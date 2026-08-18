ПАНОРАМА (журнал)

ПАНОРАМА - итальянский еженедельный общественно-политический журнал .

Ре­дак­ция в Ми­ла­не, ти­раж около 460 тысяч экземпляров (2011). Ос­но­ван в октябре 1962 года по об­раз­цу американского журнала «Тайм» А. Мон­да­до­ри, гла­вой из­да­тель­ско­го до­ма «Arnol­do Mon­da­dori Editore». Пер­во­на­чаль­но вы­хо­дил раз в ме­сяц, с мая 1967 года вы­хо­дит еже­не­дель­но. При ос­ве­ще­нии по­ли­тических про­блем при­дер­жи­вал­ся цен­три­ст­ской точ­ки зре­ния. По­сле по­лу­че­ния кон­тро­ля над из­да­тель­ским до­мом Мон­да­до­ри хол­дин­гом С. Бер­лу­ско­ни «Fi­nin­vest» (1990-1991) пе­ре­шёл на пра­во­цен­три­ст­ские по­зи­ции. В середине 1990-х годов жур­нал пе­ре­жи­вал внутренние труд­но­сти, вы­зван­ные раз­но­гла­сия­ми по во­про­сам ре­дак­ци­он­ной по­ли­ти­ки и ус­ло­вий най­ма жур­на­ли­стов. С 1996 года дос­ту­пен в се­ти Ин­тер­нет. С 2003 года так­же из­да­ёт­ся журнал «Pano­rama Economy», по­свя­щён­ный об­зо­ру со­бы­тий в сфе­ре эко­но­ми­ки и фи­нан­сов. Ти­раж около 57,5 тысяч экземпляров (2011).

Жур­нал с ана­ло­гич­ным на­зва­ни­ем из­да­вал­ся так­же в Ри­ме в апреле 1939 - сентябре 1940 годов; ре­дак­тор - Дж. Мац­цок­ки. В нём ос­ве­ща­лись во­про­сы по­ли­ти­ки, литературы, ар­хи­тек­ту­ры. Жур­нал был за­крыт пра­ви­тель­ст­вом Б. Мус­со­ли­ни по­сле пуб­ли­ка­ции на его стра­ни­цах ан­ти­во­ен­но­го анек­до­та.

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