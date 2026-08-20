ПАПАСКИРИ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ
ПАПАСКИРИ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ - абхазский прозаик, народный писатель Абхазской АССР (1977).
Окончил Сухумскую учительскую семинарию (1925), в 1928-1929 годах учился в Ленинградском восточном институте. В 1943-1950 директор Абхазского государственного издательства, затем редактор там же.
Автор первого абхазского романа - «Темыр» (1937 год; в русском переводе - «К долгой жизни», 1948 год; Государственная премия Абхазии АССР, 1967 год), где в духе социалистического реализма показаны социальные преобразования в абхазской деревне конца 1920-х - середина 1930-х годов. Широкую известность принёс роман-эпопея «Женская честь» (книга 1-3, 1949-1963 года; русский перевод 1967 года; первоначальное название - «Путь Химур») о судьбе абхазской девушки, которая выходит победительницей из выпавших на её долю нелёгких испытаний, становясь человеком нового, советского общества. В исторической повести «Человек и родина» (1979) Папаскири обратился к трагическим событиям Кавказской войны 1817-1864 годов. Среди других произведений: роман «У подножия Ерцаху» (1953), сборник «Рассказы моей бабушки» (1977).
Сочинение:
Собр. соч.: В 5 т. Сухуми, 1964-1970 (на абх. яз.).