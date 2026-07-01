ПАНТОКРАТОР

ПАНТОКРАТОР - именование Бога, представляющее Его как Небесного царя и Судию; также иконографический тип Иисуса Христа.

Тер­мин «Пантократор» при­сут­ст­ву­ет в Сеп­туа­гин­те, в Но­вом За­ве­те - во Вто­ром по­сла­нии к Корин­фя­нам апостола Пав­ла, в От­кро­ве­нии апостола Ио­ан­на Бо­го­сло­ва, позд­нее - в тек­стах Афа­на­сия Ве­ли­ко­го и других ав­то­ров. На­чи­ная с XII века ис­поль­зу­ет­ся поч­ти ис­клю­чи­тель­но по от­но­ше­нию к Хри­сту. Круп­ные мо­на­сты­ри в Кон­стан­ти­но­по­ле и на Афо­не име­ли по­свя­ще­ние Хри­сту Пан­то­кра­то­ру.

Хри­стос Пан­то­кра­тор изо­бра­жа­ет­ся че­ло­ве­ком сред­них лет, с бо­ро­дой, об­ла­чён­ным в пур­пур­ную ту­ни­ку и тём­но-го­лу­бой ги­ма­тий . Его ат­ри­бу­том яв­ля­ет­ся рас­кры­тая кни­га, со­дер­жа­щая стро­ки Еван­ге­лия; пра­вая ру­ка Хри­ста под­ня­та в бла­го­слов­ляю­щем жес­те (мо­жет так­же ука­зы­вать на кни­гу).

Ха­рак­тер об­раза ме­нял­ся в различные эпо­хи, на пер­вый план в нём мог­ли вы­сту­пать стро­гость, ас­ке­тизм или, на­про­тив, со­стра­да­тель­ность и ми­ло­сер­дие. Хри­стос Пан­то­кра­тор мо­жет быть пред­став­лен по­груд­но, си­дя­щим на тро­не или в пол­ный рост. Наи­бо­лее ран­ние об­ра­зы пантократора встре­ча­ют­ся в ран­не­ви­зан­тий­ском искусстве (ико­на из со­б­ра­ния Си­най­ско­го монастыря Святой Ека­те­ри­ны, VI век).

В сис­те­ме сред­не­ви­зан­тий­ской хра­мо­вой де­ко­ра­ции фи­гу­ра Хри­ста Пан­то­кра­то­ра рас­по­ла­га­лась обыч­но в ску­фье ку­по­ла, над фи­гу­ра­ми апо­сто­лов и про­ро­ков, вен­чая со­бой ие­рар­хию свя­тых (мо­заи­ки ка­фо­ли­ко­на монастыря Даф­ни в Афи­нах, около 1100), а так­же над вхо­дом в храм, в лю­не­те над двер­ным про­ёмом, ве­ду­щим из нар­тек­са в на­ос (со­бор монастыря Оси­ос-Лу­кас в Фо­ки­де, около 1040 года).

Изо­бра­же­ния Хри­ста с над­пи­сью «Пантократор» по­яв­ля­ют­ся в Ви­зан­тии лишь с середины XII века (впер­вые на пе­ча­тях) и по­лу­ча­ют рас­про­стра­не­ние в XIV веке. Наи­бо­лее ран­ний при­мер в мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си - об­раз пантократора в ап­си­де со­бо­ра в Мон­реа­ле (около 1180-1194). В ку­по­ле об­раз Хри­ста с над­пи­сью «Пантократор» впер­вые встре­ча­ет­ся в церкви Омор­фик­ли­сия в Ат­ти­ке (конца XIII века). Один из наи­бо­лее при­ме­чательных па­мят­ни­ков ико­но­пи­си - кон­стан­ти­но­поль­ская ико­на Хри­ста Пан­то­кра­то­ра (1363) из со­бра­ния Эр­ми­та­жа (Санкт-Пе­тер­бург).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)