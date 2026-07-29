ПАНОФСКИЙ ЭРВИН
ПАНОФСКИЙ ЭРВИН - немецкий и американский историк и теоретик искусства.
Отец В. Панофски. Один из основателей метода иконологии и иконологической школы. Получил образование во Фрайбургском университете (первоначально на юридическом факультете, с 1914 года посвятил себя истории искусства). Испытал влияние венской школы искусствознания (А. Ригль, Ф. Викхофф, М. Дворжак). С 1920 года преподавал в Гамбургском университете, где попал в сферу влияния А. Варбурга и Э. Кассирера. После прихода нацистов к власти эмигрировал в США (1934), преподавал в Нью-Йоркском университете, с 1935 года профессор Института перспективных исследований при Принстонском университете, с 1962 года профессор Нью-Йоркского университета.
Панофский использовал метод иконологической интерпретации произведения искусства, выявляющий, согласно его теории (Иконография и иконология: введение в изучение искусства Ренессанса // Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб., 1999 год), 3 уровня значений произведения. В трудах Панофского «Перспектива как "символическая форма"» («Der Perspektive als symbolische Form», 1927 год, русский перевод 2004 года) и «Idea: К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма» («Idea: Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie», 1924 год, русский перевод 1999 года) в роли «симптомов эпохи» предстают меняющиеся с течением времени (от античности до классицизма конца XVIII-XIX веков) приёмы передачи глубины пространства, а также представления о замысле художественного произведения. В работе «Готическая архитектура и схоластика» («Gothic architecture and scholasticism», 1951 год) Панофский проводит параллели между принципами рассуждения философа-схоласта XIII века и приёмами архитектора готического собора. Как отражение духа времени Панофский рассматривает и личность аббата Сугерия в труде «Аббат Сюжер и Аббатство Сен-Дени» («Abbot Suger on the abbey church of St.-Denis and its art treasures», 1946 год, русский перевод 1992 год).
Метод иконологического анализа Панофский применяет, в первую очередь, к произведениям эпохи Возрождения (средне-вековое искусство с его устойчивыми изобразительными схемами остаётся в ведении иконографии). Одной из самых плодотворных областей его использования оказывается интерпретация конкретного произведения (гравюры «Меланхолия» А. Дюрера, картин «Любовь небесная и любовь земная» Тициана, «Сон рыцаря» Рафаэля, росписей Корреджо в монастыре Сан-Паоло в Парме) или сюжета (слепой Купидон, Старик-время, Геркулес на распутье, Пандора, аркадские пастухи и другие). В книге «Ранненидерландская живопись» («Early Netherlandish painting», vol. 1-2, 1953 год) Панофский применяет свой метод к живописи Северной Европы XV века, исследуя так называемый скрытый символизм бытовых предметов в религиозном искусстве. Панофский провёл сравнительный анализ так называемых «малых средневековых ренессансов» и итальянского Возрождения («Renaissance and renascences in Western art», 1960 год; русский перевод 1998 года), сформулировав принципиальное отличие: характерное для первых разделение античного образа и античного сюжета сменяется их слиянием в искусстве итальянского Возрождения. Труды Панофского и его метод получили международное признание, несмотря на ряд критических замечаний по поводу метода Панофского, не учитывающего, с точки зрения его критиков, художественные ценности произведений искусства. Среди последователей Панофского - Я. Бялостоцкий, Э. Гомбрих, Х. Зедльмайр, П. Бурдье и другие.
Сочинения:
Meaning in the visual arts: papers in and on art history. N. Y., 1955;
Pandora’s box: the changing aspects of a mythical symbol. N. Y., 1956 (with D. Panofsky);
Tomb sculpture. N. Y., 1964;
Saturn and melancholy: studies in the history of natural philosophy, religion, and art. N. Y., 1964 (with R. Klibansky, F. Saxl);
Problems in Titian, mostly iconographic. N. Y., 1969;
Этюды по иконологии: гуманистические темы в искусстве Возрождения. СПб., 2009.