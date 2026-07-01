ПАНТУН
ПАНТУН - в малайской народной поэзии - четверостишие с перекрёстной рифмой.
Зародился в XIV веке; напоминает двухчастные русские частушки. Первое и второе двустишия (зачин и концовка) не имеют, как правило, прямой логической связи и сочетаются на основе звукового и/или образно-символического параллелизма. Зачин часто связан с образами природы, концовка содержит назидание.
Встречается так называемый прошитый пантун, состоящий из нескольких четверостиший, где каждая 2-я и 4-я строка предыдущего четверостишия используется как 1-я и 3-я последующего. Пантун отличается значительным тематическим разнообразием: любовный, сатирический и другие. Изначально пантуны пелись; позднее стали рассказываться. В современной Малайзии исполнением пантун начинается и заканчивается любое официальное мероприятие. Многие фразы из пантун превратились в пословицы и поговорки.
2) В сунданоязычной литературе Индонезии - длинное эпическое сказание, сложенное ритмизованной прозой. Пантун обычно исполняются сказителями под аккомпанемент струнного инструмента качапи.
Издания:
Pantun Melaju. Djakarta, 1958;
Ручей. Традиционная и современная малайская поэзия. М., 1996. С. 11-24;
Kurik kundi merah saga: kumpulan pantun lisan melayu. 2 ed. Kuala Lumpur, 2005.