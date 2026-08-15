ПАНТИКАПEЙ (др.-греч. Παντικάπαιον от иран. *panti-kapa ‒ «рыбный путь») На чтение: 1 минута

Город на берегу Боспора Киммерийского, столица Боспорского царства.

Пантикапей был основан на месте современной Керчи выходцами из Милета в первой пол. VI в. до н.э.; Стефан Византийский утверждает, что земля для него была получено от скифского царя. Возможно, до основания города здесь существовала ионийская торговая станция – эмпорий.

Пантикапей располагался на склонах скалистой горы (совр. г. Митридат). Город был обнесен оборонительной стеной, на вершине горы был акрополь с храмами и общественными зданиями. Часть территории Пантикапея располагалась на искусственных террасах, поддерживавшихся каменными стенами. У города была хорошая гавань.

Пантикапей при Археонактидах (нач. V в. до н.э. – 438 г. до н.э.) превратился в ведущий город региона, опередив другие поселения; во второй пол. VI в. до н.э. там чеканится серебряная монета, а с 370 гг. – золотая и медная. Во многом это было следствием удачного расположения: здесь пересекались торговые пути, ведущие в Средиземноморье, Скифию, Малую Азию, на Кавказ. Основой экономики Пантикапея была транзитная торговля и экспорт зерна, соленой рыбы и рабов. В первой пол. V в. до н.э. Пантикапей становится столицей Спартокидов, правивших образовавшимся Боспорским царством, в состав которого вошли города по обоим берегам Боспора Киммерийского.

Первоначально в городе функционировало народное собрание, но при Спартокидах оно не играло никакой роли; город управлялся градоначальником-политархом, назначавшимся царем.

В конце II – начале I в. до н.э. город сильно пострадал от политических и природных катаклизмов (восстание Савмака, Митридатовы войны, взятие города Диофантом, землетрясение 60-х гг. I в. до н.э.). Восстановление потребовало несколько десятилетий, но Пантикапей оставался политическим, культурным и экономическим центром Боспора.

В 14 г. до н.э. Боспор стал вассальным царством, подчиненным Риму. В середине III в. город был захвачен германскими и дакийскими племенами, которые впоследствии использовали его в качестве базы для нападений на города Черного и Средиземного морей. В конце IV в. Пантикапей был разрушен гуннами, на его месте в позднюю античность и средние века существовал небольшой городок, называющийся Боспор.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев