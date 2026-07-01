ПАОЛО ВЕРОНЕЗЕ

Итальянский художник эпохи Возрождения, ярчайший представитель венецианской школы живописи.

Ранние годы и становление

Паоло был пятым ребенком каменотеса Габриеля Спецапреда и его жены Катерины. По традиции того времени дети получали фамилию отца, обычно обозначавшую род его деятельности. Фамилия «Спецапреда» на местном диалекте означала принадлежность к каменщикам и/или скульпторам. Не ранее 1556 г. Паоло поменял фамилию на Калиари, поскольку его мать была незаконнорожденной дочерью знатного человека по имени Антонио Калиари. Прожив несколько лет в Венеции, художник стал подписывать свои картины как «Паоло Веронезе», т.е. Паоло из Вероны, однако около 1575 г. вернулся к фамилии Калиари.

Вероятно, первым учителем Веронезе был один из известнейших мастеров Вероны того времени Антонио Бадиле, в мастерской которого он состоял уже в 1541 г. В 1544 г. Паоло перешел в ученичество к Джованни Франческо Карото. Веронезе сначала выполнял второстепенные фигуры религиозных сцен, заказы на которые получали его учителя. По мере усовершенствования его мастерства и выработки собственного художественного языка Паоло стал получать индивидуальные заказы, в том числе и от влиятельных приходов Вероны.

В 1551 г. он получил заказ на украшение часовни Франческо дела Вилья от влиятельной венецианской семьи Джустиниани. Также Веронезе работал над фресками для виллы Соранцо вместе со своими товарищами по веронской мастерской. Успешно выполнив эти работы, в 1552 г. Паоло обратил на себя внимание кардинала Эрколе Гонзаги, дяди правившего в Мантуе Гильермо Гонзаги. Веронезе было поручено исполнение алтарной композиции для кафедрального собора города «на месте». После возвращения из Мантуи Паоло окончательно обосновался в Венеции в 1553 г.

Творчество

В Венеции в 1553 г. Веронезе сразу же получил престижный заказ на роспись потолков для Зала Совета десяти и Зала трех глав Совета во дворце дожей. Одна из работ сохранилась – это «Юпитер, изгоняющий пороки». В центре сюжета – римский бог, по одному мановению руки которого с небес низвергаются аллегорические фигуры пороков. В 1556-1557 гг. Веронезе декорировал потолок церкви Св. Себастьяна на историю Есфири, ненадолго вернувшись к религиозной тематике. Результат настолько понравился священнослужителям и монахам, что художника на протяжении последующих двадцати лет привлекали к работам по украшению церкви (среди них особо выделяется созданный Веронезе алтарный образ Девы Марии и фрески на житие св. Себастьяна). После смерти Паоло Калиари был удостоен чести быть похороненным в церкви, фактически открывшей имя Веронезе для Венеции, а потом и для всего остального мира.

В 1557 г. за созданные в Библиотеке Марчиана росписи ему была присуждена награда жюри, во главе которого председательствовал один из титанов эпохи Возрождения Тициан. Работа над этими тремя заказами закрепила за Веронезе статус талантливого и исполнительного мастера, чья творческая манера объединила в себе мощь и динамику Микеланджело с нежностью линий, чувственностью и новаторской композицией Корреджо.

Во время перерыва в работе над заказами для церкви св. Себастьяна Веронезе в конце 1550-х г. приступил к росписи помещений недавно построенной по проекту Андреа Палладио виллы Барбаро. В основе сюжетов фресок лежала идея объединения гуманистической культуры с христианской духовностью. Выполненные в технике тромплей росписи по разнообразию тем и средств художественного выражения не имеют равных в творчестве Веронезе.

Еще одним результатом сотрудничества Андреа Палладио и Веронезе стала его картина «Свадьба в Кане Галилейской», выполненная по заказу монахов-бенедиктинцев из монастыря Сан Джорджио Маджиоре в 1562-1563 гг. На полотне огромного размера (66 кв.м.) своеобразно показан библейский сюжет на фоне архитектуры эпохи Возрождения, где персонажи – это современники художника, вдруг оказавшиеся в сюжете Нового завета. Среди них и дожи, и представители почтенных семейств, Тициан и Тинторетто. Примечателен и колорит картины: в контракте художника были прописаны особые пигменты, которые должны были присутствовать в красочной смеси.

Упрочившись в роли ведущего мастера настенных росписей и имея постоянных заказчиков, Веронезе мог все меньше беспокоиться о материальных трудностях. Вероятно, когда они совсем отступили, он решил не медлить и в 1565 г. сочетался браком с Еленой Бадиле, дочерью его первого учителя, Антонио Бидиле. У пары было пятеро детей. В 1565-1570 гг. Паоло выполнял заказы для различных храмов и церквей как в Венеции, так и в Падуе.

Взаимодействие архитектурного и живописного пространств было продолжено Веронезе в работе над «Семьей Дария перед Александром» (1565-1570) и в «Пире в доме Левия» (1573). Последняя картина была заказана ему после пожара в доминиканской церкви Санти-Джованни, в котором сгорело полотно Тициана «Тайная вечеря». Веронезе создал произведение на такой же сюжет, изобразив сцену, опираясь на ренессансную эстетику и привычное ему соединение современности с библейской тематикой, которую он довольно вольно трактовал. Однако после завершения работы полотном заинтересовалась Святая инквизиция, которая вызвала художника в трибунал. Суд постановил Веронезе исправить картину в течение трех месяцев за собственный счет. Художник ловко обошел это решение – дал произведению новое название («Пир в доме Левия» вместо «Тайная вечеря»).

В целом можно отметить, что в этих работах художник достиг вершины своего композиционного мастерства. Веронезе на всем протяжении своего творчества особое внимание уделял как композиции, так и колориту, гармонии натуральных тонов и светотени. Именно его изучение и работа с цветом позволяют говорить о Веронезе, как об одном из выдающихся представителей итальянского Ренессанса.

Умер 19 апреля 1588 г. от воспаления легких.