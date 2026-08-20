Парагва́йская вой­на́ 1864–1870

Парагва́йская вой­на́ 1864–1870 ( парагв . — вой­на Тройственного альянса, Великая вой­на) — военный конфликт коалиции Бразилии, Уругвая и Аргентины против Парагвая . П. в. стала самой продолжительной и кровопролитной в истории Латинской Америки. Бразилия претендовала на часть парагвайской территории и старалась установить контроль над Уругваем , что стало бы препятствием для экономического развития Парагвая, нуждавшегося в расширении связей с внешним миром, но доступ к морю был невозможен без свободы судоходства на р. Паране и р. Ла-­Плате. Парагвай в свою очередь требовал у Бразилии восстановления своего суверенитета над 200 тыс. кв. км, находившихся в руках Бразилии. Отношение между двумя странами ухудшал также спор из-за рынков сбыта йерба-мате. В свою очередь Аргентина предъявляла права на Мисьонес и все Чако. Для правительства президента Б. Митре вой­на с Парагваем была продолжением внутренней борьбы с провинциями с целью создания централизованного государства. Либеральные правительства Аргентины и Бразилии рассматривали вой­ну с Парагваем как борьбу цивилизации с варварством.

Вой­на началась с вторжения 7 сентября 1864 бразильских вой­ск в Уругвай для свержения дружественного Парагваю правительства президента А. С. Агирре . В ответ Парагвай 15 ноября 1864 принял решение о начале военных действий в бразильской провинции Мату-­Гросу. За отказ аргентинского правительства пропустить парагвайские вой­ска через провинцию Корриентес Парагвай 19 марта 1865 объявил вой­ну Аргентине. В то же время в Уругвае произошла смена власти. Новый президент В. Флорес — лидер «колорадос», истинный друг Бразилии, разорвал дипломатические отношения с Парагваем и присоединился к Бразилии и Аргентине.

1 мая 1865 Бразилия, Аргентина и Уругвай заключили секретный договор о Тройственном союзе против Парагвая. Договор провозглашал, что вой­на ведется не против парагвайского народа, а против режима президента Ф. С. Лопеса . Союзники обязались вести ее вплоть до его свержения, что являлось необходимым условием для мира. Несмотря на записанные в договоре обязательства союзников сохранить независимость Парагвая, от него отторгались все спорные территории. Договор обязывал Парагвай возместить военные расходы союзников, а также ущерб, причиненный парагвайскими вой­сками как частной, так и общественной собственности.

В условиях значительного превосходства союзников в людских и материальных ресурсах Лопес рассчитывал на победу в молниеносной вой­не. 11 июня 1865 парагвайская эскадра атаковала бразильский флот на Паране южнее Корриентеса, напротив Риачуэло, чтобы освободить реку для наступления парагвайской армии на юг. Сражение при Риачуэло закончилось победой бразильского флота, парагвайская флотилия была практически уничтожена. Это позволило союзникам отрезать Парагваю доступ к морю, лишив его тем самым поступления вооружения и других материалов из Европы. Столь же неудачными оказались и действия парагвайской армии в провинции Корриентес, которую ей пришлось оставить. Кампания 1865 окончилась поражением Парагвая, который потерял свои лучшие вой­ска. Вой­на приняла затяжной характер. Военные действия были перенесены на территорию Парагвая.

Инициатива в вой­не перешла к союзникам. Разработанный ими план предусматривал взятие крепости Умайта, расположенной на восточном берегу Парагвая, недалеко от его впадения в Парану. Крепость контролировала наиболее короткие сухопутные и речные пути к конечной цели союзников — Асунсьону и являлась ключом ко всей оборонительной системе Парагвая.

17 апреля 1866 союзная армия вторглась в Парагвай. Но ее попытка при поддержке бразильского флота с ходу взять Умайту не удалась. До начала 1868 вой­на велась на этой территории. В серии сражений при Туюти (24 мая 1866), Иатаити-­Кора, Бокероне, Саусе (июль 1866) союзники добились успеха, но не смогли окончательно разгромить парагвайскую армию.

12 сентября 1866 по предложению Лопеса состоялась встреча с Митре. Аргентинское правительство высказало готовность к переговорам. Бразильский император Педру II отверг попытку переговоров с Лопесом, и вой­на продолжалась.

29 сентября 1866 битва при Курупаити закончилась разгромом союзников. С октября 1866 по конец 1867 ни союзники, ни парагвайцы не предпринимали активных боевых действия.

Вой­на вызвала со стороны нейтральных стран (США, Великобритания) попытки мирного посредничества. Несмотря на согласие аргентинского и уругвайского правительств, Бразилия их отвергла. Педру II считал, что единственным условием заключения мира могло быть только смещение Лопеса. В целом южноамериканские республики были на стороне Парагвая, но эти симпатии не вылились в конкретные действия в его поддержку.

24 июля 1868 с исчерпанием ресурсов Лопес приказал эвакуировать Умайту. С падением Умайты произошел окончательный перелом в вой­не. Союзники перешли в наступление, преследуя отступающие парагвайские вой­ска. 1 января 1869 союзные вой­ска заняли Асунсьон. Главным театром военных действий стали горные районы Кордильер. С. Лопес продолжал борьбу, мобилизовал юношей в возрасте 14–15 лет. 13 августа 1869 произошла битва при Калено-­Гранде, известная в Парагвае как битва при Акоста-­Кьоу. Несмотря на огромное неравенство сил (6 тыс. парагвайцев против 20 тыс. союзников) парагвайцы продемонстрировали необыкновенную стойкость и способность к сопротивлению. Это было наиболее крупное сражение в вой­не. Преследуя Лопеса с остатками вой­ск, союзники атаковали его 1 марта 1870 в Серру-­Кора, недалеко от границы с Бразилией. Лопес погиб в бою.

Для Парагвая вой­на имела катастрофические последствия. Поражение привело к уничтожению существовавшего государства и прервало наметившееся в предыдущие десятилетия развитие страны по национально-­капиталистическому пути. Погибло около половины жителей, а из уцелевших 220–230 тыс. человек пре­обладали женщины и дети. Бразилия и Аргентина отторгли около половины парагвайской территории и наложили на побежденный Парагвай контрибуцию.

Лит. : Williams J. H. The Rise and Fall of the Paraguayan Republic. 1800–1870. Austin (Tex.), 1979; Domínguez С. С. La Guerra contra la Triple Alianza, 1864–1870. Рt. 1–2. Asunción, 2011; Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке. М., 2012; Кондратьев В. И. Великая Парагвайская вой­на. М., 2018. В. П. Казаков.