ПАРЍЖСКИЙ УНИВЕРСИТEТ (Universite de Paris)
Один из старейших университетов мира, основанный во второй половине XII века и окончательно формализовавший свою деятельность в 1215 г., после получения соответствующих разрешений короля Филиппа II Августа и папы Иннокентия III.
Объединив коллежи на левом берегу Сены, прообраз будущего Латинского квартала, стал главным учебным заведением для подготовки чиновников королевской, государственной службы, равно как церковных служителей.
Первоначально имел четыре факультета: свободных искусств, канонического права, медицины и теологии. Позднее факультет свободных искусств распался на четыре нации - землячества – французскую, пикардийскую, нормандскую и германскую.
В 1230-х гг. путем борьбы добился значительного самоуправления и прямого подчинения папе. В рамках университета теолог Робер де Сорбонн, духовник Людовика IX, основал новый богословский коллеж для выходцев из бедных семей, который очень скоро стал рассматриваться как главное богословское учреждение Европы. Среди его профессоров и студентов были Фома Аквинский, Альбер Великий, Роджер Бэкон, Дунс Скот и др.
Значение Сорбонны особенно возросло во время Авиньонского пленения пап и схизмы XIV-XV вв.; канцлер Парижского университета Жан де Жерсон на церковном Соборе в Констансе в 1415 г. провозгласил принцип верховенства Вселенского собора над папой. Однако во время английской оккупации Парижа университетские теологи изменили присяге дому Валуа, а также поддержали обвинение против Жанны д’Арк (1430-1431), что пошатнуло их авторитет.
В 1554 г. Коллеж окончательно утвердил свое название как Сорбонна и позже объединился с теологическим факультетом университета. Во время Религиозных войн вт. пол. XVI в. богословы Сорбонны и Парижский университет занимали позицию монархомахов - борцов с королевской властью, призывая к свержению и даже убийству Генриха III, которого обвиняли в тирании. Деятельность ректора и преподавателя Парижского университета, знаменитого проповедника Жана Буше, во многом привела к парижскому восстанию в мае 1588 г., бегству, а затем и гибели короля.
После прихода к власти Генриха IV, Ж. Буше был изгнан за пределы страны без права реабилитации. Учитывая позицию Парижского университета во время волнений, с 1600 г. ректора фактически стал назначать сам король.
В XVII в. покровителем и руководителем Сорбонны стал кардинал де Ришелье, главный министр Людовика XIII, сумевший реабилитировать коллеж в глазах короны. По его приказу Ж. Лемерсье в 1630-х гг. начал строительство нового комплекса зданий Сорбонны, включая часовню, где кардинал пожелал быть захороненным. С этого времени название Сорбонна было распространено на весь университет.
По образцу Парижского университета были организованы все университеты Франции эпохи средневековья и нового времени.
В 1791-1821 гг., во время Французской революции и в эпоху Наполеона университет был закрыт.
Иллюстрация:
Жак Лемерсье. Здание Сорбонны. 1630-40-е гг.
Автор статьи: Шишкин В.В.