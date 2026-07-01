ПАРАФИРОВАНИЕ

ПАРАФИРОВАНИЕ - предварительное подписание международного договора инициалами лиц, участвовавших в его выработке (ини­циа­лы ста­вят­ся на ка­ж­дой стра­ни­це со­гла­со­ван­но­го тек­ста про­ек­та до­го­во­ра).

Парафирование осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по же­ла­нию сто­рон. Юри­дическое зна­че­ние Парафирования со­сто­ит в том, что оно свя­зы­ва­ет под­пи­сав­ших лиц обя­за­тель­ст­вом счи­тать пе­ре­го­во­ры по кон­крет­ным час­тям или по тек­сту в це­лом за­кон­чен­ны­ми и ли­ша­ет их воз­мож­но­сти от­сту­пать от уже со­гла­со­ван­ных фор­му­ли­ро­вок. Од­на­ко юри­ди­че­ски обя­за­тель­но­го со­гла­со­ван­но­го тек­ста для го­су­дарств Парафирование не соз­да­ёт. Смотреть До­го­вор ме­ж­ду­на­род­ный .

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