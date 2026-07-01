ПАПУАСЫ
ПАПУАСЫ - группа народов, говорящих на папуасских языках.
Составляют основное население Папуа-Новой Гвинеи (4,8 миллионов человек - 2013 год, оценка), живут также в Восточной Индонезии (провинции Западная Папуа (бывшая Западная Ириан- Джая), Папуа, Восточная Нуса-Тенгара, Северная Малуку - 2,1 миллионов челоек), Восточное Тиморе (300 тысяч человек), на западе Соломоновых Островов (20,5 тысяч человек) и севере Австралии (острова Торресова пролива). Народы, говорящие на трансновогвинейских языках, занимают большую часть острова Новая Гвинея (западное побережье полуострова Чендравасих, Нагорья и низменности к югу от них; крупнейшие - чимбу, капауку, энга, мелпа, дани, камано, бенабена, ангал, нгалик, или йали, мони; и остров Умбой на западе архипелага Бисмарка, живут также на востоке острова Тимор, островах Алор и Пантар (тиморо-алорские народы). На острове Хальмахера и прилегающих островах живут северохальмахерские народы; на северо-западе Новой Гвинеи - народы, говорящие на чендравасихских языках (в том числе майбрат, или аямару, - около 30 тысяч человек), языках мановарской (полуостровов Чендравасих) и майрасийской семей (между заливом Чендравасих и полуостровом Бомберай), говорящие на изолированном языке ява (остров Япен в заливе Чендравасих); на севере Новой Гвинеи - народы, говорящие на языках варопенской (от южного побережья залива Чендравасих до низовий реки Мамберамо) и нижнемамберамской (низовья реки Мамберамо) семей, изолированный язык бурмесо (верхнее течение Мамберамо), озёрно-равнинных (от восточного побережья залива Чендравасих до нижнего течения реки Таритату) и тор-квербских (между рекой Мамберамо на западе, нижней Таритату на юге и океанским побережьем на севере) языках, нимборанской, сентанийской (крупнейшие - сентани, самоназвание - буяка, около озера Сентани, - 40 тысяч человек; мейях - 22 тысячи человек), ско и монумбоской семей (северное побережье Новой Гвинеи), погранично-папуасской, сенагийской, намла-тофанма и паувасийской семей (водораздел Таритату и Сепика и верховья Сепика), языках торричелли (горы Торричелли), сепикских, арайской, квомтарской, фасской, амто-мусанской (бассейн среднего Сепика), валиоской (река Валио), раму-нижнесепикской (долина Раму и нижнего Сепика), монгол-лангамской, юат-марамбской, арафундийской (нижнее течение реки Дорир) и пиавийской (среднее течение Марамуни) семей; на юго-западе Новой Гвинеи - на байоно-авбонских языках (верховья реки Пулау); на юге - на трансфлайских (от пролива Мули на западе до дельты реки Флай на востоке, а также на островах Марри в Торресовом проливе), дидотурских (междуречье Арамиа и Вавои) и кивайских (от дельты реки Флай до низовьев реки Кикори) языках. На островах к востоку от Новой Гвинеи (остров Россел в архипелаге Луизиада, острова Новая Ирландия, Новая Британия и Бугенвиль, острова Велья-Лавелья, Рендова, Рассел и Саво в архипелаге Соломоновы острова) живут народы, говорящие на восточнопапуасских языках. В основном христиане (протестанты и католики), часть сохраняет традиционные верования, есть мусульмане- сунниты (тернате и тидоре на Молуккских островах, западное побережье острова Новая Гвинея); с конца XX века ислам распространяется также на территории Папуа-Новой Гвинеи.
Наиболее ранние предки папуасов населяли, по-видимому, Новую Гвинею, где сохраняются древнейшие папуасские языки (семья торричелли и ряд изолятов). Для папуасов характерно значительное генетическое и фенотипическое разнообразие (в целом относятся к меланезийской расе). Основные традиционные занятия - ручное подсечно-огневое земледелие (батат, ямс, таро, бананы, кокосовая пальма), разведение свиней, собак, кур, в прибрежных районах Новой Гвинеи - рыболовство и морская охота (дюгони). Земледелие (таро, ямс, бананы) было известно в Нагорьях Новой Гвинеи с 7-го тысячилетия до нашей эры; в 4-м тысячилетии до нашей эры распространилось свиноводство, во 2-м тысячилетии до нашей эры - батат (так называемая бататовая революция, приведшая к демографическому взрыву в Нагорьях Новой Гвинеи и освоению более высотных областей). Важную роль сохраняют охота (дикие свиньи, птицы, включая казуара, сумчатые, крокодилы) и собирательство (особенно в низменных районах Новой Гвинеи), распространена добыча крахмала из саговой пальмы. Местами было известно гончарное производство. В некоторых областях Новой Гвинеи развито мореплавание. Прибрежные народы юга Новой Гвинеи живут в длинных домах (свыше 150 м в длину). Традиционная одежда - фаллокрипты, передники, набедренные повязки, юбки. Распространено жевание бетеля (за исключением Нагорий Новой Гвинеи), местами - употребление кавы. Оружие - лук со стрелами, копья, палицы, костяные кинжалы, бамбуковые ножи, каменные топоры, из защитного вооружения - щит, на западе и центральных Нагорьях Новой Гвинеи - сплетённые из ротанга кирасы. Счёт родства патри- и матрилинейный. Системы терминов родства в основном бифуркативного типа (чаще «ирокезского», особенно у восточноновогвинейских народов), но встречаются также «дравидийские», «кума» и «яфар» варианты - последние два названы по имени папуасских народов. Сиблинги делятся по относительному возрасту и нередко - по относительному полу. Характерны традиционные системы обмена и возрастные инициации. В системе лидерства господствуют бигмены, в ряде прибрежных районов юга Новой Гвинеи известны наследственные вожди. Был широко распространён каннибализм, у ряда народов (асмат, маринд-аним, ятмул, киваи и других) - охота за головами. Развиты резьба по дереву и изготовление масок, раскраска тела. Традиционные культы - анимизм, культ предков, магия. В XX веке широко распространились карго-культы. Среди Папуасов индонезийских провинций Папуа и Западная Папуа наблюдается консолидация вокруг крупных народов, идёт борьба за предоставление независимости.
Устное творчество.
Сохраняются предания, легенды, мифы и мифологич. эпос: о демиургах (характерны образы Великих матерей и Первых женщин), культурных героях, о борьбе героев с чудовищами, о странствии в мир мёртвых и другие. Различаются церемонии и действа с танцами и музыкой для посвящённых (в закрытых помещениях) и непосвящённых (под открытым небом, доступны всем членам общины); танцевальный и музыкальный репертуар делится также по гендерному и возрастному признакам. Специфичны танцы, исполняющиеся в домах для девочек, в длинных общественных домах, в мужских домах (например, в ритуале ида с участниками в масках). Музыка, согласно традиционным представлениям, является средством связи с потусторонним миром и духами, входит составной частью в многочисленные обряды, сопровождает общинный труд. Развиты формы сигнальной музыки (ритмичические и мелодические формулы, музыкальный свист), мужчины имеют личные сигнальные трубы. В целом преобладает вокальная музыка. Песни чаще исполняются в унисон, на южном побережье острова Новая Гвинея - квинтами, также встречается полиритмическое многоголосие и другие. Распространены песни о странствиях духов предков и мифических героев, мужские личные песни, песни-предложения женщине выйти замуж и другие, в провинциях Западного Нагоряя (Папуа-Новая Гвинея) - антифонные переклички инструменталистов и певцов (с танцами). Игра на музыкальных инструментах сопровождает песни, танцы, поэтические декламации; практикуется ансамблевая игра на барабанах, на флейтах (ансамбли из однородных и неоднородных флейт), на флейтах и трубах и другие. Из музыкальных инструментов наиболее распространены односторонние барабаны с цилиндрическими, коническими, кубкообразным корпусом из древесины, бамбука, глины, с мембраной из кожи змеи, ящерицы или сумчатого животного; характерен барабан кунду с корпусом в форме песочных часов длиной от 23 см до 2,8 м. Идиофоны - деревянный щелевой барабан гарамут с корпусом длиной свыше 4 м, погремушки из морских раковин, ореховой скорлупы, керамики, бамбука и другого; аэрофоны - флейты (в том числе многоствольные и парные из бамбука, окарины из скорлупы кокосового ореха, глины), трубы (из бамбука, древесины, морской раковины); традиционный хордофон - музыкальный лук двух видов: большой охотничий (сопровождает танцы) и маленький 2-струнный (особым мастерством отличаются музыканты хули). Бамбуковые трубы, звучание которых связано с голосами духов, применяются в обрядах инициации. Звуки труб, варгана, музыкального лука используются для вызова духов, с этой же целью применяются орудия, изменяющие тембр человеческого голоса (резонаторы из высушенной тыквы, длинной бамбуковой трубки и другие).
Авторы статьи: И.В. Чининов;А.С. Алпатова (устное творчество).