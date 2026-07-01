ПАПАДОПУЛОС ГЕОРГИОС
ПАПАДОПУЛОС ГЕОРГИОС - греческий государственный и военный деятель.
Из семьи учителя. В 1937-1940 годов учился в школе кадетов. С началом итало-греческой войны 1940-1941 годов в действующей армии. После оккупации Греции германскими, итальянскими и болгарскими войсками в ходе Балканской кампании 1941 года состоял в правой организации, сотрудничавшей с оккупационными властями и боровшейся с Греческой народно-освободительной армией (ЭЛАС). В начале 1944 года при содействии британских спецслужб выехал в Каир. После освобождения Греции участвовал в создании крайне правой военизированной организации ИДЕА.
Участник Гражданской войны в Греции 1946-1949 годов. В октябре 1951 года один из судей на процессе над Н. Белояннисом. В 1953 году прошёл обучение в центре подготовки при Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США. В 1959-1964 годах отвечал за связи между греческой военной разведкой и ЦРУ. С 1964 года командир дивизии, дислоцировавшейся во Фракии, в 1967 году ему присвоено звание полковника. 21.4.1967 года принял участие в государственном перевороте, в результате которого была установлена «чёрных полковников диктатура» 1967-1974 годов.
Играл ведущую роль в военной хунте, в декабре 1967 года занял посты премьер-министра и министра обороны Греции. Проводил политику репрессий в отношении левых и демократических сил. В июне 1973 года инициировал упразднение института монархии, занял пост президента страны. В условиях нарастания кризиса военной диктатуры и усиливавшейся внешнеполитической изоляции Греции выступил за частичный возврат к демократическим институтам (отмена военного положения, цензуры, запрета на деятельность партий (кроме левых), проведение многопартийных выборов). 25.11.1973 года свергнут генералом Д. Иоаннидисом, возглавившим хунту. После падения в 1974 году «чёрных полковников диктатуры» привлечён к суду и 23.8.1975 года приговорён к смертной казни, которая затем была заменена на пожизненное заключение. Умер в тюрьме.