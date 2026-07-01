ПАПУАСЫ

ПАПУАСЫ - группа народов, говорящих на папуасских языках.

Со­став­ля­ют основное на­се­ле­ние Па­пуа-Но­вой Гви­неи (4,8 миллионов человек - 2013 год, оцен­ка), жи­вут так­же в Восточной Ин­до­не­зии (про­вин­ции Западная Па­пуа (бывшая Западная Ири­ан- Джая), Па­пуа, Восточная Ну­са-Тен­га­ра, Северная Ма­лу­ку - 2,1 миллионов челоек), Восточное Ти­мо­ре (300 тысяч человек), на за­па­де Со­ло­мо­но­вых Ост­ро­вов (20,5 тысяч человек) и се­ве­ре Ав­ст­ра­лии (острова Тор­ре­со­ва пролива). На­ро­ды, го­во­ря­щие на транс­но­вог­ви­ней­ских язы­ках, за­ни­ма­ют большую часть острова Но­вая Гви­нея (западное по­бе­ре­жье полуострова Чен­д­ра­ва­сих, На­го­рья и низ­мен­но­сти к югу от них; круп­ней­шие - чим­бу, ка­пау­ку, эн­га, мел­па, да­ни, ка­ма­но, бе­на­бе­на, ан­гал, нга­лик, или йа­ли, мо­ни; и остров Ум­бой на за­па­де ар­хи­пе­ла­га Бис­мар­ка, жи­вут так­же на вос­то­ке острова Ти­мор, ост­ро­вах Алор и Пан­тар (ти­мо­ро-алор­ские на­ро­ды). На острове Халь­махе­ра и при­ле­гаю­щих ост­ро­вах жи­вут се­ве­ро­халь­махер­ские на­ро­ды; на се­ве­ро-за­па­де Но­вой Гви­неи - на­ро­ды, го­во­ря­щие на чен­д­ра­ва­сих­ских язы­ках (в том числе майб­рат, или ая­ма­ру, - около 30 тысяч человек), язы­ках ма­но­вар­ской (полуостровов Чен­д­ра­ва­сих) и май­ра­сий­ской се­мей (ме­ж­ду заливом Чен­д­ра­ва­сих и полуостровом Бом­бе­рай), го­во­ря­щие на изо­ли­ро­ван­ном языке ява (остров Япен в заливе Чен­д­ра­ва­сих); на се­ве­ре Новой Гви­неи - на­ро­ды, го­во­ря­щие на язы­ках ва­ро­пен­ской (от южного по­бе­ре­жья залива Чен­д­ра­ва­сих до ни­зо­вий реки Мам­бе­ра­мо) и ниж­не­мам­бе­рам­ской (ни­зо­вья реки Мам­бе­ра­мо) се­мей, изо­ли­рованный язык бур­ме­со (верх­нее те­че­ние Мам­бе­ра­мо), озёр­но-рав­нин­ных (от восточного по­бе­ре­жья залива Чен­дра­ва­сих до ниж­не­го те­че­ния реки Та­ри­та­ту) и тор-кверб­ских (ме­ж­ду рекой Мам­бе­ра­мо на за­па­де, ниж­ней Та­ри­та­ту на юге и оке­ан­ским по­бе­режь­ем на се­ве­ре) язы­ках, ним­бо­ран­ской, сен­та­ний­ской (круп­ней­шие - сен­та­ни, са­мо­на­зва­ние - буя­ка, око­ло озера Сен­та­ни, - 40 тысяч человек; мей­ях - 22 тысячи человек), ско и мо­нум­бо­ской се­мей (северное по­бе­ре­жье Но­вой Гви­неи), по­гра­нич­но-па­пу­ас­ской, се­на­гий­ской, на­мла-то­фан­ма и пау­ва­сий­ской се­мей (во­до­раз­дел Та­ри­та­ту и Се­пи­ка и вер­хо­вья Се­пи­ка), язы­ках тор­ри­чел­ли (го­ры Тор­ри­чел­ли), се­пик­ских, арай­ской, квом­тар­ской, фас­ской, ам­то-му­сан­ской (бас­сейн сред­не­го Се­пи­ка), ва­лио­ской (река Ва­лио), ра­му-ниж­не­се­пик­ской (до­ли­на Ра­му и ниж­не­го Се­пи­ка), мон­гол-лан­гам­ской, юат-ма­рамб­ской, ара­фун­дий­ской (ниж­нее те­че­ние реки До­рир) и пиа­вий­ской (сред­нее те­че­ние Ма­ра­му­ни) се­мей; на юго-за­па­де Но­вой Гви­неи - на бай­о­но-ав­бон­ских язы­ках (вер­хо­вья реки Пу­лау); на юге - на транс­флай­ских (от пролива Му­ли на за­па­де до дель­ты реки Флай на вос­то­ке, а так­же на островах Мар­ри в Тор­ре­со­вом проливе), ди­до­тур­ских (ме­ж­ду­ре­чье Ара­миа и Ва­вои) и ки­вай­ских (от дель­ты реки Флай до ни­зовь­ев реки Ки­ко­ри) язы­ках. На ост­ро­вах к вос­то­ку от Но­вой Гви­неи (остров Рос­сел в ар­хи­пе­ла­ге Луи­зиа­да, ост­ро­ва Но­вая Ир­лан­дия, Но­вая Бри­та­ния и Бу­ген­виль, ост­ро­ва Ве­лья-Ла­ве­лья, Рен­до­ва, Рас­сел и Са­во в ар­хи­пе­ла­ге Со­ло­мо­но­вы острова) жи­вут на­ро­ды, го­во­ря­щие на вос­точ­но­па­пу­ас­ских язы­ках. В основном хри­стиа­не (про­тес­тан­ты и ка­то­ли­ки), часть со­хра­ня­ет тра­диционные ве­ро­ва­ния, есть му­суль­ма­не- сун­ни­ты (тер­на­те и ти­до­ре на Мо­лукк­ских островах, западное по­бе­ре­жье острова Но­вая Гви­нея); с конца XX века ис­лам рас­про­стра­ня­ет­ся так­же на тер­ри­то­рии Па­пуа-Но­вой Гви­неи.

Наи­бо­лее ран­ние пред­ки папуасов на­се­ля­ли, по-ви­ди­мо­му, Но­вую Гви­нею, где со­хра­ня­ют­ся древ­ней­шие па­пу­ас­ские язы­ки (се­мья тор­ри­чел­ли и ряд изо­ля­тов). Для папуасов ха­рак­тер­но зна­чительное ге­не­тическое и фе­но­ти­пическое раз­но­об­ра­зие (в це­лом от­но­сят­ся к ме­ла­не­зий­ской ра­се). Основные тра­диционные за­ня­тия - руч­ное под­сеч­но-ог­не­вое зем­ле­де­лие (ба­тат, ямс, та­ро, ба­на­ны, ко­ко­со­вая паль­ма), раз­ве­де­ние сви­ней, со­бак, кур, в при­бреж­ных рай­онах Но­вой Гви­неи - ры­бо­лов­ст­во и морская охо­та (дю­го­ни). Зем­ле­де­лие (та­ро, ямс, ба­на­ны) бы­ло из­вест­но в На­горь­ях Но­вой Гви­неи с 7-го тысячилетия до нашей эры; в 4-м тысячилетии до нашей эры рас­про­стра­ни­лось сви­но­вод­ст­во, во 2-м тысячилетии до нашей эры - ба­тат (так называемая ба­та­то­вая ре­во­лю­ция, при­вед­шая к де­мо­гра­фическому взры­ву в На­горь­ях Но­вой Гви­неи и ос­вое­нию бо­лее вы­сот­ных об­ла­стей). Важ­ную роль со­хра­ня­ют охо­та (ди­кие сви­ньи, пти­цы, вклю­чая ка­зуа­ра, сум­ча­тые, кро­ко­ди­лы) и со­би­ра­тель­ст­во (осо­бен­но в низ­мен­ных рай­онах Но­вой Гви­неи), рас­про­стра­не­на до­бы­ча крах­ма­ла из са­го­вой паль­мы. Мес­та­ми бы­ло из­вест­но гон­чар­ное про­изводство. В не­ко­то­рых об­лас­тях Но­вой Гви­неи раз­ви­то мо­ре­пла­ва­ние. При­бреж­ные на­ро­ды юга Но­вой Гви­неи жи­вут в длин­ных до­мах (свыше 150 м в дли­ну). Тра­диционная оде­ж­да - фал­лок­рип­ты, пе­ред­ни­ки, на­бед­рен­ные по­вяз­ки, юб­ки. Рас­про­стра­не­но же­ва­ние бе­те­ля (за ис­клю­че­ни­ем На­го­рий Но­вой Гви­неи), мес­та­ми - упо­треб­ле­ние ка­вы. Ору­жие - лук со стре­ла­ми, ко­пья, па­ли­цы, кос­тя­ные кин­жа­лы, бам­бу­ко­вые но­жи, ка­мен­ные то­по­ры, из за­щит­но­го воо­ру­же­ния - щит, на западе и центральных На­горь­ях Но­вой Гви­неи - спле­тён­ные из ро­тан­га ки­ра­сы. Счёт род­ст­ва пат­ри- и мат­ри­ли­ней­ный. Си­сте­мы тер­ми­нов род­ст­ва в основном би­фур­ка­тив­но­го ти­па (ча­ще «иро­кез­ско­го», осо­бен­но у во­сточ­но­но­во­гви­ней­ских на­ро­дов), но встре­ча­ют­ся так­же «дра­ви­дий­ские», «ку­ма» и «яфар» ва­ри­ан­ты - пос­лед­ние два на­з­ва­ны по име­ни па­пу­ас­ских на­ро­дов. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­си­тель­но­му воз­ра­сту и не­ред­ко - по от­но­си­тель­но­му по­лу. Ха­рак­тер­ны тра­диционные сис­те­мы об­ме­на и воз­рас­тные ини­циа­ции. В сис­те­ме ли­дер­ст­ва гос­под­ству­ют биг­ме­ны, в ря­де при­бреж­ных рай­онов юга Но­вой Гви­неи из­вест­ны на­следственные во­ж­ди. Был ши­ро­ко рас­про­стра­нён кан­ни­ба­лизм, у ря­да на­ро­дов (ас­мат, ма­ринд-аним, ят­мул, ки­ваи и других) - охо­та за го­ло­ва­ми. Раз­ви­ты резь­ба по де­ре­ву и из­го­тов­ле­ние ма­сок, рас­крас­ка те­ла. Тра­диционные куль­ты - ани­мизм, культ пред­ков, ма­гия. В XX веке ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лись кар­го-куль­ты. Сре­ди Папуасов ин­до­незийских про­вин­ций Па­пуа и Западная Па­пуа на­блю­да­ет­ся кон­со­ли­да­ция во­круг круп­ных на­ро­дов, идёт борь­ба за пре­дос­тав­ле­ние не­за­ви­си­мо­сти.

Уст­ное твор­че­ст­во.

Со­хра­ня­ют­ся пре­да­ния, ле­ген­ды, ми­фы и ми­фо­ло­гич. эпос: о де­ми­ур­гах (ха­рак­тер­ны об­ра­зы Ве­ли­ких ма­те­рей и Пер­вых жен­щин), куль­тур­ных ге­ро­ях, о борь­бе ге­ро­ев с чу­до­ви­ща­ми, о стран­ст­вии в мир мёрт­вых и другие. Раз­ли­ча­ют­ся це­ре­мо­нии и дей­ст­ва с тан­ца­ми и му­зы­кой для по­свя­щён­ных (в за­кры­тых по­ме­ще­ни­ях) и не­по­свя­щён­ных (под от­кры­тым не­бом, дос­туп­ны всем чле­нам об­щи­ны); тан­це­валь­ный и музыкальный ре­пер­ту­ар де­лит­ся так­же по ген­дер­но­му и воз­рас­тно­му при­зна­кам. Спе­ци­фич­ны тан­цы, ис­пол­няю­щие­ся в до­мах для де­во­чек, в длин­ных об­щественных до­мах, в муж­ских до­мах (например, в ри­туа­ле ида с уча­ст­ни­ка­ми в мас­ках). Му­зы­ка, со­глас­но тра­диционным пред­став­ле­ни­ям, яв­ля­ет­ся сред­ст­вом свя­зи с по­тус­то­рон­ним ми­ром и ду­ха­ми, вхо­дит со­став­ной ча­стью в мно­го­численные об­ря­ды, со­про­во­ж­да­ет об­щин­ный труд. Раз­ви­ты фор­мы сиг­наль­ной му­зы­ки (рит­мичические и ме­ло­дические фор­му­лы, музыкальный свист), муж­чи­ны име­ют лич­ные сиг­наль­ные тру­бы. В це­лом пре­об­ла­да­ет во­каль­ная му­зы­ка. Пес­ни ча­ще ис­пол­ня­ют­ся в уни­сон, на южном по­бе­ре­жье острова Но­вая Гви­нея - квин­та­ми, так­же встре­ча­ет­ся по­ли­рит­мическое мно­го­го­ло­сие и другие. Рас­про­стра­не­ны пес­ни о стран­ст­ви­ях ду­хов пред­ков и ми­фических ге­ро­ев, муж­ские лич­ные пес­ни, пес­ни-пред­ло­же­ния жен­щи­не вый­ти за­муж и другие, в провинциях Западного На­го­ряя (Па­пуа-Но­вая Гви­нея) - ан­ти­фон­ные пе­ре­клич­ки ин­ст­ру­мен­та­ли­стов и пев­цов (с тан­ца­ми). Иг­ра на музыкальных ин­ст­ру­мен­тах со­про­во­ж­да­ет пес­ни, тан­цы, по­этические дек­ла­ма­ции; прак­ти­ку­ет­ся ан­самб­ле­вая иг­ра на ба­ра­ба­нах, на флей­тах (ан­самб­ли из од­но­род­ных и не­од­но­род­ных флейт), на флей­тах и тру­бах и другие. Из музыкальных ин­ст­ру­мен­тов наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны од­но­сто­рон­ние ба­ра­ба­ны с ци­лин­д­рическими, ко­ническими, куб­ко­об­раз­ным кор­пу­сом из дре­ве­си­ны, бам­бу­ка, гли­ны, с мем­бра­ной из ко­жи змеи, яще­ри­цы или сум­ча­то­го жи­вот­но­го; ха­рак­те­рен ба­ра­бан кун­ду с кор­пу­сом в фор­ме пе­соч­ных ча­сов дли­ной от 23 см до 2,8 м. Идио­фо­ны - де­ревянный ще­ле­вой ба­ра­бан га­ра­мут с кор­пу­сом дли­ной свыше 4 м, по­гре­муш­ки из морских ра­ко­вин, оре­хо­вой скор­лу­пы, ке­ра­ми­ки, бам­бу­ка и другого; аэ­ро­фо­ны - флей­ты (в том числе мно­го­стволь­ные и пар­ные из бам­бу­ка, ока­ри­ны из скор­лу­пы ко­ко­со­во­го оре­ха, гли­ны), тру­бы (из бам­бу­ка, дре­ве­си­ны, морской ра­ко­ви­ны); тра­диционный хор­до­фон - му­зы­каль­ный лук двух ви­дов: боль­шой охот­ни­чий (со­про­во­ж­да­ет тан­цы) и ма­лень­кий 2-струн­ный (осо­бым мас­тер­ст­вом от­ли­ча­ют­ся му­зы­кан­ты ху­ли). Бам­бу­ко­вые тру­бы, зву­ча­ние ко­то­рых свя­за­но с го­ло­са­ми ду­хов, при­ме­ня­ют­ся в об­ря­дах ини­циа­ции. Зву­ки труб, вар­га­на, му­зы­каль­но­го лу­ка ис­поль­зу­ют­ся для вы­зо­ва ду­хов, с этой же це­лью при­ме­ня­ют­ся ору­дия, из­ме­няю­щие тембр че­ло­ве­че­ско­го го­ло­са (ре­зо­на­то­ры из вы­су­шен­ной ты­к­вы, длин­ной бам­бу­ко­вой труб­ки и другие).

Авторы статьи: И.В. Чи­ни­нов;А.С. Ал­па­то­ва (уст­ное твор­че­ст­во).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)