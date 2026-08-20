ПАПСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАПСКАЯ ОБЛАСТЬ - тео­кра­ти­че­ское го­су­дар­ст­во в Центральной Ита­лии в 756-1870 годах, пра­ви­те­лем ко­то­ро­го яв­лял­ся па­па Рим­ский .

Сто­ли­ца - Рим. По­сле смер­ти па­пы но­вым пра­ви­те­лем Папской области ста­но­вил­ся вновь из­бран­ный па­па (до 1059 года из­би­рал­ся ду­хо­вен­ст­вом и свет­ски­ми фео­да­ла­ми, с 1059 года - кол­ле­ги­ей кар­ди­на­лов (смотреть Конк­лав ).

На­ча­ло соз­да­нию Папской области по­ло­жил Пи­пин Ко­рот­кий, по­да­рив­ший в 756 году па­пе Сте­фа­ну II (752-757) часть тер­ри­то­рии Ра­венн­ско­го эк­зар­ха­та. До середины IX века Папская область фак­ти­че­ски вхо­ди­ла в со­став Ка­ро­линг­ской им­пе­рии (смотреть Ка­ро­лин­ги ), но пон­ти­фи­ки по­сто­ян­но стре­ми­лись к об­ре­те­нию по­ли­тической не­за­ви­си­мо­сти. С этой це­лью в Рим­ской ку­рии был сфаб­ри­ко­ван под­дель­ный до­ку­мент, из­вест­ный как «Кон­стан­ти­нов дар». В со­от­вет­ст­вии с ним па­пы Рим­ские яко­бы бы­ли на­де­ле­ны по­ли­тической вла­стью ещё в IV веке императором Кон­стан­ти­ном Ве­ли­ким.

С 962 года до конца XII века Папская область вхо­ди­ла в со­став Свя­щен­ной Рим­ской им­пе­рии . В ре­зуль­та­те ус­пеш­ной борь­бы пап­ст­ва с им­пе­ра­то­ра­ми за ин­ве­сти­ту­ру Папская область об­ре­ла по­ли­тическую не­за­ви­си­мость, а её гра­ни­цы в XII-XIII веках су­ще­ст­вен­но рас­ши­ри­лись. В 1188 году здесь на­ча­ли че­ка­нить свою мо­не­ту. В 1274 году Ру­дольф I Габс­бург офи­ци­аль­но при­знал не­за­ви­си­мость Папской области от вла­сти им­пе­ра­то­ров Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. В XIV веке, в пе­ри­од Авинь­он­ско­го пле­не­ния пап (1309-1377), па­пы фак­ти­че­ски ут­ра­ти­ли кон­троль над Папской областью, но в XV веке, опи­ра­ясь на по­мощь кон­до­ть­е­ров, вос­ста­но­ви­ли своё гос­под­ство и пре­вра­ти­ли Папскую область в силь­ное цен­тра­ли­зо­ван­ное го­су­дар­ст­во. В XVI-XVII веках в Папской области сло­жи­лась аб­со­лют­ная мо­нар­хия. Сво­ра­чи­ва­лось городское са­мо­управ­ле­ние, по­вы­ша­лись на­ло­ги, дол­го со­хра­ня­лись наи­бо­лее тя­жё­лые фор­мы экс­плуа­та­ции кре­сть­ян. Всё это по­сте­пен­но при­ве­ло к эко­но­мическому упад­ку Папской области, ко­то­рый был осо­бен­но за­ме­тен на фо­не бур­но­го раз­ви­тия со­сед­них тер­ри­то­рий.

С конца XVIII века Папская область ста­ла объ­ек­том аг­рес­сии со сто­ро­ны на­по­ле­о­нов­ской Фран­ции. В 1808 году На­по­ле­он I уп­разд­нил Папскую область, при­сое­ди­нив бóльшую часть её тер­ри­то­рии к Фран­ции, и од­но­вре­мен­но про­вёл ши­ро­кую се­ку­ля­ри­за­цию цер­ков­но­го иму­ще­ст­ва. Вен­ский кон­гресс 1814-1815 годов вос­ста­но­вил Папскую область. В хо­де объ­е­ди­не­ния Ита­лии она не­од­но­крат­но под­вер­га­лась на­па­де­ни­ям войск Дж. Га­ри­баль­ди, в 1870 году, в свя­зи с при­сое­ди­не­ни­ем Ри­ма к Итальянскому ко­ро­лев­ст­ву, пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние. В рас­по­ря­же­нии рим­ских пап ос­тал­ся толь­ко Ва­ти­кан и не­ко­то­рые экс­тер­ри­то­ри­аль­ные вла­де­ния. В со­от­вет­ст­вии с Ла­те­ран­ски­ми со­гла­ше­ния­ми 1929 годов ме­ж­ду Ита­ли­ей и Святым Пре­сто­лом был при­знан су­ве­ре­ни­тет Ва­ти­ка­на, ко­то­рый стал пра­во­пре­ем­ни­ком Пап­ской об­лас­ти.

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