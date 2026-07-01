ЖУРНАЛ

Печатное периодическое издание.

Ж. раз­ли­ча­ют­ся по пе­рио­дич­но­сти (еже­ме­сяч­ник, еже­квар­таль­ник, по­лу­го­до­вое из­да­ние и др.), по со­дер­жа­нию (об­ще­ст­вен­но-по­ли­тич., лит.-ху­дож., на­уч­ные, на­уч­но-по­пу­ляр­ные и др.), по ад­ре­со­ван­но­сти оп­ре­де­лён­ной ка­те­го­рии чи­та­те­лей (напр., дет­ские, юно­ше­ские, жен­ские). Пер­вым Ж. счи­та­ет­ся ос­но­ван­ный Д. де Сал­ло под по­кро­ви­тель­ст­вом Ж. Б. Коль­бе­ра франц. «Jour­nal des sçavans» (ны­не «Journal des sa­vants»), ос­ве­щав­ший со­стоя­ние дел в нау­ке и лит-ре Ев­ро­пы: пер­во­на­чаль­но вы­хо­дил (с 5.1.1665) на 12 стра­ни­цах, ста­тьи бы­ли на­пи­са­ны в фор­ме пи­сем. В 1665 в Лон­до­не вы­шел пер­вый англ. Ж. «Philo­sophical Transactions...», ох­ва­ты­вав­ший ана­ло­гич­ную те­ма­ти­ку. Вско­ре по­доб­ные Ж. поя­ви­лись в Ита­лии и Гер­ма­нии.

Пер­вый рос. Ж. – «Ме­сяч­ные ис­то­ри­че­ские, ге­неа­ло­ги­че­ские и гео­гра­фи­че­ские при­ме­ча­ния в Ве­до­мо­стях»: при­ло­же­ние к газ. «Санкт-Пе­тер­бург­ские ве­до­мо­сти», вы­хо­див­шее с 1728 сна­ча­ла как рас­ши­рен­ный ком­мен­та­рий к офиц. «Ве­до­мо­стям», а вско­ре как на­уч­но-по­пу­ляр­ное из­да­ние ши­ро­кой те­ма­ти­ки. С 1759 в Рос­сии бы­ло раз­ре­ше­но из­да­ние ча­ст­ных жур­на­лов; сре­ди пер­вых – ж. «Тру­до­лю­би­вая пче­ла» А. П. Су­ма­ро­ко­ва (1759), по­ло­жив­ший на­ча­ло рус. са­ти­рич. жур­на­ли­сти­ке («Тру­тень» и «Жи­во­пи­сец» Н. И. Но­ви­ко­ва , и др.). В сер. 18 в. поя­ви­лись пер­вые рос. от­рас­ле­вые Ж. (эко­но­ми­че­ские, аг­ро­но­ми­че­ские и др.); в 1785 вы­шел пер­вый рос. дет­ский Ж. – «Дет­ское чте­ние для серд­ца и ра­зу­ма». В 1791 Н. М. Ка­рам­зин в сво­ём «Мо­с­ков­ском жур­на­ле» впер­вые в Рос­сии ввёл рас­пре­де­ле­ние ма­те­риа­ла по руб­ри­кам. Пер­вый «тол­стый» рус. Ж. – «Биб­лио­те­ка для чте­ния» (ос­но­ван в 1834). К кон. 19 в. сло­жил­ся наи­бо­лее мас­со­вый и по­пу­ляр­ный тип Ж.: ил­лю­ст­ри­ро­ван­ное из­да­ние сме­шан­ной те­ма­ти­ки, рас­счи­тан­ное на ши­ро­кий круг чи­та­те­лей (один из пер­вых Ж. та­ко­го ти­па в Рос­сии – «Ни­ва» , ос­но­ван в 1870). С раз­ви­ти­ем совр. ин­фор­мац. тех­но­ло­гий ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лись вир­ту­аль­ные Ж., раз­ме­щён­ные в Ин­тер­не­те.

Автор статьи: Т. А. Ва­силь­чук.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)