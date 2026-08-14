ПАНОВ АЛЕКСАНДР РОСТИСЛАВОВИЧ
Доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной истории историко-филологического факультета Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
Родился в 1973 г. Окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 1996 г.
Кандидатская диссертация: Боспор и Рим: проблемы сотрудничества и противостояния (I в. до н.э.- середина I в. н.э.) (Нижний Новгород, 2000).
Докторская диссертация: Взаимоотношения Рима с государствами Северного Причерноморья и Закавказья в период поздней республики – ранней империи (II в. до н.э. – начало II в н.э.) (Иваново, 2009)
Область научных интересов:
История Северного Причерноморья.
Сочинения:
Фарнак и боспоро-римские отношения в 63-47 гг. до н.э. // Дискуссионные вопросы российской истории. Арзамас, 1998;
Проблемы политической ориентации боспорских полисов в период митридатовых войн в отечественной историографии // Англия и Европа: проблемы истории и историографии. Арзамас, 2001;
Место Боспора и Армении в римской внешней политике на Востоке (I в. до н.э. – I в. н.э.) // АКРА: Сб. науч. тр. Н. Новгород, 2002;
Особенности римской внешнеполитической стратегии Рима в позднереспубликанский период // Вопросы российской и всемирной истории. Арзамас, 2002;
Рим и Боспор: противостояние или сотрудничество? (Боспоро-римские взаимоотношения в I в. до н.э. – первой половине I в. н.э.). Нижний Новгород, 2003.
Dio Cass. LIV. 24. 4-5 и проблема идентификации Скрибония // Из истории античного общества. Вып. 11. Нижний Новгород, 2008. С. 126-133.
Военная карьера М.Л. Красса // Политическая жизнь Западной Европы: античность, средние века, новое и новейшее время. Вып. 5. Арзамас, 2008. С. 115-121.
Особенности восприятия римлянами пределов Римской империи // В поисках нового: Европа и Россия в современной отечественной историографии. Арзамас, 2007. С. 110-118