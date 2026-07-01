ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ

ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ - Независимое Государство Папуа-Новая Гвинея.

Об­щие све­де­ния

Папуа-Новая Гвинея - го­су­дар­ст­во в Океа­нии, в юго-западной час­ти Ти­хо­го океана За­ни­ма­ет восточную часть острова Но­вая Гви­нея (на за­па­де гра­ни­чит с Ин­до­не­зи­ей), около 600 при­ле­гаю­щих ост­ро­вов, в том числе ар­хи­пе­лаг Бис­мар­ка (остров Но­вая Бри­та­ния, остров Но­вая Ир­лан­дия, острова Ад­ми­рал­тей­ст­ва), северная часть Со­ло­мо­но­вых островов (остров Бу­ген­виль, остров Бу­ка). Омы­ва­ет­ся мо­ря­ми Ти­хо­го океана: Но­во­гви­ней­ским (мо­ре Бис­мар­ка; на се­ве­ре), Со­ло­мо­но­вым (на вос­то­ке), Ко­рал­ло­вым (на юге). Площадь 462,8 тысячи км2. Население 7334,6 тысячи человек (2013). Сто­ли­ца - Порт-Морс­би. Де­неж­ная еди­ни­ца - ки­на. В ка­че­ст­ве официальных язы­ков ис­поль­зуют­ся анг­лий­ский, ток-пи­син и хи­ри-мо­ту. Административно-территориальное де­ле­ние: 20 про­вин­ций, 1 ав­то­ном­ный рай­он; сто­ли­ца вы­де­ле­на в Национальный сто­лич­ный ок­руг.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Па­пуа-Но­вая Гви­нея до об­ре­те­ния не­за­ви­си­мо­сти. За­се­ле­ние тер­ри­то­рии, вхо­дя­щей в со­став Папуа-Новой Гвинеи, на­ча­лось около 40 тысяч лет на­зад пред­ка­ми современных па­пуа­сов. При­бли­зи­тель­но 5 тысяч лет на­зад на северном и восточном по­бе­ре­жье острова Но­вая Гви­нея, при­ле­гаю­щие остро­ва и ар­хи­пе­лаг Бис­мар­ка ста­ли про­ни­кать ме­ла­не­зий­цы. Основными за­ня­тия­ми на­се­ле­ния бы­ли зем­ле­де­лие, ры­бо­лов­ст­во, охо­та и со­би­ра­тель­ст­во. Ост­ров Но­вая Гви­нея от­крыт пор­тугальскими мо­ре­пла­ва­те­лем Ж. ди Ме­не­зи­шем в 1526 году. В 1545 году испанские мо­ре­пла­ва­тель И. Ор­тис де Ре­тес, ус­мот­рев­ший сход­ст­во жи­те­лей ост­ро­ва с на­се­ле­ни­ем по­бе­режья Гви­ней­ско­го залива, дал ему на­зва­ние. В 1568 году ис­пан­цы А. Мен­да­нья де Ней­ра и П. Сар­мь­ен­то де Гам­боа от­кры­ли Со­ло­мо­но­вы острова, в 1616 году голландские мо­ре­пла­ва­те­ли В.К. Схау­тен и Я. Ле­мер об­сле­до­ва­ли и на­нес­ли на кар­ту ар­хи­пе­лаг, по­лу­чив­ший в даль­ней­шем название Но­во­бри­тан­ские острова. По­сле ко­ло­ни­за­ции анг­ли­ча­на­ми Ав­ст­ра­лии в конце XVIII века и рас­ши­ре­ния ки­то­бой­но­го про­мыс­ла в ти­хо­оке­ан­ских во­дах кон­так­ты ев­ро­пей­цев с ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем уча­сти­лись. С або­ри­ге­на­ми, оби­тав­ши­ми на по­бе­ре­жье, на­ча­ли вес­ти тор­гов­лю, од­на­ко по­сто­ян­ных ев­ропейских по­се­ле­ний на ост­ро­вах не бы­ло. В августе 1828 года Ни­дер­лан­ды объ­яви­ли зем­ли острова Но­вая Гви­нея за­пад­нее 141° восточной дол­го­ты сво­им вла­де­ни­ем (с 1895 года ко­ло­ния Ни­дерландская Но­вая Гви­нея).

С середины XIX века в восточные рай­оны острова Но­вая Гви­нея и на близ­ле­жа­щие ост­ро­ва на­ча­ли про­ни­кать ев­ропейские пу­те­ше­ст­вен­ни­ки, мис­сио­не­ры и тор­гов­цы, воз­ник­ли пер­вые фак­то­рии. В 1871-1872 года, 1876-1877 года и 1883 год на северо-восточном по­бе­ре­жье Но­вой Гви­неи жил и про­во­дил ис­сле­до­ва­ния российский учёный Н.Н. Мик­лу­хо-Мак­лай (в его честь уча­сток по­бе­ре­жья ост­ро­ва, про­тя­ги­ваю­щий­ся на 300 км к вос­то­ку от залива Ас­т­ро­лейб, по­лу­чил название Мик­лу­хо-Мак­лая бе­рег). Мик­лу­хо-Мак­лай не­од­но­крат­но об­ра­щал­ся к российскому им­пе­ра­то­ру с пред­ло­же­ни­ем ус­та­но­вить опе­ку над северо-восточной ча­стью Но­вой Гви­неи, од­на­ко не по­лу­чил под­держ­ки. В 1873 году в юго-восточные час­ти острова Но­вая Гви­нея вы­са­дил­ся британский мо­ре­пла­ва­тель Дж. Морс­би, ос­но­вав­ший там по­се­ле­ние, ко­то­рое на­звал в честь сво­его от­ца адмирала Ф. Морс­би - Порт-Морс­би . По­се­ле­ние ста­ло опор­ным пунк­том анг­ли­чан в борь­бе за ут­вер­жде­ние сво­его влия­ния на ост­ро­ве.

В августе 1884 года Ве­ли­ко­бри­та­ния зая­ви­ла пре­тен­зию на все зем­ли острова Но­вая Гви­нея вос­точ­нее 141° восточной дол­го­ты, од­на­ко на­толк­ну­лась на про­ти­во­дей­ст­вие Гер­ма­нии. 3.11.1884, за несколько дней до про­воз­гла­ше­ния британского про­тек­то­ра­та (6.11.1884), агент германского Но­во­гви­ней­ско­го кон­сор­циу­ма (ос­но­ван в 1882 году, с мая 1885 года Германская Но­во­гви­ней­ская ком­па­ния), пу­те­ше­ст­вен­ник и ор­ни­то­лог О. Финш во­дру­зил германский флаг на Но­во­бри­тан­ских островах, зая­вив, что от­ны­не они на­хо­дят­ся под германской опе­кой и име­ну­ют­ся ар­хи­пе­ла­гом Бис­мар­ка, а в де­каб­ре то­го же го­да объ­я­вил германским вла­де­ни­ем северо-восточную часть острова Но­вая Гви­нея (вклю­чая Мик­лу­хо-Мак­лая бе­рег), ко­то­рая по­лу­чи­ла название Зем­ля Кай­зе­ра Виль­гель­ма. В 1885 году в со­став вла­де­ний Германской Но­во­гви­ней­ской ком­па­нии бы­ла вклю­че­на так­же северная часть Со­ло­мо­но­вых островов (Бу­ген­виль, Бу­ка, Шуа­зёль, Шорт­ленд и другие). Кон­тро­ли­ро­вав­шая­ся анг­ли­ча­на­ми юго-восточная часть острова Но­вая Гви­нея 4.9.1888 года ста­ла британской ко­ло­ни­ей Британская Но­вая Гви­нея с цен­тром в Порт-Морс­би. Под­кон­троль­ные Германской Но­во­гви­ней­ской ком­па­нии Зем­ля Кай­зе­ра Виль­гель­ма, ар­хи­пе­лаг Бис­мар­ка и северная часть Со­ло­мо­но­вых островов со­хра­ня­ли ста­тус про­тек­то­ра­та (административные цен­тры - Финш­ха­фен (до 1891), Ште­фан­сорт (до 1892), за­тем Фрид­рих-Виль­гельмс­ха­фен (ны­не Ма­данг)). В 1899 году в свя­зи с уп­разд­не­ни­ем ком­па­нии они пе­ре­шли в соб­ст­вен­ность германского го­су­дар­ст­ва (Со­ло­мо­но­вы острова, за ис­клю­че­ни­ем ост­ро­вов Бу­ген­виль и Бу­ка, бы­ли пе­ре­да­ны анг­ли­ча­нам) и ад­ми­ни­ст­ра­тив­но объ­е­ди­не­ны в рам­ках ко­ло­нии Германская Но­вая Гви­нея (административный центр до 1910 года - Хер­бер­тс­хёэ (ны­не Ко­ко­по), за­тем Симп­сон­ха­фен (ны­не Ра­ба­ул)). К началу XX века в со­став Германской Но­вой Гви­неи бы­ли вклю­че­ны так­же Ка­ро­лин­ские острова, Ма­ри­ан­ские острова, Мар­шал­ло­вы острова и остров Нау­ру.

1.9.1906 года Ве­ли­ко­бри­та­ния пе­ре­да­ла ко­ло­нию Британская Но­вая Гви­нея в управ­ле­ние сво­ему до­ми­нио­ну Ав­ст­ралийскому Сою­зу. Британская Но­вая Гви­нея по­лу­чи­ла но­вое на­зва­ние - Тер­ри­то­рия Па­пуа. В 1909 году про­ве­де­на час­тич­ная де­мар­ка­ция гра­ни­цы ме­ж­ду Тер­ри­то­ри­ей Па­пуа и Германской Но­вой Гви­не­ей. В обе­их ко­ло­ни­ях по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние план­тационное хо­зяй­ст­во (вы­ра­щи­ва­лись тро­пические фрук­ты, ко­фе, ка­као, кау­чу­ко­но­сы, в не­зна­чительных объ­ё­мах та­бак и хло­пок), про­изводство коп­ры, за­го­тов­ка цен­ных сор­тов дре­ве­си­ны. В ко­ло­нии на­ча­ли при­бы­вать пе­ре­се­лен­цы из Ав­ст­ра­лии и Гер­ма­нии (из-за тя­жё­лых кли­ма­тических ус­ло­вий, по­сто­ян­ных эпи­де­мий ма­ля­рии их чис­ло бы­ло не­ве­ли­ко), для ра­бо­ты на план­та­ци­ях за­во­зи­ли ра­бо­чих из Ин­до­не­зии и Ки­тая. Ко­рен­ное на­се­ле­ние вра­ж­деб­но от­но­си­лось к пе­ре­се­лен­цам и про­ти­во­дей­ст­во­ва­ло их про­ник­но­ве­нию во внутренние рай­оны ост­ро­вов.

С на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны в 1914 году Зем­ля Кай­зе­ра Виль­гель­ма, ар­хи­пе­лаг Бис­мар­ка, северные Со­ло­мо­но­вы острова и остров Нау­ру бы­ли ок­ку­пи­ро­ва­ны ав­ст­ралийскими вой­ска­ми, германские гра­ж­да­не ин­тер­ни­ро­ва­ны и к 1920-1922 боль­шин­ст­во из них вы­сла­но на ро­ди­ну, их соб­ст­вен­ность экс­про­прии­ро­ва­на. Ка­ро­лин­ские, Ма­ри­ан­ские, Мар­шал­ло­вы острова и острова Па­лау ок­ку­пи­ро­ва­ла Япо­ния. В 1920 году Ли­га На­ций пе­ре­да­ла Зем­лю Кай­зе­ра Виль­гель­ма, ар­хи­пе­лаг Бис­мар­ка, а так­же ост­ро­ва Бу­ка и Бу­ген­виль (не­смот­ря на вы­ра­жен­ное во­ж­дя­ми пле­мён по­след­не­го же­ла­ние о при­сое­ди­не­нии к Британским Со­ло­мо­но­вым островам) в ка­че­ст­ве ман­дат­ной тер­ри­то­рии под управ­ле­ние Ав­ст­ра­лии. Германская Но­вая Гви­нея по­лу­чи­ла название Тер­ри­то­рия Но­вая Гви­нея. В 1920-1930-х годах Тер­ри­то­рия Па­пуа и Тер­ри­то­рия Но­вая Гви­нея пе­ре­жи­ли «зо­ло­тую ли­хо­рад­ку», вы­зван­ную об­на­ру­же­ни­ем на реке Бу­ло­ло (остров Но­вая Гви­нея) круп­ных ме­сто­ро­ж­де­ний зо­ло­та. В обе ко­ло­нии хлы­ну­ли пе­ре­се­лен­цы, пре­ж­де все­го из Ав­ст­ра­лии. В 1937 году в ре­зуль­та­те из­вер­же­ния вул­ка­на административный центр Тер­ри­то­рии Но­вая Гви­нея город Ра­ба­ул был прак­ти­че­ски пол­но­стью раз­ру­шен (к 1940 году от­стро­ен на но­вом мес­те; в 1994 году вновь раз­ру­шен в ре­зуль­та­те из­вер­же­ния и вновь от­стро­ен на но­вом мес­те), ор­га­ны управ­ле­ния ман­дат­ной тер­ри­то­ри­ей вре­мен­но пе­ре­ве­де­ны в город Лаэ (ос­но­ван в 1920-х годах на острове Но­вая Гви­нея на мес­те бывшей немецкой мис­сии Лее).

В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны (с января 1942 года) большая часть Тер­ри­то­рии Но­вая Гви­нея бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на японскими вой­ска­ми. Японская ар­мия втор­глась так­же на Тер­ри­то­рию Па­пуа, од­на­ко взять Порт-Морс­би, в ко­то­ром рас­по­ло­жил­ся штаб глав­но­ко­ман­дую­ще­го американскими вой­ска­ми в юго-западной час­ти Ти­хо­го океана генерала Д. Ма­кар­ту­ра, не смог­ла. Северо-восточное по­бе­ре­жье острова Но­вая Гви­нея, ар­хи­пе­лаг Бис­мар­ка и остров Бу­ген­виль ис­поль­зо­ва­лись япон­ца­ми в ка­че­ст­ве главной опор­ной ба­зы в ре­гио­не. Здесь бы­ло со­сре­до­то­че­но боль­шое ко­ли­че­ст­во войск и бое­вой тех­ни­ки, по­строе­ны мощ­ные ук­ре­п­ле­ния. С ноября 1942 года американские и ав­ст­ралийские вой­ска ве­ли ожес­то­чён­ные бои за Тер­ри­то­рию Но­вая Гви­нея. Ос­тат­ки 200-ты­сяч­но­го японского гар­ни­зо­на Ра­бау­ла (83 тысячи чеовек) ка­пи­ту­ли­ро­ва­ли толь­ко в августе 1945 года. По окон­ча­нии 2-й ми­ро­вой вой­ны про­шли так называемые Но­во­гви­ней­ские про­цес­сы над японскими во­енными пре­ступ­ни­ка­ми и их ме­ст­ны­ми по­соб­ни­ка­ми (про­во­ди­лись в основном в Ра­бау­ле), в хо­де ко­то­рых бы­ли осу­ж­де­ны 266 человек, часть из них приговорена к смерт­ной каз­ни.

В декабре 1946 года Тер­ри­то­рия Но­вая Гви­нея по­лу­чи­ла ста­тус по­до­печ­ной тер­ри­то­рии ООН, на­хо­дя­щей­ся под управ­ле­ни­ем Ав­ст­ра­лии. В 1949 году ав­ст­ралийские вла­сти объ­е­ди­ни­ли в административном от­но­ше­нии Тер­ри­то­рию Па­пуа и Тер­ри­то­рию Но­вая Гви­нея. Но­вое об­ра­зо­ва­ние по­лу­чи­ло название Тер­ри­то­рия Па­пуа и Но­вая Гви­нея. Ор­га­ны управ­ле­ния им раз­мес­ти­лись в Порт-Морс­би. Ре­ше­ние об объ­е­ди­не­нии бы­ло во мно­гом обу­слов­ле­но рас­па­дом Ни­дер­ланд­ской Ин­дии и воз­ник­но­ве­ни­ем дви­же­ния ме­ла­не­зий­цев и па­пуа­сов за пре­дос­тав­ле­ние не­за­ви­си­мо­сти Но­вой Гви­нее.

В 1949 году, по­сле за­вер­ше­ния ни­дер­ланд­ско-ин­до­не­зий­ской вой­ны и при­зна­ния Ни­дер­лан­да­ми не­за­ви­си­мо­сти Ин­до­не­зии, западная часть острова Но­вая Гви­нея и ряд близ­ле­жа­щих ост­ро­вов ос­та­лись под управ­ле­ни­ем ни­дерландской ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции. Ин­до­не­зия зая­ви­ла пре­тен­зию на эту тер­ри­то­рию. Пра­ви­тель­ст­во Ни­дер­лан­дов от­ве­ти­ло от­ка­зом, ука­зав на то, что ос­таю­щие­ся под его кон­тро­лем тер­ри­то­рии име­ют на­се­ле­ние, от­ли­чаю­щее­ся по ра­со­во­му со­ста­ву от на­се­ле­ния Ин­до­не­зии. В рас­чё­те со­хра­нить своё влия­ние в западной час­ти острова Но­вая Гви­нея пу­тём пре­вра­ще­ния её в об­раз­цо­вую ко­ло­нию и про­ти­во­дей­ст­во­вать тем са­мым как пре­тен­зи­ям Ин­до­не­зии, так и ос­во­бо­дительному дви­же­нию ме­ст­но­го на­се­ле­ния пра­ви­тель­ст­во Ни­дер­лан­дов в 1952 году пре­дос­та­ви­ло сво­ей ко­ло­нии внутреннее са­мо­управ­ле­ние. Им бы­ли ини­ции­ро­ва­ны так­же пе­ре­го­во­ры с ав­ст­ралийским пра­ви­тель­ст­вом об административом объ­е­ди­не­нии под совместным управ­ле­ни­ем Ни­дерландской Но­вой Гви­неи и Тер­ри­то­рии Па­пуа и Но­вая Гви­нея. Пе­ре­го­во­ры не при­нес­ли ре­зуль­та­та из-за опа­се­ний ав­ст­ралийских вла­стей быть втя­ну­ты­ми в ни­дерландо-ин­до­незийский кон­фликт. В этих ус­ло­ви­ях пра­ви­тель­ст­во Ни­дер­лан­дов в 1959 году про­ве­ло вы­бо­ры в ме­ст­ный пар­ла­мент (при­сту­пил к ра­бо­те в апреле 1961 года) и зая­ви­ло о пре­дос­тав­ле­нии к 1970 году пол­ной не­за­ви­си­мо­сти сво­ей ко­ло­нии. В от­вет на это 18.12.1961 года в западной час­ти острова Но­вая Гви­нея вы­са­ди­лись ин­до­незийские вой­ска, раз­вер­нув­шие бое­вые дей­ст­вия с це­лью взя­тия под кон­троль тер­ри­то­рии ни­дерландской ко­ло­нии. Для уре­гу­ли­ро­ва­ния кон­флик­та Ни­дерландская Но­вая Гви­нея по ре­ше­нию Со­ве­та Безо­пас­но­сти в октябре 1962 года бы­ла по­став­ле­на под управ­ле­ние ООН (в мае 1963 года пе­ре­да­на под управ­ле­ние Ин­до­не­зии , в 1969 году вклю­че­на в её со­став).

С учё­том про­цес­сов, про­ис­хо­див­ших в западной час­ти острова Но­вая Гви­нея, Со­вет Безо­пас­но­сти ООН в це­лях ста­би­ли­за­ции об­ста­нов­ки на ост­ро­ве в це­лом в 1962 году на­стоя­тель­но ре­ко­мен­до­вал ав­ст­ралийскому пра­ви­тель­ст­ву на­чать про­цесс де­ко­ло­ни­за­ции Тер­ри­то­рии Па­пуа и Но­вая Гви­нея. В ию­не 1964 года бы­ло сфор­ми­ро­ва­но За­ко­но­дательное со­б­ра­ние Тер­ри­то­рии (64 де­пу­та­та, 54 из­бран­ных, из них 38 пред­ста­ви­те­лей ко­рен­но­го на­се­ле­ния). Во 2-й половине 1960-х годов на­ча­лось скла­ды­ва­ние партийно-по­ли­тической сис­те­мы, ве­ду­щие по­зи­ции в ко­то­рой за­ня­ли Пар­тия Пан­гу (Papua and Niugini Union Pati) во гла­ве с М. Со­ма­ре и Народная про­грес­сив­ная пар­тия, воз­глав­ляе­мая Дж. Чэ­нем. В 1971 году Тер­ри­то­рия Па­пуа и Но­вая Гви­нея бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в Папуа-Новая Гвинея. С 1.12.1973 года на­ча­ла дей­ст­во­вать сис­те­ма внутреннего са­мо­управ­ле­ния ко­ло­нии, при­сту­пи­ло к ра­бо­те ме­ст­ное пра­ви­тель­ст­во (главный ми­нистр - М. Со­ма­ре; Ав­ст­ра­лия со­хра­ня­ла за со­бой кон­троль над обо­ро­ной, внеш­ней по­ли­ти­кой и внеш­ней тор­гов­лей Папуа-Новой Гвинеи). Со вступ­ле­нием в си­лу Кон­сти­ту­ции 16.9.1975 года бы­ло про­воз­гла­ше­но Не­за­ви­си­мое Го­су­дар­ст­во Папуа-Новая Гвинея, вхо­дя­щее в Со­дру­же­ст­во.

Па­пуа-Но­вая Гви­нея с 1975 года.

С пер­вых дней сво­его су­ще­ст­во­ва­ния Папуа-Новая Гвинея столк­ну­лась со слож­ны­ми про­бле­ма­ми, ко­то­рые ос­та­ют­ся не­ре­шён­ны­ми и в начале XXI века. Зна­чительная часть на­се­ле­ния со­хра­ня­ет тра­ди­ци­он­ные хо­зяйственный ук­лад и об­раз жиз­ни. Дос­туп во внутренние рай­оны, осо­бен­но остров Но­вая Гви­нея, за­труд­нён из-за от­сут­ст­вия ком­му­ни­ка­ций. Ино­гда вспы­хи­ва­ют меж­пле­мен­ные вой­ны. Со­ци­аль­ная ин­фра­струк­ту­ра стра­ны ос­та­ёт­ся край­не не­раз­ви­той.

В стра­не, жи­те­ли ко­то­рой го­во­рят бо­лее чем на 700 (по др. дан­ным, 860) язы­ках и диа­лек­тах, сло­жи­лась об­ществ. сис­те­ма, в ко­то­рой ве­ду­щую роль иг­ра­ют кла­но­вые струк­ту­ры, строя­щие­ся по язы­ко­во­му прин­ци­пу (в Папуа-Новая Гвинея она офи­ци­аль­но при­зна­на и на­зы­ва­ет­ся «ван­ток» (wantok, от английского one talk)). На её ос­но­ве про­цве­та­ет кор­руп­ция, про­ни­зы­ваю­щая все сфе­ры об­щественной жиз­ни свер­ху до­ни­зу (Папуа-Новая Гвинея вхо­дит в спи­сок стран с са­мым вы­со­ким уров­нем кор­руп­ции). Ост­рей­шая про­бле­ма - раз­гул пре­ступ­но­сти. Мно­го­численные бан­ды тер­ро­ри­зи­ру­ют на­се­ле­ние го­ро­дов, вклю­чая Порт-Морс­би (счи­та­ет­ся са­мой опас­ной сто­ли­цей ми­ра), об­ла­га­ют на­се­лён­ные пунк­ты да­нью, ве­дут вой­ны друг с дру­гом и ор­га­на­ми пра­во­по­ряд­ка. В дей­ст­ви­ях по­след­них, в свою оче­редь, ца­рит пол­ный про­из­вол. Осо­бый фе­но­мен пре­ступ­но­сти в Папуа-Новой Гвинее по­лу­чил на­име­но­ва­ние «рэс­ко­лизм» (от английского rascal).

Де­зин­тег­ри­ро­ван­ный ха­рак­тер об­ще­ст­ва Папуа-Новой Гвинеи яр­ко от­ра­жа­ет партийно-по­ли­тическая сис­те­ма. В стра­не дей­ст­ву­ет несколько де­сят­ков пар­тий, боль­шин­ст­во из ко­то­рых пред­став­ля­ет кла­но­вые ин­те­ре­сы. До 2002 года ни од­но пра­ви­тель­ст­во Папуа-Новой Гвинеи не смог­ло от­ра­бо­тать пол­но­го сро­ка, пре­ду­смот­рен­но­го Кон­сти­ту­ци­ей стра­ны. Все ка­би­не­ты дос­роч­но ухо­ди­ли в от­став­ку в ре­зуль­та­те вы­не­се­ния им во­ту­ма не­до­ве­рия. С середины 1990-х годов в по­ли­тической жиз­ни Папуа-Новой Гвинеи воз­рос­ло зна­че­ние ар­мии, два­ж­ды пред­при­ни­мав­шей по­пыт­ки сме­ны пра­ви­тель­ст­ва (1997 год, январь 2012 года). Пар­тия Пан­гу (воз­глав­ля­ла пра­ви­тель­ст­во в 1975-1980 годах, 1982-1985 годах (пре­мьер-министр М. Со­ма­ре), 1988-1992 годов (Р.Л. На­ма­лиу)) и Народная про­грес­сивная пар­тия (воз­глав­ля­ла пра­ви­тель­ст­во в 1980-1982 годах, 1994-1997 годах (пре­мьер-министр Дж. Чэнь)) с середины 1980-х годов ис­пы­ты­ва­ют кон­ку­рен­цию со сто­ро­ны пар­тии Народное де­мо­кра­тическое дви­же­ние (воз­глав­ля­ла пра­ви­тель­ст­во в 1985-1988 годах, 1992-1994 годах (пре­мьер-министр П. Унг­ти), 1999-2002 годов (М. Мо­рау­та)), Пар­тии народного национального кон­грес­са (у вла­сти в 1997-1999 годах (пре­мьер-министр У. Дж. Скейт), с августа 2011 (П.О’Нил)) и Пар­тии национального аль­ян­са (воз­глав­ля­ла пра­ви­тель­ст­во в 2002-2011 годах (М. Со­ма­ре)). Про­ти­во­стоя­ние пра­ви­тель­ст­ва и оп­по­зи­ции но­сит ост­рый ха­рак­тер, что соз­да­ёт в стра­не пер­ма­нент­ную уг­ро­зу эс­ка­ла­ции гражданского на­си­лия.

Ост­рое зна­че­ние для Папуа-Новой Гвинеи име­ет во­прос со­хра­не­ния тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти. 15.8.1975 года, не­за­дол­го до про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти стра­ны, на­се­ле­ние острова Бу­ген­виль, об­ла­даю­щее бо­лее тём­ным цве­том ко­жи, чем оби­та­те­ли Но­вой Гви­неи, и тра­ди­ци­он­но тя­го­тею­щее к близ­ким им пле­ме­на­м, на­се­ляю­щим южные и западные Со­ло­мо­но­вы острова, объ­я­ви­ло об об­ра­зо­ва­нии са­мо­сто­ятельной Рес­пуб­ли­ки Ме­ка­муи (так­же Рес­пуб­ли­ка Северных Со­ло­мо­но­вых островов). На­ли­чие на ост­ро­ве бо­га­то­го мед­но-зо­ло­то­го ме­сто­ро­ж­де­ния Пан­гу­на (по дан­ным на 2009 год, 1064 миллиона т ру­ды с со­дер­жа­ни­ем ме­ди 0,33% и зо­ло­та 0,37 г/т; раз­ра­бот­ка на­ча­та в 1972 году «Bugainville Copper», до­чер­ней ком­па­ни­ей анг­ло-ав­ст­ралийского гор­но­руд­но­го кон­цер­на «Rio Tinto-Zinc Corporation») по­зво­ля­ло бу­ген­виль­цам на­де­ять­ся на эко­но­мическое про­цве­та­ние их го­су­дар­ст­ва. На­се­ле­ние острова Бу­ка, а так­же ря­да ост­ро­вов, вхо­див­ших в британский про­тек­то­рат Со­ло­мо­но­вы острова, вы­ра­зи­ло же­ла­ние вой­ти в со­став Рес­пуб­ли­ки Ме­ка­муи. Од­на­ко по­след­няя не по­лу­чи­ла ме­ж­ду­народного при­зна­ния и в начале 1976 года при по­сред­ни­че­ст­ве ООН ост­ро­ва Бу­ген­виль и Бу­ка бы­ли вклю­че­ны в со­став Папуа-Новая Гвинея. В по­сле­дую­щие го­ды се­па­ра­ти­ст­ское дви­же­ние на Бу­ген­ви­ле не ос­ла­бе­ва­ло. Про­да­жа ме­ди и зо­ло­та, до­бы­вае­мых на ост­ро­ве, обес­пе­чи­ва­ла до 20% государственных до­хо­дов Папуа-Новой Гвинеи, од­на­ко ни­ка­ких от­чис­ле­ний в ме­ст­ный бюд­жет не про­из­во­ди­лось. На ост­ро­ве зна­чи­тель­но ос­лож­ни­лась эко­ло­гическая об­ста­нов­ка. В 1988 году бу­ген­виль­цы на­ча­ли борь­бу за пре­кра­ще­ние дея­тель­но­сти ком­па­нии «Bugainville Copper», ко­то­рая пе­ре­рос­ла в пар­ти­зан­скую вой­ну под ло­зун­гом от­де­ле­ния Бу­ген­ви­ля от Папуа-Новая Гвинея (смотреть так­же Бу­ген­виль­ское дви­же­ние ). В 1989 году ра­бо­та руд­ни­ка бы­ла ос­та­нов­ле­на, к 1990 году пов­стан­цы Бу­ген­виль­ской ре­во­люционной ар­мии взя­ли под свой кон­троль весь ост­ров, сфор­ми­ро­ва­ли собственное пра­ви­тель­ст­во и вновь про­воз­гла­си­ли со­зда­ние не­за­ви­си­мой Рес­пуб­ли­ки Ме­ка­муи. Пра­ви­тель­ст­во Папуа-Новой Гвинеи раз­вер­ну­ло бое­вые дей­ст­вия про­тив се­па­ра­ти­стов, в том числе с при­вле­че­ни­ем на­ём­ни­ков. Вой­на на Бу­ген­ви­ле при­ня­ла за­тяж­ной ха­рак­тер и ста­ла круп­ней­шим воо­руженным кон­флик­том в Юж­но-Ти­хо­оке­ан­ском ре­гио­не со вре­мён 2-й ми­ро­вой вой­ны. В хо­де неё по­гиб­ли около 15 тысяч человек, свыше 40 тысяч человек ста­ли бе­жен­ца­ми. В 1998 году при по­сред­ни­че­ст­ве ООН ме­ж­ду сто­ро­на­ми кон­флик­та на­ча­лись пе­ре­го­во­ры, ко­то­рые в августе 2001 года при­ве­ли к за­клю­че­нию мир­но­го со­гла­ше­ния. В 2001 году для со­дей­ст­вия его вы­пол­не­нию соз­да­но От­де­ле­ние ООН по по­ли­тическим во­про­сам на Бу­ген­ви­ле (ЮНПОБ). В январе 2005 года Бу­ген­ви­лю пре­дос­тав­ле­на ав­то­но­мия в рам­ках Папуа-Новая Гвинея. Он об­рёл собственную кон­сти­ту­цию и ав­то­ном­ное пра­ви­тель­ст­во. Не­смот­ря на это, об­ста­нов­ка на ост­ро­ве да­ле­ка от ста­биль­но­сти. Ряд рай­онов в южной час­ти Бу­ген­ви­ля по-преж­не­му кон­тро­ли­ру­ет­ся воо­руженными фор­ми­ро­ва­ния­ми се­па­ра­ти­стов, раз­ра­бот­ка ме­сто­ро­ж­де­ния Пан­гу­на не во­зоб­нов­ле­на, ме­ст­ное пра­ви­тель­ст­во при­ня­ло ре­ше­ние о соз­да­нии национального бан­ка и объ­я­ви­ло о пла­ни­руе­мом вве­де­нии собственной де­неж­ной еди­ни­цы.

В сфе­ре внеш­ней по­ли­ти­ки пра­ви­тель­ст­во Папуа-Новая Гвинея про­во­дит курс на раз­ви­тие тес­но­го со­труд­ни­че­ст­ва с Ав­ст­ра­ли­ей и Но­вой Зе­лан­ди­ей, ока­зы­ваю­щи­ми ему зна­чительную фи­нан­со­вую и эко­но­мическую по­мощь, а так­же на коо­пе­ра­цию с го­су­дар­ст­ва­ми Юж­но-Ти­хо­оке­ан­ско­го ре­гио­на. От­но­ше­ния Папуа-Новой Гвинеи с Ин­до­не­зи­ей, един­ст­вен­ным го­су­дар­ст­вом, с ко­то­рым оно име­ет су­хо­пут­ную гра­ни­цу, ос­лож­не­ны. Про­во­див­шая­ся ин­до­незийскими вла­стя­ми с конца 1960-х годов на при­сое­ди­нён­ной час­ти острова Но­вая Гви­нея по­ли­ти­ка «транс­ми­гра­ции» (пе­ре­се­ле­ния сю­да около 800 тысяч человек с гус­то­на­се­лён­но­го острова Ява и других ост­ро­вов) при­ве­ла к круп­но­му эт­но­по­ли­тическому кон­флик­ту. Из 700-ты­сяч­но­го ко­рен­но­го на­се­ле­ния западной час­ти острова Но­вая Гви­нея по­гиб­ли, по различным дан­ным, от 100 до 250 тысяч человек, мно­гие жи­те­ли бе­жа­ли в Папуа-Новую Гвинею. Ре­прес­сии ин­до­незийских вла­стей в от­но­ше­нии па­пуа­сов в западной Но­вой Гви­нее, вве­де­ние ими за­пре­та на упо­ми­на­ния о та­ком на­ро­де (дей­ст­во­вал в Ин­до­не­зии до 2001 года) вплоть до унич­то­же­ния литературы, со­дер­жав­шей та­кие упо­ми­на­ния, осу­ж­да­ют­ся в Папуа-Новой Гвинеи. В хо­де столк­но­ве­ний с от­ря­да­ми Дви­же­ния за сво­бод­ное Па­пуа, раз­вер­нув­ше­го борь­бу за соз­да­ние на за­па­де Но­вой Гви­неи не­за­ви­си­мо­го го­су­дар­ст­ва, ин­до­незийские вой­ска не­ред­ко втор­га­ют­ся в Папуа-Новую Гвинею. Всё это соз­да­ёт на­пря­же­ние в от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду дву­мя го­су­дар­ст­ва­ми.

Ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния ме­ж­ду Папуа-Новой Гвинеей и СССР ус­та­нов­ле­ны 19.5.1976 года. С 1990 года в Порт-Морс­би ра­бо­та­ло советское по­соль­ст­во, за­тем по­соль­ст­во РФ. С 1992 года российские ин­те­ре­сы в Папуа-Новой Гвинеи пред­став­ля­ет по со­вмес­ти­тель­ст­ву по­сол РФ в Ин­до­не­зии. Раз­ви­тие тор­го­во-эко­но­мических от­но­ше­ний РФ с Папуа-Новой Гвинеей сдер­жи­ва­ет­ся гео­гра­фической уда­лён­но­стью этой стра­ны и узо­стью её рын­ка.

Автор статьи: О.В. Виш­лёв.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)