ПАРАФРАЗА В МУЗЫКЕ

ПАРАФРАЗА В МУЗЫКЕ - ин­ст­ру­мен­таль­ная кон­церт­ная пье­са, главным образом для фортепиано, ос­но­ван­ная на те­мах по­пу­ляр­ных пе­сен, арий из опер и тому подобное.

Близ­ка жан­ру фан­та­зии. За­им­ст­во­ван­ные те­мы не­ред­ко под­вер­га­ют­ся зна­чит. пре­об­ра­зо­ва­ни­ям, вы­сту­па­ют в но­вых со­от­но­ше­ни­ях друг с дру­гом (этим парафраза от­ли­ча­ет­ся от транс­крип­ции). Парафраза по­лу­чи­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в XIX веке; клас­сические об­раз­цы - в твор­че­ст­ве Ф. Лис­та: парафразы на те­мы из опер Г. До­ни­цет­ти, В. Бел­ли­ни, Дж. Вер­ди, на се­к­вен­цию Dies irae («Пля­ска смер­ти» для фортепиано с ор­ке­ст­ром, 1847-1865 годов) и другие. «Па­ра­фра­зы… для фортепиано в 3 ру­ки» А.П. Бо­ро­ди­на, Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва , Ц.А. Кюи и А.К. Ля­до­ва (1878) - в фор­ме ва­риа­ций. 3) В по­ли­фо­нической му­зы­ке XV-XVI веков рит­ми­че­ская и/или ор­на­мен­таль­ная об­ра­бот­ка за­им­ст­во­ван­ной ме­ло­дии (од­но­го­лос­но­го фраг­мен­та) - ли­тур­гической или свет­ской, од­ной или не­сколь­ких. Мес­сы с ис­поль­зо­ва­ни­ем тех­ни­ки парафразы по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние в твор­че­ст­ве ком­по­зи­то­ров ни­дер­ланд­ской шко­лы, Дж. П. да Па­ле­ст­ри­ны. В ран­них об­раз­цах XV века (у Г. Дю­фаи) ме­ло­дия по­ме­ща­лась в те­но­ре, в бо­лее позд­них ста­но­вилась ос­но­вой стретт­но-ими­та­ци­он­но­го из­ло­же­ния (мес­са «Pange lingua» Жос­ке­на Де­пре). Смотреть так­же Па­ро­дия в му­зы­ке (1).

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