ПАНТЕЛЕИМОН
ПАНТЕЛЕИ́МОН - христианский святой, целитель-бессребреник, великомученик.
Единственный источник сведений о Пантелеимоне - его «Мученичество», написанное в ранневизантийское время по-гречески и переведённое на латынь, церковнославянский и восточные языки. Оно легло в основу других жизнеописаний Пантелеимона и похвальных слов в его честь, принадлежащих Симеону Метафрасту, Никите Давиду Пафлагонянину, Иоанну Геометру, Акрополиту Константину и другим.
Согласно «Мученичеству», Пантелеимона первоначально звали Пантолеонтом (Панталеонтом), он родился в Никомедии, был сыном христианки Еввулы и язычника сенатора Евсторгия. Обучался у придворного медика Евфросина; за красивую внешность был приближен к императору Максимиану. Пантолеонта, воскресившего укушенного ехидной мальчика, крестил пресвитер Ермолай. Впоследствии Пантолеонт исцелил слепого и безвозмездно лечил обращавшихся к нему больных. После смерти Евсторгия врачи, завидовавшие Пантолеонту, донесли императору, что он является христианином. Пантолеонт был допрошен (при этом исцелил паралитика) и подвергнут пыткам; затем его пытались казнить различными способами (бросали в море с камнем на шее, отдавали на растерзание зверям, колесовали и другие), но безуспешно. После казни Ермолая Пантолеонту отсекли голову. Перед смертью небесный голос переименовал Пантолеонта в Пантелеимона Тело Пантелеимона было погребено к западу от Никомедии, в поместье схоластика Адамантия.
Центром почитания Пантелеимона был его мартирий в Никомедии; Пантелеимону посвящены храмы и монастыри в Константинополе, Риме, Европе, на Руси. В Европе и на Востоке Пантелеимон почитался под своим первым именем Пантолеонт (Панталеонт). Мощи Пантелеимона неоднократно переносились в Европу: в Лион, Верден, Кёльн и другие города. В Константинополе в Святой Софии храме хранилась глава Пантелеимона, а также хрустальный сосуд с кровью Пантелеимона и молоком. Жидкости не смешивались: одна находилась снизу, другая - сверху; ежегодно в день памяти Пантелеимона они менялись местами. На начало XXI века сосуд с кровью Пантелеимона находился в капелле Святого Пантелеимона в городе Равелло (Италия); несколько православных монастырей (Пантелеимонов монастырь на Афоне, монастырь Пресвятой Богородицы Панахранту на острове Андрос (Греция) и других) заявляют о наличии у них частей главы Пантелеимона.
Память Пантелеимона в греческих православных церквах празднуется обычно 27 июля, день памяти Пантелеимона по календарю РПЦ - 27 июля (9 августа), по календарю Римско-католической церкви - 27 июля.
Иконография
Пантелеимон изображается безбородым юношей с густыми вьющимися волосами, облачённым в патрицианские одежды. Неизменными его атрибутами являются коробочка с медикаментами и скальпель. Первые изображения Пантелеимона относятся к VI веку. На боковой створке триптиха из слоновой кости (так называемый триптих Арбавиля; X век, Лувр, Париж) представлен погрудный портрет Пантелеимона в паре со святым Феодором.
Наиболее раннее изображение Пантелеимона в монументальной живописи - во фресках церкви Санта-Мария-Антиква в Риме (705-707). В византийской храмовой декорации портрет святого в полный рост помещался, как правило, в нижнем ярусе фресок, в ряду святых бессребреников (часто в паре со святым Ермолаем). В рукописи менология Симеона Метафраста (1063, ГИМ) текст жития Пантелеимона иллюстрирован портретом святого и сценой его казни. Наиболее ранний из известных житийных циклов Пантелеимона сохранился во фресках итальянской церкви Сант-Анджело-ин-Формис близ Капуи (конца XI века). Фрески нартекса церкви Святого Пантелеимона в Нерези (Македония, 1164 год) содержат многочисленные эпизоды жития святого: чудо на море, суд, казнь и погребение учителя Пантелеимона Ермолая и его сподвижников Ермипа и Ермократа, казнь и погребение Пантелеимона, а также другие сцены, которые ввиду плохой сохранности не поддаются идентификации.
В XIII веке появляются житийные иконы Пантелеимона (икона начала XIII века с 16 клеймами из Синайского монастыря Святой Екатерины). Выбор сцен и их иконография в каждом памятнике различны, что указывает на отсутствие устойчивой иконографической традиции, связанной со святым. В западно-европейской художественной традиции Пантелеимона изображали рядом с другими святыми целителями - Космой и Дамианом.
Исторические источники:
Latyšev V. Hagiographica graeca inedita. СПб., 1914.