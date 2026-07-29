ПАНВАВИЛОНИЗМ

ПАНВАВИЛОНИЗМ - Направление преимущественно в рамках ассириологии и религиоведения в конце XIX века - начала 1920-х годов, придававшее исключительное значение вавилонской культуре.

Со­глас­но различным пред­ста­ви­те­лям панвавилонизм, сфе­ра влия­ния ва­ви­лон­ской куль­ту­ры варь­и­ро­ва­лась от «пря­мо­го за­им­ст­во­ва­ния» из ва­ви­лон­ской (ме­со­по­там­ской) ми­фо­ло­гии Вет­хо­го За­ве­та и иу­да­из­ма в це­лом до вы­ве­де­ния из Ва­ви­ло­нии всех ми­ро­вых куль­тур - не толь­ко на­ро­дов Сре­ди­зем­но­мо­рья, но и Ки­тая, Ин­дии и Южной Аме­ри­ки. Важ­ней­шие пан­ва­ви­ло­ни­сты - немецкие вос­то­ко­ве­ды Г. Винк­лер, П. Йен­сен (1861-1936), Ф. Де­лич (1850-1922), А. Йе­ре­ми­ас (1864-1935) и другие.

При­вер­жен­цы панвавилонизма опи­ра­лись на ряд па­рал­ле­лей ме­ж­ду ме­со­по­там­ски­ми ис­точ­ни­ка­ми и Биб­ли­ей : кар­ти­ны Со­тво­ре­ния ми­ра и уст­рой­ст­ва Зем­ли и кос­мо­са (в эпо­се «Эну­ма элиш» (буквально - «Ко­гда на­вер­ху...») и других ме­со­по­там­ских тек­стах и в книге Бы­тие); сю­же­ты, свя­зан­ные с про­бле­мой смер­ти и бес­смер­тия че­ло­ве­ка (в Ме­со­по­та­мии – Гиль­га­меш, у ко­то­ро­го змея по­хи­ща­ет с тру­дом най­ден­ное рас­те­ние («цве­ток»), воз­вра­щаю­щее мо­ло­дость; в Биб­лии - Адам и Ева, от­ве­дав­шие по нау­ще­нию змея за­прет­ный плод с дре­ва по­зна­ния до­б­ра и зла и из­гнан­ные из рая, что­бы они не вку­си­ли плод от дре­ва жиз­ни); ут­ра­та че­ло­ве­ком пер­во­на­чаль­но­го со­стоя­ния (в Ме­со­по­та­мии - Эн­ки­ду, со­блаз­нён­ный блуд­ни­цей Шам­хат, те­ря­ет связь с при­ро­дой и при­об­ща­ет­ся к ци­ви­ли­за­ции; в Биб­лии - Адам и Ева, вку­сив­шие за­прет­ный плод, ис­пы­ты­ва­ют стыд из-за на­го­ты и на­чи­на­ют поль­зо­вать­ся оде­ж­да­ми); ис­то­рия Все­мир­но­го по­то­па - главная па­рал­лель ме­ж­ду эти­ми тра­диция­ми (во вре­мя на­сы­лае­мо­го на мир по­то­па один пра­вед­ник (шу­мер­ский Зиу­суд­ра или ак­кад­ский Ут­на­пиш­тим, биб­лей­ский Ной) по­лу­ча­ет пре­ду­пре­ж­де­ние, стро­ит ог­ром­ное суд­но и спа­са­ет­ся со сво­ей семь­ёй, что­бы про­дол­жить люд­ской род; смотреть Но­ев ков­чег).

Важ­ный эле­мент панвавилонизма так­же идея о по­все­ме­ст­ной диф­фу­зии ва­ви­лон­ской сис­те­мы мер и других эле­мен­тов ва­ви­лон­ской куль­ту­ры. Боль­шую роль в про­дви­же­нии панвавилонизма сыг­ра­ло пред­став­ле­ние о так называемых ас­т­раль­ных ми­фах, в ко­то­рых бы­ла за­ко­ди­ро­ва­на вся ме­со­по­там­ская ре­ли­гия (смотреть Ас­т­раль­ные куль­ты, Шу­ме­ро-ак­кад­ская ре­ли­гия и ми­фо­ло­гия) и ко­то­рые яко­бы лег­ли в ос­но­ву ре­ли­гий Ста­ро­го и Но­во­го Све­та.

Не­со­стоя­тель­ность панвавилонизма убе­ди­тель­но про­де­мон­ст­ри­ро­ва­на в начале 1910-х годов ря­дом вос­то­ко­ве­дов. В ча­ст­но­сти, раз­но­сто­рон­ний немецкий учё­ный-ие­зу­ит Ф.К. Куг­лер (1862-1929), об­стоя­тель­но изу­чив­ший от­кры­тые к началу XX века ас­тро­но­мические и ас­т­ро­ло­гические кли­но­пис­ные тек­сты (смотреть Кли­но­пись), по­ка­зал, что ме­со­по­там­ские ас­тро­но­мические пред­став­ле­ния име­ют дос­та­точ­но позд­нее про­ис­хо­ж­де­ние и не мог­ли лечь в ос­но­ву ас­тро­но­мических зна­ний других на­ро­дов. К 1930-м годам панвавилонизм пре­вра­тил­ся в сво­его ро­да ис­то­рический курь­ёз.

Не­смот­ря на оп­ре­де­лён­ную одиозность панвавилонизма (на­вя­зы­ва­ние не­вер­ных пред­став­ле­ний, про­гер­ман­ская ан­га­жи­ро­ван­ность, ан­ти­се­мит­ские и ан­ти­хри­сти­ан­ские идеи и тому подобное), в це­лом его при­вер­жен­цы бы­ли учё­ны­ми вы­со­ко­го уров­ня, сде­лав­ши­ми не­ма­ло цен­ных от­кры­тий. Вы­вод о зна­чительном влия­нии шу­ме­ро-ак­кад­ской куль­ту­ры на ми­ро­вую куль­ту­ру, аб­со­лю­ти­зи­ро­вав­ший­ся и идео­ло­ги­зи­ро­вав­ший­ся в панвавилонизм, сам по се­бе яв­ля­ет­ся вер­ным.

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