ПАРЍЖСКИЙ ПАРЛAМЕНТ (Parlement de Paris)

Высшая судебная инстанция Франции с конца средневекового периода (XV в.), обладавшая определенной независимостью от королевской власти.

Являлась институциональным продолжением Curia Regis – королевского совета, сосредоточив в своем ведении судебные функции, делегированные монархом. В XIV в. Парижский парламент уже состоял из трех палат, а должности президентов, прокуроров, адвокатов, советников и докладчиков занимали специально подготовленные юристы – легисты, знатоки права.

Большая палата или палата жалоб принимала к рассмотрению апелляции на судебные решения королевских чиновников на местах – бальи, позже – президиальных судов; в ее ведении были как административные, так и уголовные дела; она решала вопросы, связанные с оскорблением королевского Величества, а также касавшиеся пэров Франции, городов, домениальных владений короны и апанажей.

Палата следственных действий (chamber des enquêtes), поначалу готовившая документацию для рассмотрения в Большой палате, разбирала дела, которые могли быть разрешены только в результате представления документальных свидетельств – доказательств.

Палата прошений (Chambre des requêtes) была предназначена для рассмотрения обращений привилегированных лиц разных сословий.

В 1515 г. также была образована Палата по уголовным делам (Tournelle criminelle), в которую входили только светские лица, а чуть позже появились временные палаты – по морским делам, связанная с рыболовством; и палата временного замещения, заседавшая, когда у парламентариев был каникулярный перерыв.

С начала раннего нового времени оформляется наследственность должностей и формируется институт высших судей, достаточно замкнутая корпорация, состоящая по большей части из аноблированного дворянства.

Смешение судебно-административных функций при Старом порядке неизбежно приводило к конфликтам полномочий Парижского парламента и королевской власти, особенно во время кризисов государственности во время Религиозных войн (1559-1598) и Фронды (1648-1653), когда судьи пытались влиять на королевские решения, особенно путем внесения ремонстраций (remontrances). Суверенное право Парижского парламента заключалось в регистрации королевских указов, без чего они не могли вступать в силу и исполняться, и ремонстрация означала несогласие судей с королевскими решениями, как правило, касавшимися налогообложения или требующих финансовых расходов.

Если король настаивал на своем, ремонстрация могла быть преодолена только благодаря организации специального заседания Парижского парламента – Ложи правосудия (lit de justice), проходившего в присутствии самого монарха. Несмотря на то, что при Людовике XIV этот судебный орган в какой-то мере стал частью исполнительной власти и потерял свою суверенность, уже в XVIII в. корона вновь столкнулась с парламентской оппозицией (по вопросу об изгнании иезуитов и др.), с которой в итоге не смогла справиться вплоть до Революции 1789 г.

Помимо Парижского парламента, в ряде провинций существовали (с 1422 г.) собственные парламенты, также признававшие его судебный приоритет.

Иллюстрация:

Жан Фуке. «Ложа правосудия» Карла VII в Парижском парламенте, 1450 г.

Автор статьи : Шишкин В.В.