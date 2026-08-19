ПАННОНИУС ЯНУС

ПАННОНИУС ЯНУС - Панноний Ян, венгерский поэт.

Пи­сал на латинском язы­ке. Из знат­ной се­мьи. С 1447 года по ре­ко­мен­да­ции дя­ди, вид­но­го венгерского государственного дея­те­ля и гу­ма­ни­ста Яно­ша Ви­те­за, учил­ся в шко­ле Гва­ри­но да Ве­ро­на в Фер­ра­ре; за­вер­шил об­ра­зо­ва­ние в Па­ду­ан­ском университете; док­тор ка­но­нического пра­ва (1458). В Ита­лии при­об­щил­ся к иде­ям ре­нес­санс­но­го гу­ма­низ­ма, став его ак­тив­ным про­вод­ни­ком. По воз­вра­ще­нии в Венг­рию за­ни­мал различные по­сты при дво­ре ко­ро­ля; с 1459 года епи­скоп города Печ. В 1471 году вме­сте с Я. Ви­те­зом уча­ст­во­вал в за­го­во­ре про­тив ко­ро­ля; бе­жал в Ита­лию, по до­ро­ге за­бо­лел чу­мой и умер.

Паннониус - круп­ный дея­тель не­ола­тин­ской ев­ропейской куль­ту­ры XV века, твор­че­ст­во ко­то­ро­го вы­со­ко це­нил Эразм Рот­тер­дам­ский, счи­та­ет­ся пер­вым национальным венгерским по­этом. На­чал со­чи­нять сти­хи ещё в шко­ле, бы­ст­ро при­об­рёл из­вест­ность свои­ми вир­ту­оз­ны­ми и ост­ро­ум­ны­ми эпи­грам­ма­ми. В по­эзии Паннониуса ори­ен­та­ция на греческую ми­фо­ло­гию со­че­та­ет­ся с вни­ма­ни­ем к чув­ст­вам и чая­ни­ям че­ло­ве­ка ре­нес­санс­ной эпо­хи: эпи­грам­ма «О сво­ём воз­рас­те» («De sua aetate», 1451 год); «Па­не­ги­рик сво­ему мэт­ру Гва­ри­но Ве­рон­ско­му» («Silva pa­ne­gyrica ad Guarinum Veronensem prae­cep­torem suum», 1469 год); эле­гии «Про­ща­ние с Ва­ра­дом» («Abiens valere iubet sanctos reges, Waradini», 1451-1459 годы), «Па­во­док» («De inundatione», 1468 год) и другие. Пе­ре­во­ды на ла­тынь со­чи­не­ний Де­мос­фе­на, Плу­тар­ха ; фраг­мен­та из «Илиа­ды». Про­из­ве­де­ния Паннониуса пе­ча­та­лись с 1498 года. Имя Паннониуса но­сят университет и му­зей города Печ.

Сочинение:

Összes művei. Bdpst, 1987.