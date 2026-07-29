ПАНСИОН
ПАНСИОН (французский pension, от латинского pensio, буквально - взвешивание; взвешивание платёжного средства, платёж) - закрытое учебное заведение с общежитием и полным содержанием учащихся.
В Западной Европе пансионы возникли в период раннего Средневековья, первоначально при духовно-учебных заведениях. Позднее при дворах правителей отдельных германских земель появились светские Пансионы, так называемые придворные школы. С XIII века создавались Пансионы при университетах (Сорбонна во Франции, Оксфордский и Кембриджский университеты в Великобритании). С конца XVI века в Великобритании и Германии пансионы открывались при средних школах (гимназиях).
Широкое распространение пансионы получили в XIX веке, особенно во Франции и Великобритании. Во Франции пансионы имелись при всех государственных лицеях, многих городских коллежах, частных духовных учебных заведениях. В Великобритании большая часть детей дворян, состоятельных землевладельцев и промышленников воспитывалась в пансионах при паблик скулз. Различные типы пансионов создавались в Германии; в Италии, Бельгии, Швейцарии пансионы находились главным образом при духовных школах.
В России пансионы открывались при гимназиях и прогимназиях, подготовительных классах, при высших учебных заведениях, особую разновидность составляли пансионы-приюты для сирот и обездоленных. Все элитарные закрытые учебные заведения конца XVIII-XIX веков, в том числе Благородный пансион при Московском университете, лицеи, Пажеский корпус, Главный педагогический институт, дворянские институты, женские институты (смотреть в статье Женское образование), кадетские корпуса, имели пансионы.
Одним из наиболее влиятельных сторонников создания благородных пансионов был С.С. Уваров. Пансионы подчинялись общим правилам Министерства народного просвещения, их деятельность регулировалась учебными уставами. Существовал ряд пансионов, пользовавшихся монаршим попечительством: приют Александра II в Калуге, Александровско-Николаевский дворянский пансион в Курске, Петровско-Александровский пансион в Москве, Александровский пансион в Саратове. Военные учебные заведения имели пансионы в обязательном порядке, кроме того, существовали подготовительные пансионы при Николаевском кадетском корпусе, пансионы для детей офицеров и чиновников Сибирского казачьего войска, варшавский Николаевский пансион для солдатских детей и другие.
С 1860-х годов в соответствии с реформой образования получили распространение пансионы при губернских гимназиях (Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань и другие). Создавались пансионы для обучения нерусских детей (Южнославянский пансион Ф.Н. Минкова в Николаеве, пансион для горцев в Ставропольской гимназии). С 1880-х годов практиковалась сезонная форма пансионов - в летних городских и загородных колониях, а также по инициативе земских и губернских комитетов создавались земледельческие и ремесленные пансионы-приюты для неблагополучных детей.
История частных пансионов в России восходит к учреждениям типа созданного в 1794 году в Санкт-Петербурге пансиона аббата Д.Ш. Николя, руководимого Г. Груббером. Они были рассчитаны на 10-15 разновозрастных юношей, не организованных в классы. Преподаватели (2-3 человека) читали все курсы, и редко на русском языке. В 1810-1820-х годах существовали главным образом иезуитские и протестантские пансионы, содержавшиеся французами и немцами (пансионы Ф.И. Кистера, В.И. Штейнгеля в Москве и другие); в дальнейшем появились русские частные пансионы (например, приготовительный пансион Николаевского кавалерийского училища А.В. Шакеева в Санкт-Петербурге). В начале XX века частные школы, в том числе имевшие пансионы, получили правовой статус (Закон о частных учебных заведениях и курсах Министерства народного просвещения, не пользующихся правами правительственных учебных заведений, 1915 год). После 1917 года некоторые традиции обучения в пансионах сохранились в учреждениях санаторно-оздоровительного типа, школах-интернатах.
С 1990-х годов происходит возрождение пансионов в России. Открываются в основном частные школы-пансионы, но имеющие государственную аккредитацию; действуют также православные школы-пансионы.