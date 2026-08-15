ПАНТЕЛЕИМОН

ПАНТЕЛЕИ́МОН - христианский святой, целитель-бессребреник, великомученик.

Един­ст­вен­ный ис­точ­ник све­де­ний о Пантелеимоне - его «Му­че­ни­че­ст­во», на­пи­сан­ное в ран­не­ви­зан­тий­ское вре­мя по-гре­че­ски и пе­ре­ве­дён­ное на латынь, цер­ков­но­сла­вян­ский и восточные язы­ки. Оно лег­ло в ос­но­ву других жиз­не­опи­са­ний Пантелеимона и по­хваль­ных слов в его честь, при­над­ле­жа­щих Си­ме­о­ну Ме­таф­ра­сту, Ни­ки­те Да­ви­ду Паф­ла­го­ня­ни­ну, Ио­ан­ну Гео­мет­ру, Ак­ро­по­ли­ту Кон­стан­ти­ну и другим.

Со­глас­но «Му­че­ни­че­ст­ву», Пантелеимона пер­во­на­чаль­но зва­ли Пан­то­ле­он­том (Пан­та­ле­он­том), он ро­дил­ся в Ни­ко­ме­дии , был сы­ном хри­сти­ан­ки Ев­ву­лы и языч­ни­ка се­на­то­ра Ев­стор­гия. Обу­чал­ся у при­двор­но­го ме­ди­ка Ев­фро­си­на; за кра­си­вую внеш­ность был при­бли­жен к императору Мак­си­миа­ну. Пан­то­ле­он­та, вос­кре­сив­ше­го уку­шен­но­го ехид­ной маль­чи­ка, кре­стил пре­сви­тер Ер­мо­лай. Впо­след­ст­вии Пан­то­ле­онт ис­це­лил сле­по­го и без­воз­мезд­но ле­чил об­ра­щав­ших­ся к не­му боль­ных. По­сле смер­ти Ев­стор­гия вра­чи, за­ви­до­вав­шие Пан­то­ле­он­ту, до­нес­ли им­пе­ра­то­ру, что он яв­ля­ет­ся хри­стиа­ни­ном. Пан­то­ле­онт был до­про­шен (при этом ис­це­лил па­ра­ли­ти­ка) и под­верг­нут пыт­кам; за­тем его пы­та­лись каз­нить различными спо­со­ба­ми (бро­са­ли в мо­ре с кам­нем на шее, от­да­ва­ли на рас­тер­за­ние зве­рям, ко­ле­со­ва­ли и другие), но без­ус­пеш­но. По­сле каз­ни Ер­мо­лая Пан­то­ле­он­ту от­сек­ли го­ло­ву. Пе­ред смер­тью не­бес­ный го­лос пе­ре­име­но­вал Пан­то­ле­он­та в Пантелеимона Тело Пантелеимона бы­ло по­гре­бе­но к западу от Ни­ко­ме­дии, в по­ме­стье схо­ла­сти­ка Ада­ман­тия.

Цен­тром по­чи­та­ния Пантелеимона был его мар­ти­рий в Ни­ко­ме­дии; Пантелеимону по­свя­ще­ны хра­мы и мо­на­сты­ри в Кон­стан­ти­но­по­ле , Ри­ме, Ев­ро­пе, на Ру­си. В Ев­ро­пе и на Вос­то­ке Пантелеимон по­чи­тал­ся под сво­им пер­вым име­нем Пан­то­ле­онт (Пан­та­ле­онт). Мощи Пантелеимона не­од­но­крат­но пе­ре­но­си­лись в Ев­ро­пу: в Ли­он, Вер­ден, Кёльн и другие го­ро­да. В Кон­стан­ти­но­по­ле в Свя­той Со­фии хра­ме хра­ни­лась гла­ва Пантелеимона, а так­же хру­сталь­ный со­суд с кровью Пантелеимона и мо­ло­ком. Жид­ко­сти не сме­ши­ва­лись: од­на на­хо­ди­лась сни­зу, дру­гая - свер­ху; еже­год­но в день па­мя­ти Пантелеимона они ме­ня­лись мес­та­ми. На начало XXI века со­суд с кро­вью Пантелеимона на­хо­дил­ся в ка­пел­ле Святого Пан­те­леи­мо­на в городе Ра­вел­ло (Ита­лия); несколько пра­во­слав­ных мо­на­сты­рей (Пан­те­леи­мо­нов мо­на­стырь на Афо­не, монастырь Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы Па­на­хран­ту на острове Ан­д­рос (Гре­ция) и других) за­яв­ля­ют о на­ли­чии у них час­тей гла­вы Пан­те­леи­мо­на.

Па­мять Пантелеимона в греческих пра­во­слав­ных церк­вах празд­ну­ет­ся обыч­но 27 ию­ля, день па­мя­ти Пантелеимона по ка­лен­да­рю РПЦ - 27 ию­ля (9 августа), по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 27 ию­ля.

Ико­но­гра­фия

Пантелеимон изо­бра­жа­ет­ся без­бо­ро­дым юно­шей с гус­ты­ми вью­щи­ми­ся во­ло­са­ми, об­ла­чён­ным в пат­ри­ци­ан­ские оде­ж­ды. Не­из­мен­ны­ми его ат­ри­бу­та­ми яв­ля­ют­ся ко­ро­боч­ка с ме­ди­ка­мен­та­ми и скаль­пель. Пер­вые изо­бра­же­ния Пантелеимона от­но­сят­ся к VI веку. На бо­ко­вой створ­ке трип­ти­ха из сло­но­вой кос­ти (так называемый трип­тих Ар­ба­ви­ля; X век, Лувр, Па­риж) пред­став­лен по­груд­ный порт­рет Пантелеимона в па­ре со святым Фео­до­ром.

Наи­бо­лее ран­нее изо­бра­же­ние Пантелеимона в мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си - во фре­сках церкви Сан­та-Ма­рия-Ан­тик­ва в Ри­ме (705-707). В ви­зантийской хра­мо­вой де­кора­ции порт­рет свя­то­го в пол­ный рост по­ме­щал­ся, как пра­ви­ло, в ниж­нем яру­се фре­сок, в ря­ду свя­тых бес­среб­ре­ни­ков (час­то в па­ре со святым Ер­мо­ла­ем). В ру­ко­пи­си ме­но­ло­гия Си­ме­о­на Ме­таф­ра­ста (1063, ГИМ) текст жи­тия Пантелеимона ил­лю­ст­риро­ван порт­ре­том свя­то­го и сце­ной его каз­ни. Наи­бо­лее ран­ний из из­вест­ных жи­тий­ных циклов Пантелеимона со­хра­нил­ся во фре­сках итальянской церкви Сант-Анд­же­ло-ин-Фор­мис близ Ка­пуи (конца XI века). Фре­ски нар­тек­са церкви Святого Пан­те­леи­мо­на в Не­ре­зи (Ма­ке­до­ния, 1164 год) со­дер­жат мно­го­численные эпи­зо­ды жи­тия свя­то­го: чу­до на мо­ре, суд, казнь и по­гре­бе­ние учи­те­ля Пан­те­леи­мо­на Ер­мо­лая и его спод­виж­ни­ков Ер­ми­па и Ер­мо­кра­та, казнь и по­гре­бе­ние Пан­те­леи­мо­на, а так­же другие сце­ны, ко­то­рые вви­ду пло­хой со­хран­но­сти не под­да­ют­ся иден­ти­фи­ка­ции.

В XIII веке по­яв­ля­ют­ся жи­тий­ные иконы Пантелеимона (ико­на начала XIII века с 16 клей­ма­ми из Си­най­ско­го монастыря Святой Ека­те­ри­ны). Вы­бор сцен и их ико­но­гра­фия в ка­ж­дом па­мят­ни­ке раз­лич­ны, что ука­зы­ва­ет на от­сут­ст­вие ус­той­чи­вой ико­но­гра­фической тра­ди­ции, свя­зан­ной со свя­тым. В западно-ев­ропейской ху­дожественной тра­ди­ции Пантелеимона изо­бра­жа­ли ря­дом с другими свя­ты­ми це­ли­те­ля­ми - Кос­мой и Да­миа­ном.

Ис­торические источники:

Latyšev V. Hagiographica graeca ine­dita. СПб., 1914.