зна­ния су­ве­ре­ни­те­та Парагвая со­от­вет­ст­вен­но Бо­ли­ви­ей и Бра­зи­ли­ей, в 1852 году ус­та­но­вил ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Ар­гентинской кон­фе­де­ра­ци­ей, в 1853 году с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Фран­ци­ей и США. Строи­лись же­лез­ные до­ро­ги (пер­вую - Асун­сь­он - Па­ра­гуа­ри, дли­ной 72 км, на­ча­ли про­кла­ды­вать в 1854 году), ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щие и ору­жей­ные пред­при­ятия, вер­фи, бы­ли вве­де­ны в экс­плуа­та­цию те­ле­граф­ные ли­нии, мо­дер­ни­зи­ро­ва­на ар­мия, от­кры­то несколько выс­ших школ. Зна­чи­тель­но уве­ли­чил­ся объ­ём внеш­ней тор­гов­ли, Парагвай экс­пор­ти­ро­вал та­бак, па­ра­гвай­ский чай (ма­те), ко­жи и дре­ве­си­ну. К середине XIX века Парагвай пре­вра­тил­ся в од­но из наи­бо­лее раз­ви­тых го­су­дарств Южно Аме­ри­ки, на­се­ле­ние стра­ны пре­вы­си­ло 1 миллион че­ло­век.

В прав­ле­ние Ф.С. Ло­пе­са, сме­нив­ше­го на по­сту пре­зи­ден­та сво­его от­ца, Парагвай ока­зал­ся втя­нут в вой­ну с со­сед­ни­ми стра­на­ми, не­до­воль­ны­ми не­за­ви­си­мой по­ли­ти­кой па­рагв. пра­ви­тель­ст­ва, ко­то­рое вы­сту­па­ло про­тив экс­пан­сио­ни­ст­ских пла­нов Бра­зи­лии и Ар­ген­ти­ны в от­но­ше­нии Уруг­вая. В середине но­ября 1864 года пра­ви­тель­ст­во Ло­пе­са ра­зо­рва­ло от­но­ше­ния с Бра­зи­ли­ей, в де­каб­ре то­го же го­да па­рагвайская ар­мия за­ня­ла южные рай­оны бразильской провинции Ма­ту-Гро­су. В мар­те 1865 года Парагвай объ­я­вил вой­ну Ар­ген­ти­не. В 1865 году пра­ви­тель­ст­ва Бра­зи­лии, Ар­ген­ти­ны и Уруг­вая, часть тер­ри­то­рии ко­то­ро­го бы­ла к то­му вре­ме­ни ок­ку­пи­ро­ва­на бразильскими вой­ска­ми, за­клю­чи­ли так называемый Трой­ст­вен­ный со­юз (со­юз­ни­ков под­дер­жи­ва­ли Ве­ли­ко­бри­та­ния, Фран­ция и США), ста­вив­ший сво­ей це­лью раз­дел ме­ж­ду его уча­ст­ни­ка­ми большая часть па­рагвайской тер­ри­то­рии. По ре­зуль­та­там Па­ра­гвай­ской вой­ны 1864-1870 годов Парагвай по­те­рял поч­ти по­ло­ви­ну сво­ей тер­ри­то­рии, от­торг­ну­той Бра­зи­ли­ей и Ар­ген­ти­ной, ос­тав­шая­ся её часть бы­ла до 1876 года ок­ку­пи­ро­ва­на бразильскими вой­ска­ми. В хо­де во­енных дей­ст­вий по­гиб­ло, по различным дан­ным, от 75 до 80% на­се­ле­ния. Но­вая кон­сти­ту­ция Парагвая, при­ня­тая в 1870 году, пре­дос­та­ви­ла ши­ро­кие пра­ва и при­ви­ле­гии ино­стран­цам и ос­во­бо­ди­ла их от уп­ла­ты на­ло­гов.

С конца 1870-х годов власть кон­тро­ли­ро­ва­ла груп­пи­ров­ка, воз­глав­ляе­мая генералом Б. Ка­баль­е­ро, ко­то­рый был вы­ра­зи­те­лем ин­те­ре­сов наи­бо­лее кон­сер­ва­тив­ной час­ти пра­вя­щей эли­ты, ори­ен­ти­ро­вав­шей­ся пре­имущественно на Бра­зи­лию. В 1887 году ли­де­ры оп­по­зи­ции соз­да­ли пар­тию Де­мо­кра­тический центр (с 1890-х годов Ли­бе­раль­ная пар­тия), объ­еди­нив­шую пред­ста­ви­те­лей ин­тел­ли­ген­ции, пред­при­ни­ма­те­лей, тор­гов­цев, за­жи­точ­ных кре­сть­ян и ре­мес­лен­ни­ков. В том же го­ду сто­рон­ни­ки Ка­баль­е­ро сфор­ми­ро­ва­ли Национально-рес­пуб­ли­кан­скую пар­тию (позд­нее ста­ла на­зы­вать­ся пар­ти­ей «Ко­ло­ра­до»). Её под­дер­жи­ва­ли ла­ти­фун­ди­сты, тор­гов­цы и пред­при­ни­ма­те­ли, свя­зан­ные с иностранным ка­пи­та­лом.

Па­ра­гвай с начала XX века.

К это­му пе­ре­оду Парагвай ос­та­вал­ся од­ним из са­мых ма­ло­на­се­лён­ных го­су­дар­ств Южной Аме­ри­ки (около 635 тысяч жителей). У стра­ны был ог­ром­ный внеш­ний долг. В 1901 году об­ра­ба­ты­ва­лось лишь 0,6% тер­ри­то­рии, экс­порт со­кра­тил­ся на 50%, ухуд­ши­лось фи­нан­со­вое по­ло­же­ние, обо­ст­ри­лись со­ци­аль­ные про­ти­во­ре­чия. В августе 1904 года вспых­ну­ло народное вос­ста­ние, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го при пря­мой под­держ­ке Ар­ген­ти­ны к вла­сти при­шли ли­бе­ра­лы.

В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны , в ко­то­рой Парагвай не уча­ст­во­вал, эко­но­мическое по­ло­же­ние стра­ны ста­би­ли­зи­ро­ва­лось. Уве­ли­чил­ся экс­порт про­дук­ции лес­но­го хо­зяй­ст­ва и жи­вот­но­вод­ст­ва. В пре­зи­дент­ст­во М. Фран­ко (1916-1919) вве­дён в дей­ст­вие но­вый про­грес­сив­ный из­би­рательный за­кон (по из­би­рательным спи­скам и при тай­ном го­ло­со­ва­нии), при­ня­ты ме­ры, на­прав­лен­ные на обес­пе­че­ние кре­сть­я­нам по­жиз­нен­но­го и на­сле­дуе­мо­го вла­де­ния об­ра­ба­ты­вае­мы­ми ими зем­ля­ми.

В начале 1920-х годов ра­ди­каль­ное кры­ло Ли­бе­раль­ной пар­тии, кон­тро­ли­ро­вав­шее власть, рас­ко­ло­лось на груп­пи­ров­ки гон­д­ри­стов и ше­ре­ри­стов (со­от­вет­ствен­но по име­нам их ли­де­ров М. Гон­д­ры и Э. Ше­ре­ра). Их про­ти­во­стоя­ние пе­ре­рос­ло в 1922 году в гражданскую вой­ну, за­вер­шив­шую­ся в 1923 году по­бе­дой гон­д­ри­ста Э. Ая­лы, став­ше­го вре­мен­ным (до мар­та 1924 года), а за­тем кон­сти­ту­ци­он­ным (август 1924 - август 1928 года) пре­зи­ден­том стра­ны. За счёт бла­го­при­ят­ной эко­но­мической конъ­юнк­ту­ры и твёр­дой по­ли­ти­ки сба­лан­си­ро­ва­ния до­хо­дов и рас­хо­дов государства Ая­ле уда­лось ста­би­ли­зи­ро­вать национальную ва­лю­ту, уве­ли­чить на­ло­го­вые по­сту­п­ле­ния, пре­одо­леть бюд­жет­ный де­фи­цит, зна­чи­тель­но со­кра­тить внеш­ний долг. В 1926 году при­нят За­кон о со­зда­нии, под­держ­ке и со­хра­не­нии мел­кой сельско-хозяйственной соб­ст­вен­но­сти, ор­га­ни­зо­ван Департамент зе­мель и ко­ло­ний. Бы­ла про­ве­дена ре­фор­ма на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния, от­кры­ты авиационная шко­ла, шко­ла во­енных меха­ни­ков, выс­шие во­енные и во­енно-морские учи­ли­ща.

В пе­ри­од прав­ле­ния Х.П. Гуд­жа­ри (1928-1932) под воз­дей­ст­ви­ем ми­ро­во­го эко­но­мического кри­зи­са фи­нан­со­вое по­ло­же­ние Парагвая рез­ко ухуд­ши­лось. В 1930 году на­ча­лась фак­тическая де­валь­ва­ция пе­со, к 1933 году оно обес­це­ни­лось бо­лее чем на 53%. Столк­нув­шись с эко­но­мическими и со­ци­аль­ны­ми про­бле­ма­ми, Гуд­жа­ри свер­нул по­ли­ти­ку ре­форм и при­бег к чрез­вы­чай­ным и ре­прес­сив­ным ме­рам. 23.10.1931 года рас­стре­ля­на (65 уби­тых и ра­не­ных) де­мон­ст­ра­ция в Асун­сь­о­не, ор­га­ни­зо­ван­ная Сту­денческим цен­тром и под­дер­жан­ная другими мо­ло­дёж­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми, пред­ста­ви­те­ля­ми оп­по­зиционных партийных фрак­ций и ра­бо­чи­ми. Столк­но­ве­ния де­мон­ст­ран­тов с по­ли­ци­ей про­дол­жа­лись несколько дней. Гуд­жа­ри был вы­ну­ж­ден уй­ти в от­став­ку. В августе 1932 года пре­зи­ден­том стра­ны вновь стал Э. Ая­ла.

В 1932 году Парагвай всту­пил в вой­ну с Бо­ли­ви­ей из-за спор­ной тер­ри­то­рии Ча­ко-Бо­ре­аль, где пред­по­ло­жи­тель­но на­хо­ди­лись круп­ные за­па­сы неф­ти. По мир­но­му до­го­во­ру 1938 года года 2/3 спор­ной об­лас­ти ото­шли к Парагваю, но неф­те­нос­ные рай­оны ос­та­лись у Бо­ли­вии, Парагвай обя­зал­ся обес­пе­чить сво­бод­ное про­хо­ж­де­ние бо­ли­вий­ских гру­зов че­рез свою тер­ри­то­рию. Во вре­мя во­енных дей­ст­вий по­те­ри Парагвая со­ста­ви­ли 45 тысяч человек уби­тых и 67 тысяч ра­не­ных. Вой­на обош­лась Парагваю в 124 миллиона долларов, рез­ко воз­рос внеш­ний долг стра­ны.

Вой­на с Бо­ли­ви­ей на вре­мя обес­пе­чи­ла един­ст­во всех по­ли­тических сил Парагвая. Од­на­ко сра­зу же по её окон­ча­нии в стра­не на­ча­лись мас­со­вые народные вы­сту­п­ле­ния. 17.2.1936 года в Асун­сь­о­не Национальная ас­со­циа­ция бывших фрон­то­ви­ков (об­ра­зо­ва­на в 1935 году, объ­е­ди­ня­ла свыше 120 тысяч ве­те­ра­нов Чак­ской вой­ны) под­ня­ла вос­ста­ние, под­дер­жан­ное народными мас­са­ми. 20 февраля пре­зи­дент­ский пост за­нял полковник Р. Фран­ко, сфор­ми­ро­вав­ший коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во.

По­ли­тической опо­рой но­во­го ре­жи­ма ста­ла соз­дан­ная Р. Фран­ко Ре­во­люционная феб­ре­ри­ст­ская пар­тия, объ­е­ди­нив­шая ве­те­ра­нов Чак­ской вой­ны, часть кад­ро­во­го офи­цер­ст­ва, пред­ста­ви­те­лей национальной бур­жуа­зии, сред­них сло­ёв и сту­ден­че­ст­ва. Реа­ли­зуя партийную про­грам­му, пра­ви­тель­ст­во при­ня­ло аг­рар­ный за­кон № 1060, в ос­но­ву ко­то­ро­го был по­ло­жен прин­цип «зем­ля при­над­ле­жит тем, кто её об­ра­ба­ты­ва­ет» (кре­сть­я­не по­лу­чи­ли свыше 200 тысяч га). Ре­ор­га­ни­зо­ван Национальный банк и осу­ще­ст­в­ле­ны ме­ры по ста­би­ли­за­ции ва­лю­ты. Со­здан Национальный департамент тру­да с пред­ста­ви­тель­ст­вом от ра­бо­чих, ус­та­нов­ле­ны 8-ча­со­вой ра­бо­чий день и ми­ни­мум за­ра­бот­ной пла­ты.

13.8.1937 года в ре­зуль­та­те во­енного пе­ре­во­ро­та, со­вер­шён­но­го ре­ак­ци­он­ной ча­стью ар­мии при под­держ­ке круп­ной бур­жуа­зии и ла­ти­фун­ди­стов, Р. Фран­ко был ли­шён вла­сти. В августе 1939 года пре­зи­ден­том из­бран Х.Ф. Эс­ти­гар­ри­бия. В 1940 году он рас­пус­тил пар­ла­мент и фак­ти­че­ски ус­та­но­вил дик­та­тор­ский ре­жим . При­ня­тая в том же го­ду кон­сти­ту­ция ук­ре­п­ля­ла власть пре­зи­ден­та и ог­ра­ни­чи­ва­ла дея­тель­ность по­ли­тических пар­тий и об­щественных ор­га­ни­за­ций.

Ре­жим дик­та­ту­ры уси­лил­ся с при­хо­дом к вла­сти генерала И. Мо­ри­ни­го (1940-1948), про­воз­гла­сив­ше­го курс на по­строе­ние «но­во­го на­цио­на­ли­стического ре­во­люционного го­су­дар­ст­ва» кор­по­ра­тив­но­го ти­па. Ли­бе­раль­ная пар­тия бы­ла объ­яв­ле­на вне за­ко­на, под­верг­ну­ты го­не­ни­ям чле­ны пар­тии «Ко­ло­ра­до», ком­му­ни­сты (Ком­му­ни­стическая пар­тия Парагвая соз­да­на в 1928 году) и феб­ре­ри­сты. Эко­но­мическая, по­ли­тическая и со­ци­аль­ная жизнь по­став­ле­на под стро­жай­ший кон­троль пра­ви­тель­ст­ва. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны Парагвай, бу­ду­чи фор­маль­но ней­траль­ным (Парагвай объ­я­вил вой­ну Гер­ма­нии и Япо­нии толь­ко в феврале 1945 года), ока­зы­вал по­мощь Гер­ма­нии сырь­ём и про­до­воль­ст­ви­ем.

По­бе­да ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции вы­зва­ла подъ­ём де­мо­кра­тического и пат­рио­тического дви­же­ния в Парагвае. В ию­не 1946 года вос­ста­ли час­ти сто­лич­но­го гар­ни­зо­на. И. Мо­ри­ни­го был вы­ну­ж­ден уво­лить из ар­мии про­на­ци­ст­ских ге­не­ра­лов и соз­дать коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во из пред­ста­ви­те­лей ар­мии, ли­де­ров «Ко­ло­ра­до» и феб­ре­ри­стов, раз­ре­шить ле­галь­ную дея­тель­ность Ли­бе­раль­ной пар­тии. Од­на­ко спус­тя несколько ме­ся­цев ре­прес­сии во­зоб­но­ви­лись. 7-8.3.1947 года в гар­ни­зо­нах Кон­сеп­сь­о­на и Ча­ко на­ча­лось но­вое воо­руженное вос­ста­ние, под­дер­жан­ное Ли­бе­раль­ной, Феб­ре­ри­ст­ской и Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тия­ми. Оно бы­ло жес­токо по­дав­ле­но вла­стя­ми, за­пре­тив­ши­ми все оп­по­зиционные пар­тии и проф­сою­зы. 3.6.1948 года генерал Мо­ри­ни­го был сверг­нут пред­ста­ви­те­ля­ми пра­во­го кры­ла пар­тии «Ко­ло­ра­до». В те­че­ние по­сле­дую­щих 6 лет в ре­зуль­та­те по­сто­янной борь­бы в пра­вя­щем ла­ге­ре в стра­не про­изош­ло несколько государственных пе­ре­во­ро­тов, сме­ни­лось 5 пре­зи­ден­тов.

В мае 1954 года, по­сле оче­ред­но­го во­енного пе­ре­во­ро­та, со­вер­шён­но­го при под­держ­ке США, власть за­хва­тил глав­но­ко­ман­дую­щий воо­руженными си­ла­ми генерал А. Стрес­нер. Дек­ре­том от 4.12.1954 года он за­пре­тил дея­тель­ность всех по­ли­тических пар­тий за ис­клю­че­ни­ем «Ко­ло­ра­до», в ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны проф­сою­зов, мас­со­вых ор­га­ни­за­ций сту­ден­че­ст­ва и кре­сть­ян­ст­ва бы­ли вве­де­ны став­лен­ни­ки пра­ви­тель­ст­ва, за­кры­ты оп­по­зиционные га­зе­ты и жур­на­лы, за­пре­ще­ны за­бас­тов­ки и со­б­ра­ния. Пра­ви­тель­ст­во Стрес­не­ра при­ня­ло ряд жё­ст­ких ре­прес­сив­ных за­ко­нов; с 1954 года и до конца 1980-х годов че­рез тюрь­мы и ла­ге­ря про­шли 360 тысяч па­ра­гвай­цев (при чис­лен­но­сти на­се­ле­ния не­мно­гим бо­лее 3 миллионов человек). В 1967 и 1977 годах с це­лью уза­ко­нить своё пре­бы­ва­ние у вла­сти Стрес­нер вно­сил по­прав­ки в кон­сти­ту­цию.

Главным внеш­не­по­ли­тическим парт­нё­ром А. Стрес­не­ра ос­та­ва­лись США. В 1954 году Парагвай и США под­пи­са­ли со­гла­ше­ние о во­енном и эко­но­мическом со­труд­ни­че­ст­ве. Американским ком­па­ни­ям бы­ли пре­дос­тав­ле­ны кон­цес­сии на раз­ра­бот­ку неф­тя­ных ме­сто­ро­ж­де­ний и до­бы­чу ура­на. В 1965 году пра­ви­тель­ст­во Стрес­не­ра на­пра­ви­ло вой­ска в До­ми­ни­кан­скую Рес­пуб­ли­ку.

В 1973 Парагвай и Бра­зи­лия за­клю­чи­ли со­гла­ше­ние о строи­тель­ст­ве на по­гра­нич­ной реке Па­ра­на круп­ней­шей в ми­ре ГЭС «Itaip ́u» (про­ект­ная мощ­ность 12,6 миллионов кВт). 90% фи­нан­си­ро­ва­ния про­ек­та взя­ла на се­бя Бра­зи­лия, Парагвай обя­зал­ся вы­пла­тить свою до­лю бу­ду­щи­ми по­став­ка­ми элек­тро­энер­гии. Строи­тель­ст­во 2 гид­ро­элек­тро­стан­ций мень­шей мощ­но­сти ве­лось совместно с Ар­ген­ти­ной. Со­ору­же­ние ГЭС вы­зва­ло бур­ное раз­ви­тие строи­тель­ной и других от­рас­лей промышленности, обес­пе­чи­ло мощ­ный при­ток иностранного ка­пи­та­ла и прак­ти­че­ски пол­ную за­ня­тость на­се­ле­ния. В 1970-х годах тем­пы рос­та ВВП воз­рос­ли до 8,3% (при 4,2% в год в 1960-х годах), в 1976-1981 годах пре­вы­си­ли 10%.

В начале 1980-х годов эко­но­мический бум сме­нил­ся пе­рио­дом стаг­на­ции. ВВП стра­ны со­кра­тил­ся на 2% в 1982 году и на 3,7% в 1983 году. Внеш­ний долг дос­тиг 1,2 миллиардов долларов, без­ра­бо­ти­ца ох­ва­ти­ла 45% тру­до­спо­соб­но­го на­се­ле­ния.

В 1979 году па­рагвайские оп­по­зиционные пар­тии со­зда­ли коа­ли­цию Национальное со­гла­сие (АН). В начале 1984 года впер­вые за многие го­ды в Асун­сь­о­не про­шли мас­со­вые ми­тин­ги под ло­зун­га­ми свер­же­ния во­енной дик­та­ту­ры. Ма­ни­фе­стан­ты тре­бо­ва­ли не­мед­лен­ных мер по оз­до­ров­ле­нию эко­но­ми­ки, от­став­ки ре­ак­ци­он­ной кли­ки, де­мо­кра­ти­за­ции стра­ны. «Мяг­кое дав­ле­ние» на А. Стрес­не­ра с це­лью про­ве­де­ния ог­ра­ни­чен­ной ли­бе­ра­ли­за­ции ре­жи­ма ста­ли ока­зы­вать и США.

В 1986 году АН при под­держ­ке ка­то­лической церк­ви вы­сту­пил с пред­ло­же­ни­ем на­чать об­ще­на­цио­наль­ный диа­лог о пу­тях мир­но­го пе­ре­хо­да к де­мо­кра­тии. За об­нов­ле­ние ре­жи­ма вы­сту­пи­ла часть пар­тии «Ко­ло­ра­до». В 1989 году в Парагвае про­изо­шёл во­енный пе­ре­во­рот, власть за­хва­тил ко­ман­дую­щий 1-м ар­мей­ским кор­пу­сом генерал А. Род­ри­гес. А. Стрес­нер был вы­слан из стра­ны.

В ию­не 1992 года при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция, юри­ди­че­ски за­кре­пив­шая окон­ча­ние эпо­хи во­енной дик­та­ту­ры. Она но­си­ла уме­рен­но де­мо­кра­тический и ком­про­мисс­ный ха­рак­тер. Кон­сти­ту­ция су­ще­ст­вен­но ог­ра­ни­чи­ла пре­зи­дент­скую власть (вве­дён за­прет из­бра­ния на вто­рой срок, вы­дви­же­ния кан­ди­да­тов-во­ен­ных и так далее), дек­ла­ри­ро­ва­ла пра­во тру­дя­щих­ся на за­бас­тов­ки и кол­лек­тив­ные до­го­во­ры, экс­про­приа­цию на ком­пен­са­ци­он­ной ос­но­ве не­ис­поль­зуе­мых круп­ных зе­мель­ных вла­де­ний. Впер­вые за ко­рен­ным на­се­ле­ни­ем Парагвая при­зна­ны пра­ва на со­хра­не­ние и раз­ви­тие национальной са­мо­быт­но­сти.

А. Род­ри­гес уп­разд­нил наи­бо­лее оди­оз­ные струк­ту­ры преж­не­го ре­жи­ма, окон­ча­тель­но ле­га­ли­зо­вал по­ли­тические пар­тии и вос­ста­но­вил сво­бо­ду прес­сы. В 1992 году про­шли по­ка­за­тель­ные про­цес­сы над не­ко­то­ры­ми вы­со­ко­по­став­лен­ны­ми кор­руп­цио­не­ра­ми и по­кро­ви­те­ля­ми нар­ко- и кон­тра­банд­ной тор­гов­ли. На­чал­ся про­цесс ли­бе­ра­ли­за­ции эко­но­ми­ки.

На все­об­щих вы­бо­рах 1993 года по­бе­ду одер­жал пред­ста­ви­тель ли­бе­раль­но­го кры­ла пар­тии «Ко­ло­ра­до» Х.К. Вас­мо­си. По­ли­ти­ка не­оли­бе­раль­ных ре­форм, про­во­див­шая­ся Вас­мо­си, вы­зва­ла ши­ро­кое не­до­воль­ст­во на­се­ле­ния. Вес­ной 1996 года в Парагвае со­стоя­лась об­ще­на­цио­наль­ная за­бас­тов­ка, ор­га­ни­зо­ван­ная Все­об­щей кон­фе­де­ра­ци­ей тру­дя­щих­ся и Национальным ко­ор­ди­национным комитетом кре­сть­ян­ских ор­га­ни­за­ций. Вы­бо­ры 1998 года, про­хо­див­шие в об­ста­нов­ке со­ци­аль­но-эко­но­мического кри­зи­са, при­нес­ли по­бе­ду Р. Ку­ба­су Грау, бал­ло­ти­ро­вав­ше­му­ся от коа­ли­ции пар­тий На­род­но-рес­пуб­ли­кан­ская ас­со­циа­ция и «Ко­ло­ра­до».

В 1999 году в стра­не раз­ра­зил­ся оче­ред­ной по­ли­тический кри­зис. Об­щее не­го­до­ва­ние вы­зва­ло рас­по­ря­же­ние пре­зи­ден­та ос­во­бо­дить из за­клю­че­ния генерала Л. Овь­е­до, при­го­во­рён­но­го к 10 го­дам тюрь­мы за по­пыт­ку государственного пе­ре­во­ро­та в 1996 году. Р. Ку­бас Грау был вы­ну­ж­ден уй­ти в от­став­ку, вер­хов­ная власть пе­ре­шла к председателю Се­на­та Л.А. Гон­са­ле­су Мак­ки, пред­ста­ви­те­лю пар­тии «Ко­ло­ра­до».

В 1999 году эко­но­мическое по­ло­же­ние Парагвая рез­ко ухуд­ши­лось. Лет­няя за­су­ха на рав­ни­не Ча­ко при­ве­ла к опус­то­ше­нию ог­ром­ных пло­ща­дей сельско-хозяйственных уго­дий. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы дос­тиг 18%, государственная каз­на опус­те­ла. В апреле 2002 года Л.А. Гон­са­лес Мак­ки был офи­ци­аль­но об­ви­нён в кор­руп­ции и не­за­кон­ном ис­поль­зо­ва­нии государственных фон­дов. В 2003 году он про­иг­рал пре­зи­дент­ские вы­бо­ры сво­ему од­но­пар­тий­цу Н. Ду­ар­те Фру­то­су. По­след­ний так­же не пред­ло­жил эф­фек­тив­ных мер по пре­одо­ле­нию со­ци­аль­но-эко­но­мического кри­зи­са.

В 2008 году пре­зи­ден­том из­бран кан­ди­дат от коа­ли­ции ле­вых сил Пат­рио­тический аль­янс за пе­ре­ме­ны (в 2010 году ре­ор­га­ни­зо­ван в по­ли­тическое объ­е­ди­не­ние «Фронт Гуа­су») бывший свя­щен­ник Ф. Лу­го. Он про­воз­гла­сил курс на борь­бу с бед­но­стью и без­ра­бо­ти­цей и при­вле­че­ние до­пол­нительных ин­ве­сти­ций в эко­но­ми­ку. В конце ию­ня 2012 года Лу­го от­стра­нён от вла­сти пу­тём им­пич­мен­та. Пост пре­зи­ден­та Парагвая за­нял пред­ста­ви­тель пра­во­цен­три­ст­ских сил Ф. Фран­ко. В августе 2013 года его сме­нил кан­ди­дат от пар­тии «Ко­ло­ра­до» О. Кар­тес.

Ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния ме­ж­ду Рос­си­ей и Парагваем ус­та­нов­ле­ны в 1909 году (в 1917-1992 года пре­рва­ны). В 1920-х годах в Парагвай эмиг­ри­ро­ва­ли многие вы­ход­цы из Рос­сии; они сыг­ра­ли за­мет­ную роль в ста­нов­ле­нии парагвайской ар­мии (российские офи­це­ры вне­сли ве­со­мый вклад в по­бе­ду Парагвая в Чак­ской вой­не 1932-1935 годов), сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния, на­учной и куль­тур­ной жиз­ни. До­го­вор­но-пра­во­вую ба­зу российско-па­рагвайских от­но­ше­ний со­став­ля­ют Со­гла­ше­ние о тор­гов­ле и эко­но­мическом со­труд­ни­че­ст­ве (1993), Со­гла­ше­ние о со­труд­ни­че­ст­ве в об­лас­ти куль­ту­ры, нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и спор­та (1998), ба­зо­вый До­го­вор о друж­бе, тор­гов­ле и со­труд­ни­че­ст­ве (2000) и другие. Дву­сто­рон­ний то­ва­ро­обо­рот поч­ти це­ли­ком со­сто­ит из по­ста­вок в Рос­сию па­рагвайского мя­са и сои, его объ­ём 450,3 миллиона долларов (2010).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)