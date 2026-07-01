ПАПИНИ ДЖОВАННИ

ПАПИНИ ДЖОВАННИ - итальянский пи­са­тель, член Ко­ро­лев­ской ака­де­мии Ита­лии (1937).

Из се­мьи ре­мес­лен­ни­ка, участ­ни­ка по­хо­да Дж. Га­ри­баль­ди . В 1900-1902 годах в ка­че­ст­ве воль­но­слу­ша­те­ля учил­ся в Институте выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния (Фло­рен­ция); ра­бо­тал пре­по­да­ва­те­лем итальянского языка, биб­лио­те­ка­рем. В январк 1903 года совместно с Дж. Прец­цо­ли­ни и другими ос­но­вал литературно-фи­лософский журнал «Leonardo»; главная редакция журнала «La Voce» (1912-1913) и близ­ко­го к фу­ту­риз­му журнала «Lacerba» (совместно с А. Соф­фи­чи, 1913-1915). В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны вы­сту­пал с нацио­на­ли­стических по­зи­ций. Ди­рек­тор Национального института по ис­сле­до­ва­нию про­блем Воз­ро­ж­де­ния (1938-1944).

Пер­вая книга «Су­мер­ки фи­ло­со­фов» («Il cre­pus­co­lo dei filosofi», 1906 год) - кри­тический ана­лиз ев­ропейской фи­ло­со­фии от И. Кан­та до Ф. Ниц­ше. От­ра­зив­шие влия­ние Э.А. По, Ф.М. Дос­то­ев­ско­го и Ш. Бод­ле­ра «фи­ло­соф­ские по­вес­ти» от­ме­че­ны втор­же­ни­ем фан­та­стического на­ча­ла в по­все­днев­ный быт: сборники «Тра­ги­че­ская еже­днев­ность» («Il tragico quoti­diano», 1906 год, русский перевод 1923 года) и «Сле­пой пи­лот» («Il pilota cieco», 1907 год). Наи­бо­лее зна­чительные сочинения Папини - вы­дер­жан­ный в им­прес­сио­ни­стическом клю­че ав­то­био­гра­фическом ро­ман-эс­се «Кон­че­ный че­ло­век» («Un uomo fini­to», 1913 год, русский перевод 1923 год), от­час­ти пе­ре­кли­каю­щий­ся с ро­ма­ном «В по­ис­ках ут­ра­чен­но­го вре­ме­ни» М. Пру­ста, а так­же мо­ну­мен­таль­ный труд «Ис­то­рия Хри­ста» («Storia di Cristo», 1921 год), на­пи­сан­ный под влия­ни­ем про­ис­шед­ше­го с Папини ре­лигиозного об­ра­ще­ния, где трак­тов­ка те­мы «не­про­тив­ле­ния злу» близ­ка к воз­зре­ни­ям Л.Н. Тол­сто­го. Не­за­вер­шён­ный «Сло­варь ди­ко­го че­ло­ве­ка» («Dizionario dell’omo sal­va­tico», 1923 год), соз­дан­ный в со­ав­тор­ст­ве с ие­зуи­том Д. Джу­ли­от­ти, со­че­та­ет рез­кий ан­ти­бур­жу­аз­ный па­фос с про­во­ка­тив­но­стью анар­хического тол­ка. Воз­дей­ст­вие идео­ло­гии фа­шиз­ма про­яви­лось в эс­се на эт­но­куль­тур­ные те­мы «Моя Ита­лия» («Italia mia», 1939 год). Рез­кую кри­ти­ку Ва­ти­ка­на вы­звал ере­тический трак­тат о фи­наль­ном оп­рав­да­нии са­та­ны «Дья­вол» («Il Diavolo», 1953 год). Сре­ди других со­чи­не­ний: сборник сти­хо­тво­ре­ний в про­зе «Сто стра­ниц по­эзии» («Cento pagine di poesia», 1915 год); ан­ти­бур­жу­аз­ный ро­ман-прит­ча «Гог» («Gog», 1931 год); на­пи­сан­ные с ор­то­док­саль­но-ка­то­лических по­зи­ций био­гра­фии «Святой Ав­гу­стин» («Sant’Agostino», 1929 год), «Жи­вой Дан­те» («Dante vivo», 1933 год) и «Жизнь Ми­ке­ланд­же­ло» («Vita di Michelangiolo», 1949 год). Влия­ние ран­ней про­зы Папини ощу­ти­мо в ме­та­фи­зической жи­во­пи­си Дж.Де Ки­ри­ко.

Сочинения:

Tutte le opere. Mil., 1958-1966. Vol. 1-10;

Carteggio G. Papini - A. Soffici. Roma, 1991-2002. [Vol. 1-3];

Un uomo fini­to: e altri scritti inediti. Roma, 2011.

Автор статьи: К.А. Че­ка­лов.