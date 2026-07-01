ПАНТЮХОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ

ПАНТЮХОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ - один из ор­га­ни­за­то­ров ска­ут­ско­го дви­же­ния в Рос­сии и за ру­бе­жом.

Окон­чил Тиф­лис­ский ка­дет­ский кор­пус (1899) и Пав­лов­ское во­енное училище (1901), слу­жил в лейб-гвардейском 1-м Его Ве­ли­че­ст­ва ба­таль­о­не в Цар­ском Се­ле. Уча­ст­во­вал в 1-й ми­ро­вой вой­не ; пол­ков­ник лейб-гвардейского 1-го стрелкового пол­ка (1915). В 1909 году ос­но­вал пер­вый русский ска­ут­ский от­ряд в Пав­лов­ске. В своей дея­тель­но­сти опи­рал­ся на идеи ос­нова­те­ля английского скау­тиз­ма, британского вое­на­чаль­ни­ка Р. Ба­ден-По­уэл­ла (1857-1941) и на опыт ска­ут­ских ор­га­ни­за­ций Ве­ли­кобри­та­нии и Да­нии. В кни­гах «Па­мят­ка юно­го раз­вед­чи­ка» (2-е издание, 1911 год), «В гос­тях у бой­скау­тов» (1912), «Спут­ник скау­та» (2-е издание, 1917 год) и в Ус­та­ве Все­российского общества со­дей­ст­вия маль­чи­кам-раз­вед­чи­кам «Рус­ский ска­ут» (1914) из­ло­жил прин­ци­пы русского скау­тиз­ма как осо­бо­го ти­па дет­ской отечественной ор­га­ни­за­ции, ос­но­вы­вав­шей­ся на иде­ях национального са­мо­соз­на­ния, пат­рио­тиз­ма , ве­ры в Бо­га, тра­ди­ци­ях народной пе­да­го­ги­ки. К 1917 году в 143 на­се­лённых пунк­тах Рос­сии на­счи­ты­ва­лось около 50 тысяч скау­тов-раз­вед­чи­ков. На съез­де ска­ут­ских дея­те­лей и ин­ст­рук­то­ров в Но­во­чер­кас­ске (1919) из­бран Стар­шим скау­том Рос­сии (с 1920 года Стар­ший рус­ский ска­ут). С 1920 года в эми­гра­ции, на острове Прин­си­пи (ны­не Де­мо­кра­тическая Рес­пуб­ли­ка Сан-То­ме и Прин­си­пи) ор­га­ни­зо­вал русский ска­ут­ский от­ряд, по­ло­жив­ший на­ча­ло ска­ут­ско­му дви­же­нию в русской эмиг­ра­ции. В 1920 году объ­е­ди­нил все за­ру­беж­ные русские ска­ут­ские ор­га­ни­за­ции в Организацию русских скау­тов за гра­ни­цей (с 1924 года Все­российская национальная организация русских скау­тов (ВНОРС), с 1934 года Национальная организация русских скау­тов (НОРС), с 1942 года Организация раз­вед­чи­ков, в 1945-1946 годах Организация российских юных раз­вед­чи­ков). На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1915).

Сочинение:

О днях бы­лых: се­мей­ная хро­ни­ка Пан­тю­хо­вых. Maplewood, 1969.