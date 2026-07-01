ПАНТУН

ПАНТУН - в малайской народной поэзии - четверостишие с перекрёстной рифмой.

За­ро­дил­ся в XIV веке; на­по­ми­на­ет двух­ча­ст­ные русские час­туш­ки. Пер­вое и вто­рое дву­сти­шия (за­чин и кон­цов­ка) не име­ют, как пра­ви­ло, пря­мой ло­гической свя­зи и со­че­та­ют­ся на ос­но­ве зву­ко­во­го и/или об­раз­но-сим­во­лического па­рал­ле­лиз­ма. За­чин час­то свя­зан с об­раз­ами при­ро­ды, кон­цов­ка со­дер­жит на­зи­да­ние.

Встре­ча­ет­ся так называемый про­ши­тый пантун, со­стоя­щий из не­сколь­ких чет­ве­ро­сти­ший, где ка­ж­дая 2-я и 4-я стро­ка пре­ды­ду­ще­го чет­ве­ро­сти­шия ис­поль­зу­ет­ся как 1-я и 3-я по­сле­дую­ще­го. Пантун от­ли­ча­ет­ся значительным те­ма­тическим раз­но­об­ра­зи­ем: лю­бов­ный, са­ти­ри­че­ский и другие. Из­на­чаль­но пантуны пе­лись; позд­нее ста­ли рас­ска­зы­вать­ся. В современной Ма­лай­зии ис­пол­не­ни­ем пантун на­чи­на­ет­ся и за­кан­чи­ва­ет­ся лю­бое официальное ме­ро­прия­тие. Мно­гие фра­зы из пантун пре­вра­ти­лись в по­сло­ви­цы и по­го­вор­ки.

2) В сун­да­ноя­зыч­ной литературе Ин­до­не­зии - длин­ное эпическое ска­за­ние, сло­жен­ное рит­ми­зо­ван­ной про­зой. Пантун обыч­но ис­пол­ня­ют­ся ска­зи­те­ля­ми под ак­ком­па­не­мент струн­но­го ин­стру­мен­та ка­ча­пи.

Издания:

Pantun Melaju. Djakarta, 1958;

Ру­чей. Тра­ди­ци­он­ная и со­вре­мен­ная ма­лай­ская поэ­зия. М., 1996. С. 11-24;

Kurik kundi merah saga: kumpulan pantun lisan melayu. 2 ed. Kuala Lumpur, 2005.

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