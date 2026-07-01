ПАПИНИ ДЖОВАННИ
ПАПИНИ ДЖОВАННИ - итальянский писатель, член Королевской академии Италии (1937).
Из семьи ремесленника, участника похода Дж. Гарибальди. В 1900-1902 годах в качестве вольнослушателя учился в Институте высшего образования (Флоренция); работал преподавателем итальянского языка, библиотекарем. В январк 1903 года совместно с Дж. Преццолини и другими основал литературно-философский журнал «Leonardo»; главная редакция журнала «La Voce» (1912-1913) и близкого к футуризму журнала «Lacerba» (совместно с А. Соффичи, 1913-1915). В годы 1-й мировой войны выступал с националистических позиций. Директор Национального института по исследованию проблем Возрождения (1938-1944).
Первая книга «Сумерки философов» («Il crepuscolo dei filosofi», 1906 год) - критический анализ европейской философии от И. Канта до Ф. Ницше. Отразившие влияние Э.А. По, Ф.М. Достоевского и Ш. Бодлера «философские повести» отмечены вторжением фантастического начала в повседневный быт: сборники «Трагическая ежедневность» («Il tragico quotidiano», 1906 год, русский перевод 1923 года) и «Слепой пилот» («Il pilota cieco», 1907 год). Наиболее значительные сочинения Папини - выдержанный в импрессионистическом ключе автобиографическом роман-эссе «Конченый человек» («Un uomo finito», 1913 год, русский перевод 1923 год), отчасти перекликающийся с романом «В поисках утраченного времени» М. Пруста, а также монументальный труд «История Христа» («Storia di Cristo», 1921 год), написанный под влиянием происшедшего с Папини религиозного обращения, где трактовка темы «непротивления злу» близка к воззрениям Л.Н. Толстого. Незавершённый «Словарь дикого человека» («Dizionario dell’omo salvatico», 1923 год), созданный в соавторстве с иезуитом Д. Джулиотти, сочетает резкий антибуржуазный пафос с провокативностью анархического толка. Воздействие идеологии фашизма проявилось в эссе на этнокультурные темы «Моя Италия» («Italia mia», 1939 год). Резкую критику Ватикана вызвал еретический трактат о финальном оправдании сатаны «Дьявол» («Il Diavolo», 1953 год). Среди других сочинений: сборник стихотворений в прозе «Сто страниц поэзии» («Cento pagine di poesia», 1915 год); антибуржуазный роман-притча «Гог» («Gog», 1931 год); написанные с ортодоксально-католических позиций биографии «Святой Августин» («Sant’Agostino», 1929 год), «Живой Данте» («Dante vivo», 1933 год) и «Жизнь Микеланджело» («Vita di Michelangiolo», 1949 год). Влияние ранней прозы Папини ощутимо в метафизической живописи Дж.Де Кирико.
Сочинения:
Tutte le opere. Mil., 1958-1966. Vol. 1-10;
Carteggio G. Papini - A. Soffici. Roma, 1991-2002. [Vol. 1-3];
Un uomo finito: e altri scritti inediti. Roma, 2011.
Автор статьи: К.А. Чекалов.