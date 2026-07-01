ПАПАДОПУЛО-КЕРАМЕВС АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ
ПАПАДОПУЛО-КЕРАМЕВС АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ - российский византинист, историк и филолог.
Родился на территории Османской империи в семье православного греческого священника. Образование получил в училищах и гимназиях Смирны (турецкий Измир), там же работал учителем и библиотекарем. Занимался собиранием и изучением греческих рукописных, эпиграфических и других памятников. С 1881 года секретарь Константинопольского филологического общества. В 1887 году приглашён в Иерусалим на должность секретаря патриарха Никодима I. Занимался каталогизацией рукописей Иерусалимской патриархии, монастырей Святого Креста и Саввы Освященного. В 1890 году по приглашению Православного палестинского общества прибыл в Россию, где работал до конца жизни, приняв российское подданство. Издавал и описывал греческие рукописные памятники, преподавал новогреческий язык в Санкт-Петербургском университете. С 1904 года библиотекарь богословского отделения Имперской публичной библиотеки. После смерти Пападопуло-Керамвеса его собрание книг и рукописей приобретено Публичной библиотекой (ныне РНБ). Почетный доктор Древнерусского Московского университета (honoris causa), почетный член Казанской и Санкт-Петербургской духовных академий.
Сочинения:
Сб. источников по истории Трапезундской империи. СПб., 1897;
Сб. греческих и латинских памятников, касающихся Фотия патриарха. СПб., 1899-1901. Вып. 1-2;
Varia graeca sacra. СПб., 1909;
Noctes petropolitanae. СПб., 1913.