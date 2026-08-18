Пантикапе́й

Пантикапе́й ( греч. Παντικάπαιον) — древнегреческий город, основанный выходцами из Милета в конце VII — 1‑й половине VI в. до н. э. Городище расположено на территории современного г. Керчь, на склонах и у подножия скалистой горы (ныне гора Митридат). С 480 до н. э. столица античного Боспорского царства . Город располагал удобной гаванью, что делало его одним из крупнейших торговых центров Сев. Причерноморья. В VI в. до н. э. П. был обнесен оборонительной стеной, тогда же начинается чеканка местной монеты. Широко известны подкурганные каменные гробницы IV–III вв. до н. э. и расписные склепы первых веков нашей эры, среди которых выделяется роспись «склепа Деметры». Включение Боспора в состав Понтийского царства и последующие военные столкновения с Римом Древним в ходе Митридатовых вой­н II–I вв. до н. э., а также землетрясение 60‑х до н. э., привели к значительным разрушениям города. П. становится местом смерти Митридата VI Евпатора . С I в. н. э. П. находится под влиянием Римской империи. В III в. н. э. П. подвергся нападению остготов, а в 370‑е был разрушен во время гуннского нашествия. Регулярные археологические раскопки ведутся на территории памятника с 1945 Боспорской экспедицией ИИМК АН СССР и ГМИИ созданной по инициативе В. Д. Блаватского .

Лит .: Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. М.–Л., 1949; Блаватский В. Д. Пантикапей. Очерки истории столицы Боспора. М., 1964; Античные государства Северного Причерноморья / Археология СССР. М., 1984; Древнейший Пантикапей. От апойкии — к городу / Сост. В. П. Толстиков и др. М., 2017. В. Г. Черненко.