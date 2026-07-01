ПАНТЕЛЕИМОНОВ МОНАСТЫРЬ

ПАНТЕЛЕИМОНОВ МОНАСТЫРЬ - православный мужской монастырь, один из 20 монастырей Афона .

Рас­по­ло­жен на юго-за­па­де полуострова Ай­он-Орос (Гре­ция).

Древ­ней­шим сви­де­тель­ст­вом су­ще­ст­во­ва­ния на Афо­не русского мо­на­сты­ря счи­та­ет­ся под­пись «игу­ме­на оби­те­ли Ро­са» Ге­ра­си­ма под од­ним из ак­тов Ве­ли­кой Лав­ры в феврале 1016 года. Пер­вой русской оби­те­лью на Афо­не яв­лял­ся монастырь «Дре­во­де­ля» - современный скит Кси­лур­гу (скит Бо­го­ро­ди­цы; пер­вое упо­ми­на­ние Кси­лур­гу без обо­зна­че­ния на­цио­наль­но­сти на­сель­ни­ков - 1030 год). В 1169 году русской об­щи­не Кси­лур­гу пе­ре­дан на веч­ные вре­ме­на на­хо­див­ший­ся в за­пус­те­нии монастырь Со­лун­ца (ос­но­ван в конце X века), по­свя­щён­ный великомученику Пан­те­леи­мо­ну.

На ру­бе­же XII-XIII веков зна­чительная часть об­щи­ны со­став­ля­ли сер­бы, к середине XIV века сер­бы со­став­ля­ли ру­ко­во­дство мо­на­сты­ря и боль­шин­ст­во бра­тии, это по­ло­же­ние со­хра­ня­лось до 1-й половины XVII века. В XIV-XV веках кти­то­ра­ми Пантелеимонова монастыря бы­ли сербские пра­ви­те­ли, позд­нее - ва­лаш­ские вое­во­ды. На ру­бе­же XV-XVI веков Пантелеимонов монастырь ус­та­но­вил кон­так­ты с московскими великими князь­я­ми; в 1509 году кти­тор­ст­во в от­но­ше­нии оби­те­ли под­твер­дил великий князь Ва­си­лий III Ива­но­вич. В XVI веке зна­чительный урон Пантелеимонову монастырю на­нес­ла че­ре­да зем­ле­тря­се­ний. В 1560-х годах по­сле объ­яв­ле­ния турецким сул­та­ном Се­ли­мом II мо­на­стыр­ских вла­де­ний государственным ва­ку­фом (соб­ст­вен­но­стью) Пантелеимонов монастырь вы­ну­ж­ден был вы­ку­пать свои зе­мель­ные уго­дья и другие име­ния, при­шёл в упа­док и в 1570-х - начале 1580-х годах пус­то­вал. В 1583 году Свя­щен­ный ки­нот (пра­ви­тель­ст­во Афо­на) об­ра­тил­ся к русскому ца­рю с прось­бой по­мочь в во­зоб­нов­ле­нии Пантелеимонова монастыря. Вы­пол­нить ис­пра­ши­вае­мое уда­лось в 1592 году.

К 1677 году в оби­те­ли бы­ло около 200 на­сель­ни­ков, но к началу XVIII века в свя­зи с русско-турецкой вой­ной 1686-1700 годов Пантелеимонов монастырь ос­ку­дел и был ос­тав­лен бра­ти­ей. В 1705 году пат­ри­арх Кон­стан­ти­но­поль­ский Гав­ри­ил III вновь пе­ре­дал его русским мо­на­хам. С на­ча­лом русско-турецкой вой­ны 1735-1739 годов и пре­кра­ще­ни­ем при­ез­да мо­на­хов из Рос­сии в Пантелеимоновом монастыре пре­об­ла­да­ли гре­ки, ко­то­рые от­ка­за­лись от об­ще­жи­тель­но­го ус­та­ва и вве­ли особ­но­жи­тель­ный тип ино­че­ст­ва. Около 1770 года из-за ни­ще­ты бра­тия ос­та­ви­ла оби­тель и пе­ре­се­ли­лась в при­над­ле­жав­шую Пантелеимонову монастырю по­стро­ен­ную в конце 1670-х годов на мо­на­стыр­ской при­ста­ни ке­лью Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва, ос­вя­тив её за­но­во - в честь Воз­не­се­ния Гос­под­ня. Здесь был ос­но­ван но­вый Пантелеимонов монастырь; преж­ний мо­на­стырь по­лу­чил название Ста­ро­го (или На­гор­но­го) Ру­си­ка и стал при­пис­ным к но­во­му Пан­те­леи­мо­но­ву мо­на­сты­рю.

В начале XIX века афон­ский ки­нот по при­чи­не край­ней ни­ще­ты Пантелеимонова монастыря пред­ло­жил кон­стан­ти­но­поль­ско­му пат­ри­ар­ху ис­клю­чить его из спи­ска свя­то­гор­ских оби­те­лей, а вла­де­ния про­дать другим мо­на­сты­рям. Од­на­ко в 1803 году пат­ри­арх пред­пи­сал вос­ста­но­вить Пантелеимонов монастырь как об­ще­жи­тель­ный. Строи­те­лем был на­зна­чен ие­ро­мо­нах Сав­ва из Бла­го­ве­щен­ско­го ски­та монастыря Ксе­но­фонт, кти­то­ром стал великий дра­го­ман Пор­ты князь Скар­лат Кал­ли­мах. В 1810-е годы бы­ло на­ча­то строи­тель­ст­во со­бо­ра во имя Великомученика Пан­те­леи­мо­на, кор­пу­сов, брат­ских ке­лий. По­сле греческого вос­ста­ния 1821 года Пантелеимонов монастырь был за­нят турецкими вой­ска­ми, мо­на­хи вер­ну­лись около 1830 года. В 1839 году по при­гла­ше­нию гре­ков в Пантелеимонов монастырь по­се­ли­лись русские мо­на­хи, ими в па­ра­кли­се (ма­лом хра­ме) Святого Мит­ро­фа­на Во­ро­неж­ско­го со­вер­ша­лось бо­го­слу­же­ние на цер­ков­но­сла­вян­ском язы­ке.

Во­зоб­нов­ле­ние Пантелеимонова монастыря как соб­ст­вен­но русской оби­те­ли ста­ло воз­мож­ным бла­го­да­ря ие­рос­хи­мо­на­ху Ие­ро­ни­му (Со­ло­мен­цо­ву) (около 1805 - 1885), при­гла­шён­но­му гре­ка­ми в мо­на­стырь в 1840 году и став­ше­му ду­хов­ни­ком русской бра­тии, и его бли­жай­ше­му по­мощ­ни­ку схи­ар­хи­ман­д­ри­ту Ма­ка­рию (Суш­ки­ну) (1820-1889), на­стоя­те­лю Пантелеимонова монастыря в 1875-1889 годах. Ес­ли в 1840 году в мо­на­сты­ре бы­ло 11 русских мо­на­хов, то в 1885 - бо­лее 800, а к 1910-м году - бо­лее 1900 человек (с на­сель­ни­ка­ми при­над­ле­жав­ше­го Пантелеимонову монастырю ски­та Но­вая Фи­ваи­да). Во 2-й половине XIX века бы­ли вос­ста­нов­ле­ны все мо­на­стыр­ские по­строй­ки, воз­ве­де­ны но­вые хра­мы и кор­пу­са, ос­но­ва­ны ти­по­гра­фия, ико­но­пис­ная шко­ла, фо­то и ли­то­гра­фическая мас­тер­ская, пол­но­стью вы­пла­чен долг Пантелеимонову монастырю, от­кры­ты по­дво­рья в Кон­стан­ти­но­по­ле, Мо­ск­ве, Одес­се, Та­ган­ро­ге, Рос­то­ве-на-До­ну, на­ча­то строи­тель­ст­во Но­во-Афон­ско­го мо­на­сты­ря на Кав­ка­зе и его под­во­рья в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Пантелеимонов монастырь осу­ще­ст­в­лял об­шир­ную бла­го­тво­рительную дея­тель­ность. В Ста­ром Ру­си­ке был по­стро­ен боль­шой брат­ский кор­пус, в 1871 году за­ло­жен но­вый со­бор во имя Великомученика Пан­те­леи­мо­на (ос­вя­щён в 1920-х годах). Воз­ро­ж­де­ние Пантелеимонова монастыря про­ис­хо­ди­ло на по­жерт­во­ва­ния из Рос­сии, ему по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ли Российский Императорский Дом и пра­ви­тель­ст­во.

К 1910-м году зна­чительная часть мо­на­хов Пантелеимонова монастыря примк­ну­ла к имя­сла­вию; в ию­ле 1913 мо­на­хи-имя­слав­цы бы­ли де­пор­ти­ро­ва­ны в Одес­су.

По­сле ре­во­люционных со­бы­тий в Рос­сии 1917 года в Пантелеимонов монастырь пе­ре­ста­ли по­сту­пать де­неж­ные сред­ст­ва, поч­ти не бы­ло но­вых на­сель­ни­ков и па­лом­ни­ков. В начале 1920-х годов мо­на­стырь ли­шил­ся всех под­во­рий в Рос­сии, в 1924 году - зе­мель­ных вла­де­ний вне Афо­на (греческое пра­ви­тель­ст­во экс­про­прии­ро­ва­ло их для раз­ме­ще­ния бе­жен­цев из Ма­лой Азии). В 1920-х годах по­сту­пи­ло не­ма­ло на­сель­ни­ков из чис­ла русских эмиг­ран­тов, что не ос­та­но­ви­ло по­сте­пен­но­го со­кра­ще­ния бра­тии. Это­му про­цес­су спо­соб­ст­во­ва­ла и по­ли­ти­ка греческого пра­ви­тель­ст­ва по эл­ли­ни­за­ции Афо­на. К 1945 году чис­ло на­сель­ни­ков Пантелеимонова монастыря со­кра­ти­лось до 215 человек (к 1956 году на всём Афо­не бы­ло 62 русских мо­на­ха).

При­бы­тие но­вых мо­на­хов в Пантелеимонов монастырь из СССР на­ча­лось во 2-й половине 1960-х годов; в 1981 году в оби­те­ли жи­ли 22 человека. Лишь в 1987 году во­зоб­но­вил­ся по­сто­ян­ный при­ток мо­на­хов. К концу 2000-х годов чис­лен­ность бра­тии со­ста­ви­ла бо­лее 80 человек, бы­ли во­з­вра­ще­ны нор­мы об­ще­жи­тель­но­го ус­та­ва, ве­лось вос­ста­нов­ле­ние мо­на­стыр­ских по­стро­ек.

В Пантелеимоновом монастыре хра­нят­ся мно­го­численные мо­щи свя­тых: час­ти глав великомучеников Пан­те­леи­мо­на и апостола Лу­ки, гла­ва пеподобного Си­луа­на Афон­ско­го, сто­па апостола Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го и другие, все­го бо­лее 300 ре­ли­к­вий; большим по­чи­та­ни­ем поль­зу­ют­ся ико­ны великомученика Пан­те­леи­мо­на, Бо­жи­ей Ма­те­ри «Ие­ру­са­лим­ская», святого Ио­ан­на Пред­те­чи и священномученика Ха­ра­лам­пия.

Библиотека Пантелеимонова монастыря - од­но из круп­ней­ших книж­ных со­б­ра­ний Афо­на. Её фон­ды сло­жи­лись во 2-й половине XIX - начале XX веков. Греческое ру­ко­пис­ное со­б­ра­ние на­счи­ты­ва­ет около 1450 то­мов; славных ру­ко­пи­сей XIV-XX веков свыше 300; име­ет­ся бо­га­тое со­б­ра­ние греческих пе­чат­ных книг XV-XIX веков.

Ар­хитекторный ан­самбль Пантелеимонова монастыря (но­во­го) сло­жил­ся на про­тя­же­нии XIX века; для не­го ха­рак­тер­ны мас­сив­ные мно­го­этаж­ные по­строй­ки. Со­бор Великомученика Пан­те­леи­мо­на (1812-1814) пред­став­ля­ет со­бой ти­пич­ный афон­ский ка­фо­ли­кон (со­бор­ный храм).

В 1992 году в Мо­ск­ве от­кры­то под­во­рье Пантелеимонова монастыря с хра­мом Великомученика Ни­ки­ты на Шви­вой гор­ке (1595 год, на фун­да­мен­те 1530-х годов, при­строй­ки XVII века, пе­ре­стро­ен в середине XVIII века); в 2008 году воз­вра­ще­но ис­то­рическое зда­ние по­дво­рья на улице Большая По­лян­ка.

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