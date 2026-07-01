ПАНТОКРАТОР
ПАНТОКРАТОР - именование Бога, представляющее Его как Небесного царя и Судию; также иконографический тип Иисуса Христа.
Термин «Пантократор» присутствует в Септуагинте, в Новом Завете - во Втором послании к Коринфянам апостола Павла, в Откровении апостола Иоанна Богослова, позднее - в текстах Афанасия Великого и других авторов. Начиная с XII века используется почти исключительно по отношению к Христу. Крупные монастыри в Константинополе и на Афоне имели посвящение Христу Пантократору.
Христос Пантократор изображается человеком средних лет, с бородой, облачённым в пурпурную тунику и тёмно-голубой гиматий. Его атрибутом является раскрытая книга, содержащая строки Евангелия; правая рука Христа поднята в благословляющем жесте (может также указывать на книгу).
Характер образа менялся в различные эпохи, на первый план в нём могли выступать строгость, аскетизм или, напротив, сострадательность и милосердие. Христос Пантократор может быть представлен погрудно, сидящим на троне или в полный рост. Наиболее ранние образы пантократора встречаются в ранневизантийском искусстве (икона из собрания Синайского монастыря Святой Екатерины, VI век).
В системе средневизантийской храмовой декорации фигура Христа Пантократора располагалась обычно в скуфье купола, над фигурами апостолов и пророков, венчая собой иерархию святых (мозаики кафоликона монастыря Дафни в Афинах, около 1100), а также над входом в храм, в люнете над дверным проёмом, ведущим из нартекса в наос (собор монастыря Осиос-Лукас в Фокиде, около 1040 года).
Изображения Христа с надписью «Пантократор» появляются в Византии лишь с середины XII века (впервые на печатях) и получают распространение в XIV веке. Наиболее ранний пример в монументальной живописи - образ пантократора в апсиде собора в Монреале (около 1180-1194). В куполе образ Христа с надписью «Пантократор» впервые встречается в церкви Оморфиклисия в Аттике (конца XIII века). Один из наиболее примечательных памятников иконописи - константинопольская икона Христа Пантократора (1363) из собрания Эрмитажа (Санкт-Петербург).