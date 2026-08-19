Панно́ния

Панно́ния ( лат. Pannonia) — историческая область между Вост. Альпами, р. Дунаем и р. Савой, с 10 н. э. — римская провинция, занимавшая западную часть территории современной Венгрии, восточную часть Австрии и Словении, северную часть Сербии и Черногории. До римского завоевания П. населяли иллирийцы и родственные им паннонские племена, с IV в. до н. э. туда стали проникать кельты . В результате Иллирийской вой­ны 35–33 до н. э. римляне включили южные области П. в границы римского Иллирика. В вой­не Тиберия против восставших иллирийцев (12–11 до н. э.) римские вой­ска достигли среднего Дуная, соединив ранее и вновь завоеванные земли в составе провинции Иллирик. Во время восстания панноно-­далматских племен (6–9 н. э.), Иллирик был разделен на П. и Далмацию . Развитие П. отличалось сильной романизацией. Города Аквинк (ныне Буда), Савария (ныне Сомбатхей), Карнунт (ныне Дейчальтенбург), Виндобона (ныне Вена), Бригецио (ныне Сёнь), Сирмий (ныне Сремска Митровица), Эмона (ныне Любляница) и другие являлись главными центрами римского влияния. П. являлась важнейшей военно-­стратегической провинцией империи, воинским контингентам которой (4 легиона) Рим был обязан безопасностью своих границ. С 395 П. была частью Западной Римской империи, г. Сирмий стал одной из резиденций римского императора и центром диоцеза П. (357–361). Великое переселение народов привело к падению римского влияния в П., которая фактически контролировалась гуннами , остготами , гепидами . Отдельные племена, осевшие в П., получили статус федератов — маркоманны (396), остготы (386–488), гунны (433–453) Византийской империи . После 526 территории прежних римских владений в П. стали заселять лангобарды , став союзниками (535–568) Византийской империи в борьбе с готами , гепидами, Сасанидами . С 568 П. вошла в Аварский каганат. В IX в. области П. контролировались Восточно-Франкским королевством, княжеством хорватов, Первым Болгарским царством, Блатенским княжеством, Великоморавской державой. В X в. часть земель бывшей римской провинции П. захватили венгры, в XVI в. — Османская империя, в XVIII в. вошли в состав империи Габсбургов , в XX в. — Австрии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии, Герцеговины, Сербии.

Лит .: Werner J. Die Langobarden in Pannonien. München, 1962; Várady L . Das letzte Jahrhundert Pannoniens (376–476). Budapest, 1969; Колосовская Ю. К. Паннония в I–III вв. М., 1973; Корсунский А. Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств (до середины VI в.). М., 1984; Колосовская Ю. К. Рим и мир племен на Дунае I–IV вв. н. э. М., 2000. В. П. Буданова.