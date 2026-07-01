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ПАРАФИРОВАНИЕ
ПАРАФИРОВАНИЕ - предварительное подписание международного договора инициалами лиц, участвовавших в его выработке (инициалы ставятся на каждой странице согласованного текста проекта договора).
Парафирование осуществляется по желанию сторон. Юридическое значение Парафирования состоит в том, что оно связывает подписавших лиц обязательством считать переговоры по конкретным частям или по тексту в целом законченными и лишает их возможности отступать от уже согласованных формулировок. Однако юридически обязательного согласованного текста для государств Парафирование не создаёт. Смотреть Договор международный.
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