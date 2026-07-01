ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ - Независимое Государство Папуа-Новая Гвинея.
Общие сведения
Папуа-Новая Гвинея - государство в Океании, в юго-западной части Тихого океана Занимает восточную часть острова Новая Гвинея (на западе граничит с Индонезией), около 600 прилегающих островов, в том числе архипелаг Бисмарка (остров Новая Британия, остров Новая Ирландия, острова Адмиралтейства), северная часть Соломоновых островов (остров Бугенвиль, остров Бука). Омывается морями Тихого океана: Новогвинейским (море Бисмарка; на севере), Соломоновым (на востоке), Коралловым (на юге). Площадь 462,8 тысячи км2. Население 7334,6 тысячи человек (2013). Столица - Порт-Морсби. Денежная единица - кина. В качестве официальных языков используются английский, ток-писин и хири-моту. Административно-территориальное деление: 20 провинций, 1 автономный район; столица выделена в Национальный столичный округ.
Исторический очерк
Папуа-Новая Гвинея до обретения независимости. Заселение территории, входящей в состав Папуа-Новой Гвинеи, началось около 40 тысяч лет назад предками современных папуасов. Приблизительно 5 тысяч лет назад на северном и восточном побережье острова Новая Гвинея, прилегающие острова и архипелаг Бисмарка стали проникать меланезийцы. Основными занятиями населения были земледелие, рыболовство, охота и собирательство. Остров Новая Гвинея открыт португальскими мореплавателем Ж. ди Менезишем в 1526 году. В 1545 году испанские мореплаватель И. Ортис де Ретес, усмотревший сходство жителей острова с населением побережья Гвинейского залива, дал ему название. В 1568 году испанцы А. Менданья де Нейра и П. Сармьенто де Гамбоа открыли Соломоновы острова, в 1616 году голландские мореплаватели В.К. Схаутен и Я. Лемер обследовали и нанесли на карту архипелаг, получивший в дальнейшем название Новобританские острова. После колонизации англичанами Австралии в конце XVIII века и расширения китобойного промысла в тихоокеанских водах контакты европейцев с местным населением участились. С аборигенами, обитавшими на побережье, начали вести торговлю, однако постоянных европейских поселений на островах не было. В августе 1828 года Нидерланды объявили земли острова Новая Гвинея западнее 141° восточной долготы своим владением (с 1895 года колония Нидерландская Новая Гвинея).
С середины XIX века в восточные районы острова Новая Гвинея и на близлежащие острова начали проникать европейские путешественники, миссионеры и торговцы, возникли первые фактории. В 1871-1872 года, 1876-1877 года и 1883 год на северо-восточном побережье Новой Гвинеи жил и проводил исследования российский учёный Н.Н. Миклухо-Маклай (в его честь участок побережья острова, протягивающийся на 300 км к востоку от залива Астролейб, получил название Миклухо-Маклая берег). Миклухо-Маклай неоднократно обращался к российскому императору с предложением установить опеку над северо-восточной частью Новой Гвинеи, однако не получил поддержки. В 1873 году в юго-восточные части острова Новая Гвинея высадился британский мореплаватель Дж. Морсби, основавший там поселение, которое назвал в честь своего отца адмирала Ф. Морсби - Порт-Морсби. Поселение стало опорным пунктом англичан в борьбе за утверждение своего влияния на острове.
В августе 1884 года Великобритания заявила претензию на все земли острова Новая Гвинея восточнее 141° восточной долготы, однако натолкнулась на противодействие Германии. 3.11.1884, за несколько дней до провозглашения британского протектората (6.11.1884), агент германского Новогвинейского консорциума (основан в 1882 году, с мая 1885 года Германская Новогвинейская компания), путешественник и орнитолог О. Финш водрузил германский флаг на Новобританских островах, заявив, что отныне они находятся под германской опекой и именуются архипелагом Бисмарка, а в декабре того же года объявил германским владением северо-восточную часть острова Новая Гвинея (включая Миклухо-Маклая берег), которая получила название Земля Кайзера Вильгельма. В 1885 году в состав владений Германской Новогвинейской компании была включена также северная часть Соломоновых островов (Бугенвиль, Бука, Шуазёль, Шортленд и другие). Контролировавшаяся англичанами юго-восточная часть острова Новая Гвинея 4.9.1888 года стала британской колонией Британская Новая Гвинея с центром в Порт-Морсби. Подконтрольные Германской Новогвинейской компании Земля Кайзера Вильгельма, архипелаг Бисмарка и северная часть Соломоновых островов сохраняли статус протектората (административные центры - Финшхафен (до 1891), Штефансорт (до 1892), затем Фридрих-Вильгельмсхафен (ныне Маданг)). В 1899 году в связи с упразднением компании они перешли в собственность германского государства (Соломоновы острова, за исключением островов Бугенвиль и Бука, были переданы англичанам) и административно объединены в рамках колонии Германская Новая Гвинея (административный центр до 1910 года - Хербертсхёэ (ныне Кокопо), затем Симпсонхафен (ныне Рабаул)). К началу XX века в состав Германской Новой Гвинеи были включены также Каролинские острова, Марианские острова, Маршалловы острова и остров Науру.
1.9.1906 года Великобритания передала колонию Британская Новая Гвинея в управление своему доминиону Австралийскому Союзу. Британская Новая Гвинея получила новое название - Территория Папуа. В 1909 году проведена частичная демаркация границы между Территорией Папуа и Германской Новой Гвинеей. В обеих колониях получило распространение плантационное хозяйство (выращивались тропические фрукты, кофе, какао, каучуконосы, в незначительных объёмах табак и хлопок), производство копры, заготовка ценных сортов древесины. В колонии начали прибывать переселенцы из Австралии и Германии (из-за тяжёлых климатических условий, постоянных эпидемий малярии их число было невелико), для работы на плантациях завозили рабочих из Индонезии и Китая. Коренное население враждебно относилось к переселенцам и противодействовало их проникновению во внутренние районы островов.
С началом 1-й мировой войны в 1914 году Земля Кайзера Вильгельма, архипелаг Бисмарка, северные Соломоновы острова и остров Науру были оккупированы австралийскими войсками, германские граждане интернированы и к 1920-1922 большинство из них выслано на родину, их собственность экспроприирована. Каролинские, Марианские, Маршалловы острова и острова Палау оккупировала Япония. В 1920 году Лига Наций передала Землю Кайзера Вильгельма, архипелаг Бисмарка, а также острова Бука и Бугенвиль (несмотря на выраженное вождями племён последнего желание о присоединении к Британским Соломоновым островам) в качестве мандатной территории под управление Австралии. Германская Новая Гвинея получила название Территория Новая Гвинея. В 1920-1930-х годах Территория Папуа и Территория Новая Гвинея пережили «золотую лихорадку», вызванную обнаружением на реке Булоло (остров Новая Гвинея) крупных месторождений золота. В обе колонии хлынули переселенцы, прежде всего из Австралии. В 1937 году в результате извержения вулкана административный центр Территории Новая Гвинея город Рабаул был практически полностью разрушен (к 1940 году отстроен на новом месте; в 1994 году вновь разрушен в результате извержения и вновь отстроен на новом месте), органы управления мандатной территорией временно переведены в город Лаэ (основан в 1920-х годах на острове Новая Гвинея на месте бывшей немецкой миссии Лее).
В годы 2-й мировой войны (с января 1942 года) большая часть Территории Новая Гвинея была оккупирована японскими войсками. Японская армия вторглась также на Территорию Папуа, однако взять Порт-Морсби, в котором расположился штаб главнокомандующего американскими войсками в юго-западной части Тихого океана генерала Д. Макартура, не смогла. Северо-восточное побережье острова Новая Гвинея, архипелаг Бисмарка и остров Бугенвиль использовались японцами в качестве главной опорной базы в регионе. Здесь было сосредоточено большое количество войск и боевой техники, построены мощные укрепления. С ноября 1942 года американские и австралийские войска вели ожесточённые бои за Территорию Новая Гвинея. Остатки 200-тысячного японского гарнизона Рабаула (83 тысячи чеовек) капитулировали только в августе 1945 года. По окончании 2-й мировой войны прошли так называемые Новогвинейские процессы над японскими военными преступниками и их местными пособниками (проводились в основном в Рабауле), в ходе которых были осуждены 266 человек, часть из них приговорена к смертной казни.
В декабре 1946 года Территория Новая Гвинея получила статус подопечной территории ООН, находящейся под управлением Австралии. В 1949 году австралийские власти объединили в административном отношении Территорию Папуа и Территорию Новая Гвинея. Новое образование получило название Территория Папуа и Новая Гвинея. Органы управления им разместились в Порт-Морсби. Решение об объединении было во многом обусловлено распадом Нидерландской Индии и возникновением движения меланезийцев и папуасов за предоставление независимости Новой Гвинее.
В 1949 году, после завершения нидерландско-индонезийской войны и признания Нидерландами независимости Индонезии, западная часть острова Новая Гвинея и ряд близлежащих островов остались под управлением нидерландской колониальной администрации. Индонезия заявила претензию на эту территорию. Правительство Нидерландов ответило отказом, указав на то, что остающиеся под его контролем территории имеют население, отличающееся по расовому составу от населения Индонезии. В расчёте сохранить своё влияние в западной части острова Новая Гвинея путём превращения её в образцовую колонию и противодействовать тем самым как претензиям Индонезии, так и освободительному движению местного населения правительство Нидерландов в 1952 году предоставило своей колонии внутреннее самоуправление. Им были инициированы также переговоры с австралийским правительством об административом объединении под совместным управлением Нидерландской Новой Гвинеи и Территории Папуа и Новая Гвинея. Переговоры не принесли результата из-за опасений австралийских властей быть втянутыми в нидерландо-индонезийский конфликт. В этих условиях правительство Нидерландов в 1959 году провело выборы в местный парламент (приступил к работе в апреле 1961 года) и заявило о предоставлении к 1970 году полной независимости своей колонии. В ответ на это 18.12.1961 года в западной части острова Новая Гвинея высадились индонезийские войска, развернувшие боевые действия с целью взятия под контроль территории нидерландской колонии. Для урегулирования конфликта Нидерландская Новая Гвинея по решению Совета Безопасности в октябре 1962 года была поставлена под управление ООН (в мае 1963 года передана под управление Индонезии, в 1969 году включена в её состав).
С учётом процессов, происходивших в западной части острова Новая Гвинея, Совет Безопасности ООН в целях стабилизации обстановки на острове в целом в 1962 году настоятельно рекомендовал австралийскому правительству начать процесс деколонизации Территории Папуа и Новая Гвинея. В июне 1964 года было сформировано Законодательное собрание Территории (64 депутата, 54 избранных, из них 38 представителей коренного населения). Во 2-й половине 1960-х годов началось складывание партийно-политической системы, ведущие позиции в которой заняли Партия Пангу (Papua and Niugini Union Pati) во главе с М. Сомаре и Народная прогрессивная партия, возглавляемая Дж. Чэнем. В 1971 году Территория Папуа и Новая Гвинея была переименована в Папуа-Новая Гвинея. С 1.12.1973 года начала действовать система внутреннего самоуправления колонии, приступило к работе местное правительство (главный министр - М. Сомаре; Австралия сохраняла за собой контроль над обороной, внешней политикой и внешней торговлей Папуа-Новой Гвинеи). Со вступлением в силу Конституции 16.9.1975 года было провозглашено Независимое Государство Папуа-Новая Гвинея, входящее в Содружество.
Папуа-Новая Гвинея с 1975 года.
С первых дней своего существования Папуа-Новая Гвинея столкнулась со сложными проблемами, которые остаются нерешёнными и в начале XXI века. Значительная часть населения сохраняет традиционные хозяйственный уклад и образ жизни. Доступ во внутренние районы, особенно остров Новая Гвинея, затруднён из-за отсутствия коммуникаций. Иногда вспыхивают межплеменные войны. Социальная инфраструктура страны остаётся крайне неразвитой.
В стране, жители которой говорят более чем на 700 (по др. данным, 860) языках и диалектах, сложилась обществ. система, в которой ведущую роль играют клановые структуры, строящиеся по языковому принципу (в Папуа-Новая Гвинея она официально признана и называется «ванток» (wantok, от английского one talk)). На её основе процветает коррупция, пронизывающая все сферы общественной жизни сверху донизу (Папуа-Новая Гвинея входит в список стран с самым высоким уровнем коррупции). Острейшая проблема - разгул преступности. Многочисленные банды терроризируют население городов, включая Порт-Морсби (считается самой опасной столицей мира), облагают населённые пункты данью, ведут войны друг с другом и органами правопорядка. В действиях последних, в свою очередь, царит полный произвол. Особый феномен преступности в Папуа-Новой Гвинее получил наименование «рэсколизм» (от английского rascal).
Дезинтегрированный характер общества Папуа-Новой Гвинеи ярко отражает партийно-политическая система. В стране действует несколько десятков партий, большинство из которых представляет клановые интересы. До 2002 года ни одно правительство Папуа-Новой Гвинеи не смогло отработать полного срока, предусмотренного Конституцией страны. Все кабинеты досрочно уходили в отставку в результате вынесения им вотума недоверия. С середины 1990-х годов в политической жизни Папуа-Новой Гвинеи возросло значение армии, дважды предпринимавшей попытки смены правительства (1997 год, январь 2012 года). Партия Пангу (возглавляла правительство в 1975-1980 годах, 1982-1985 годах (премьер-министр М. Сомаре), 1988-1992 годов (Р.Л. Намалиу)) и Народная прогрессивная партия (возглавляла правительство в 1980-1982 годах, 1994-1997 годах (премьер-министр Дж. Чэнь)) с середины 1980-х годов испытывают конкуренцию со стороны партии Народное демократическое движение (возглавляла правительство в 1985-1988 годах, 1992-1994 годах (премьер-министр П. Унгти), 1999-2002 годов (М. Мораута)), Партии народного национального конгресса (у власти в 1997-1999 годах (премьер-министр У. Дж. Скейт), с августа 2011 (П.О’Нил)) и Партии национального альянса (возглавляла правительство в 2002-2011 годах (М. Сомаре)). Противостояние правительства и оппозиции носит острый характер, что создаёт в стране перманентную угрозу эскалации гражданского насилия.
Острое значение для Папуа-Новой Гвинеи имеет вопрос сохранения территориальной целостности. 15.8.1975 года, незадолго до провозглашения независимости страны, население острова Бугенвиль, обладающее более тёмным цветом кожи, чем обитатели Новой Гвинеи, и традиционно тяготеющее к близким им племенам, населяющим южные и западные Соломоновы острова, объявило об образовании самостоятельной Республики Мекамуи (также Республика Северных Соломоновых островов). Наличие на острове богатого медно-золотого месторождения Пангуна (по данным на 2009 год, 1064 миллиона т руды с содержанием меди 0,33% и золота 0,37 г/т; разработка начата в 1972 году «Bugainville Copper», дочерней компанией англо-австралийского горнорудного концерна «Rio Tinto-Zinc Corporation») позволяло бугенвильцам надеяться на экономическое процветание их государства. Население острова Бука, а также ряда островов, входивших в британский протекторат Соломоновы острова, выразило желание войти в состав Республики Мекамуи. Однако последняя не получила международного признания и в начале 1976 года при посредничестве ООН острова Бугенвиль и Бука были включены в состав Папуа-Новая Гвинея. В последующие годы сепаратистское движение на Бугенвиле не ослабевало. Продажа меди и золота, добываемых на острове, обеспечивала до 20% государственных доходов Папуа-Новой Гвинеи, однако никаких отчислений в местный бюджет не производилось. На острове значительно осложнилась экологическая обстановка. В 1988 году бугенвильцы начали борьбу за прекращение деятельности компании «Bugainville Copper», которая переросла в партизанскую войну под лозунгом отделения Бугенвиля от Папуа-Новая Гвинея (смотреть также Бугенвильское движение). В 1989 году работа рудника была остановлена, к 1990 году повстанцы Бугенвильской революционной армии взяли под свой контроль весь остров, сформировали собственное правительство и вновь провозгласили создание независимой Республики Мекамуи. Правительство Папуа-Новой Гвинеи развернуло боевые действия против сепаратистов, в том числе с привлечением наёмников. Война на Бугенвиле приняла затяжной характер и стала крупнейшим вооруженным конфликтом в Южно-Тихоокеанском регионе со времён 2-й мировой войны. В ходе неё погибли около 15 тысяч человек, свыше 40 тысяч человек стали беженцами. В 1998 году при посредничестве ООН между сторонами конфликта начались переговоры, которые в августе 2001 года привели к заключению мирного соглашения. В 2001 году для содействия его выполнению создано Отделение ООН по политическим вопросам на Бугенвиле (ЮНПОБ). В январе 2005 года Бугенвилю предоставлена автономия в рамках Папуа-Новая Гвинея. Он обрёл собственную конституцию и автономное правительство. Несмотря на это, обстановка на острове далека от стабильности. Ряд районов в южной части Бугенвиля по-прежнему контролируется вооруженными формированиями сепаратистов, разработка месторождения Пангуна не возобновлена, местное правительство приняло решение о создании национального банка и объявило о планируемом введении собственной денежной единицы.
В сфере внешней политики правительство Папуа-Новая Гвинея проводит курс на развитие тесного сотрудничества с Австралией и Новой Зеландией, оказывающими ему значительную финансовую и экономическую помощь, а также на кооперацию с государствами Южно-Тихоокеанского региона. Отношения Папуа-Новой Гвинеи с Индонезией, единственным государством, с которым оно имеет сухопутную границу, осложнены. Проводившаяся индонезийскими властями с конца 1960-х годов на присоединённой части острова Новая Гвинея политика «трансмиграции» (переселения сюда около 800 тысяч человек с густонаселённого острова Ява и других островов) привела к крупному этнополитическому конфликту. Из 700-тысячного коренного населения западной части острова Новая Гвинея погибли, по различным данным, от 100 до 250 тысяч человек, многие жители бежали в Папуа-Новую Гвинею. Репрессии индонезийских властей в отношении папуасов в западной Новой Гвинее, введение ими запрета на упоминания о таком народе (действовал в Индонезии до 2001 года) вплоть до уничтожения литературы, содержавшей такие упоминания, осуждаются в Папуа-Новой Гвинеи. В ходе столкновений с отрядами Движения за свободное Папуа, развернувшего борьбу за создание на западе Новой Гвинеи независимого государства, индонезийские войска нередко вторгаются в Папуа-Новую Гвинею. Всё это создаёт напряжение в отношениях между двумя государствами.
Дипломатические отношения между Папуа-Новой Гвинеей и СССР установлены 19.5.1976 года. С 1990 года в Порт-Морсби работало советское посольство, затем посольство РФ. С 1992 года российские интересы в Папуа-Новой Гвинеи представляет по совместительству посол РФ в Индонезии. Развитие торгово-экономических отношений РФ с Папуа-Новой Гвинеей сдерживается географической удалённостью этой страны и узостью её рынка.
Автор статьи: О.В. Вишлёв.