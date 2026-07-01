ПАННО

ПАННО (французский panneau, от латинского pannus - ку­сок тка­ни).

1) про­из­ве­де­ние де­ко­ра­тив­но­го на­зна­че­ния для архитектурных со­ору­же­ний, ук­ра­шаю­щее какие-либо уча­ст­ки сте­ны (на­стен­ное панно, в том числе на фа­са­де зда­ния) или по­то­лок (пла­фон). Ча­ще все­го бы­ва­ет жи­во­пис­ным, но так­же скульп­тур­ным (ба­рель­еф), леп­ным, рез­ным, ке­ра­мическим, май­о­ли­ко­вым. В от­ли­чие от мо­ну­мен­таль­ной рос­пи­си (фре­ски) или мо­заи­ки, панно ис­пол­ня­ет­ся вне пред­на­зна­чен­но­го ему мес­та и за­тем при­кре­п­ля­ет­ся к сте­не (по­тол­ку);

2) часть сте­ны, вы­де­лен­ная об­рам­ле­ни­ем (леп­ной ра­мой, лен­той ор­на­мен­та) и за­пол­нен­ная жи­во­пи­сью или рель­е­фом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)