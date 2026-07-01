ПАРАФРАЗА В МУЗЫКЕ
ПАРАФРАЗА В МУЗЫКЕ - инструментальная концертная пьеса, главным образом для фортепиано, основанная на темах популярных песен, арий из опер и тому подобное.
Близка жанру фантазии. Заимствованные темы нередко подвергаются значит. преобразованиям, выступают в новых соотношениях друг с другом (этим парафраза отличается от транскрипции). Парафраза получила широкое распространение в XIX веке; классические образцы - в творчестве Ф. Листа: парафразы на темы из опер Г. Доницетти, В. Беллини, Дж. Верди, на секвенцию Dies irae («Пляска смерти» для фортепиано с оркестром, 1847-1865 годов) и другие. «Парафразы… для фортепиано в 3 руки» А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, Ц.А. Кюи и А.К. Лядова (1878) - в форме вариаций. 3) В полифонической музыке XV-XVI веков ритмическая и/или орнаментальная обработка заимствованной мелодии (одноголосного фрагмента) - литургической или светской, одной или нескольких. Мессы с использованием техники парафразы получили распространение в творчестве композиторов нидерландской школы, Дж. П. да Палестрины. В ранних образцах XV века (у Г. Дюфаи) мелодия помещалась в теноре, в более поздних становилась основой стреттно-имитационного изложения (месса «Pange lingua» Жоскена Депре). Смотреть также Пародия в музыке (1).