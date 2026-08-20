ПАПА РИМСКИЙ
ПАПА РИМСКИЙ. Папа, епископ города Рим, видимый глава Римско-католической церкви, верховный правитель государства Ватикан.
Титул «папа» в раннехристианскую эпоху применялся по отношению ко всем епископам и выражал особое почтение (по отношению к римскому епископу впервые встречается в начале III века у Тертуллиана). Позднее он закрепился лишь за епископами Рима и Александрии. Современная официальная титулатура Папа Римский: епископ Римский, викарий Иисуса Христа, преемник князя апостолов, Верховный понтифик вселенской Церкви, примас Италии, архиепископ и митрополит Римской области, суверен государства Ватикан, раб рабов Божиих.
Рим с самого зарождения христианской Церкви играл большую роль в её жизни. Никакая другая западная Церковь, кроме римской, не имела апостольского происхождения, в то время как на Востоке было много апостольских кафедр (например, основанных апостолом Павлом в Малой Азии, Греции). Римская церковь активно участвовала в жизни других кафедр посредством адресованных им посланий по различным вопросам (например, по поводу споров о дне празднования Пасхи, середина II века, по вопросу перекрещивания еретиков, середина III века) и пользовалась у них авторитетом. В эпоху Вселенских соборов (IV-VIII веков) позиции Римской кафедры ещё более укрепились, так как Папы Римские выступали противниками еретических учений: арианства (которое приняли многие варварские племена ещё до нашествия на Римскую империю), монофизитства, монофелитства, иконоборчества, не останавливаясь даже перед временными разрывами с восточными церквами. Это стяжало римскому престолу славу оплота православия. После IV Вселенского собора (451) во вселенской Церкви сложилась система 5 патриархатов - крупнейших и наиболее авторитетных кафедр (Римская, Константинопольская, Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская), к предстоятелям которых с VI века стал регулярно применяться титул патриарха (из официальной титулатуры Папы Римского титул патриарха Запада исключён в 2006 году, однако сохранён в латинской подписи «P. P.» - «Папа и Патриарх»).
Вместе с тем в Римской церкви постепенно развивалось учение о примате Папы Римского как верховного главы всей христианской Церкви, носителя высшей юрисдикции и авторитета в вопросах веры и христианской морали. С этим учением связано формирование особой вероучительной системы католицизма. Опирающееся на толкование отдельных мест Священного Писания (Мф. 16:16-19, Лк. 22:32, Ин. 21:15-17, 2 Кор. 11:28 и другие) учение о папском примате основано на представлении о первенстве в Церкви апостола Петра, который в западной традиции считается первым епископом Рима; папы, как преемники апостола Петра по Римской кафедре, наследуют от него это первенство. Римский собор 378 года определил принцип неподсудности пап светской власти и распространил судебную власть епископа Римского на всех епископов Запада, Римский собор 382 года впервые заявил о примате епископа Римского по отношению к апостольским кафедрам Востока. В V веке ярким выразителем учения о папском примате был папа Лев I Великий. Римский собор 494 года впервые назвал Папу Римского «наместником Христа» (vicarius Christi). На Востоке учение о примате Папы Римского не принималось в полном объёме, но и не оспаривалось до определённого времени.
Постепенно Папы Римские стали претендовать на высший сюзеренитет в Европе на основании поддельного документа в форме императорской конституции - «Константинова дара» (VIII-IX века). Особый импульс политические притязания пап получили после «Пипинова дара» (середина VIII века), которым франкский майордом Пипин Короткий давал Папе Римскому власть светских правителей на отвоёванных у лангобардов землях - будущей Папской области.
Ослабление Византии по причине внутренних смут и противоречий, арабских (VII-VIII веков) и тюркских (XI века) завоеваний способствовало активному стремлению Папы Римского распространить свою власть на Востоке, что привело к соперничеству с восточными патриархатами (например, борьба папы Николая I и патриарха Константинопольского Фотия из-за церковной юрисдикции над Болгарией и приоритета в миссионерской деятельности среди славян-язычников) и в итоге - к разделению церквей.
В период борьбы с императорами Священной Римской империи (XI-XIII веков) Папы Римские претендовали на высшую светскую власть во всех христианских землях, что было выражено в ходе григорианской реформы и в деятельности папы Григория VII. Крестовые походы, взятие крестоносцами Константинополя (1204), введение инквизиции (два последних события при папе Иннокентии III) ознаменовали пик усиления светской и духовной власти Папы Римского. В XIII-XV веках, особенно во время противостояния соборному движению, Авиньонского пленения пап, Великой схизмы, усилия Папы Римского были направлены на удержание достигнутого влияния.
Важными вехами в истории папства являются Реформация и противопоставленная ей Римско-католической церковью Контрреформация, одним из ключевых событий которой стал Тридентский собор (1545-1563), особо выделивший папские прерогативы, в частности то, что авторитет Папы Римского выше авторитета любого собора. Учение о папском примате в качестве догмата католицизма было провозглашено Ватиканским I собором (1869-1870) в догматической конституции «Pastor Aeternus». Этой же конституцией провозглашён догмат о безошибочности Папы Римского в важнейших официальных суждениях (ex cathedra) по вопросам веры и нравственности (в остальных случаях высказывания Папы Римского не носят общеобязательного характера; догмат не подразумевает личную безгрешность папы).
В результате многовековой эволюции католическое учение о Папе Римском приняло следующий вид. Иисус Христос поставил апостола Петра князем (латинский princeps) апостолов; Пётр - основание христианской Церкви, видимый её глава и начало единства. Он единственный воспринял власть (potestas) прямо от Христа, а не через посредство Церкви. Он наместник Христа, принявший всю полноту власти, а не одно лишь первенство чести; апостолы приняли власть не без Петра и не против Петра, они были ему подчинены и даже апостол Павел не был ему равен. Апостол Пётр был первым епископом Рима, поэтому Папа Римский - полновластный преемник апостола Петра. Отсюда именование папской кафедры как «апостольского престола», «престола святого Петра» и тому подобное. Петрово преемство не основано на вселенских соборных постановлениях. Единство Церкви в том, что «стадо Христово» в силу общения с Папой Римским имеет единого пастыря и исповедует его веру. Признание такого первенства Папы Римского необходимо для спасения; не повинующийся папе - схизматик. Папа Римский имеет непосредственную епископскую юрисдикцию над всей Церковью. Это - верховная власть в вопросах вероучения и морали, дисциплины и управления. Постановления Папы Римского не нуждаются в дополнительном согласии Церкви, чтобы быть непреложными, так как они выражают самую сущность церковной веры и являются голосом Церкви.
Папа Римский имеет верховную законодательную, административную и судебную власть. Будучи верховной судебной инстанцией, Папа Римский принимает апелляции от всех верных; его решение не подлежит пересмотру в какой-либо другой инстанции. Сам Папа Римский не подлежит ничьему суду, имеет власть над соборами. Он верховный учитель Церкви, сам по себе определяющий общеобязательные вероучительные истины и полномочно интерпретирующий соборные постановления, но может действовать и как частный учитель, например поддерживающий одно из допустимых мнений какой-либо богословской школы (богословские факультеты, монашеские ордена у католиков имеют право на частные доктрины по дискуссионным вопросам).
Трактуемая таким образом власть Папы Римского оспаривалась православными, протестантами и даже членами самой Римско-католической церкви (соборное движение, галликанство) в различных аспектах (Священное Писание, Священное Предание, каноника, церковная история). Ватиканский II собор (1962-1965) Римско-католической церкви, сохранив непререкаемым учение о первенстве Папы Римского во вселенской Церкви, наряду с этим, придал особое значение принципам епископской коллегиальности, в рамках которой римский понтифик осуществляет своё первоверховное служение. Согласно принятой собором догматической конституции «Lumen Gentium», коллегия епископов обладает унаследованной от апостолов полнотой власти в Церкви и безошибочностью в изложении учения о вере и нравах, однако обязательным условием осуществления этих прерогатив является согласие и единство с Папой Римским.
В начале XXI века большинство богословов всех христианских конфессий признают католическое учение о Папе Римском главным препятствием на пути восстановления единства Римско-католической церкви с другими церквами.
Светская власть Папы Римского, ныне действующая в государстве Ватикан (правопреемнике Папской области), важна как гарантия его независимости от любой человеческой власти. В международном праве в силу одновременного владения Папой Римским нераздельными функциями власти - как видимого главы Римско-католической церкви и как суверена государства Ватикан - он является суверенной персоной исключительного свойства (persona sui generis). Полный суверенитет Папы Римского сохраняется за ним вне зависимости от наличия территориальных владений.
В избрании нового Папы Римского после смерти (или отречения) предыдущего понтифика, согласно правилу, утвердившемуся со времён григорианской реформы XI века, могут принимать участие только кардиналы, собравшиеся на конклаве. С конца XIV века Папа Римский неизменно избирается из числа кардиналов. Согласно Кодексу канонического права, он может отречься от служения по собственной воле без соизволения с чьей-либо стороны.