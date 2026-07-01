ПАПАНИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

ПАПАНИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ - исследователь Арктики, дважды Герой Советского Союза (1937, 1942), контр-адмирал (1943), доктор географических наук (1938).

После окончания земской школы в 1909 году несколько лет работал токарем. В годы Первой мировой войны служил матросом флотского полуэкипажа Севастопольского военного порта. Участник Гражданской войны.

В 1923-1931 годах служил в Наркомате связи на разных должностях. В 1931 году во время проведения арктической экспедиции ледокольного парохода «Малыгин» представлял в ней Наркомат связи.

В 1932-1933 годах руководил работой полярной станции в бухте Тихая на Земле Франца-Иосифа, в 1934-1935 годах - на мысе Челюскин. В 1937-1938 годах возглавлял работу получившей широкую известность первой дрейфующей станции «Северный полюс». Именно работа на этой станции сделала Папанина и других участников экспедиции известными всей стране. И.Д. Папанину было присвоено звание Герой Советского Союза.

В 1938 году занял пост первого заместителя, с 1939 года - начальника управления Севморпути при СНК СССР. Одновременно в годы Великой Отечественной войны назначен уполномоченным Государственного Комитета Обороны по перевозкам на Севере. За умелое проведение работ по спасению ледокольного парохода «Георгий Седов» И.Д. Папанин был второй раз удостоен звания Героя Советского Союза.

После войны в 1948-1950 годах занимал должность заместителя директора Института океанологии Академии наук СССР по экспедициям.

С 1951 года возглавлял Отдел морских экспедиционных работ в Президиуме Академии наук СССР. С 1956 года - одновременно директор Института биологии внутренних вод Академии наук СССР. Председатель Московского филиала Географического общества СССР.