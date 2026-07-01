ПАРАДОКС
ПАРАДОКС - cитуация, когда в теории доказаны два взаимно исключающих друг друга утверждения, причём каждое из них выведено убедительными с точки зрения данной теории средствами.
В отличие от софизма, умышленно ложного умозаключения с замаскированной ошибкой, парадокс, как правило, свидетельствует о глубоких недостатках данной теории. Часто обнаружение парадокса приводит к существенной перестройке всей теории в целом, привлекает внимание к новым явлениям и в конечном счёте служит стимулом дальнейших исследований. Эта особенность парадокса со времён античности привлекала к себе внимание философов. Уже в античной философии обсуждались несколько парадоксов, известных под названием апорий.
Одной из самых знаменитых апорий является апория Зенона Элейского «Ахилл и черепаха». Парадоксы такого типа легко преодолеваются в современной математической модели непрерывного движения. Как показывает подробный анализ, существенную роль в их преодолении играет выполнение в поле действительных чисел аксиомы Архимеда: для всяких действительных чисел a, b> 0 найдётся натуральное число n, такое, что na>b. И всё же ситуация, отражённая в этом парадоксе, достаточно глубока. Для исследования концепции бесконечно больших и бесконечно малых величин неоднократно предпринимались попытки построения теории действительных чисел, в которой аксиома Архимеда не имеет места. Теория неархимедовых упорядоченных полей является весьма содержательной частью современной алгебры.
Ещё один известный парадокс «Куча» состоит в следующем. «Одна песчинка не есть куча песка. Если n песчинок не есть куча песка, то и n+ 1 песчинка - тоже не куча. Следовательно, никакое число песчинок не образуют кучи». В совренной терминологии к этому парадоксу можно сделать следующий комментарий: метод полной математической индукции нельзя применять к объёмно неопределённым понятиям, каковым является понятие «куча песка». Со 2-й половины XX века объёмно неопределённые понятия используют в основаниях математики для установления непротиворечивости классических теорий и свойства таких понятий исследуются точными методами.
Для математики наибольший интерес представляют так называемые логические и семантические парадоксы, связанные с необычными способами образования понятий.