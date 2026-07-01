ПАРАГВАЙ
ПАРАГВАЙ - государство в центральной части Южной Америки.
Граничит на севере и северо-западе с Боливией, на северо-востоке и востоке с Бразилией, на юго-востоке, юге и юго-западе с Аргентиной. Площадь 406,75 тысяч км2. Население 6,67 миллионов человек. (2012). Столица - Асунсьон. Официальные языки - испанский и гуарани. Денежная единица - гуарани. Традиционно на территории Парагвая выделяют 2 природно-экономических региона - Восточный (левобережье реки Парагвай) и Западный (Чако; правобережье). Административно-территориальное деление: 17 департаментов и столичный округ. Парагвай - член ООН (1945), МВФ (1945), МБРР (1945), ОАГ (1948), МЕРКОСУР (1991), ВТО (1995).
Исторический очерк
Территория Парагвая до испанского завоевания. Древнейшие следы человеческой деятельности на территории Парагвай датируются 2-й половиной 4-го тысячелетия до нашей эры (скальный навес Итагуй-Гуасу, департамент Амамбай; среди находок - каменные орудия, кости животных). Известны петроглифы в «стиле отпечатков» (процарапанные отпечатки конечностей кошачьих, птиц, оленей, человеческих ступней, растительные и геометрические мотивы), датировка которых пока не ясна. Немецкий археолог М. Шмидт в 1931 году на основе находок в районе озера Ипакараи предложил выделить догуаранийскую культуру (показательны вытянутые трупоположения в грунтовых ямах, керамика с линейным или ломаным орнаментом), датированную временем до 1-го тысячелетия нашей эры, однако правомерность её выделения и многие характеристики остаются предметом дискуссий.
В восточной части региона около середины 1-го тысячелетия нашей эры из бассейна Амазонки распространяются памятники, относящиеся к традиции гуарани. Для неё показательна лепная керамика (погребальные урны, округлобокие горшки, кастрюли, блюда, чаши, жаровни), изготовленная спирально-жгутовым налепом. Ранние сосуды имеют рифлёную или волнистую поверхность и процарапанный орнамент (так называемый ceramica corrugada), позднее распространяется расписная керамика (красная роспись по белому или жёлтому фону или жёлтая и чёрная роспись по красно-коричневому фону) с геометрическим орнаментом (волнистые и спиральные линии, скрещённые полосы, меандр, зигзаг и другие).
Западная часть Парагвая (безлесные аллювиальные равнины, часть региона Чако) археологически не исследована. Перед появлением испанцев её населяли тоба, народы, говорящие на матакских языках, и другие группы индейцев, занимавшихся в основном охотой.
Парагвай в период испанского колониального господства. В 1520-х годах на территорию Парагвая стали проникать конкистадоры (экспедиции А. Гарсии, 1524 год; С. Кабота, 1526 год, и другие). В 1537 году на восточном берегу реки Парагвай основана крепость Нуэстра-Сеньора-де-ла-Асунсьон, превратившаяся в опорный пункт для дальнейшей колонизации бассейна реки Ла-Плата. Парагвай вошёл в состав вице-королевства Перу, в XVII веке выделен в самостоятельное вице-губернаторство. Население Парагвая занималось в основном земледелием; наряду с крупными поместьями испанской знати, где использовался труд зависимых индейцев, существовали поселения индейцев, подчинённые испанским комендантам, а также хозяйства отдельных семей (у гуарани) - чакра.
В начле XVII века в юго-восточных районах Парагвая появились иезуиты, сочетавшие колонизацию новооткрытых земель с активной миссионерской деятельностью. В 1608 году были основаны первые редукции - резервации индейцев, объединённые позднее в особое государство, лишь номинально подчинявшееся испанской короне.
В 1777 году Парагвай вошёл в состав созданного годом ранее вице-королевства Рио-де-ла-Плата. В это время население Парагвая составляло около 250 тысяч человек. В основной своей массе это были индейцы гуарани и метисы (испанцев насчитывалось всего несколько сотен человек, креолов - несколько тысяч человек). Получили развитие ремёсла и торговля (парагвайцы вывозили товары через порт Буэнос-Айрес); главными статьями экспорта стали табак и чай.
Парагвай в XIX веке.
В ходе Войны за независимость в Латинской Америке 1810-1826 годов в результате вооруженного восстания 14-15.5.1811 года власть испанской короны в Парагвае была свергнута. Созванный в 1813 году Национальный конгресс провозгласил Парагвай республикой и передал управление правительственной хунте во главе с двумя консулами. Один из них, Х.Г. Франсия, в 1814 году объявлен верховным, в 1816 году - пожизненным диктатором республики.
Правительство Франсии, находившегося у власти до 1840 года, содействовало развитию национальной экономики. Были конфискованы земли испанских колонизаторов и католические церкви. Часть этих земель за умеренную плату сдавалась в бессрочную аренду, часть стала основой для крупных государственных скотоводч. хозяйств - «эстансий родины». Стремясь предотвратить вмешательство соседних стран и европейских держав во внутренние дела Парагвая, правительство Франсии проводило курс строгой самоизоляции. Были ограничены все внешние сношения, в том числе торговые, созданы препятствия для проникновения иностранного капитала.
В 1842 году в Парагвае отменено рабство, в 1844 году принята конституция, установившая президентскую форму правления, в 1848 году декларировано юридическое равноправие индейцев. Первый президент страны К.А. Лопес продолжил усилия Франсии, направленные на обеспечение независимого развития Парагвая, однако полностью отказался от изоляционистской политики. В 1843 и 1844 годах Лопес добился признания суверенитета Парагвая соответственно Боливией и Бразилией, в 1852 году установил дипломатические отношения с Аргентинской конфедерацией, в 1853 году с Великобританией, Францией и США. Строились железные дороги (первую - Асунсьон - Парагуари, длиной 72 км, начали прокладывать в 1854 году), металлообрабатывающие и оружейные предприятия, верфи, были введены в эксплуатацию телеграфные линии, модернизирована армия, открыто несколько высших школ. Значительно увеличился объём внешней торговли, Парагвай экспортировал табак, парагвайский чай (мате), кожи и древесину. К середине XIX века Парагвай превратился в одно из наиболее развитых государств Южно Америки, население страны превысило 1 миллион человек.
В правление Ф.С. Лопеса, сменившего на посту президента своего отца, Парагвай оказался втянут в войну с соседними странами, недовольными независимой политикой парагв. правительства, которое выступало против экспансионистских планов Бразилии и Аргентины в отношении Уругвая. В середине ноября 1864 года правительство Лопеса разорвало отношения с Бразилией, в декабре того же года парагвайская армия заняла южные районы бразильской провинции Мату-Гросу. В марте 1865 года Парагвай объявил войну Аргентине. В 1865 году правительства Бразилии, Аргентины и Уругвая, часть территории которого была к тому времени оккупирована бразильскими войсками, заключили так называемый Тройственный союз (союзников поддерживали Великобритания, Франция и США), ставивший своей целью раздел между его участниками большая часть парагвайской территории. По результатам Парагвайской войны 1864-1870 годов Парагвай потерял почти половину своей территории, отторгнутой Бразилией и Аргентиной, оставшаяся её часть была до 1876 года оккупирована бразильскими войсками. В ходе военных действий погибло, по различным данным, от 75 до 80% населения. Новая конституция Парагвая, принятая в 1870 году, предоставила широкие права и привилегии иностранцам и освободила их от уплаты налогов.
С конца 1870-х годов власть контролировала группировка, возглавляемая генералом Б. Кабальеро, который был выразителем интересов наиболее консервативной части правящей элиты, ориентировавшейся преимущественно на Бразилию. В 1887 году лидеры оппозиции создали партию Демократический центр (с 1890-х годов Либеральная партия), объединившую представителей интеллигенции, предпринимателей, торговцев, зажиточных крестьян и ремесленников. В том же году сторонники Кабальеро сформировали Национально-республиканскую партию (позднее стала называться партией «Колорадо»). Её поддерживали латифундисты, торговцы и предприниматели, связанные с иностранным капиталом.
Парагвай с начала XX века.
К этому переоду Парагвай оставался одним из самых малонаселённых государств Южной Америки (около 635 тысяч жителей). У страны был огромный внешний долг. В 1901 году обрабатывалось лишь 0,6% территории, экспорт сократился на 50%, ухудшилось финансовое положение, обострились социальные противоречия. В августе 1904 года вспыхнуло народное восстание, в результате которого при прямой поддержке Аргентины к власти пришли либералы.
В годы 1-й мировой войны, в которой Парагвай не участвовал, экономическое положение страны стабилизировалось. Увеличился экспорт продукции лесного хозяйства и животноводства. В президентство М. Франко (1916-1919) введён в действие новый прогрессивный избирательный закон (по избирательным спискам и при тайном голосовании), приняты меры, направленные на обеспечение крестьянам пожизненного и наследуемого владения обрабатываемыми ими землями.
В начале 1920-х годов радикальное крыло Либеральной партии, контролировавшее власть, раскололось на группировки гондристов и шереристов (соответственно по именам их лидеров М. Гондры и Э. Шерера). Их противостояние переросло в 1922 году в гражданскую войну, завершившуюся в 1923 году победой гондриста Э. Аялы, ставшего временным (до марта 1924 года), а затем конституционным (август 1924 - август 1928 года) президентом страны. За счёт благоприятной экономической конъюнктуры и твёрдой политики сбалансирования доходов и расходов государства Аяле удалось стабилизировать национальную валюту, увеличить налоговые поступления, преодолеть бюджетный дефицит, значительно сократить внешний долг. В 1926 году принят Закон о создании, поддержке и сохранении мелкой сельско-хозяйственной собственности, организован Департамент земель и колоний. Была проведена реформа начального образования, открыты авиационная школа, школа военных механиков, высшие военные и военно-морские училища.
В период правления Х.П. Гуджари (1928-1932) под воздействием мирового экономического кризиса финансовое положение Парагвая резко ухудшилось. В 1930 году началась фактическая девальвация песо, к 1933 году оно обесценилось более чем на 53%. Столкнувшись с экономическими и социальными проблемами, Гуджари свернул политику реформ и прибег к чрезвычайным и репрессивным мерам. 23.10.1931 года расстреляна (65 убитых и раненых) демонстрация в Асунсьоне, организованная Студенческим центром и поддержанная другими молодёжными организациями, представителями оппозиционных партийных фракций и рабочими. Столкновения демонстрантов с полицией продолжались несколько дней. Гуджари был вынужден уйти в отставку. В августе 1932 года президентом страны вновь стал Э. Аяла.
В 1932 году Парагвай вступил в войну с Боливией из-за спорной территории Чако-Бореаль, где предположительно находились крупные запасы нефти. По мирному договору 1938 года года 2/3 спорной области отошли к Парагваю, но нефтеносные районы остались у Боливии, Парагвай обязался обеспечить свободное прохождение боливийских грузов через свою территорию. Во время военных действий потери Парагвая составили 45 тысяч человек убитых и 67 тысяч раненых. Война обошлась Парагваю в 124 миллиона долларов, резко возрос внешний долг страны.
Война с Боливией на время обеспечила единство всех политических сил Парагвая. Однако сразу же по её окончании в стране начались массовые народные выступления. 17.2.1936 года в Асунсьоне Национальная ассоциация бывших фронтовиков (образована в 1935 году, объединяла свыше 120 тысяч ветеранов Чакской войны) подняла восстание, поддержанное народными массами. 20 февраля президентский пост занял полковник Р. Франко, сформировавший коалиционное правительство.
Политической опорой нового режима стала созданная Р. Франко Революционная фебреристская партия, объединившая ветеранов Чакской войны, часть кадрового офицерства, представителей национальной буржуазии, средних слоёв и студенчества. Реализуя партийную программу, правительство приняло аграрный закон № 1060, в основу которого был положен принцип «земля принадлежит тем, кто её обрабатывает» (крестьяне получили свыше 200 тысяч га). Реорганизован Национальный банк и осуществлены меры по стабилизации валюты. Создан Национальный департамент труда с представительством от рабочих, установлены 8-часовой рабочий день и минимум заработной платы.
13.8.1937 года в результате военного переворота, совершённого реакционной частью армии при поддержке крупной буржуазии и латифундистов, Р. Франко был лишён власти. В августе 1939 года президентом избран Х.Ф. Эстигаррибия. В 1940 году он распустил парламент и фактически установил диктаторский режим. Принятая в том же году конституция укрепляла власть президента и ограничивала деятельность политических партий и общественных организаций.
Режим диктатуры усилился с приходом к власти генерала И. Мориниго (1940-1948), провозгласившего курс на построение «нового националистического революционного государства» корпоративного типа. Либеральная партия была объявлена вне закона, подвергнуты гонениям члены партии «Колорадо», коммунисты (Коммунистическая партия Парагвая создана в 1928 году) и фебреристы. Экономическая, политическая и социальная жизнь поставлена под строжайший контроль правительства. В годы 2-й мировой войны Парагвай, будучи формально нейтральным (Парагвай объявил войну Германии и Японии только в феврале 1945 года), оказывал помощь Германии сырьём и продовольствием.
Победа антигитлеровской коалиции вызвала подъём демократического и патриотического движения в Парагвае. В июне 1946 года восстали части столичного гарнизона. И. Мориниго был вынужден уволить из армии пронацистских генералов и создать коалиционное правительство из представителей армии, лидеров «Колорадо» и фебреристов, разрешить легальную деятельность Либеральной партии. Однако спустя несколько месяцев репрессии возобновились. 7-8.3.1947 года в гарнизонах Консепсьона и Чако началось новое вооруженное восстание, поддержанное Либеральной, Фебреристской и Коммунистической партиями. Оно было жестоко подавлено властями, запретившими все оппозиционные партии и профсоюзы. 3.6.1948 года генерал Мориниго был свергнут представителями правого крыла партии «Колорадо». В течение последующих 6 лет в результате постоянной борьбы в правящем лагере в стране произошло несколько государственных переворотов, сменилось 5 президентов.
В мае 1954 года, после очередного военного переворота, совершённого при поддержке США, власть захватил главнокомандующий вооруженными силами генерал А. Стреснер. Декретом от 4.12.1954 года он запретил деятельность всех политических партий за исключением «Колорадо», в руководящие органы профсоюзов, массовых организаций студенчества и крестьянства были введены ставленники правительства, закрыты оппозиционные газеты и журналы, запрещены забастовки и собрания. Правительство Стреснера приняло ряд жёстких репрессивных законов; с 1954 года и до конца 1980-х годов через тюрьмы и лагеря прошли 360 тысяч парагвайцев (при численности населения немногим более 3 миллионов человек). В 1967 и 1977 годах с целью узаконить своё пребывание у власти Стреснер вносил поправки в конституцию.
Главным внешнеполитическим партнёром А. Стреснера оставались США. В 1954 году Парагвай и США подписали соглашение о военном и экономическом сотрудничестве. Американским компаниям были предоставлены концессии на разработку нефтяных месторождений и добычу урана. В 1965 году правительство Стреснера направило войска в Доминиканскую Республику.
В 1973 Парагвай и Бразилия заключили соглашение о строительстве на пограничной реке Парана крупнейшей в мире ГЭС «Itaip ́u» (проектная мощность 12,6 миллионов кВт). 90% финансирования проекта взяла на себя Бразилия, Парагвай обязался выплатить свою долю будущими поставками электроэнергии. Строительство 2 гидроэлектростанций меньшей мощности велось совместно с Аргентиной. Сооружение ГЭС вызвало бурное развитие строительной и других отраслей промышленности, обеспечило мощный приток иностранного капитала и практически полную занятость населения. В 1970-х годах темпы роста ВВП возросли до 8,3% (при 4,2% в год в 1960-х годах), в 1976-1981 годах превысили 10%.
В начале 1980-х годов экономический бум сменился периодом стагнации. ВВП страны сократился на 2% в 1982 году и на 3,7% в 1983 году. Внешний долг достиг 1,2 миллиардов долларов, безработица охватила 45% трудоспособного населения.
В 1979 году парагвайские оппозиционные партии создали коалицию Национальное согласие (АН). В начале 1984 года впервые за многие годы в Асунсьоне прошли массовые митинги под лозунгами свержения военной диктатуры. Манифестанты требовали немедленных мер по оздоровлению экономики, отставки реакционной клики, демократизации страны. «Мягкое давление» на А. Стреснера с целью проведения ограниченной либерализации режима стали оказывать и США.
В 1986 году АН при поддержке католической церкви выступил с предложением начать общенациональный диалог о путях мирного перехода к демократии. За обновление режима выступила часть партии «Колорадо». В 1989 году в Парагвае произошёл военный переворот, власть захватил командующий 1-м армейским корпусом генерал А. Родригес. А. Стреснер был выслан из страны.
В июне 1992 года принята новая конституция, юридически закрепившая окончание эпохи военной диктатуры. Она носила умеренно демократический и компромиссный характер. Конституция существенно ограничила президентскую власть (введён запрет избрания на второй срок, выдвижения кандидатов-военных и так далее), декларировала право трудящихся на забастовки и коллективные договоры, экспроприацию на компенсационной основе неиспользуемых крупных земельных владений. Впервые за коренным населением Парагвая признаны права на сохранение и развитие национальной самобытности.
А. Родригес упразднил наиболее одиозные структуры прежнего режима, окончательно легализовал политические партии и восстановил свободу прессы. В 1992 году прошли показательные процессы над некоторыми высокопоставленными коррупционерами и покровителями нарко- и контрабандной торговли. Начался процесс либерализации экономики.
На всеобщих выборах 1993 года победу одержал представитель либерального крыла партии «Колорадо» Х.К. Васмоси. Политика неолиберальных реформ, проводившаяся Васмоси, вызвала широкое недовольство населения. Весной 1996 года в Парагвае состоялась общенациональная забастовка, организованная Всеобщей конфедерацией трудящихся и Национальным координационным комитетом крестьянских организаций. Выборы 1998 года, проходившие в обстановке социально-экономического кризиса, принесли победу Р. Кубасу Грау, баллотировавшемуся от коалиции партий Народно-республиканская ассоциация и «Колорадо».
В 1999 году в стране разразился очередной политический кризис. Общее негодование вызвало распоряжение президента освободить из заключения генерала Л. Овьедо, приговорённого к 10 годам тюрьмы за попытку государственного переворота в 1996 году. Р. Кубас Грау был вынужден уйти в отставку, верховная власть перешла к председателю Сената Л.А. Гонсалесу Макки, представителю партии «Колорадо».
В 1999 году экономическое положение Парагвая резко ухудшилось. Летняя засуха на равнине Чако привела к опустошению огромных площадей сельско-хозяйственных угодий. Уровень безработицы достиг 18%, государственная казна опустела. В апреле 2002 года Л.А. Гонсалес Макки был официально обвинён в коррупции и незаконном использовании государственных фондов. В 2003 году он проиграл президентские выборы своему однопартийцу Н. Дуарте Фрутосу. Последний также не предложил эффективных мер по преодолению социально-экономического кризиса.
В 2008 году президентом избран кандидат от коалиции левых сил Патриотический альянс за перемены (в 2010 году реорганизован в политическое объединение «Фронт Гуасу») бывший священник Ф. Луго. Он провозгласил курс на борьбу с бедностью и безработицей и привлечение дополнительных инвестиций в экономику. В конце июня 2012 года Луго отстранён от власти путём импичмента. Пост президента Парагвая занял представитель правоцентристских сил Ф. Франко. В августе 2013 года его сменил кандидат от партии «Колорадо» О. Картес.
Дипломатические отношения между Россией и Парагваем установлены в 1909 году (в 1917-1992 года прерваны). В 1920-х годах в Парагвай эмигрировали многие выходцы из России; они сыграли заметную роль в становлении парагвайской армии (российские офицеры внесли весомый вклад в победу Парагвая в Чакской войне 1932-1935 годов), системы образования, научной и культурной жизни. Договорно-правовую базу российско-парагвайских отношений составляют Соглашение о торговле и экономическом сотрудничестве (1993), Соглашение о сотрудничестве в области культуры, науки, образования и спорта (1998), базовый Договор о дружбе, торговле и сотрудничестве (2000) и другие. Двусторонний товарооборот почти целиком состоит из поставок в Россию парагвайского мяса и сои, его объём 450,3 миллиона долларов (2010).