ПАНВАВИЛОНИЗМ
ПАНВАВИЛОНИЗМ - Направление преимущественно в рамках ассириологии и религиоведения в конце XIX века - начала 1920-х годов, придававшее исключительное значение вавилонской культуре.
Согласно различным представителям панвавилонизм, сфера влияния вавилонской культуры варьировалась от «прямого заимствования» из вавилонской (месопотамской) мифологии Ветхого Завета и иудаизма в целом до выведения из Вавилонии всех мировых культур - не только народов Средиземноморья, но и Китая, Индии и Южной Америки. Важнейшие панвавилонисты - немецкие востоковеды Г. Винклер, П. Йенсен (1861-1936), Ф. Делич (1850-1922), А. Йеремиас (1864-1935) и другие.
Приверженцы панвавилонизма опирались на ряд параллелей между месопотамскими источниками и Библией: картины Сотворения мира и устройства Земли и космоса (в эпосе «Энума элиш» (буквально - «Когда наверху...») и других месопотамских текстах и в книге Бытие); сюжеты, связанные с проблемой смерти и бессмертия человека (в Месопотамии – Гильгамеш, у которого змея похищает с трудом найденное растение («цветок»), возвращающее молодость; в Библии - Адам и Ева, отведавшие по наущению змея запретный плод с древа познания добра и зла и изгнанные из рая, чтобы они не вкусили плод от древа жизни); утрата человеком первоначального состояния (в Месопотамии - Энкиду, соблазнённый блудницей Шамхат, теряет связь с природой и приобщается к цивилизации; в Библии - Адам и Ева, вкусившие запретный плод, испытывают стыд из-за наготы и начинают пользоваться одеждами); история Всемирного потопа - главная параллель между этими традициями (во время насылаемого на мир потопа один праведник (шумерский Зиусудра или аккадский Утнапиштим, библейский Ной) получает предупреждение, строит огромное судно и спасается со своей семьёй, чтобы продолжить людской род; смотреть Ноев ковчег).
Важный элемент панвавилонизма также идея о повсеместной диффузии вавилонской системы мер и других элементов вавилонской культуры. Большую роль в продвижении панвавилонизма сыграло представление о так называемых астральных мифах, в которых была закодирована вся месопотамская религия (смотреть Астральные культы, Шумеро-аккадская религия и мифология) и которые якобы легли в основу религий Старого и Нового Света.
Несостоятельность панвавилонизма убедительно продемонстрирована в начале 1910-х годов рядом востоковедов. В частности, разносторонний немецкий учёный-иезуит Ф.К. Куглер (1862-1929), обстоятельно изучивший открытые к началу XX века астрономические и астрологические клинописные тексты (смотреть Клинопись), показал, что месопотамские астрономические представления имеют достаточно позднее происхождение и не могли лечь в основу астрономических знаний других народов. К 1930-м годам панвавилонизм превратился в своего рода исторический курьёз.
Несмотря на определённую одиозность панвавилонизма (навязывание неверных представлений, прогерманская ангажированность, антисемитские и антихристианские идеи и тому подобное), в целом его приверженцы были учёными высокого уровня, сделавшими немало ценных открытий. Вывод о значительном влиянии шумеро-аккадской культуры на мировую культуру, абсолютизировавшийся и идеологизировавшийся в панвавилонизм, сам по себе является верным.