ПАПИЙ ИЕРАПОЛЬСКИЙ

ПАПИЙ ИЕРАПОЛЬСКИЙ - епископ , церковный писатель, святой .

При­над­ле­жит к чис­лу му­жей апо­столь­ских. Ис­точ­ни­ком основных све­де­ний о Папие Иерапольском слу­жит «Цер­ков­ная ис­то­рия» Ев­се­вия Ке­са­рий­ско­го. Папий Иерапольский был уче­ни­ком апостола Ио­ан­на Бо­го­сло­ва и то­ва­ри­щем святителя По­ли­кар­па Смирн­ско­го, слу­жил епи­ско­пом города Ие­ра­поль во Фри­гии. Ему при­над­ле­жит сочинение «Изъ­яс­не­ния ре­че­ний Гос­под­них» (1-я половина II века, в 5 кни­гах), от ко­то­ро­го со­хра­ни­лись не­зна­чительные фраг­мен­ты.

По всей ви­ди­мо­сти, в нём Папий Иерапольский тол­ко­вал Еван­ге­лия, при­вле­кая тек­сты, не во­шед­шие в Ка­нон биб­лей­ский, и уст­ное пре­да­ние, но­си­те­лем ко­то­ро­го бы­ли не­кие «пре­сви­те­ры». В од­ном из фраг­мен­тов «Изъ­яс­не­ний…» со­дер­жит­ся по­весть о блуд­ни­це, во­шед­шая впо­след­ст­вии в Еван­ге­лие от Ио­ан­на (Ин. 7:53-8:11). По мне­нию Ев­се­вия Ке­са­рий­ско­го, Папий Иерапольский взял её из апок­ри­фического «Еван­ге­лия от ев­ре­ев». Папий Иерапольский со­об­ща­ет так­же, что Еван­ге­лие от Мат­фея пер­во­на­чаль­но бы­ло на­пи­са­но на еврейском язы­ке. В ис­тол­ко­ва­нии От­кро­ве­ния апостола Ио­ан­на Бо­го­сло­ва Папий Иерапольский был сто­рон­ни­ком хи­ли­аз­ма, за что под­верг­ся кри­ти­ке Ев­се­вия Ке­са­рий­ско­го. Тол­ко­ва­ния Папия Иерапольского в зна­чительной ме­ре ис­хо­ди­ли из иу­дей­ской апо­ка­лип­ти­ки и вет­хо­за­вет­ных апок­ри­фов . Ис­то­рическая дос­то­вер­ность све­де­ний Папия Иерапольского ос­та­ёт­ся со­мни­тель­ной.

День па­мя­ти Папия Иерапольского по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 22 фев­ра­ля. В восточных и русских свят­цах он ни­ко­гда не зна­чил­ся.

Издания:

Körtner U.H.J. Papias von Hierapolis: ein Beitrag zur Geschichte des frühen Chris­ten­tums. Gött., 1983;

The apostolic fathers: Greek texts and English translations of their writings / Ed. J. B. Lightfoot, J. R. Harmer, M. W. Hol­mes. 2nd ed. Grand Rapids, 1992;

Пи­са­ния му­жей апо­столь­ских. М., 2003.