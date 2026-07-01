ПАНТЮХОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
ПАНТЮХОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ - один из организаторов скаутского движения в России и за рубежом.
Окончил Тифлисский кадетский корпус (1899) и Павловское военное училище (1901), служил в лейб-гвардейском 1-м Его Величества батальоне в Царском Селе. Участвовал в 1-й мировой войне; полковник лейб-гвардейского 1-го стрелкового полка (1915). В 1909 году основал первый русский скаутский отряд в Павловске. В своей деятельности опирался на идеи основателя английского скаутизма, британского военачальника Р. Баден-Поуэлла (1857-1941) и на опыт скаутских организаций Великобритании и Дании. В книгах «Памятка юного разведчика» (2-е издание, 1911 год), «В гостях у бойскаутов» (1912), «Спутник скаута» (2-е издание, 1917 год) и в Уставе Всероссийского общества содействия мальчикам-разведчикам «Русский скаут» (1914) изложил принципы русского скаутизма как особого типа детской отечественной организации, основывавшейся на идеях национального самосознания, патриотизма, веры в Бога, традициях народной педагогики. К 1917 году в 143 населённых пунктах России насчитывалось около 50 тысяч скаутов-разведчиков. На съезде скаутских деятелей и инструкторов в Новочеркасске (1919) избран Старшим скаутом России (с 1920 года Старший русский скаут). С 1920 года в эмиграции, на острове Принсипи (ныне Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи) организовал русский скаутский отряд, положивший начало скаутскому движению в русской эмиграции. В 1920 году объединил все зарубежные русские скаутские организации в Организацию русских скаутов за границей (с 1924 года Всероссийская национальная организация русских скаутов (ВНОРС), с 1934 года Национальная организация русских скаутов (НОРС), с 1942 года Организация разведчиков, в 1945-1946 годах Организация российских юных разведчиков). Награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (1915).
Сочинение:
О днях былых: семейная хроника Пантюховых. Maplewood, 1969.