Папандре́у

Папандре́у ( греч. Παπανδρέου) — династия греческих политических деятелей.

Георгиос (13.02.1888, Календзи, ном (префектура) Ахея, Зап. Греция — 01.11.1968, Афины) — политический деятель, центрист. С 26 апреля 1944 по 3 января 1945 возглавлял королевское правительство в период освобождения Греции от германской оккупации. Принимал активное участие в подавлении Декабрьского восстания 1944 в Афинах, обратившись к британскому правительству за помощью против прокоммунистических сил Греческого освободительного фронта и Греческой народно-­освободительной армии (ЭАМ/ЭЛАС). Занимал различные министерские посты в послевоенных правительствах, был вице-премьером в 1950–1952. В 1961 создал и возглавил партию Союз центра. Занимал пост премьер-­министра в 1963 и 1964–1965, стремился сократить влияние монархии и армии на общественно-­политическую жизнь страны. Вступил в конфликт с королем Константиносом , выступившим против его назначения на пост министра обороны, был отправлен в отставку. Во время государственного переворота 21 апреля 1967, установившего режим чёрных полковников , был арестован, находился под домашним арестом. Похороны П., несмотря на запрет властей, вылились в многотысячную манифестацию под антидиктаторскими лозунгами.

Андреас (05.02.1919, о. Хиос — 23.06.1996, Экали, периферия Аттика, ныне в составе г. Кифисья), сын Георгиоса. Изучал право и экономику в Афинском и Гарвардском (США) университетах. В 1944 получил американское гражданство, служил в ВМС США, затем занимал профессорские должности в различных американских университетах. В 1959 вернулся в Грецию, разрабатывал программы экономического развития страны. В 1964 отказался от американского гражданства, депутат греческого парламента. В период правления черных полковников был арестован, затем эмигрировал в Швецию, где создал Всегреческое освободительное движение (ПАК), преобразованное после его возвращения в Грецию (1974) во Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК). После победы ПАСОК на парламентских выборах в октябре 1981 занял пост премьер-­министра (переизбран в 1985) и министра обороны. Проводил социально-­ориентированную политику, одновременно способствовал укреплению бюрократического аппарата. В первые годы активно подчеркивал независимость Греции от США и НАТО, проводил линию на сближение с коммунистическими странами и государствами «третьего мира». В период второго премьерства (1993–1996) усилились диспропорции в экономике, чему способствовало необоснованное кредитование населения, но и создавало ему популярность в обществе. ПАСОК обеспечило себе политическую монополию, что вызывало резкую критику оппозиции в установлении «диктатуры ПАСОК».

Георгиос (младший) (род. 16.06.1952, Сент-­Пол, США) — сын Андреаса. Получил экономическое образование в университетах Европы и США. С 1981 депутат греческого парламента, с 1984 член ЦК ПАСОК. Неоднократно входил в состав правительств в 1988–2004. В 2004 избран председателем ПАСОК. С 2006 президент Социалистического интернационала . В 2009 занял пост премьер-­министра (до 2010 также министр иностранных дел). В условиях системного социально-­экономического кризиса не смог добиться широкой поддержки в обществе. Правительство критиковалось за неактивную позицию при переговорах с ЕС по вопросам греческого государственного долга. 11 ноября 2011 подал в отставку с поста премьер-­министра, в 2012 — с поста председателя партии, в 2015 вышел из ПАСОК и создал Движение демократических социалистов (КОДИСО), в 2019 избран от него в парламент.

Лит. : Γεώργιος Παπανδρέου: 60 χρόνια παρουσίας και δράσης στην πολιτική ζωή / Еπιμ. Π. Πετρίδης, Γ. Αναστασιάδης. Θεσσαλονίκη, 1994; Улунян Ар. А. Ошибка полковника Пападопулоса. Крах идеи «сильной руки» и системы «управляемой демократии» в Греции (1967–1974 гг.). М., 2004; Его же . После режима. Греция. От военно-­политической системы к парламентской демократии. М., 2005; Λουλης Γι., Λουλης Γ. Ο δρόμος προς την άβυσσο. Οι συνέπειες της κρίσης του κομματικού συστήματος, 1981–2011. Αθήνα, 2011; Draenos S. Andreas Papandreou: The Making of a Greek Democrat and Political Maverick. London, 2012. Ар. А. Улунян.