ПАННОНИУС ЯНУС
ПАННОНИУС ЯНУС - Панноний Ян, венгерский поэт.
Писал на латинском языке. Из знатной семьи. С 1447 года по рекомендации дяди, видного венгерского государственного деятеля и гуманиста Яноша Витеза, учился в школе Гварино да Верона в Ферраре; завершил образование в Падуанском университете; доктор канонического права (1458). В Италии приобщился к идеям ренессансного гуманизма, став его активным проводником. По возвращении в Венгрию занимал различные посты при дворе короля; с 1459 года епископ города Печ. В 1471 году вместе с Я. Витезом участвовал в заговоре против короля; бежал в Италию, по дороге заболел чумой и умер.
Паннониус - крупный деятель неолатинской европейской культуры XV века, творчество которого высоко ценил Эразм Роттердамский, считается первым национальным венгерским поэтом. Начал сочинять стихи ещё в школе, быстро приобрёл известность своими виртуозными и остроумными эпиграммами. В поэзии Паннониуса ориентация на греческую мифологию сочетается с вниманием к чувствам и чаяниям человека ренессансной эпохи: эпиграмма «О своём возрасте» («De sua aetate», 1451 год); «Панегирик своему мэтру Гварино Веронскому» («Silva panegyrica ad Guarinum Veronensem praeceptorem suum», 1469 год); элегии «Прощание с Варадом» («Abiens valere iubet sanctos reges, Waradini», 1451-1459 годы), «Паводок» («De inundatione», 1468 год) и другие. Переводы на латынь сочинений Демосфена, Плутарха; фрагмента из «Илиады». Произведения Паннониуса печатались с 1498 года. Имя Паннониуса носят университет и музей города Печ.
Сочинение:
Összes művei. Bdpst, 1987.