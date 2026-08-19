Папи́рус

Папи́рус ( лат. Cyperus papyrus L.) — растение семейства осоковых; сыграло исключительную роль в становлении цивилизаций Египта Древнего и античного мира. Ныне почти исчез в диком виде, в древности покрывал болотистые берега Нила. Применялся очень широко (от плетения лодок и канатов до составления лекарств), но главное — служил универсальным писчим материалом, предшественником бумаги. На протяжении нескольких тысячелетий (практически с изобретением в III тысячелетии до н. э. письменности) П. хранил бесценные религиозные, документальные, юридические, литературные и другие тексты, т. е. прошлое Египта. В Древнем Египте папирусная «бумага» именовалась по-разному: греч. πáπυρος, βίβλίός, χάρτης. Технология ее изготовления обманчиво проста: ствол растения разрезали на полоски, которые под грузом склеивались своим липким соком; отбивали, сушили, лощили, отбеливали; нарезали на куски или скручивали в свитки, хранимые в футлярах. Египтяне умели выделывать не менее десятка видов П. (от тончайших до упаковочных), а экспорт свитков мог достигать тысяч. Древнейший свиток обнаружен в пирамиде I династии, но П. продолжал применяться вплоть до VIII в. н. э. (когда появилась настоящая бумага, попавшая в Египет через арабов ). П. стал символом Нижнего Египта (Дельты), а вместе с песчаной лилией — символом Верхнего и всего Египта.

Лит. : Лукас А. Материалы и ремесленные производства Древнего Египта / Пер. с англ. М., 1958; Борухович В. Г. В мире античных свитков / Под ред. Э. Д. Фролова. Саратов, 1976; Parkinson R., Quirke S. Papyrus. London, 1995. В. А. Головина .