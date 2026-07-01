ПАПЕЭТЕ
ПАПЕЭТЕ - административный центр Франции.
Полинезии (заморское сообщество Франции). Население около 26,0 тысяч человек (2013 год; вместе с окрестными населёнными пунктами образует агломерацию с населением около 130 тысяч человек). Расположен на северо-западе острова Таити, на побережье Тихого океана. Морской порт. Через Папеэте проходит автодорога, соединяющая населённые пункты на побережье острова. Международный аэропорт (к западу от Папеэте).
Поселение на месте будущего города основано в 1818 году английским мореплавателем У. Круком. Развивалось как региональный центр торговли. В 1830 году провозглашено таитянской королевой Помаре IV (1827-1877) столицей Таити. С 1842 года под французским протекторатом, с 1885 года в составе колонии Французского владения в Океании. В 1884 году значительно пострадал от пожара. В 1906 году частично разрушен циклоном. С 1958 году в составе Полинезии Французской.
Среди архитектурных сооружений - кафедральный собор Нотр-Дам-де-Папеэте на площади Нотр-Дам (освящён в 1875 году; реставрирован в 1967 и 1987 годах), храм Паофаи (построен в 1818 году из дерева; перестроен в камне в 1824 и 1907 годах), здание мэрии в колониальном стиле и другие правительственные здания, храм мормонов (1981-1983). В агломерации Папеэте - Университет Французской Полинезии (1987), Институт Полинезии (негосударственный вуз). Музеи: жемчуга, Таити, литературный (2002), П. Гогена (работал в Папеэте в 1891-1992 годах и 1895-1901 годах). Культурный центр. Центр художественных промыслов Французской Полинезии. Ботанический сад.
Основа экономики - сфера услуг. Папеэте - основной туристический центр Французской Полинезии (около 150 тысяч иностранных туристов в год, часть из которых направляется на отдых на соседние острова). Предприятия пищевой промышленности и по производству напитков, сувениров, стройматериалов и другие.