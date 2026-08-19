ПАПИРОЛОГИЯ
ПАПИРОЛОГИЯ - историко-филологическая дисциплина, в задачи которой входит чтение, интерпретация и издание греческих, латинских, поздних демотических и коптских папирусов, а также надписей на остраконах и деревянных табличках, прикреплявшихся к мумиям.
Иератические, ранние демотические, древнееврейские, арамейские и другие папирусы изучаются египтологией, семитологией и другими дисциплинами. Папирология возникла как раздел палеографии в последней четверти XIX века.
Папирология изучает и классифицирует папирусы по периодам, месту, содержанию, изучает формы и видоизменение букв и знаков, особенности грамматики и стиля языка папирусов и так далее. Устанавливает и уточняет датировку особенностей языка. Издание папирусов сопровождается филологич. комментарием. По содержанию папирусы делятся на деловые и литературные. К деловым относятся различного рода постановления, судебные дела, купчие, контракты, описи, служебная и личная переписка и так далее. Литературные папирусы включают сочинения античных писателей и учёных.
Первые греческие тексты папирусов найдены в 1752 году в Италии (Геркулануме) и в 1778 году в Египте. В течение следующих 100 лет находки папирусов продолжались, однако подлинный толчок изучению папирусных текстов и возникновению Папирологии как самостоятельной дисциплины был дан массовыми находками в Файюме (Египет) в 1877-1878 годах. После этого начались специальные поиски папирусов, их изучение и перевод.
В начале 1890-х годов дублинский учёный Дж. Магаффи опубликовал папирусы, обнаруженные в Файюме в конце 1880-х годов У.М. Питри Флиндерсом; английский учёный Ф. Кенион опубликовал в 1891 году найденную в Египте «Афинскую политию» Аристотеля и в 1890-х годах издал многочисленные папирусы Британского музея - как литературные (произведения Герода, Вакхилида), так и хозяйственные. С 1898 года началось издание папирусов, раскопанных в Оксиринхе английскими учёными Б. Гренфеллом и А. Хантом. Среди оксиринхских папирусов - множество отрывков из произведений древних авторов (Гесиода, Алкея, Сапфо, Пиндара, Эсхила, Софокла, Еврипида и других), не сохранившихся в средневековых рукописях. С конца XIX века французские учёные П. Жуге, Г. Лефевр, Т. Рейнак и другие начали издание многочисленных греческих хозяйственных и литературных папирусов, а также отрывков пьес Менандра (Г. Лефевр).
В 1900 году немецкий учёный У. Вилькен основал журнал «Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete», ставший центральным органом папирологов. В первые десятилетия XX века начаты издания, наряду с оксиринхскими папирусами, многочисленных папирусов, хранящихся в крупнейших мировых собраниях: многотомные издания папирусов Берлинских музеев и других музеев Германии под руководством У. Вилькена и других немецких учёных (В. Шубарта, Ф. Прейзигке и другие); издание «Папирусов греческих и латинских» (Флоренция, с 1912 год), предпринятое под руководством итальянского учёного Дж. Вителли; издание советскими учёными Г.Ф. Церетели, О. Крюгером, П.В. Ернштедтом «Папирусов русских и грузинских собраний» (том 1-5, 1925-1935 года).
Накопленные к началу XX века материалы позволили перейти к обобщению данных Папирологии. Продолжается выпуск «Оксиринхских папирусов» с участием английских учёных Э. Тёрнера, С. Роберта, Э. Хандли, М. Хазлама и других; швейцарскими учёными В. Мартеном, Р. Кассером и другими опубликованы папирусы из собрания И. Бодмера и другие издания. Польский учёный Р. Таубеншлаг в 1946 году основал в Варшаве «Journal of Juristic papyrology», с 1967 года в Германии начал выходить «Zeitschrift f ̈ur Papyrologie und Epigraphik» под руководством Р. Меркельбаха; в них печатаются новые публикации папирусов, а также научные статьи по Папирологии. Продолжается издание специальных папирологических журналов: «The Journal of Egyptian Archaeology» (L., 1914-), «Aegyptus» (Mil., 1920-), «Chronique d’Egypte» (Brux., 1925-), «Etudes de papyrologie» (Le Caire, 1932-) и другие. Международной ассоциацией папирологов (основана в 1947 году, центр - Брюссель) созываются международные конгрессы по папирологии.
В публикации и исследовании папирусов принимают участие многие научные учреждения. Основные центры хранения и изучения папирусов: в Египте - Египетский музей (Каир); в Великобритании - Британский музей; в Германии - Государственный музей (Берлин), Институт папирологии (Марбург); во Франции - Лувр; в Австрии - Австрийская национальная библиотека (Вена); в Италии - Библиотека Лауренциана (Медичи-Лауренциана, Флоренция); в США - Колумбийский университет (Нью-Йорк) и Мичиганский университет; в Польше - Варшавский университет и другие. В России - Государственный Эрмитаж и Библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина (ныне РНБ; Санкт-Петербург), Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Москва). В Грузии - Институт рукописей (Тбилиси).