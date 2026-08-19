ПАНТЕОН

ПАНТЕОН - античное святилище всех богов.

Са­мое из­вест­ное и наи­бо­лее со­хра­нив­шее­ся со­ору­же­ние это­го ти­па - пантеон в Ри­ме (воз­ве­дён около 118 - около 125 нашей эры императором Ад­риа­ном на мес­те од­но­именной по­строй­ки 27 года до нашей эры; ос­вя­щён в 609 как церкви Сан­та-Ма­рия-ад-Мар­ти­рес (Сан­та-Ма­рия-Ро­тон­да), ку­поль­ная ро­тон­да с пор­ти­ком (2 ря­да ко­лонн ко­ринф­ско­го ор­де­ра). Вы­стро­ен из бе­то­на с ис­поль­зо­ва­ни­ем кир­пич­но­го кар­ка­са; рас­стоя­ние от по­ла до цен­тра кес­со­ни­ро­ван­но­го ку­по­ла (c круг­лым ок­ном- оку­лю­сом в цен­тре) рав­но диа­мет­ру ос­но­ва­ния ку­по­ла (43,3 м).

На­чи­ная с эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния римского пантеона слу­жил усы­паль­ни­цей вы­даю­щих­ся лю­дей Ита­лии (Ра­фа­эля, Ан­ни­ба­ле Кар­рач­чи, ко­ро­ля Вик­то­ра Эм­ма­нуи­ла II и другие), по­это­му сло­вом «Пантеон» обо­зна­ча­ют­ся по­доб­ные национальные мав­зо­леи в других стра­нах. Наи­бо­лее из­вест­ный из них - пантеон в Па­ри­же (по­стро­ен в сти­ле клас­си­циз­ма в 1757-1790 годах как церкви Святой Же­невь­е­вы, архитектора Ж.Ж. Суф­ло; с 1791 года ис­поль­зу­ет­ся как свет­ское со­оруже­ние; здесь по­хо­ро­не­ны Воль­тер, Ж.Ж. Рус­со, В. Гю­го , Э. Зо­ля, П. Кю­ри, М. Скло­дов­ская-Кю­ри и другие). Пантеон как ар­хитектурный тип (цен­трическое со­ору­же­ние с боль­шим ку­по­лом и пор­ти­ком) по­слу­жил об­раз­цом для множества по­стро­ек Но­во­го вре­ме­ни.

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