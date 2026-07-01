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ПАННО
ПАННО (французский panneau, от латинского pannus - кусок ткани).
1) произведение декоративного назначения для архитектурных сооружений, украшающее какие-либо участки стены (настенное панно, в том числе на фасаде здания) или потолок (плафон). Чаще всего бывает живописным, но также скульптурным (барельеф), лепным, резным, керамическим, майоликовым. В отличие от монументальной росписи (фрески) или мозаики, панно исполняется вне предназначенного ему места и затем прикрепляется к стене (потолку);
2) часть стены, выделенная обрамлением (лепной рамой, лентой орнамента) и заполненная живописью или рельефом.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)
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