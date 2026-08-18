ПАПИЙ ИЕРАПОЛЬСКИЙ
ПАПИЙ ИЕРАПОЛЬСКИЙ - епископ, церковный писатель, святой.
Принадлежит к числу мужей апостольских. Источником основных сведений о Папие Иерапольском служит «Церковная история» Евсевия Кесарийского. Папий Иерапольский был учеником апостола Иоанна Богослова и товарищем святителя Поликарпа Смирнского, служил епископом города Иераполь во Фригии. Ему принадлежит сочинение «Изъяснения речений Господних» (1-я половина II века, в 5 книгах), от которого сохранились незначительные фрагменты.
По всей видимости, в нём Папий Иерапольский толковал Евангелия, привлекая тексты, не вошедшие в Канон библейский, и устное предание, носителем которого были некие «пресвитеры». В одном из фрагментов «Изъяснений…» содержится повесть о блуднице, вошедшая впоследствии в Евангелие от Иоанна (Ин. 7:53-8:11). По мнению Евсевия Кесарийского, Папий Иерапольский взял её из апокрифического «Евангелия от евреев». Папий Иерапольский сообщает также, что Евангелие от Матфея первоначально было написано на еврейском языке. В истолковании Откровения апостола Иоанна Богослова Папий Иерапольский был сторонником хилиазма, за что подвергся критике Евсевия Кесарийского. Толкования Папия Иерапольского в значительной мере исходили из иудейской апокалиптики и ветхозаветных апокрифов. Историческая достоверность сведений Папия Иерапольского остаётся сомнительной.
День памяти Папия Иерапольского по календарю Римско-католической церкви - 22 февраля. В восточных и русских святцах он никогда не значился.
Издания:
Körtner U.H.J. Papias von Hierapolis: ein Beitrag zur Geschichte des frühen Christentums. Gött., 1983;
The apostolic fathers: Greek texts and English translations of their writings / Ed. J. B. Lightfoot, J. R. Harmer, M. W. Holmes. 2nd ed. Grand Rapids, 1992;
Писания мужей апостольских. М., 2003.