ПАНТЕОН (др.-греч. Πάνθειον, лат. Pantheon)

Храм на Марсовом поле в древнем Риме, посвященный всем богам.

Первый Пантеон был построен Марком Випсанием Агриппой в 27-25 гг. до н.э., был полностью перестроен в правление Траяна или Адриана после пожара 110 г. до н.э., но сохранил имя Агриппы в посвятительной надписи на фронтоне (М. AGRIPPA L F COS TERTIUM FECIT – «Марк Агриппа, сын Луция, воздвиг в свое третье консульство»). Позже он реставрировался Септимием Севером и Каракаллой. Пантеон был частью комплекса из трех зданий, построенных Агриппой за свой счет, куда также входили термы Агриппы и базилика Нептуна. Не совсем ясна изначальная планировка Пантеона Агриппы, но скорее всего, сам храм был круглым. В настоящее время вход в Пантеон украшает портик (33х11,6 м) с колоннами из красного и серого гранита высотой в 11 м (60 римских футов). Он примыкает к круглому в плане храму, диаметр и высота которого равны 43,3 м (142 фута). Ротонду Пантеона венчает полусферический купол; в древности, возможно, его украшали звезды, но документальных подтверждений этого нет. Через круглое отверстие в своде диаметром в 9 м в храм попадал дневной свет. В храме были ниши, в которых располагались статуи богов. 13 мая 609 г., после того, как император Фока подарил Пантеон римскому папе Бонифацию IV, храм был освящен как христианская церковь святой Марии и мучеников.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев