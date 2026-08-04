ПАНОВА ВЕРА ФЁДОРОВНА
ПАНОВА ВЕРА ФЁДОРОВНА - русская писательница, сценарист.
Дочь банковского служащего. Училась в частной гимназии (не окончила). В 1937 году переехала на Украину; с 1943 году жила в городе Молотов (ныне город Пермь), с 1946 года в Ленинграде.
С 1922 года выступала в печати со статьями и фельетонами под псевдонимом Вера Вельтман. В 1933 году дебютировала как драматург. В 1945 году вышла первая повесть Пановой «Семья Пирожковых» (2-я редакция под названием «Евдокия», 1959 год; экранизирована по сценарию Пановой в 1961 году, режиссер Т.М. Лиознова). Широкое признание принесла повесть «Спутники» (1946 год; Государственная премия СССР, 1947 год; к/ф «Поезд милосердия», 1965 год, по сценарию Пановой; т/ф «На всю оставшуюся жизнь», 1975 год, режиссер П.Н. Фоменко, по сценарию сына Пановой - Б.Б. Вахтина), отразившая впечатления Пановой о поездке на военно-санитарном поезде за ранеными зимой 1944-1945 годов. Идеализация советской действительности присуща производственному роману «Кружилиха» (1947 год; Государственная премия СССР, 1948 год) и близкой ему по тематике повести «Ясный берег» (1949 год; Государственная премия СССР, 1950 год). Автор произведений о детях, отмеченных глубоким проникновением в психологию ребёнка: повесть «Серёжа» (1955 год; экранизирована в 1960 году по сценарию Пановой совместно с Г.Н. Данелия и И.В. Таланкиным), рассказы «Валя» и «Володя» (оба 1959 года; экранизированы по сценарию Пановой под названием «Вступление», 1963 год) и другие. В середине 1960-х годов обратилась к сюжетам из древне-русской истории: повести «Кто умирает» (1965), «Сказание об Ольге», «Сказание о Феодосии», «Феодорец, Белый Клобучок» (все 1966), драма «Тредьяковский и Волынский» (1968), цикл рассказов о Смутном времени (изданы под общим названием «Смута» в 1980). Среди других произведений: пьесы «Старая Москва» (поставлена в 1940 году, режиссер Ю.А. Завадский; опубликована под названием «В старой Москве», 1956 год), «Проводы белых ночей» (1961), «Сколько лет, сколько зим!» (1966); романы «Времена года» (1953 год; экранизирован по сценарию Пановой под названием «Високосный год», 1962 год), «Сентиментальный роман» (1958), посвящённый молодёжи 1920-х годов; роман-сказка «Который час? Сон в зимнюю ночь» (опубликован в 1981); киносценарии («Рабочий посёлок», 1965 год, и другие); книга о творчестве «Заметки литератора» (1972).
Сочинения:
Собр. соч.: В 5 т. Л., 1987-1989;
Мое и только мое: о моей жизни, книгах и читателях. СПб., 2005.