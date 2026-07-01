ПАННОНХАЛЬМА
ПАННОНХАЛЬМА - город в Венгрии, в медье Дьёр-Мошон-Шопрон.
Население 3,8 тысяч человек. (2011). Расположен на равнине Кишальфёльд (северо-западная часть Среднедунайской низменности), в 18 км к юго-востоку от города Дьёр. Через Паннохальму проходят региональные автомобильная и железная дороги Дьёр - Веспрем.
Развивался с конца X века как селение Дьёрсентмартон близ бенедиктинского аббатства (основано в 996 году князем Гезой, отцом Иштвана I Святого). По легенде, в его окрестностях родился святой Мартин Турский, в честь которого оно было названо (холм святого Мартина; латинский Mons Sancti Martini, немецкий Martinsberg). Аббатство сыграло важную роль в развитии венг. культуры: здесь была открыта древнейшая из ныне существующих библиотек в Венгрии (каталог 1090), первая в Венгрии монастырская школа (с 1921 года колледж-интернат для мальчиков). В 1096 году упоминается как место встречи между Кальманом и лотарингским герцогом Готфридом Бульонским, отправлявшимся в крестовый поход. В 1216 году перешло под непосредственное управление папского престола. В 1241-1242 годах успешно выдержало осаду войск монголо-татар. В XIV веке объект борьбы между Карлом I Робертом и графами фон Гюссинг (контролировали его в 1296-1315 годах), затем между венгерской короной и папским престолом. К середине XIV века власть венгерских королей над аббатством постепенно укрепилась, в 1404 году доходы с него стали удерживаться казной. В 1594 году захвачено турецкой армией. В 1638 году возвращено монастырской братии, в 1683 году вновь взято войсками Османской империи. По результатам австро-турецкой войны 1683-1699 вошло в состав Австрийской империи. В 1786 году закрыто по указу Иосифа II, возрождено в 1802 году. С 1918 года в составе Венгрии. Во время 2-й мировой войны аббатство, в 1944-1945 годах переданное под контроль Красного Креста, служило укрытием для еврейского населения и беженцев. В 1965 году село получило современное название, в 2000 году статус города.
В центре расположенного на высоком (282 м) холме Святого Мартина комплекса монастыря - романо-готического базилика Святого Мартина Турского (1-я четверть XIII века; перестроена во 2-й половине XV века; романская крипта начала XIII века; фасад - 1829-1832 годов, архитектор Я. Пак; алтарь, фрески и витражи - 1870-е годы, художник Ф. Сторно) с порталом «Порта Специоза» (1224 год, перестроен в конце XV века); клуатр (1472-1486 года, мастер из Вышеграда); колокольня (1828-1832). Также сохранились трапезная (1720-е года; росписи 1728-1730 годов, Д.А. Фоссати) и библиотека (1824-1827 года, архитектор Й.Ф. Энгель, достроена в 1832-1835 годах, архитектор Пак; включает свыше 360 тысяч томов с XI века). В монастыре также расположены картинная галерея (с 1833 года; европейская живопись с XVI века), археологическое собрание и другие. Близ монастырских стен - часовня Богородицы (1714 года, перестроена в 1865 году), монумент 1000-летия Венгрии (1896; росписи 1938-1941 годов, В. Аба-Новак). Монастырь включён в список Всемирного наследия.
Один из центров винодельческого региона Паннохальма - Шокоро (площадь около 630 га; производство вин восстановлено в 2003 году).