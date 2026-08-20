Папиролóгия

Папиролóгия — историко-филологическая дисциплина, изучающая тексты эпохи Античности на папирусе и других «мягких» материалах (глиняных и известняковых остраконах, деревянных табличках). Листы папируса использовались как писчий материал по всему Средиземноморью, но сохранились в массе лишь в Египте благодаря сухому климату. Не все области Египта одинаковы в этом отношении: так, Александрия находится в дельте Нила и имеет влажную почву, поэтому папирусы оттуда в основном не дошли. Кроме Египта папирусы находили в Италии (Геркуланум), Палестине, Месопотамии (Дура-­Эвропос), а деревянные таблички — в Британии (Виндоланда). П. зародилась в начале XX в. среди филологов-­классиков; до сих пор преобладает греческая П. — изучение папирусных текстов на древнегреческом языке. Однако в XX и XXI вв. получили активное развитие и латинская, коптская, арабская П., а также изучение папирусов с текстом на египетском (демотика) и персидском языках (пехлеви). В последнее время усилился интерес ученых к билингвальным папирусным документам. Среди российских и советских папирологов ХХ в. следует отметить Г. Ф. Церетели, П. В. ­Ернштедта, О. О. Крюгера, И. Ф. Фихмана. Листы папируса использовались в Античности как для издания книг, так и для ведения документации и бытовых записей, отсюда разделение П. на литературную и документальную. Литературные папирусы продолжают привносить в корпус античной литературы новые тексты и дополняют рукописную традицию произведений, известных по средневековым рукописям. Документальные папирусы являются ценнейшими историческими источниками и включают в себя различные жанры: договоры между частными лицами (брачные, разводные, трудовые, завещания, разделы имущества, купли-­продажи, аренды, займа), банковские документы, постановления властей, частная переписка, налоговые документы и др.

Лит. : Фихман И. Ф . Введение в документальную папирологию. М., 1987; The Oxford Handbook of Papyrology / Ed. R. Bagnall. Oxford, 2011. Е. Ю. Чепель .