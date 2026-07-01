ПАПАДОПУЛОС ГЕОРГИОС

ПАПАДОПУЛОС ГЕОРГИОС - греческий государственный и военный деятель.

Из се­мьи учи­те­ля. В 1937-1940 годов учил­ся в шко­ле ка­де­тов. С на­ча­лом ита­ло-гре­че­ской вой­ны 1940-1941 годов в дей­ст­вую­щей ар­мии. По­сле ок­ку­па­ции Гре­ции германскими, итальянскими и болгарскими вой­ска­ми в хо­де Бал­кан­ской кам­па­нии 1941 года со­сто­ял в пра­вой ор­га­ни­за­ции, со­труд­ни­чав­шей с ок­ку­пационными вла­стя­ми и бо­ров­шей­ся с Гре­че­ской на­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ар­ми­ей (ЭЛАС). В начале 1944 года при со­дей­ст­вии британских спец­служб вы­ехал в Ка­ир. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния Гре­ции уча­ст­во­вал в со­зда­нии край­не пра­вой вое­ни­зи­рованной организации ИДЕА.

Уча­ст­ник Гра­ж­дан­ской вой­ны в Гре­ции 1946-1949 годов. В октябре 1951 года один из су­дей на про­цес­се над Н. Бе­ло­ян­ни­сом. В 1953 году про­шёл обу­че­ние в цен­тре под­го­тов­ки при Цен­траль­ном раз­ве­ды­ва­тель­ном управ­ле­нии (ЦРУ) США. В 1959-1964 годах от­ве­чал за свя­зи ме­ж­ду греческой во­енной раз­вед­кой и ЦРУ. С 1964 года командир ди­ви­зии, дис­ло­ци­ро­вав­шей­ся во Фра­кии, в 1967 году ему при­свое­но зва­ние пол­ков­ни­ка. 21.4.1967 года при­нял уча­стие в государственном пе­ре­во­ро­те, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го бы­ла ус­та­нов­ле­на «чёр­ных пол­ков­ни­ков дик­та­ту­ра» 1967-1974 годов.

Иг­рал ве­ду­щую роль в во­енной хун­те, в декабре 1967 года за­нял по­сты пре­мьер-министра и министра обо­ро­ны Гре­ции. Про­во­дил по­ли­ти­ку ре­прес­сий в от­но­ше­нии ле­вых и де­мо­кра­тических сил. В ию­не 1973 года ини­ции­ро­вал уп­разд­не­ние ин­сти­ту­та мо­нар­хии, за­нял пост пре­зи­ден­та стра­ны. В ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния кри­зи­са во­енной дик­та­ту­ры и уси­ли­вав­шей­ся внеш­не­по­ли­тической изо­ля­ции Гре­ции вы­сту­пил за час­тич­ный воз­врат к де­мо­кра­тическим ин­сти­ту­там (от­ме­на во­енного по­ло­же­ния, цен­зу­ры, за­пре­та на дея­тель­ность пар­тий (кро­ме ле­вых), про­ве­де­ние мно­го­пар­тий­ных вы­бо­ров). 25.11.1973 года сверг­нут генералом Д. Ио­ан­ни­ди­сом, воз­гла­вив­шим хун­ту. По­сле па­де­ния в 1974 году «чёр­ных пол­ков­ни­ков дик­та­ту­ры» при­вле­чён к су­ду и 23.8.1975 года при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, ко­то­рая за­тем бы­ла за­ме­не­на на по­жиз­нен­ное за­клю­че­ние. Умер в тюрь­ме.