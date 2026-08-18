ПАНОРАМА (журнал)
ПАНОРАМА - итальянский еженедельный общественно-политический журнал.
Редакция в Милане, тираж около 460 тысяч экземпляров (2011). Основан в октябре 1962 года по образцу американского журнала «Тайм» А. Мондадори, главой издательского дома «Arnoldo Mondadori Editore». Первоначально выходил раз в месяц, с мая 1967 года выходит еженедельно. При освещении политических проблем придерживался центристской точки зрения. После получения контроля над издательским домом Мондадори холдингом С. Берлускони «Fininvest» (1990-1991) перешёл на правоцентристские позиции. В середине 1990-х годов журнал переживал внутренние трудности, вызванные разногласиями по вопросам редакционной политики и условий найма журналистов. С 1996 года доступен в сети Интернет. С 2003 года также издаётся журнал «Panorama Economy», посвящённый обзору событий в сфере экономики и финансов. Тираж около 57,5 тысяч экземпляров (2011).
Журнал с аналогичным названием издавался также в Риме в апреле 1939 - сентябре 1940 годов; редактор - Дж. Маццокки. В нём освещались вопросы политики, литературы, архитектуры. Журнал был закрыт правительством Б. Муссолини после публикации на его страницах антивоенного анекдота.