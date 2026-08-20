ПАПИРУС (др.-греч. πάπυρος, лат. papyrus) На чтение: 1 минута

Растение (Cyperus papyrus), из волокон которого изготавливается одноименный писчий материал.

Папирус использовался в Египте с III тыс. до н.э., откуда был заимствован другими цивилизациями, в том числе и античной. Описания папируса оставили Геродот и Страбон , причем последний называет его словом βίβλος; оба термина являются негреческими, иногда их разводят, называя папирусом растение, а библом – добываемое из него сырье. Плиний Старший в XIII "Естественной истории" книге описывает процесс изготовления папируса от обрезки листьев растения до склеивания полученных листов (charta) в свиток (scapus). В свиток склеивали не более 20 листов; во внутренней стороне полоски волокна шли горизонтально, во внешней – вертикально. Писали по внутренней стороне заостренным тростниковым стержнем – каламом, в случае крайней необходимости переходили на внешнюю. В древности существовали различные сорта папируса, отличавшиеся по качеству и цене. Лучшим считалась charta hieratica, позже переименованный в честь Августа, худшим – charta emporica (купеческая), используемая как оберточная бумага. После того, как Птолемеями была установлена монополия на производство папируса, его цена выросла, широкое распространение получил его конкурент – пергамент, а к XII в. папирус оказался полностью вытеснен бумагой.

Исследованиями текстов на папирусах занимается папирология.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев