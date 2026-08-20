ПАПСКАЯ ОБЛАСТЬ (в Средние века)

Теократическое государство, возникшее в Центральной Италии в 756 г.

История Папской области началась в 756 г., когда король франков, Пипин Короткий преподнес в дар Папе Стефану II(III).

В 774 г. Карл Великий подтвердил Пипинов дар, однако папская область вошла в состав Каролингской империи.

С 962 г. до конца XII в. Папская область входила в состав Священной Римской империи. В X–XII вв. светская власть папы была ограничена Римом и его окрестностями, но и там она подвергалась сомнению вовремя антипапских восстаний.

Суверенитет папы над территорией папской области был признан императором Рудольфом I в 1274 г. Однако власть папы еще долгое время была номинальной над территорией Папской области, фактическими властителями которых были враждующие между собой семейства: Малатеста, д’Эсте, Каррера и др.

Некоторое расширение границ произошло при Иннокентии III . Папская область была одной из наименее развитых областей Италии. Тут дольше всего сохранялась крепостная зависимость. Местное население страдало не только от многочисленных поборов, но и от войны пап с императорами и другими итальянскими государствами.

В XIII в. большинство папских городов стало коммунами, вовремя Авиньонского пленения пап многие города получили де-факто независимость.

К концу XIV в. во власти папы оставался только Рим и Римини. Мартин V (1417–1431 гг.) нанимал отряды кондотьеров, чтобы расширять границы Папской области. Приобретенные земли он раздавал в управление своим родственникам.

Алекандр VI (1492–1503 гг.) с помощью своего сына Чезаре Борджиа пытался превратить Папскую область в централизованное государство.

В ходе Итальянских войн папам удалось расширить границы своих владений и установить в них фактически абсолютную власть.

Автор статьи: Г. А. Шмидт .