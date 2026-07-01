ПАННОНХАЛЬМА

ПАННОНХАЛЬМА - город в Венгрии, в медье Дьёр-Мошон-Шопрон.

Население 3,8 тысяч человек. (2011). Рас­по­ло­жен на рав­ни­не Ки­шаль­фёльд (северо-западная часть Сред­не­ду­най­ской низ­мен­но­сти), в 18 км к юго-во­сто­ку от города Дьёр. Че­рез Паннохальму про­хо­дят ре­гио­наль­ные ав­то­мо­биль­ная и же­лез­ная до­ро­ги Дьёр - Вес­прем.

Раз­ви­вал­ся с конца X века как селение Дьёр­сен­тмар­тон близ бе­не­дик­тин­ско­го аб­бат­ст­ва (ос­но­ва­но в 996 году князем Ге­зой, от­цом Иш­тва­на I Свя­то­го ). По ле­ген­де, в его ок­ре­ст­но­стях ро­дил­ся святой Мар­тин Тур­ский, в честь ко­то­ро­го оно бы­ло на­зва­но (холм святого Мар­ти­на; латинский Mons San­cti Martini, немецкий Martinsberg). Аб­бат­ство сыг­ра­ло важ­ную роль в раз­ви­тии венг. куль­ту­ры: здесь бы­ла от­кры­та древ­ней­шая из ны­не су­ще­ст­вую­щих биб­лио­тек в Венг­рии (ка­та­лог 1090), пер­вая в Венг­рии мо­на­стыр­ская шко­ла (с 1921 года кол­ледж-ин­тер­нат для маль­чи­ков). В 1096 году упо­ми­на­ет­ся как ме­сто встре­чи ме­ж­ду Каль­ма­ном и ло­та­ринг­ским гер­цо­гом Гот­фри­дом Буль­он­ским, от­прав­ляв­шим­ся в кре­сто­вый по­ход. В 1216 году пе­ре­шло под не­по­сред­ст­вен­ное управ­ле­ние пап­ско­го пре­сто­ла. В 1241-1242 годах ус­пеш­но вы­дер­жа­ло оса­ду войск мон­го­ло-та­тар. В XIV веке объ­ект борь­бы ме­ж­ду Кар­лом I Ро­бер­том и гра­фа­ми фон Гюс­синг (кон­тро­ли­ро­ва­ли его в 1296-1315 годах), за­тем ме­ж­ду венгерской ко­ро­ной и пап­ским пре­сто­лом. К середине XIV века власть венгерских ко­ро­лей над аб­бат­ст­вом по­сте­пен­но ук­ре­пи­лась, в 1404 году до­хо­ды с не­го ста­ли удер­жи­вать­ся каз­ной. В 1594 году за­хва­че­но турецкой ар­ми­ей. В 1638 году воз­вра­ще­но мо­на­стыр­ской бра­тии, в 1683 году вновь взя­то вой­ска­ми Ос­ман­ской им­пе­рии. По ре­зуль­та­там ав­ст­ро-турецкой вой­ны 1683-1699 во­шло в со­став Австрийской им­пе­рии. В 1786 году за­кры­то по ука­зу Ио­си­фа II, воз­ро­ж­де­но в 1802 году. С 1918 года в со­ста­ве Венг­рии. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны аб­бат­ст­во, в 1944-1945 годах пе­ре­дан­ное под кон­троль Крас­но­го Кре­ста, слу­жи­ло ук­ры­ти­ем для еврейского на­се­ле­ния и бе­жен­цев. В 1965 году се­ло по­лу­чи­ло современное название, в 2000 году ста­тус го­ро­да.

В цен­тре рас­по­ло­жен­но­го на вы­со­ком (282 м) хол­ме Святого Мар­ти­на ком­плек­са мо­на­сты­ря - ро­ма­но-го­тического ба­зи­ли­ка Святого Мар­ти­на Тур­ско­го (1-я четверть XIII века; пе­ре­строе­на во 2-й половине XV века; ро­ман­ская крип­та начала XIII века; фа­сад - 1829-1832 годов, архитектор Я. Пак; ал­тарь, фре­ски и вит­ра­жи - 1870-е годы, художник Ф. Стор­но) с пор­та­лом «Пор­та Спе­цио­за» (1224 год, пе­ре­стро­ен в конце XV века); клу­атр (1472-1486 года, мас­тер из Вы­ше­гра­да); ко­ло­коль­ня (1828-1832). Так­же со­хра­ни­лись тра­пез­ная (1720-е года; рос­пи­си 1728-1730 годов, Д.А. Фос­са­ти) и библиотека (1824-1827 года, архитектор Й.Ф. Эн­гель, до­строе­на в 1832-1835 годах, архитектор Пак; вклю­ча­ет свыше 360 тысяч то­мов с XI века). В мо­на­сты­ре так­же рас­по­ло­же­ны кар­тин­ная га­ле­рея (с 1833 года; ев­ропейская жи­во­пись с XVI века), ар­хео­ло­гическое со­б­ра­ние и другие. Близ мо­на­стыр­ских стен - ча­сов­ня Бо­го­ро­дицы (1714 года, пе­ре­строе­на в 1865 году), мо­ну­мент 1000-ле­тия Венг­рии (1896; рос­пи­си 1938-1941 годов, В. Аба-Но­вак). Мо­на­стырь вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Один из цен­тров ви­но­дельческого ре­гио­на Паннохальма - Шо­ко­ро (площадь около 630 га; про­изводство вин вос­ста­нов­ле­но в 2003 году).

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