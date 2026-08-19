ПАНТЕОН
ПАНТЕОН - античное святилище всех богов.
Самое известное и наиболее сохранившееся сооружение этого типа - пантеон в Риме (возведён около 118 - около 125 нашей эры императором Адрианом на месте одноименной постройки 27 года до нашей эры; освящён в 609 как церкви Санта-Мария-ад-Мартирес (Санта-Мария-Ротонда), купольная ротонда с портиком (2 ряда колонн коринфского ордера). Выстроен из бетона с использованием кирпичного каркаса; расстояние от пола до центра кессонированного купола (c круглым окном- окулюсом в центре) равно диаметру основания купола (43,3 м).
Начиная с эпохи Возрождения римского пантеона служил усыпальницей выдающихся людей Италии (Рафаэля, Аннибале Карраччи, короля Виктора Эммануила II и другие), поэтому словом «Пантеон» обозначаются подобные национальные мавзолеи в других странах. Наиболее известный из них - пантеон в Париже (построен в стиле классицизма в 1757-1790 годах как церкви Святой Женевьевы, архитектора Ж.Ж. Суфло; с 1791 года используется как светское сооружение; здесь похоронены Вольтер, Ж.Ж. Руссо, В. Гюго, Э. Золя, П. Кюри, М. Склодовская-Кюри и другие). Пантеон как архитектурный тип (центрическое сооружение с большим куполом и портиком) послужил образцом для множества построек Нового времени.