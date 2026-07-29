ПАНОФСКИЙ ЭРВИН

ПАНОФСКИЙ ЭРВИН - немецкий и американский историк и теоретик искусства.

Отец В. Па­ноф­ски. Один из ос­но­ва­те­лей ме­то­да ико­но­ло­гии и ико­но­ло­ги­че­ской шко­лы. По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние во Фрай­бург­ском университете (пер­во­на­чаль­но на юри­дическом факультете, с 1914 года по­свя­тил се­бя ис­то­рии искусства). Ис­пы­тал влия­ние вен­ской шко­лы ис­кус­ст­во­зна­ния (А. Ригль, Ф. Вик­хофф, М. Двор­жак). С 1920 года пре­по­да­вал в Гам­бург­ском университете, где по­пал в сфе­ру влия­ния А. Вар­бур­га и Э. Кас­си­ре­ра. По­сле при­хо­да на­цис­тов к вла­сти эмиг­ри­ро­вал в США (1934), пре­по­да­вал в Нью-Йорк­ском университете, с 1935 года профессор Института пер­спек­тив­ных ис­сле­до­ва­ний при Прин­стон­ском университете, с 1962 года профессор Нью-Йорк­ско­го университета.

Панофский ис­поль­зо­вал ме­тод ико­но­ло­гической ин­тер­пре­та­ции про­из­ве­де­ния искусства, вы­яв­ляю­щий, со­глас­но его тео­рии (Ико­но­гра­фия и ико­но­ло­гия: вве­де­ние в изу­че­ние ис­кус­ст­ва Ре­нес­сан­са // Па­ноф­ский Э. Смысл и тол­ко­ва­ние изо­бра­зи­тель­но­го ис­кус­ст­ва. СПб., 1999 год), 3 уров­ня зна­че­ний про­из­ве­де­ния. В тру­дах Панофского «Пер­спек­ти­ва как "сим­во­ли­че­ская фор­ма"» («Der Pers­pektive als symbolische Form», 1927 год, русский перевод 2004 года) и «Idea: К ис­то­рии по­ня­тия в тео­ри­ях ис­кус­ст­ва от ан­тич­но­сти до клас­си­циз­ма » («Idea: Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunst­theorie», 1924 год, русский перевод 1999 года) в ро­ли «сим­пто­мов эпо­хи» пред­ста­ют ме­няю­щие­ся с те­че­ни­ем вре­ме­ни (от ан­тич­но­сти до клас­си­циз­ма конца XVIII-XIX веков) приё­мы пе­ре­да­чи глу­би­ны про­стран­ст­ва, а так­же пред­став­ле­ния о за­мыс­ле ху­дожественного про­из­ве­де­ния. В ра­бо­те «Го­ти­че­ская ар­хи­тек­ту­ра и схо­ла­сти­ка» («Gothic architecture and scholasticism», 1951 год) Панофский про­во­дит па­рал­ле­ли ме­ж­ду прин­ци­па­ми рас­су­ж­де­ния фи­ло­со­фа-схо­ла­ста XIII века и приё­ма­ми ар­хи­тек­то­ра го­тического со­бо­ра. Как от­ра­же­ние ду­ха вре­ме­ни Панофский рас­смат­ри­ва­ет и лич­ность аб­ба­та Су­ге­рия в тру­де «Аб­бат Сю­жер и Аб­бат­ст­во Сен-Де­ни» («Abbot Suger on the abbey church of St.-Denis and its art treasures», 1946 год, русский перевод 1992 год).

Ме­тод ико­но­ло­гического ана­ли­за Панофский при­ме­ня­ет, в пер­вую оче­редь, к про­из­ве­де­ни­ям эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния (средне-вековое искусство с его ус­той­чи­вы­ми изо­бра­зительными схе­ма­ми ос­та­ёт­ся в ве­де­нии ико­но­гра­фии). Од­ной из са­мых пло­до­твор­ных об­лас­тей его ис­поль­зо­ва­ния ока­зы­ва­ет­ся ин­тер­пре­та­ция кон­крет­но­го про­из­ве­де­ния (гра­вю­ры «Ме­лан­хо­лия» А. Дю­ре­ра, кар­тин «Лю­бовь не­бес­ная и лю­бовь зем­ная» Ти­циа­на, «Сон ры­ца­ря» Ра­фа­эля, рос­пи­сей Кор­ред­жо в монастыре Сан-Пао­ло в Пар­ме) или сю­же­та (сле­пой Ку­пи­дон, Ста­рик-вре­мя, Гер­ку­лес на рас­пу­тье, Пан­до­ра, ар­кад­ские пас­ту­хи и другие). В книге «Ран­не­ни­дер­ланд­ская жи­во­пись» («Early Ne­therlandish painting», vol. 1-2, 1953 год) Панофский при­ме­ня­ет свой ме­тод к жи­во­пи­си Северной Ев­ро­пы XV века, ис­сле­дуя так называемый скры­тый сим­во­лизм бы­то­вых пред­ме­тов в ре­лигиозном искусстве. Панофский про­вёл срав­нительный ана­лиз так называемых «ма­лых сред­не­ве­ко­вых ре­нес­сан­сов» и итальянского Воз­ро­ж­де­ния («Renaissance and renascences in Western art», 1960 год; русский перевод 1998 года), сфор­му­ли­ро­вав прин­ци­пи­аль­ное от­ли­чие: ха­рак­тер­ное для пер­вых раз­де­ле­ние ан­тич­но­го об­раза и ан­тич­но­го сю­же­та сме­ня­ет­ся их слия­ни­ем в искусстве итальянского Воз­ро­ж­де­ния . Тру­ды Панофского и его ме­тод по­лу­чи­ли ме­ж­ду­народное при­зна­ние, не­смот­ря на ряд кри­тических за­ме­ча­ний по по­во­ду ме­то­да Панофского, не учи­ты­ваю­ще­го, с точ­ки зре­ния его кри­ти­ков, ху­дожественные цен­но­сти про­из­ве­де­ний искусства. Сре­ди по­сле­до­ва­те­лей Панофского - Я. Бя­ло­стоц­кий, Э. Гом­брих, Х. Зедль­майр, П. Бур­дье и другие.

Сочинения:

Meaning in the visual arts: papers in and on art history. N. Y., 1955;

Pandora’s box: the changing aspects of a mythical symbol. N. Y., 1956 (with D. Panofsky);

Tomb sculpture. N. Y., 1964;

Saturn and melancholy: studies in the history of natural philosophy, religion, and art. N. Y., 1964 (with R. Klibansky, F. Saxl);

Problems in Titian, mostly iconographic. N. Y., 1969;

Этю­ды по ико­но­ло­гии: гу­ма­ни­сти­че­ские те­мы в ис­кус­ст­ве Воз­ро­ж­де­ния. СПб., 2009.