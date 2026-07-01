Парагва́й

Парагва́й (Республика Парагвай) — ­государство в центральной части Южн. Америки. Площадь— 406 752 кв. км. Численность населения — 7 252 672 человек (2020). Этнический состав: метисы — 74,5 %, белые –20 %, мулаты — 3,5 %, индейцы — 1,5 %, азиаты — 0,5 %. Индейское население представлено 192 коренными народами, разделенными на пять языковых семей: гуарани, матако-­матагуайо, самуко, маской, гуайкуру. Государственные языки — испанский, гуарани. Столица — Асунсьон . Государство состоит из 17 департаментов и столичного округа. Президентская республика. Президент избирается на 5 лет без права переизбрания. Законодательная власть принадлежит двухпалатному Конгрессу — Сенат (35 человек, избираются на 5 лет) и Палата депутатов (80 человек на 5 лет). Исполнительная власть осуществляется президентом через правительство — совет министров.

В доколумбову эпоху на территории П. были расселены несколько народов, чьи племена проживали в прибрежных районах рек Парагвай, Пилькомайо, Саладо. В Гран-­Чако жили небольшие группы численностью от 50 до 200 человек, состоявшие из семейных общин. Они занимались охотой, собирательством, рыбной ловлей. Многочисленные этнические группы Гран-­Чако были разделены на 6 языковых семей — гуайеуру, матако, кочабот энимага, маской, самуко, чанэ аравак. В отличие от индейцев Гран-­Чако, обитатели восточной части П. вели почти оседлый образ жизни. Их основу составили племена из групп гуарани и тупи. Археологические исследования находят свидетельства существования этой этнической группы, начиная с V в. н. э., эта популяция была основным участником интенсивных миграций на территории, расположенной в восточной части южноамериканского континента. Гуарани жили родовыми общинами, совместно владевшими землей. Хозяйство было основано на подсечно-­огневом земледелии; по мере истощения земли индейцы переходили на другое место. Выращивались неприхотливые культуры, такие как маниок, сладкий картофель, бобы, тыква, вспомогательную роль играли охота, рыбная ловля и собирательство. У гуарани было развито ремесло: ткачество, гончарное доле, резьба по дереву.

Колониальный период. Активное проникновение испанцев на территорию П. началось с экспедиции П. Мендосы в 1536, основавшего на западном берегу залива Ла-­Платы поселение Пуэрто-де-­Санта-­Мария-де-­Буэнос-­Айрес. Вскоре центр владений в бассейне Ла-­Платы переместился вглубь континента. 15 августа 1537 экспедиция во главе с Хуаном де Саласаром основала в месте впадения р. Пилькомайо в р. Парагвай форт Асунсьон (название — по дню Успения Богородицы). С 1539 в форте обосновался Доминго Мартинес де Ирала, осуществивший в эти годы переселение жителей из Буэнос-­Айреса в Асунсьон. Число жителей достигло 600 человек, поселение получило статус города. Но изолированность, отсутствие естественных природных богатств, сопротивление местных жителей снизили интерес к дальнейшей колонизации. Между 1537 и 1616 было зарегистрировано не менее 25 восстаний индейцев-­гуарани.

В 1617 (фактически с 17 мая 1618) королевским указом административная структура провинции Рио-де-ла-­Плата была реорганизована и разделена две части: южную, сохранившую прежнее название, и северную — П. (изначально провинция Гуайра́) со столицей в Асунсьоне. Приток испанцев в П. уже во 2‑й половине XVI в. значительно уменьшился. Метисное население быстро стало самой многочисленной группой. К 1575, когда в Асунсьоне проживало всего 280 уроженцев Испании, число метисов достигло около 10 тыс. В дальнейшем малочисленное белое население, пополнявшееся время от времени приезжими из метрополии, было не только чиновниками, купцами, но выходцами из низших слоев общества, растворялось в окружающей этнической среде. Колониальное присутствие меняло структуру хозяйства, вводились в оборот новые сельскохозяйственные культуры — пшеница, рис, был ввезен домашний скот, лошади. Особое экспортное значение приобрела местная культура — парагвайский чай йерба-мате.

Важную роль в развитии П. в колониальный период сыграла церковь. Начало систематической евангелизации положено созданием епископата Рио-де-ла-­Платы с центром в Асунсьоне, закрепленное в булле папы Павла III 1 июля 1547. Первая духовная миссия была основана францисканцами в 1580 недалеко от Асунсьона. Разделение провинции в 1617 повлияло и на церковную организацию, в 1620 епископат был также разделен на две части. Испанский монах-­францисканец Луис де Боланьос прибыл в Асунсьон в 1575 и стал одним из инициаторов системы редукций. Его идея строительства каменных домов и церквей побуждала местных жителей вести оседлый образ жизни. Боланьос выучил язык гуарани и к 1586 составил грамматику, учебник и краткий словарь гуарани, что помогло ему перевести краткий катехизис на язык индейцев. Деятельность Боланьоса способствовала сохранению языка гуарани. Активная христианизация индейцев и борьба за их оседлость дали результат — в 1580–1593 на территории провинции Гуайра было основано 18 деревень. Гуарани, опытные ремесленники, создавали религиозную скульптуру и архитектуру. Ярким примером религиозного искусства в стиле барокко-­гуарани стала церковь в Ягуароне, строительство которой было начато францисканским монахом Алонсо де Буэнавентура в 1640.

Новый этап в развитии П. начался в 1604 с созданием «иезуитской провинции Парагвай». Испанское правительство в 1608–1609 передало Обществу Иисуса духовную и светскую власть над индейцами Ла-­Платы, испанцам запрещалось самовольно проникать на территории миссий. Настоятелем провинции был назначен Диего де Торрес. В 1608 он отменил энкомьенду на территориях иезуитов . В октябре 1611 иезуиты получили от испанской короны монопольное право на учреждение миссий в П. на еще не завоеванных и не колонизированных землях и избрали для своей деятельности удаленную от столицы Гуайру. К 1620 было создано 13 редукций. К 1630 иезуиты владели четырьмя миссионерскими округами с 27 редукциями в границах своей провинции. Необходимость защиты индейцев от нападений бразильских плантаторов-­рабовладельцев (паулистов) в районе Гуайры вынудила иезуитов переместить редукции в район между р. Уругвай и Парагвай. Для самообороны в 1638–1639 орден получил от королевского правительства разрешение выдавать индейцам огнестрельное оружие и создать военную организацию. В марте 1641 индейцы-­гуарани под руководством иезуитов одержали победу над паулистами в битве при Мбороре. Сильная армия гуарани играла заметную роль в защите редукций и военной колониальной структуре испанской Америки. Число редукций к концу 1650‑х составило 20, в 1680‑х в них проживало от 60 до 70 тыс. человек. Впоследствии в этом районе были основаны новые миссии, и к 1706–1707 их общее число достигло 30, а численность населения — около 100 тыс. человек. В дальнейшем «провинция иезуитов» продолжала расти и к началу 1730‑х превысила, по некоторым подсчетам, 140 тыс., после чего стала уменьшаться.

Жизнь индейцев в редукциях была предельно регламентирована, они были ограничены в передвижении, работали от зари до захода солнца. Деятельность иезуитов привела к разрушению племенной структуры индейцев, основной единицей стала малая семья. Экономика редукций основывалась на торговле с внешним миром: экспортировались большие партии йерба-мате, хлопка, кож, дубильного экстракта, воска, табака, зерна и других продуктов. Иезуиты почти монополизировали в П. торговлю наиболее важной товарной культурой йерба-мате. Многолетнее противоборство парагвайской светской власти с иезуитами обострилось в 1720–1730‑х. Креольская верхушка Асунсьона, энкомендерос, были недовольны конкуренцией и деятельностью иезуитов, использовавших дешевую рабочую силу индейцев. В 1717 они возбудили против иезуитов и губернатора Диего де лос Рейеса судебный процесс. В 1721 аудиенсия Чаркас направила судью по делам индейцев Хосе де Антекеру в Асунсьон, где он отстранил Рейеса от должности. В 1721–1725 Антекера возглавил движение против иезуитов, принявшее формы восстания комунерос против испанской администрации. В 1725 ополчение Антекеры было разбито вой­ском губернатора Рио-де-ла-­Платы при поддержке иезуитских формирований индейцев, сам Антекера был арестован и позднее казнен в Лиме. Движение было продолжено под руководством Фернандо де Момпо. Лишь в 1735 власти Рио-де-ла-­Платы смогли сломить сопротивление комунерос.

При разделе испанского наследства и в договорах с Португалией в 1750 Испания уступила значительную часть территорий иезуитских миссий. Передача территории семи редукций Португалии вызвала противодействие иезуитов. Во время Гуаранийской вой­ны (1754–1756) вооруженное формирование иезуитов выступило против испанских и португальских вой­ск. Проиграв вой­ну, около 30 тыс. индейцев-­гуарани были вынуждены покинуть регион. Окончание деятельности иезуитов было положено декретом испанского короля Карла III (1767). В 1768 представители Общества Иисуса покинули территорию П. Имущество ордена было конфисковано, а образовательные функции переданы ордену доминиканцев. После изгнания иезуитов бывшие редукции, вследствие своего промежуточного географического положения и неопределенного административного статуса, обострили отношения между П. и провинцией Рио-де-ла-­Плата. С изгнанием иезуитов уклад редукций стал меняться. В 1803 был упразднен принятый в миссиях порядок коллективного владения землей, ее предписали передать индейским семьям. В 1803 область миссий с 30 поселениями индейцев гуарани и тупи (между р. Уругвай и Парагвай) была объединена в провинцию Мисьонес и в 1806 передана под управление губернатора Бернардо де Веласко и объединена с П. В целом изгнание иезуитов отрицательно сказалось на экономическом состоянии редукций, но способствовало превращению страны в единое хозяйственное и политическое целое.

С 1770‑х шла либерализация торговли, которая благоприятно отразилась на парагвайской экономике; внешняя торговля велась преимущественно с Буэнос-­Айресом и другими центрами вице-королевства, были введены металлические деньги. В 1777 в ходе реорганизации вице-королевства Рио-де-ла-­Платы, П. был присоединен к нему в качестве одного из интендантств, что дало возможность вывозить продукцию через порт Буэнос-­Айреса.

Становление независимого государства. 14–15 мая 1811 в Асунсьоне произошло вооруженное восстание, в результате которого была свергнута власть испанского губернатора Бернардо де Веласко. Правление перешло к триумвирату Веласко — Севальос — Франсиа , что фактически означало свержение испанского владычества в П. Несмотря на во­оруженный характер восстания, «майская революция» 1811 в Асунсьоне обошлась без кровопролития. 17 мая был обнародован манифест, в котором была заявлена решимость отстоять свободу П., а также нежелание признавать власть Буэнос-­Айреса или какой‑либо иностранной державы. Деятельность триумвирата, определявшаяся Хосе Гаспаром Родригесом де Франсией, вызывала недовольство со стороны различных политических сил, что побуждало его ускорить подготовку перехода власти. В июне 1811 была созвана генеральная ассамблея, власть была вручена правительственной хунте во главе с Фулхенсио Йегросом, в ее состав вошли Педро Хуан Кабальеро, Хосе Гаспар Родригес де Франсиа и др. Хунта заявила о независимости П. по отношению к правительству Буэнос-­Айреса. В 1813 созванный конгресс провозгласил П. республикой и передал власть двум консулам — Йегросу и Франсии, а в 1814 назначил последнего верховным диктатором П. 1 июля 1816 конгресс объявил Франсию пожизненным диктатором, и он единолично правил страной вплоть до смерти в 1840. Политика Франсии, изначально ориентированная на сохранение независимости и территориальной целостности, с установлением пожизненной диктатуры ужесточилась. Он запретил устраивать собрания и процессии, добился полного контроля над административным аппаратом и церковными иерархами. Подавив заговор против себя, Франсиа изолировал П. от внешнего мира (так, въезд и выезд из страны допускался лишь с личного разрешения Франсии). Власти строго регламентировали не только экономическую и общественную сферу. Формальная республика не имела конституции и представительных органов. Имущество церкви и испанских колонистов было конфисковано. Церковная десятина отменена. Конфискованные земли переданы частично метисам и индейцам в аренду. Правительство поощряло развитие мелких и средних хозяйств. Отсутствие международной торговли влияло на структуру земледелия. Установлен максимум цен на хлеб, мясо и товары широкого потребления. Введено государственное начальное образование для мальчиков на испанском языке и гуарани, при этом фактически ликвидировано среднее и высшее образование. Усилия, направленные на развитие отношений с европейскими державами, не принесли результата, на этом фоне нормализация отношений с Бразилией стала приоритетной задачей. Торговля в Итапуа была одним из немногих каналов для продажи государством кожи, древесины и парагвайского чая в Бразилию.

После внутриэлитного противоборства, последовавшего за смертью Франсии, власть перешла к двум консулам (1841–1844) Мариано Роке Алонсо и К. А. Лопесу , которые смягчили внешнюю изоляцию П. 25 ноября 1842 был принят формальный Акт о независимости Парагвая. С 1843 все родившиеся в П. дети рабов объявлялись свободными (Декрет о «свободе чрева»). В 1844 Конгресс депутатов принял конституцию, в которой вводилась должность президента, и избрал Лопеса президентом сроком на 10 лет. Впоследствии он переизбрался на 3 года в 1854 и 1857 на 10 лет. В 1846 была проведена перепись населения, по итогам которой численность составила 248,4 тыс. человек. Правление Лопеса было связано с быстрым ростом экономики, строились новые школы, восстановлено среднее образование. Шло развитие транспортной инфраструктуры — железнодорожного и речного транспорта, построена телеграфная линия. Он открыл страну для иностранных специалистов, стали сооружаться государственные промышленные предприятия (металлургический завод, арсенал, верфи). Государство сохранило монополию на внешнюю торговлю парагвайским чаем, древесиной. Индейцы получили права гражданства и перестали платить подушную подать. Общинные земли перешли в государственную собственность.

Стала проводиться активная внешняя политика, были заключены договоры о дружбе, торговле и судоходстве с аргентинской провинцией Коррьентес, а в 1845 с нею же договор об оборонительном и наступательном союзе. В 1845 Бразильская империя, Венесуэла, Уругвай, США, Испания признали независимость П. Лопес объявил вой­ну диктатору Буэнос-­Айреса Х. М де Росасу в ответ на попытку последнего силой присоединить П. и провинцию Коррьентес. В 1846 при посредничестве США прекращены военные действия с Росасом. В 1848 П. объявил об окончательном присоединении к своей территории земель между р. Парагвай и Уругвай, что подготовило почву для будущей вой­ны с Аргентиной, Бразилией и Уругваем. В 1856 П. и Аргентинская конфедерация ратифицировали договор о мире, дружбе, торговле, судоходстве. Подписаны торговые договоры с Бразилией (1850), Великобританией, Францией и Соединенными Штатами (1853) и Аргентиной (1856). В 1859 заключен договор с США о дружбе, торговле, судоходстве и урегулировании претензий американской судоходной компании к правительству П. В качестве посредников в этом споре были назначены консулы России и Пруссии в США.

Вой­на против Тройственного союза и ее последствия. После смерти К. А. Лопеса в 1862 конгресс избрал его сына Ф. С. Лопеса президентом П. Его деспотичная политика привела к активной эмиграции части парагвайцев в Аргентину. Вмешавшись в конфликт между Уругваем и Бразилией, Лопес обострил отношения с последней, что привело в конце 1864 к вой­не и образованию Тройственного союза (Аргентина, Бразилия, Уругвай) против П. Тройственный союз поддержали Великобритания, США и Франция. Вой­на Тройственного союза продолжалась с 1864 по 1870. П. начал свои боевые действия в конце декабря 1864 вторжением на территорию бразильского штата Мату-­Гросу, эскалация конфликта была продолжена объявлением в марте 1865 вой­ны Аргентине. Однако уже весной 1866 под давлением сил альянса боевые действия перешли на территорию П.

Парагвайские эмигранты в Аргентине и часть населения П. поддержали армию союзников, требуя либерализации политического режима. Ими был сформирован Парагвайский легион, выступавший против П. В 1869 Асунсьон захвачен вой­сками Союза, в марте 1870 Лопес погиб в сражении при Серро-­Кора. Армия П. была разбита, а страна оккупирована вой­сками Бразилии и Аргентины. В августе 1869 новое правительство издало указ, оценивавший действия Лопеса как предательство родины. В результате вой­ны П. понес огромные людские потери, составившие по разным оценкам от 200 до 300 тыс. человек, значительная часть погибла от голода и эпидемий. Особенно тяжелыми стали потери мужского населения. Согласно данным переписи 1886, население страны составляло 282 тыс. человек. Парагвай потерял также часть спорных территорий с Бразилией (1872), в 1874 к Аргентине перешли все спорные территории и провинция Формоса. В 1876 Бразилия, и в 1878–1879 Аргентина вывели вой­ска из П. Контрибуция в пользу участников Тройственного альянса была установлена в 236 млн песо.

В 1870 принята либеральная конституция, исключавшая диктатуру как форму правления. Большинство провозглашенных в конституции принципов не проводились в жизнь, хотя выборы конгресса и президента осуществлялись регулярно. Конституция предоставляла свободу иностранному капиталу, освобождала его от налогов, что ущемляло интересы национальной буржуазии. Государственный сектор экономики был ликвидирован и в основном перешел в руки иностранных компаний, отменена государственная монополия на торговлю.

В 1880 президентом П. избран генерал Бернадино Кабальеро, участник вой­ны, ставший в 1870 генералом и военным министром. Кабальеро взял курс на национальное примирение. С конца 1870‑х до 1904 у власти находилась группировка сторонников Б. Кабальеро. В 1887 появились две партии — Демократический центр, в 1890 переименованный в Либеральную партию, и Национальная республиканская ассоциация — партия «Колорадо», выдвинувшая на первый план консервативные ценности и провозгласившая национализм высшим принципом. С 1890 по 1904 (с небольшими перерывами) у власти находилась партия «Колорадо», между партиями шла непримиримая борьба. Общественной средой, в которой развивалась дискуссия о состоянии страны, оценке памяти о прошедшей вой­не, стало поколение парагвайских интеллектуалов — «поколение 900». Оно заложило фундамент парагвайской культуры и дало импульс появлению нового поколения писателей, политиков и общественных деятелей.

Период правления Либеральной партии. В августе 1904 в результате восстания (так называемой революции 1904) к власти пришли либералы, которые правили страной (с перерывами) до 1936. Революция не решила ключевых проблем страны — зависимости от иностранного капитала, доминирования латифундизма. С 1904 по 1912 в стране сменилось 10 президентов, результатом борьбы за власть стал финансовый кризис, обнищание масс. Пришедший к власти в 1923 Элихио Айяла (1923–1924 и 1925–1928) положил начало умиротворению страны после гражданской вой­ны 1922–1923 и оздоровлению финансового положения. В стране возобновился рост производства, экспорта, существенно улучшилась экономическая ситуация, росла рабочая сила, в том числе за счет привлечения иммигрантов. Однако деятельность президентов Хосе Гуджари (1928–1932) Эусебио Айалы (1921–1923 и 1932–1936) не смогли преодолеть раскол внутри партии. Либеральной партии не удалось модернизировать страну и демократизировать ее политическую систему. Система управления приобрела олигархический характер.

С середины 1924 в П. начала обосновываться русская колония бело­эмигрантов, ее инициатором являлся генерал Иван Тимофеевич Беляев. С 1924 в парагвайском Чако под руководством Беляева проведена серия картографических экспедиций, их результаты были положены в основу военного освоения Чако.

В 1932 П. был втянут в военный конфликт c Боливией из-за малоизученной полупустынной территории Чако-­Бореаль. Нараставшие противоречия с Боливией, подстегиваемые интересами крупнейших нефтяных корпораций за контроль над потенциальными месторождениями, и отсутствие демаркации границ между странами привели к Чакской вой­не 1932–1935 . Вой­на стала самым кровопролитным конфликтом в Южн. Америке в XX в. Активное участие на парагвайской стороне в ней приняли русские офицеры (более 80 человек). Военные успехи П. привели к завершению вой­ны. В 1935 истощенные противостоянием страны достигли перемирия. По мирному договору 1938 к П. отошли 3/4 спорной территории, однако месторождений углеводородов там обнаружено не было, Боливии предоставлялась в пользование полоса земли для сооружения порта на р. Парагвай. П. потерял в этой вой­не 40 тыс. человек, Боливия — 89 тыс. человек. Окончательный договор об установлении границ между странами был подписан в 2009.

Становление авторитарного режима. Вой­на привела к обострению внутриполитической обстановки в стране. 17 февраля 1936 члены Национальной ассоциации бывших фронтовиков, объединявшей свыше 126 тыс. ветеранов Чакской вой­ны, подняли восстание против правительства. Недовольные колоссальным социальным неравенством и засильем олигархии, они требовали улучшения жизни трудящихся. Айяла подал отставку, временным президентом был назначен полковник Рафаэль Франко. Поддержанное националистической Национальной независимой лигой во главе с Хуаном Стефаничем, движение фебреристов провело ряд социальных преобразований и реабилитировало память о маршале Ф. С. Лопесе. В 1936 движение оформилось в Революционное объединение фебреристов, Р. Франко стал президентом П. (1936–1937). Была инициирована аграрная реформа, принято социальное законодательство, включая введение 8‑часового рабочего дня и ряд других прогрессивных шагов. В 1937 фебреристы утратили поддержку и в результате переворота к власти вернулись либералы во главе с Феликсом Пайвой (1937–1939). Восстание фебреристов положило начало долгому периоду доминирования армии в политической сфере П. Руководство Либеральной партии выдвинуло на пост президента маршала Хосе Феликса Эстигаррибию (1939–1940), командующего армией П. в Чакской вой­не. В 1940 Эстигаррибиа совершил переворот, удалив из правительства либералов и распустив парламент, отменив гражданские свободы и взяв на себя всю полноту власти. В 1940 была принята новая конституция (действовала до 1967), значительно расширившая президентские полномочия в ущерб судебной и представительной законодательной властям. После гибели Эстигаррибии в авиакатастрофе президентом стал генерал И. Мориниго (1940–1948). Он установил диктаторскую реакционно-­националистическую власть, провозгласив так называемое Новое революционное националистическое государство. Его правление оказало важное влияние на легитимацию прогерманской политики, усиление борьбы с либеральными и коммунистическими течениями. П. объявил вой­ну фашистской Германии в феврале 1945, впоследствии Мориниго превратил П. в убежище для беглых нацистов. В 1947 в г. Консепсьон военные при поддержке либералов и фебреристов подняли восстание, нанесли ряд поражений правительственным вой­скам и осадили Асунсьон. Восстание переросло в гражданскую вой­ну. Противоречия внутри восставших и помощь Аргентины и США (оружием и финансами) правительству Мориниго, привели к подавлению восстания. Власть перешла к крайне правому крылу «Колорадо», чьи парамилитарес «Гион Рохо» развернули жесточайший террор по всей стране. Политические организации, кроме «Колорадо», были запрещены. Более 5 тыс. военных погибло, десятки тысяч человек эмигрировали. В системе образования была проведена «дератизация» («изведение крыс» — «освобождение» от либеральной идеологии). В 1948 Мориниго был свергнут. В 1948–1949 в П. четыре раза сменились высшие руководители страны. В 1949–1954 от партии «Колорадо» правил Федерико Чавес (официально избран лишь в 1953), ориентировавшийся на аргентинского президента Х. Д. Перона . 4 мая 1954 Чавес был свергнут генералом А. Стресснером в ходе военного переворота, на внеочередных выборах 11 июля 1954 Стресснер был избран президентом. Активную роль в организации переворота сыграла военная миссия США.

Диктатура А. Стресснера. Стресснер радикально трансформировал роль военных, которые перестали играть самостоятельную роль в политике, превратившись в репрессивный механизм режима. Политической основой режима была партия «Колорадо», чьи представители занимали ведущие административные и государственные посты. Диктатура Стресснера прикрывалась сфальсифицированными выборами, он сам 6 раз избирался президентом. Члены «Колорадо», не согласные с проводимой политикой, были выдавлены в изгнание, где организовали фракцию Народное движение Колорадо (MOПОCO, 1959). Большая часть изгнанников диктатуры обосновалась в сопредельных Аргентине и в Уругвае (размер политической эмиграции стресснеровской эпохи оценивался в 21 тыс. человек). Системная коррупция стала механизмом поддержания лояльности элиты, среди сторонников активно перераспределялись земли, в том числе на границе с Бразилией. Антикоммунистическая политика Стресснера получила финансовую поддержку США, став основой взаимодействия между странами в период диктатуры. В 1965 правительство Стресснера направило вой­ска в Доминиканскую республику для участия в подавлении народного восстания.

Политический террор достиг наиболее активной фазы в 1970‑х, когда парагвайский режим стал участником операции «Кондор», проводимой при поддержке спецслужб США. Реальная оппозиция находилась в подполье, любые выступления студентов, рабочих и крестьян беспощадно подавлялись. С 1963 формально разрешена деятельность Либеральной, Христианско-­демократической и Революционной Фебреристской партий. В 1967 Стресснер обнародовал Конституцию, формально провозглашавшую политические свободы и выборы и прикрывавшую реально существовавшую пожизненную диктатуру.

В период диктатуры Стресснера началось активное развитие инфраструктурных проектов — строительство шоссейных дорог, был построен мост «Дружбы» через р. Парана, связавший П. с шоссейной сетью Бразилии. Это позволило диверсифицировать маршруты товарного экспорта через порты Бразилии и Аргентины. Сотрудничество с Бразилией усилилось после установления в ней военной диктатуры (1964–1985). В 1973 был подписан договор о строительстве межгосударственной ГЭС «Итайпу» на р. Парана сроком действия 50 лет. ГЭС стала крупнейшей в мире по объему годового производства электроэнергии. В 1983 было начато строительство совместной с Аргентиной ГЭС «Ясирета». В результате П. превратился в крупного экспортера электроэнергии, а энергетика стала одной из ключевых отраслей страны.

В 1979 четыре оппозиционных партии сформировали коалицию «Национальное согласие», ставшую легальной оппозицией действовавшему режиму, постепенно началось ослабление режима. В 1986 в Асунсьоне произошли самые крупные за все время стресснеровской диктатуры беспорядки, в течение нескольких недель полиция воевала с демонстрантами.

Демократический период развития. В ночь со 2 на 3 февраля 1989 в результате военного переворота, возглавленного генералом Андресом Родригесом, Стресснер был отстранен от власти. Были проведены выборы, на которых президентом был выбран кандидат «Колорадо», командующий армией генерал А. Родригес. Начался период демократических преобразований, поддержанный общей волной демократизации в государствах региона. В 1990 был утвержден избирательный кодекс, в котором закреплялись избирательные права граждан, устанавливался порядок функционирования политических партий, процедура выборов высших руководящих и законодательных органов. Страна активно участвовала в региональной интеграции, став одним из соучредителей Южноамериканского общего рынка — МЕРКОСУР (Асунсьонский договор, 1991). В 1992 была принята новая Конституция, запретившая возможность переизбрания президента страны на новый срок, что сузило легитимные возможности узурпации власти одним лицом. В 1993 очередные выборы президента выиграл кандидат «Колорадо» предприниматель Х. К. Васмоси (1993–1998). В 1996 генерал Лино Овьедо, участник переворота 1989, совершил неудавшуюся попытку свергнуть Васмоси и был приговорен к 10‑летнему тюремному заключению.

Хотя власть сохранилась в руках партии «Колорадо», в 1990‑е шел постепенный процесс демократизации и демилитаризации политической жизни. В 1991 на выборах в местные органы власти оппозиция впервые победила в столице в борьбе за пост мэра. В 1993 сложилась новая оппозиционная сила — партия «Национальная встреча», оказавшая влияние на политические процессы 1990‑х. Суммарно оппозиционные партии набирали большинство мест в Конгрессе, но ни одна из них не могла провести своего кандидата на пост президента.

На выборах 1998 победу одержала «Колорадо», президентом выбран Рауль Кубас Грау, а вице-президентом Л. М. Арганья, оппозиция потеряла большинство в Конгрессе. В 1999 после освобождения президентом из тюрьмы генерала Овьедо, в столице вспыхнули демонстрации протеста, расстрелянные полицией. Вице-президент Арганья начал процесс импичмента против Кубаса, но был убит. Кубас бежал в Бразилию, а Овьедо — в Аргентину. Конгресс принял резолюцию об импичменте Кубаса и назначил на его место председателя Сената Луиса Анхеля Гонсалеса Макчи. В 2000 состоялись выборы вице-президента, и впервые за 64 года был выбран кандидат от оппозиционной Подлинной либеральной радикальной партии (PLRA) Х. С. Йоито Франко.

Выборы главы государства состоялись в 2003 в предусмотренный конституцией срок. Президентом был избран кандидат «Колорадо» Никанор Дуарте Фрутос. В течение 2003–2008 шло активное развитие новых партий, как консервативного, так и левого спектра. В 2004 в П. вернулся Л. Овьедо, став во главе фракции партии «Колорадо» «Национальный союз этических граждан». Фракция вышла из партии и оформилась в качестве самостоятельной правой консервативной партии. Президент Н. Дуарте предпринял попытку отменить статью конституции, ограничивающей возможность переизбрания, но на волне массового протеста попытка провалилась. Протестные выступления ввели выдвинули фигуру Фернандо Луго, бывшего епископа департамента Сан-­Педро. На президентских выборах 2008 он одержал победу в качестве кандидата от оппозиционного блока «Патриотический альянс за изменения», объединившего либералов (PLRA) и более 20 политических партий и движений.

Победа Луго прервала преемственность партии «Колорадо» на посту президента. Правившая более 60 лет партия проиграла президентские выборы и утратила большинство в Конгрессе. Победа оппозиции на выборах создала ситуацию «разделенной власти». Вскоре президент стал терять поддержку выдвинувших его объединений. В это же время на севере страны активизировалась деятельность вооруженных повстанческих группировок. Президент сталкивался с противодействием проведению аграрной реформы. В июне 2012 во время вооруженного столкновения полиции с захватившими землю безземельными крестьянами (погибло 17 человек), решением Конгресса Луго был отстранен от власти. На должность президента заступил вице-президент Федерико Франко (2012–2013). Импичмент был воспринят латиноамериканскими странами как конституционный переворот, членство П. в ряде международных организаций приостановлено до проведения выборов в апреле 2013. 2 февраля 2013, за неделю до окончательного формирования избирательного бюллетеня, в авиакатастрофе погиб Лино Овьедо. Это нанесло удар по его партии. На выборах победил кандидат партии «Колорадо» Орасио Картес (2013–2018). В то же самое время импичмент 2012 позволил Луго, не нарушая конституции страны, остаться в политической жизни и принимать участие в выборах в конгресс. Нормализация политического процесса в стране позволила восстановить членство П. в региональных интеграционных объединениях. Правление Картеса прошло на фоне поступательного экономического роста. Программы борьбы с бедностью, начатые при Н. Дуарте и Ф. Луго, приносили хорошие результаты, хотя застойная бедность сохранялась в сельских районах. Попытка Картеса пересмотреть конституционные ограничения на переизбрание привели к политическому кризису. На фоне общего недоверия к политическим институтам высокой поддержкой в обществе пользовались церковь и армия.

Ограничения на переизбрание выводило на политическую сцену новых игроков. В 2018 президентом был избран кандидат от партии «Колорадо» Марио Абдо Бенитес, сын личного секретаря Стресснера. Однако уже летом 2019 политическими оппонентами была инициирована попытка импичмента. Поводом стало техническое соглашение в рамках договора по ГЭС «Итайпу», из-за которого президента обвинили в «сдаче» национальных интересов в пользу Бразилии. Разразился кризис, который был купирован сторонниками Картеса, не поддержавшими импичмент в конгрессе. Новым вызовом стала пандемия COVID‑19. Власти П. предприняли решительные шаги по торможению распространения вируса, были закрыты границы страны, ограничены социальные контакты. На начальном этапе ограничительные меры, введенные правительством, были эффективны и позволили существенно замедлить темп распространения заболевания. Однако в марте 2021 разразился новый кризис, связанный с обвинениями власти в коррупции при закупке вакцин. Тысячи людей на площади и улицах у Национального конгресса требовали отставки президента. Кризис был преодолен отставками членов правительства. Несмотря на открытость политического участия, реальная борьба за власть в П. остается в руках партии «Колорадо». Институциональная устойчивость, сложившаяся в П., несмотря на все происходившие кризисы, позволяет поддерживать структурный каркас демократической системы и постепенно модернизировать социально-­экономическую и политическую жизнь страны.

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