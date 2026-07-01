ПАПАДОПУЛО-КЕРАМЕВС АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ

ПАПАДОПУЛО-КЕРАМЕВС АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ - российский византинист, историк и филолог.

Ро­дил­ся на тер­ри­то­рии Ос­ман­ской им­пе­рии в се­мье пра­во­слав­но­го греческого свя­щен­ни­ка. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в учи­ли­щах и гим­на­зи­ях Смир­ны (турецкий Из­мир), там же ра­бо­тал учи­те­лем и биб­лио­те­ка­рем. За­ни­мал­ся со­би­ра­ни­ем и изу­че­ни­ем греческих ру­ко­пис­ных, эпи­гра­фических и других па­мят­ни­ков. С 1881 года сек­ре­тарь Кон­стан­ти­но­поль­ско­го фи­ло­ло­гического общества. В 1887 году при­гла­шён в Ие­ру­са­лим на долж­ность сек­ре­та­ря пат­ри­ар­ха Ни­ко­ди­ма I. За­ни­мал­ся ка­та­ло­ги­за­ци­ей ру­ко­пи­сей Ие­ру­са­лим­ской пат­ри­ар­хии, мо­на­сты­рей Святого Кре­ста и Сав­вы Ос­вя­щен­но­го. В 1890 году по при­гла­ше­нию Пра­во­слав­но­го па­ле­стин­ско­го общества при­был в Рос­сию, где ра­бо­тал до кон­ца жиз­ни, при­няв российское под­дан­ст­во. Из­да­вал и опи­сы­вал греческие ру­ко­пис­ные па­мят­ни­ки, пре­по­да­вал но­во­греческий язык в Санкт-Пе­тербургском университете. С 1904 года биб­лио­те­карь бо­го­слов­ско­го от­де­ле­ния Имперской пуб­лич­ной библиотеки. По­сле смер­ти Пападопуло-Керамвеса его со­б­ра­ние книг и ру­ко­пи­сей при­об­ре­те­но Пуб­лич­ной библиотекой (ны­не РНБ). Почетный доктор Древнерусского Московского университета (honoris causa), почетный член Ка­зан­ской и Санкт-Пе­тербургской ду­хов­ных ака­де­мий.

Сочинения:

Сб. ис­точ­ни­ков по ис­то­рии Тра­пе­зунд­ской им­пе­рии. СПб., 1897;

Сб. гре­че­ских и ла­тин­ских па­мят­ни­ков, ка­саю­щих­ся Фо­тия пат­ри­ар­ха. СПб., 1899-1901. Вып. 1-2;

Varia graeca sacra. СПб., 1909;

Noctes petropolitanae. СПб., 1913.