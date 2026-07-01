ПАПЕЭТЕ

ПАПЕЭТЕ - административный центр Франции.

По­ли­не­зии (за­мор­ское со­об­ще­ст­во Фран­ции). Население около 26,0 тысяч человек (2013 год; вме­сте с ок­ре­ст­ны­ми на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми об­ра­зу­ет аг­ло­ме­ра­цию с населением около 130 тысяч человек). Рас­по­ло­жен на се­ве­ро-за­па­де острова Таи­ти, на по­бе­ре­жье Ти­хо­го океана. Морской порт. Че­рез Папеэте про­хо­дит ав­то­до­ро­га, со­еди­няю­щая на­се­лён­ные пунк­ты на по­бе­ре­жье ост­ро­ва. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (к за­па­ду от Папеэте).

По­се­ле­ние на мес­те бу­ду­ще­го го­ро­да ос­но­ва­но в 1818 году английским мо­ре­пла­ва­те­лем У. Кру­ком. Раз­ви­ва­лось как ре­гио­наль­ный центр тор­гов­ли. В 1830 году про­воз­гла­ше­но таи­тян­ской ко­ро­ле­вой По­ма­ре IV (1827-1877) сто­ли­цей Таи­ти. С 1842 года под французским про­тек­то­ра­том, с 1885 года в со­ста­ве ко­ло­нии Французского вла­де­ния в Океа­нии. В 1884 году зна­чительно по­стра­дал от по­жа­ра. В 1906 году час­тич­но раз­ру­шен ци­кло­ном. С 1958 году в со­ста­ве По­ли­не­зии Фран­цуз­ской .

Сре­ди ар­хитектурных со­ору­же­ний - ка­фед­раль­ный со­бор Нотр-Дам-де-Па­пе­эте на площади Нотр-Дам (ос­вя­щён в 1875 году; рес­тав­ри­ро­ван в 1967 и 1987 годах), храм Пао­фаи (по­стро­ен в 1818 году из де­ре­ва; пе­ре­стро­ен в кам­не в 1824 и 1907 годах), зда­ние мэ­рии в ко­ло­ни­аль­ном сти­ле и другие пра­ви­тельственные зда­ния, храм мор­мо­нов (1981-1983). В аг­ло­ме­ра­ции Папеэте - Университет Французской По­ли­не­зии (1987), Институт По­ли­не­зии (не­го­су­дарственный вуз). Му­зеи: жем­чу­га, Таи­ти, ли­те­ра­тур­ный (2002), П. Го­ге­на (ра­бо­тал в Папеэте в 1891-1992 годах и 1895-1901 годах). Куль­тур­ный центр. Центр ху­до­жественных про­мы­слов Французской По­ли­не­зии. Бо­та­нический сад.

Ос­но­ва эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг. Папеэте - основной ту­ри­стический центр Французской По­ли­не­зии (около 150 тысяч иностранных ту­ри­стов в год, часть из ко­то­рых на­прав­ля­ет­ся на от­дых на со­сед­ние ост­ро­ва). Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности и по про­изводству на­пит­ков, су­ве­ни­ров, строй­ма­те­риа­лов и другие.

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