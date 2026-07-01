ПАНТЕЛЕИМОНОВ МОНАСТЫРЬ
ПАНТЕЛЕИМОНОВ МОНАСТЫРЬ - православный мужской монастырь, один из 20 монастырей Афона.
Расположен на юго-западе полуострова Айон-Орос (Греция).
Древнейшим свидетельством существования на Афоне русского монастыря считается подпись «игумена обители Роса» Герасима под одним из актов Великой Лавры в феврале 1016 года. Первой русской обителью на Афоне являлся монастырь «Древоделя» - современный скит Ксилургу (скит Богородицы; первое упоминание Ксилургу без обозначения национальности насельников - 1030 год). В 1169 году русской общине Ксилургу передан на вечные времена находившийся в запустении монастырь Солунца (основан в конце X века), посвящённый великомученику Пантелеимону.
На рубеже XII-XIII веков значительная часть общины составляли сербы, к середине XIV века сербы составляли руководство монастыря и большинство братии, это положение сохранялось до 1-й половины XVII века. В XIV-XV веках ктиторами Пантелеимонова монастыря были сербские правители, позднее - валашские воеводы. На рубеже XV-XVI веков Пантелеимонов монастырь установил контакты с московскими великими князьями; в 1509 году ктиторство в отношении обители подтвердил великий князь Василий III Иванович. В XVI веке значительный урон Пантелеимонову монастырю нанесла череда землетрясений. В 1560-х годах после объявления турецким султаном Селимом II монастырских владений государственным вакуфом (собственностью) Пантелеимонов монастырь вынужден был выкупать свои земельные угодья и другие имения, пришёл в упадок и в 1570-х - начале 1580-х годах пустовал. В 1583 году Священный кинот (правительство Афона) обратился к русскому царю с просьбой помочь в возобновлении Пантелеимонова монастыря. Выполнить испрашиваемое удалось в 1592 году.
К 1677 году в обители было около 200 насельников, но к началу XVIII века в связи с русско-турецкой войной 1686-1700 годов Пантелеимонов монастырь оскудел и был оставлен братией. В 1705 году патриарх Константинопольский Гавриил III вновь передал его русским монахам. С началом русско-турецкой войны 1735-1739 годов и прекращением приезда монахов из России в Пантелеимоновом монастыре преобладали греки, которые отказались от общежительного устава и ввели особножительный тип иночества. Около 1770 года из-за нищеты братия оставила обитель и переселилась в принадлежавшую Пантелеимонову монастырю построенную в конце 1670-х годов на монастырской пристани келью Воскресения Христова, освятив её заново - в честь Вознесения Господня. Здесь был основан новый Пантелеимонов монастырь; прежний монастырь получил название Старого (или Нагорного) Русика и стал приписным к новому Пантелеимонову монастырю.
В начале XIX века афонский кинот по причине крайней нищеты Пантелеимонова монастыря предложил константинопольскому патриарху исключить его из списка святогорских обителей, а владения продать другим монастырям. Однако в 1803 году патриарх предписал восстановить Пантелеимонов монастырь как общежительный. Строителем был назначен иеромонах Савва из Благовещенского скита монастыря Ксенофонт, ктитором стал великий драгоман Порты князь Скарлат Каллимах. В 1810-е годы было начато строительство собора во имя Великомученика Пантелеимона, корпусов, братских келий. После греческого восстания 1821 года Пантелеимонов монастырь был занят турецкими войсками, монахи вернулись около 1830 года. В 1839 году по приглашению греков в Пантелеимонов монастырь поселились русские монахи, ими в параклисе (малом храме) Святого Митрофана Воронежского совершалось богослужение на церковнославянском языке.
Возобновление Пантелеимонова монастыря как собственно русской обители стало возможным благодаря иеросхимонаху Иерониму (Соломенцову) (около 1805 - 1885), приглашённому греками в монастырь в 1840 году и ставшему духовником русской братии, и его ближайшему помощнику схиархимандриту Макарию (Сушкину) (1820-1889), настоятелю Пантелеимонова монастыря в 1875-1889 годах. Если в 1840 году в монастыре было 11 русских монахов, то в 1885 - более 800, а к 1910-м году - более 1900 человек (с насельниками принадлежавшего Пантелеимонову монастырю скита Новая Фиваида). Во 2-й половине XIX века были восстановлены все монастырские постройки, возведены новые храмы и корпуса, основаны типография, иконописная школа, фото и литографическая мастерская, полностью выплачен долг Пантелеимонову монастырю, открыты подворья в Константинополе, Москве, Одессе, Таганроге, Ростове-на-Дону, начато строительство Ново-Афонского монастыря на Кавказе и его подворья в Санкт-Петербурге. Пантелеимонов монастырь осуществлял обширную благотворительную деятельность. В Старом Русике был построен большой братский корпус, в 1871 году заложен новый собор во имя Великомученика Пантелеимона (освящён в 1920-х годах). Возрождение Пантелеимонова монастыря происходило на пожертвования из России, ему покровительствовали Российский Императорский Дом и правительство.
К 1910-м году значительная часть монахов Пантелеимонова монастыря примкнула к имяславию; в июле 1913 монахи-имяславцы были депортированы в Одессу.
После революционных событий в России 1917 года в Пантелеимонов монастырь перестали поступать денежные средства, почти не было новых насельников и паломников. В начале 1920-х годов монастырь лишился всех подворий в России, в 1924 году - земельных владений вне Афона (греческое правительство экспроприировало их для размещения беженцев из Малой Азии). В 1920-х годах поступило немало насельников из числа русских эмигрантов, что не остановило постепенного сокращения братии. Этому процессу способствовала и политика греческого правительства по эллинизации Афона. К 1945 году число насельников Пантелеимонова монастыря сократилось до 215 человек (к 1956 году на всём Афоне было 62 русских монаха).
Прибытие новых монахов в Пантелеимонов монастырь из СССР началось во 2-й половине 1960-х годов; в 1981 году в обители жили 22 человека. Лишь в 1987 году возобновился постоянный приток монахов. К концу 2000-х годов численность братии составила более 80 человек, были возвращены нормы общежительного устава, велось восстановление монастырских построек.
В Пантелеимоновом монастыре хранятся многочисленные мощи святых: части глав великомучеников Пантелеимона и апостола Луки, глава пеподобного Силуана Афонского, стопа апостола Андрея Первозванного и другие, всего более 300 реликвий; большим почитанием пользуются иконы великомученика Пантелеимона, Божией Матери «Иерусалимская», святого Иоанна Предтечи и священномученика Харалампия.
Библиотека Пантелеимонова монастыря - одно из крупнейших книжных собраний Афона. Её фонды сложились во 2-й половине XIX - начале XX веков. Греческое рукописное собрание насчитывает около 1450 томов; славных рукописей XIV-XX веков свыше 300; имеется богатое собрание греческих печатных книг XV-XIX веков.
Архитекторный ансамбль Пантелеимонова монастыря (нового) сложился на протяжении XIX века; для него характерны массивные многоэтажные постройки. Собор Великомученика Пантелеимона (1812-1814) представляет собой типичный афонский кафоликон (соборный храм).
В 1992 году в Москве открыто подворье Пантелеимонова монастыря с храмом Великомученика Никиты на Швивой горке (1595 год, на фундаменте 1530-х годов, пристройки XVII века, перестроен в середине XVIII века); в 2008 году возвращено историческое здание подворья на улице Большая Полянка.