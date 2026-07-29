ПАНСИОН

ПАНСИОН (французский pension, от латинского pen­sio, буквально - взве­ши­ва­ние; взве­ши­ва­ние пла­тёж­но­го сред­ст­ва, пла­тёж) - закрытое учебное заведение с общежитием и полным содержанием учащихся.

В Западной Ев­ро­пе пансионы воз­ник­ли в пе­ри­од ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья , пер­во­на­чаль­но при ду­хов­но-учеб­ных за­ве­де­ни­ях. Позд­нее при дво­рах пра­ви­те­лей отдельных германских зе­мель поя­ви­лись свет­ские Пансионы, так называемые при­двор­ные шко­лы. С XIII века соз­да­ва­лись Пансионы при университетах (Сор­бон­на во Фран­ции, Окс­форд­ский и Кем­бридж­ский университеты в Ве­ли­ко­бри­та­нии). С конца XVI века в Ве­ли­ко­бри­та­нии и Гер­ма­нии пансионы от­кры­ва­лись при сред­них шко­лах (гим­на­зи­ях).

Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние пансионы по­лу­чи­ли в XIX веке, осо­бен­но во Фран­ции и Ве­ли­ко­бри­та­нии. Во Фран­ции пансионы име­лись при всех государственных ли­це­ях, многих городских кол­ле­жах, ча­ст­ных ду­хов­ных учеб­ных за­ве­де­ни­ях. В Ве­ли­ко­бри­та­нии боль­шая часть де­тей дво­рян, со­стоя­тель­ных зем­ле­вла­дель­цев и про­мыш­лен­ни­ков вос­пи­ты­ва­лась в пансионах при паб­лик скулз. Различные ти­пы пансионов соз­да­ва­лись в Гер­ма­нии; в Ита­лии, Бель­гии, Швей­ца­рии пансионы на­хо­ди­лись главным образом при ду­хов­ных шко­лах.

В Рос­сии пансионы от­кры­ва­лись при гим­на­зи­ях и про­гим­на­зи­ях, под­го­то­вительных клас­сах, при выс­ших учеб­ных за­ве­де­ни­ях, осо­бую раз­но­вид­ность со­став­ля­ли пан­сио­ны-при­юты для си­рот и обез­до­лен­ных. Все эли­тар­ные за­кры­тые учеб­ные за­ве­де­ния конца XVIII-XIX веков, в том числе Бла­го­род­ный пан­си­он при Московском университете, ли­цеи, Па­же­ский кор­пус, Глав­ный пе­да­го­ги­че­ский ин­сти­тут, дво­рян­ские ин­сти­ту­ты, жен­ские ин­сти­ту­ты (смотреть в статье Жен­ское об­ра­зо­ва­ние ), ка­дет­ские кор­пу­са, име­ли пансионы.

Од­ним из наи­бо­лее влия­тель­ных сто­рон­ни­ков соз­да­ния бла­го­род­ных пансионов был С.С. Ува­ров. Пансионы под­чи­ня­лись об­щим пра­ви­лам Министерства народного про­све­ще­ния, их дея­тель­ность ре­гу­ли­ро­ва­лась учеб­ны­ми ус­та­ва­ми. Су­ще­ст­во­вал ряд пансионов, поль­зо­вав­ших­ся мо­нар­шим по­пе­чи­тель­ст­вом: при­ют Алек­сан­д­ра II в Ка­лу­ге, Алек­сан­д­ров­ско-Ни­ко­ла­ев­ский дво­рян­ский пан­си­он в Кур­ске, Пет­ров­ско-Алек­сан­д­ров­ский пан­си­он в Мо­ск­ве, Алек­сан­д­ров­ский пан­си­он в Са­ра­то­ве. Во­енные учеб­ные за­ве­де­ния име­ли пансионы в обя­зательном по­ряд­ке, кро­ме то­го, су­ще­ст­во­ва­ли под­го­то­вительные пансионы при Ни­ко­ла­ев­ском ка­дет­ском кор­пу­се , пансионы для де­тей офи­це­ров и чи­нов­ни­ков Си­бир­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска, вар­шав­ский Ни­ко­ла­ев­ский пан­си­он для сол­дат­ских де­тей и другие.

С 1860-х годов в со­от­вет­ст­вии с ре­фор­мой об­ра­зо­ва­ния по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние пансионы при гу­берн­ских гим­на­зи­ях (Санкт-Пе­тер­бург, Пет­ро­за­водск, Ка­зань и другие). Соз­да­ва­лись пансионы для обу­че­ния не­рус­ских де­тей (Юж­но­сла­вян­ский пан­си­он Ф.Н. Мин­ко­ва в Ни­ко­лае­ве, пансион для гор­цев в Став­ро­поль­ской гим­на­зии). С 1880-х годов прак­ти­ко­ва­лась се­зон­ная фор­ма пансионов - в лет­них го­род­ских и за­го­род­ных ко­ло­ни­ях, а так­же по ини­циа­ти­ве зем­ских и гу­берн­ских комитетов соз­да­ва­лись зем­ле­дель­че­ские и ре­мес­лен­ные пан­си­оны-при­юты для не­бла­го­по­луч­ных де­тей.

Ис­то­рия ча­ст­ных пансионов в Рос­сии вос­хо­дит к уч­ре­ж­де­ни­ям ти­па соз­дан­но­го в 1794 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге пансиона аб­ба­та Д.Ш. Ни­ко­ля, ру­ко­во­ди­мо­го Г. Груб­бе­ром. Они бы­ли рас­счи­та­ны на 10-15 раз­но­воз­ра­ст­ных юно­шей, не ор­га­ни­зо­ван­ных в клас­сы. Пре­по­да­ва­те­ли (2-3 человека) чи­та­ли все кур­сы, и ред­ко на русском язы­ке. В 1810-1820-х годах су­ще­ст­во­ва­ли главным образом ие­зу­ит­ские и про­тес­тант­ские пансионы, со­дер­жав­шие­ся фран­цу­за­ми и нем­ца­ми (пан­сио­ны Ф.И. Кис­те­ра, В.И. Штейн­ге­ля в Мо­ск­ве и другие); в даль­ней­шем поя­ви­лись русские ча­ст­ные пансионы (например, при­го­то­ви­тель­ный пансион Ни­ко­ла­ев­ско­го кавалерийского училища А.В. Ша­кее­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге). В начале XX века ча­ст­ные шко­лы, в том числе имев­шие пансионы, по­лу­чи­ли пра­во­вой ста­тус (За­кон о ча­ст­ных учеб­ных за­ве­де­ни­ях и кур­сах Министерства народного про­све­ще­ния, не поль­зую­щих­ся пра­ва­ми пра­ви­тельственных учеб­ных за­ве­де­ний, 1915 год). По­сле 1917 года не­ко­то­рые тра­ди­ции обу­че­ния в пансионах со­хра­ни­лись в уч­ре­ж­де­ни­ях са­на­тор­но-оз­до­ро­вительного ти­па, шко­лах-ин­тер­на­тах.

С 1990-х годов про­ис­хо­дит воз­ро­ж­де­ние пансионов в Рос­сии. От­кры­ва­ют­ся в основном ча­ст­ные шко­лы-пан­сио­ны, но имею­щие государственную ак­кре­ди­та­цию; дей­ст­ву­ют так­же пра­во­слав­ные шко­лы-пан­сио­ны.

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