ПАНЮШКИН АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ

ПАНЮШКИН АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ - советский государственный и партийный деятель, дипломат, один из руководителей советской разведки, генерал-майор.

Из се­мьи ра­бо­че­го. Окон­чил Бо­ри­со­г­леб­ско-Ле­нинградскую кавалерийскую шко­лу РККА (1927) и Во­енную ака­де­мию имени М.В. Фрун­зе (1938). С 1927 года в по­гра­нич­ных вой­сках на Даль­нем Во­сто­ке, с 1938 года в НКВД СССР. В ию­ле 1939 года на­прав­лен в Ки­тай упол­но­мо­чен­ным СНК СССР по реа­ли­за­ции тор­го­во­го со­гла­ше­ния. В том же ме­ся­це на­зна­чен пол­пре­дом (с мая 1941 года чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол) СССР в Ки­тае, од­но­вре­мен­но яв­лял­ся главным ре­зи­ден­том НКВД. В на­ча­ле ле­та 1940 года на­пра­вил в Мо­ск­ву со­об­ще­ние о под­го­тов­ке Гер­ма­ни­ей на­па­де­ния на СССР, а в ию­не 1941 года - опе­ра­тив­ный план германского Вер­хов­но­го ко­ман­до­ва­ния о главных на­прав­ле­ни­ях про­дви­же­ния германских войск в вой­не про­тив СССР, по­лу­чен­ный аген­тур­ным пу­тём у германского во­енного ат­та­ше в Ки­тае. Ус­пеш­но вы­пол­нил и главную за­да­чу советской раз­вед­ки в Ки­тае - не про­смот­реть воз­мож­ное на­па­де­ние Япо­нии на СССР. В сентябре 1944 года - мае 1947 года 1-й заместитель заведующего от­де­лом ме­ж­ду­народной ин­фор­ма­ции ЦК ВКП(б), в мае - но­ябре 1947 главный сек­ре­тарь Ко­ми­те­та ин­фор­ма­ции при Со­ве­те ми­ни­ст­ров СССР (КИ при СМ СССР). В октябре 1947 - ию­не 1952 годов чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол СССР в США, од­но­вре­мен­но чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­слан­ник СССР на Ку­бе и главный ре­зи­дент КИ при СМ (с но­ября 1951 года МГБ) СССР в США и на Ку­бе. В ию­не 1952 - мае 1953 годов чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол СССР в КНР. В мае - ию­ле 1953 года в ре­зер­ве МИД СССР. В ию­ле 1953 - мар­те 1954 годов начальник 2-го Главного (внеш­няя раз­вед­ка) управ­ле­ния МВД СССР, в мар­те 1954 - ию­не 1955 годов - 1-го Главного управ­ле­ния КГБ при СМ СССР. С ию­ня 1955 года в ап­па­ра­те ЦК КПСС. С 1973 года на пен­сии.

На­гра­ж­дён 3 ор­де­на­ми Ле­ни­на (1944 год и другими), 2 ор­де­на­ми Крас­но­го Зна­ме­ни и другими.